В Москве задержали ещё двух участниц Pussy Riot. После того как группа вывесила радужные флаги на зданиях ведомств Материал редакции
В день рождения Владимира Путина.
В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алёхину, сообщил «Дождь». Это произошло у входа в редакцию телеканала, активистка пришла туда на интервью. Перед этим в Москве задержали другую участницу группы — Веронику Никульшину, сообщило «ОВД-Инфо».
Задержание произошло на следующий день после акции, которую провела группа. Активисты вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Минкульта, Верховного суда и ОВД Басманный в Москве. В тот же день двоих участников группы — Василия Андрианова и Елизавету Дидерих — задержали. Позже их отпустили с обязательством о явке для составления протокола по статье 20.2 КоАП («Нарушение правил митинга»). Алёхина рассказала, что к её матери домой приходили «четверо в камуфляже» и искали активистку.
Во время акции активисты предъявили властям список требований, среди которых расследовать похищения представителей сексуальных меньшинств в Чечне, прекратить преследования участников ЛГБТК-сообщества, легализовать однополые партнёрства.
Колоссальный Мика
У кого пригерело то? Что за бред ты опять несёшь. Каждая их акция рассчитана на залёт в автозак. Это нарушение закона РФ, как бы к нему не относиться. Ровно как и Верзилов побегал по полю в ментовской форме, сразу было понятно, что его арестуют, но было смешно, мы поржали.
Жизненный шар
Каждая их акция рассчитана на залёт в автозак.
И что это меняет?
Это нарушение закона РФ, как бы к нему не относиться.
Ну так в этом и суть акции. В отношении к этим нелепым законам. Страна, в которой тебя за цветные флажки пафосно упекут в воронок, а потом будут пытаться посадить на парочку лет. Цирк. Удивительно что они ещё вчера к ним не примчались домой, двери выпиливать. Страшнейшее ведь преступление, надо срочно выделить лучших следователей.
Минимальный щит
Закон не вешать на здания флаги?
засунул руку в механизм
руку переебало, везде кровь кости
ха-ха, у механизма пригорело!!!!
Потому что мусора лучше пидарасов ☝️🧐
Всё потому что они русские?
Выходной лолипоп
потому что редакция решила дополнять такую незначительную хуйню
твари
да
пизда
да
но блин но в чём тут митинг..
Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
Свойственный
пока гуглил, нагуглил обратное
оказвается в нашей свободной стране есть и такое