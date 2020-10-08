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Новости
Алексей Боржонов
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В Москве задержали ещё двух участниц Pussy Riot. После того как группа вывесила радужные флаги на зданиях ведомств Материал редакции

В день рождения Владимира Путина.

33 комментария
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Пётр Верзилов @gruppa_voina
Только что в районе Таганки за вчерашнюю акцию с флагами задержали Нику Никульшину и везут в ОВД Мещанский https://t.co/JcsPUkWSaQ
Задержание Марии Алёхиной Видео «Дождя»

В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алёхину, сообщил «Дождь». Это произошло у входа в редакцию телеканала, активистка пришла туда на интервью. Перед этим в Москве задержали другую участницу группы — Веронику Никульшину, сообщило «ОВД-Инфо».

Задержание произошло на следующий день после акции, которую провела группа. Активисты вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Минкульта, Верховного суда и ОВД Басманный в Москве. В тот же день двоих участников группы — Василия Андрианова и Елизавету Дидерих — задержали. Позже их отпустили с обязательством о явке для составления протокола по статье 20.2 КоАП («Нарушение правил митинга»). Алёхина рассказала, что к её матери домой приходили «четверо в камуфляже» и искали активистку.

Во время акции активисты предъявили властям список требований, среди которых расследовать похищения представителей сексуальных меньшинств в Чечне, прекратить преследования участников ЛГБТК-сообщества, легализовать однополые партнёрства.

#новости #pussyriot

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33 комментария
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Жизненный шар

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У скрепко-гэбни пригорело, значит акция удалась. Теперь ждём, чё они на этот раз впаять попытаются. Да начнётся цирк справедливого россейского суда.

Ответить

Колоссальный Мика

Жизненный
–4

У кого пригерело то? Что за бред ты опять несёшь. Каждая их акция рассчитана на залёт в автозак. Это нарушение закона РФ, как бы к нему не относиться. Ровно как и Верзилов побегал по полю в ментовской форме, сразу было понятно, что его арестуют, но было смешно, мы поржали.

Ответить

Жизненный шар

Колоссальный
5

Каждая их акция рассчитана на залёт в автозак.

И что это меняет?
Это нарушение закона РФ, как бы к нему не относиться.

Ну так в этом и суть акции. В отношении к этим нелепым законам. Страна, в которой тебя за цветные флажки пафосно упекут в воронок, а потом будут пытаться посадить на парочку лет. Цирк. Удивительно что они ещё вчера к ним не примчались домой, двери выпиливать. Страшнейшее ведь преступление, надо срочно выделить лучших следователей.

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Резиновый диод

Колоссальный
1
Ответить

Минимальный щит

Колоссальный
–1

Закон не вешать на здания флаги? 

Ответить

Колоссальный Мика

Минимальный
0

Бляяя. Да, это как минимум хулиганство))))

Ответить

Сергей Васильев

Жизненный
–6

засунул руку в механизм

руку переебало, везде кровь кости

ха-ха, у механизма пригорело!!!!

Ответить

Выходной лолипоп

Сергей
4

Как рука??

Ответить

Bad Mother Fucker

Сергей
2

Береги руку, сеня

Ответить

Жизненный шар

Сергей
0

Помой руку, а то от тебя говной воняет.

Ответить

Главный Женя

Жизненный
0

двушечку, по традиции

Ответить

Страшный меч

10
Ответить

Серьёзный Валера

Страшный
–1

Потому что мусора лучше пидарасов ☝️🧐

Ответить

Bad Mother Fucker

Серьёзный
0

штоа

Ответить

Серьёзный Валера

Bad
0

Брбрбрбрбр.

Ответить

Выходной лолипоп

3

как же похуй

Ответить

Серьёзный Валера

Выходной
0

Всё потому что они русские?

Ответить

Выходной лолипоп

Серьёзный
1

потому что редакция решила дополнять такую незначительную хуйню 

Ответить

Алексей Селезнев

3

Фуух, но теперь то спать спокойно можно, преступность побеждена

Ответить

Владимир Климов

2

твари

Ответить

Свойственный микроскоп

Владимир
0

мне кажется ты нарушаешь правила митинга

Ответить

Резиновый диод

1

В России наказывают за фундаментальные физические законы.

Ответить

Vitaly Yudintsev

1

Ох уж этот Яндекс со своими интеграциями

Ответить

Свойственный микроскоп

0

Позже их отпустили с обязательством о явке для составления протокола по статье 20.2 КоАП («Нарушение правил митинга»)

если я повешу любой флаг себе на балкон, я смогу отъехать за нарушение правил митинга?

Ответить

Bad Mother Fucker

Свойственный
0

да

Ответить

Свойственный микроскоп

Bad
0

пизда

Ответить

Bad Mother Fucker

Свойственный
1

да

Ответить

Свойственный микроскоп

Bad
0

но блин но в чём тут митинг..

Ответить

Bad Mother

Свойств…
0

Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

Ответить

Свойственный

Bad
0

пока гуглил, нагуглил обратное
оказвается в нашей свободной стране есть и такое

Ответить

Мария Казакова

0

Окей. Ждем, когда за сексуальную ориентацию задерживать будут 

Ответить

Чужой бинокль

0

Четко сработано

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Данила Романов

–3

Могли бы курицу в вагину затолкать или сжечь себя, а тут какие-то флаги.

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Группа Pussy Riot в день рождения Путина вывесила радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента
Флаги также повесили на зданиях Верховного суда, ОВД Басманный и министерства культуры.
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