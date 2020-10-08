СК завершил расследование дела автора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова Материал редакции
В его отношении возбуждены и расследуются 14 уголовных дел.
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Воронцова обвиняют в вымогательстве в крупном размере, незаконном распространении порнографии, клевете и оскорблениях представителей власти. Следствие установило, что в 2017, 2018 и 2020 годах Воронцов вымогал у полицейских деньги в обмен на отказ публиковать их интимные фотографии. Не получив деньги, он размещал снимки в соцсетях.
Воронцова также обвиняют в публикации оскорблений в отношении действующих сотрудников МВД и заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство одного из адвокатов Московской области. Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Воронцова задержали 7 мая по подозрению в вымогательстве. По словам его адвоката, к августу против него расследовали 14 уголовных дел. Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав, а также для освещения положительных и отрицательных поступков полицейских.
Кривой череп
Тогда почему не 31, а 14?
Это год, в котором отжали Крым
Так вот что мешало нам распрекрасно жить в нашем сказочном королевстве!!! Воронцов!!! А я стесняюсь спросить: ГДЕ он набрал столько интимных фоток полицейских??? Скиньте и нам пару ссылочек на фото, раз они в соцсетях есть