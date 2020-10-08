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Новости
Ольга Щербинина
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СК завершил расследование дела автора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова Материал редакции

В его отношении возбуждены и расследуются 14 уголовных дел.

12 комментариев
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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Воронцова обвиняют в вымогательстве в крупном размере, незаконном распространении порнографии, клевете и оскорблениях представителей власти. Следствие установило, что в 2017, 2018 и 2020 годах Воронцов вымогал у полицейских деньги в обмен на отказ публиковать их интимные фотографии. Не получив деньги, он размещал снимки в соцсетях.

Воронцова также обвиняют в публикации оскорблений в отношении действующих сотрудников МВД и заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство одного из адвокатов Московской области. Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Воронцова задержали 7 мая по подозрению в вымогательстве. По словам его адвоката, к августу против него расследовали 14 уголовных дел. Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав, а также для освещения положительных и отрицательных поступков полицейских.

Дело «Омбудсмена полиции»: автора паблика…
В прошлом против Воронцова, публикации которого приводили к увольнениям в полиции, заводили…
tjournal.ru

#новости #омбудсменполиции

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12 комментариев
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Кривой череп

9

14 уголовных дел? Чё так мало?
*вытирает пот со лба*

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Вова А.

Кривой
1

просто 13 - несчастливое число

Ответить

Кривой череп

Вова
0

Тогда почему не 31, а 14?

Ответить

Сергей Лукин

Кривой
3

Это год, в котором отжали Крым

Ответить

Elijah Garrison

Сергей
1

А, блин, понятно теперь!

Ответить

Дон Карлионе

Сергей
0

Ну теперь точно всё сошлось!

Ответить

Свойственный микроскоп

4

не поскупились

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Игнат Теремов

1

Нужно больше уголовных дел Богу уголовных дел!

Ответить

Жизненный шар

1

Самый страшный вымогатель нашей страны наконец-то будет осуждён. Выдыхаем.

Ответить

Драматический магнит

0

.

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Платон Макаров

0

Так вот что мешало нам распрекрасно жить в нашем сказочном королевстве!!! Воронцов!!! А я стесняюсь спросить:  ГДЕ он набрал столько интимных фоток полицейских???  Скиньте и нам пару ссылочек на фото, раз они в соцсетях есть

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Дон Карлионе

Платон
0

Всю лахту заставили раздеться и выложить свои пиструны

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