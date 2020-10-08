Дуров рассказал о требовании Apple заблокировать три белорусских телеграм-канала по деанонимизации силовиков Материал редакции
По словам Дурова, Apple считает, что публикация личных данных силовиков может спровоцировать насилие.
Павел Дуров рассказал о требовании Apple заблокировать три белорусских телеграм-канала по деанонимизации силовиков и чиновников: «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «ВСЕ НАРУШЕНИЯ!».
Дуров не назвал конкретные правила App Store, которые при наличии таких каналов нарушает Telegram. Вероятно, речь идёт о пропаганде насилия: по словам Дурова, Apple считает что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и «пропагандистов» может спровоцировать насилие. Основатель Telegram заявил, что ситуация «не чёрно-белая», но Apple «не оставляет особого выбора».
В канале «Каратели Беларуси» публикуется личная информация силовиков и чиновников, поддерживающих Александра Лукашенко, в канале «Каратели Беларуси» в основном публикуют данные о членах избирательных комиссий, которые «сфальсифицировали итоги выборов».
Колоссальный Мика
А кто этого не знал ?
Все западные конторы ведут такую пропаганду
Пропаганда/
Правда, вот фотостоки пишут постоянно, вы не правильно фотографируете геев, потом, вы не те ключи прописываете, после, а давайте мы вам сами расскажем и покажем как надо. Теперь такая же хрень с БЛМ
И кстати, то к чему они там призывают, вряд ли понравится местным геям.
Купи старый
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Хм, вообще любая личная информация может спровоцировать насилие, заблокируйте интернет плиз
Колоссальный Мика
Нееет что вы эпол совсем не тоталитарная монополия не нужны никакие расследования всё у нас отлично
Яблофилы всё проглотят
И скажут, что за это стоило заплатить! Качество на века!
Определенный цветок
Только идиоты настраивают сами свой телефон и выбирают сами себе источники информации. У умных и успешных людей нет времени на эти глупости, если apple говорит, что тебе так лучше, значит они правы, потому что все сотрудники apple гениальны и даже цензура у них само совершенство. А если ты не согласен, значит ты тупой нищеброд. Джобс страдал за наши грехи.
не согласен только с цензурой
Точно, потому что это не цензура, а огораживание тебя от травмирующей информации
нет, я согласен с тем что когда ты достаешь девайс и он работает ровно на столько за сколько ты заплатил меня устраивает
какую информацию мне поглащать должен выбирать я - цензура, как и монополия - пиздец
Пизда эплу от белорусов
наконец-то все балурсы-айтишники соберутся и сделают вместо эппл свою фирму - бульблл
Колоссальный Мика
Добро пожаловать в Казахстан
Нихуя не понял. Какое отношение эпл имеет к телеге и Беларуси?
А чего они Сафари не залочат тогда? В Самари можно пропаганду и похлеще найти.
А не пойдут ли яблочники нахуй к своему Куку?
Ночной единорожек88
Думаю Кук не в курсе этого вообще, там тоже сидит какая-нибудь девушка и мониторит революции во всех странах мира с 9 до 17
Нужно просто в госдеп скинуть ссылку на пост и позиция компании быстро поменяется
Кук ничего не знал в цк пробрались враги
с какого входа?
Ночной единорожек88
Ну это в целом так устроено, странно тут персонифицировать.
1) это гигантские корпорации
2) в айти компаниях в принципе много решений принимается на низовом уровне
Уверенный кот
А какое отношение имеют к этому пользователи?
Ну тут же секта. Сейчас у кого айфоны будут кричать что всё по закону.
Можно уже чтоб спровоцировала, или усатого упыря никогда с трона не снимут. Леваки в эппл просто так заебали уже, любому государству готовы жопу лизать, неважно легитимному или нет
Спойлер для тех кто до сих пор не понял никого не снимут
Та эт понятно, именно потому что протест мирный, а цветы – для полиции. Пока молотовы не полетят в окна, упырь не наложит кучу как Янукович и не сдриснет
Нееет нельзя молотова ненасилие!!!
"not black and white" не переводится как "ни чёрная ни белая". Лучше перевести дословно: "не чёрно-белая". Так у русских остался бы хоть какой-то шанс понять смысл изначальной английской идиомы.
это ни хорошо, ни плохо
Нет. Ни хорошо, ни плохо — значит нейтрально. А здесь речь не о нейтральности, а о неоднозначности ситуации, о возможности различных интерпретаций, о запутанности, о контринтуитивности и так далее. Возможно, люди, владеющие русским языком лучше меня, найдут достойный ёмкий русскоязычный эквивалент.
а, это что-то вроде "делить мир на чёрное и белое", только применимо к ситуации. В русском языке так, по-моему, говорить не принято, только если по отношению к миру, ко всему в целом
с одной стороны эпол вроде поступила как тупо нейтральная и коммерческая тема, у которой есть свои правила и нарушать их типа нельзя даже если политическая коньюктура активно просит
с другой стороны - такое действие едва ли согласуется с политическими взглядами стереотипного эпл-юзера, потому я тоже присоединяюсь к массовому кеку
Сколько бы я не поддерживал протесты и ненавидел Лукашенко его, все равно нельзя выложить ЛИЧНЫЕ данные этих людей + родителей/родственников:
1) Они всегда могут ошибаться и выложить не тех людей или тех людей которые не совсем "виноваты" по их мнению.
2) Де-юре Apple прав.
3) Это правда МОЖЕТ спровоцировать насилие, учитывая весь контекст.
4) Если цель натравить/постыдить - это только энергия не в ту сторону. Всем хуже только будет от такого. От режима надо избавиться а не травить тех с кем не согласен.
Делая врагами оппозицию vs милицию/работников сми/ватанов(которые большинство заложники системы или пропаганды) а не пытаться объединится против режима - не правильно, ресурсы и энергия тратится не в ту сторону. Не говоря о том что выкладывают номера родственников пиздец, они то тут причем?
Что-то мне подсказывает что это травля людей ради веселья а не помощь конечной цели, но наверное это и есть цель и я слишком наивен.
Всем хуже только будет от такого. От режима надо избавиться а не травить тех с кем не согласен.
Логическая ошибка или манипуляция, травят (выкладывают списки) не из за того что силовики с протестующими "не согласны", а из-за того что они их избивают.
Списки просто несогласных там никто не выкладывает и даже никому в голову не приходило, предложений таких не было.
Я зашел посмотрел, там телеведущие, бизнесмены всякие, админы пабликов, ватаны и тд. Не только работники спец. служб. Да и родственники ментов тут причем? Все равно другие доводы остаются. + Откуда ты знаешь что именно данные тех кто избивал выкладывают, а не ошиблись или еще что?
https://t.me/durov/135 Перейди по ссылкам, посмотри. Один канал так и называется лол "имена, адреса, родственники"
@karatelibelarusi
@chatpartizan
@belarusassholes
Their concern is that publishing the personal information of law enforcers and propagandists may incite vio...
@karatelibelarusi
@chatpartizan
@belarusassholes
Their concern is that publishing the personal information of law enforcers and propagandists may incite violence.
I think this situation is not black and white and would rather leave the channels be, but typically Apple doesn’t offer much choice for apps like Telegram in such situations. Unfortunately, I assume these channels will end up getting blocked on iOS, but remain available on other platforms.
P. S. Everyone is welcome to express their views and comment on this post provided they stay on-topic and use English. Thanks!
Окей, но как я и сказал — 1
это самозащита именно от тех кто сознательно деньги на их угнетении зарабатывает 2. Не они первые начали эту войну и не они обманывали на выборах и не они принимали решения о силовых подавдениях и избиениях в СИЗО. Происходящее ответ на все это в условиях когда люди цивилизованных и законных методов получить справедливость лишены этой же властью.
Травлю родственников не поддерживаю
Ни о каком объединении в текущей ситуации речи идти не может - это все равно что предлагать кабанчикам солидаризироваться с волками
Если цель натравить/постыдить - это только энергия не в ту сторону. Всем хуже только будет от такого. От режима надо избавиться а не травить тех с кем не согласен.
Именно создание невыносимого фона жизни для тех, кого напрямую бить по каким-то причинам невозможно (в случае с белорусами потому что нет какой-либо боевой организации, способной на такое) это единственная оставшаяся тактика борьбы с силовым беспределом, потому что сами же власти обрезали возможности для любых иных тактик - не пойдете же вы в текущий белорусский суд на них подавать
Не говоря о том что выкладывают номера родственников пиздец, они то тут причем?
Если омоновец настолько смел, что сам аноним анонимыч (хотя казалось бы, ему не надо внедряться в банду), то опять же, власти сами сожгли мосты, людям приходится напомнить женам, детям и родителям карателей о том, что они живут с карателями, спят с карателями, их отец каратель и что они воспитали карателя.
Так-то они правы.
Даже если держать в голове мысль о том, что силовики в Минске — преступники, которые заслужили, то как мы будем определять работу этого механизма? Завтра плохими парнями могут стать любые неугодные тем или иным телеграм-каналам, что может привести к беспределу. Как в ситуации с Мужским Государством, или как там оно называлось.
А ещё в список «преступников» можно запихнуть соседа Васю и потом смотреть как у него потом машина горит, ага.
Apple считает, что публикация личных данных силовиков может спровоцировать насилие.
Но ведь это действительно так.
Я считаю apple абсолютно правильно делают (скорее всего их попросила власть, но все равно) сливать данные силовиков нельзя. Если тебя укусила собака это же не значит, что ты пойдешь истреблять собак
Определенный цветок
Предлагаешь белорусам потерпеть пока их пиздят дубинками?
Просто он силовиков сравнивает с собаками, типа они не виноваты что родились такими.
Дуров, зачем музыкальные каналы удаляешь, при малейшей просьбе лейблов? Особенно если это связанно с Sony.
Соневый копирайт даже с коубов удоляли
так телеграм не такой, не?
ну 10 сек музла все ж точно другое нежели полный слив
москвичи
опг-наемники
Со здоровьем всё ок?
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Apple, считает что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и других чиновников может спровоцировать насилие.
Как-будто что-то плохое
Apple считает, что публикация личных данных силовиков может спровоцировать насилие.
Ссаные дураки. Анонимность ОМОновцев и есть причина их отмороженности.
"Apple, считает что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и других чиновников может спровоцировать насилие."
Так в этом и весь смак
Так насилия и так хоть отбавляй! Публикуют данные, чтоб они задумывались и боялись!
А эпол группы синего кита в вк не просил блочить?
Из того, с чем сталкивался товарищ с айфоном - в поиске блочились группы не то что синего кита, а просто те, где администрация не стеснялась в выражениях по какому-то вопросу
Можно поступить как в свое время с мдк.
Тогда в ВК создали второй паблик и перенесли всех пользователей туда.
А старый адрес остался заблокированным
Виноват в этом Форест Гамп, не ну чё он акции их покупал тем самым их поддерживал на старте!
Да не просто сказать нет, калаш тебе изначально запрещено держать в руках, а слово твоё без него легко заткнуть, отключаешь, интернет, радио, газеты и всё делай, что хош, никто тебя не слышит и не видит (и будто нет тебя совсем - Слитграут©)!
Я думаю, что эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах.
всмысле, эппле имеет доступ к админке телеги?
Дуров снова пяздит.
Тяжкий Паша
Неисполнение просьбы яблочников приведёт к выпилу телеги из стора и всего делов, уже есть куча заблокированных каналов, которые можно только с компика/андроида посмотреть.
Наличие в руках iphone уже провоцирует как минимум на два вида ненависти. Назвать владельца пидором и вьебать ему. Потом отобрать сам телефон. Предлагаю запретить яблоко. Оно провоцирует чувство ненависти.
На правах рекламы и пользователям айфона, и админам тех пабликов-каналов: