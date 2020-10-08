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Новости
Артём Мазанов
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Дуров рассказал о требовании Apple заблокировать три белорусских телеграм-канала по деанонимизации силовиков Материал редакции

По словам Дурова, Apple считает, что публикация личных данных силовиков может спровоцировать насилие.

119 комментариев
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Павел Дуров рассказал о требовании Apple заблокировать три белорусских телеграм-канала по деанонимизации силовиков и чиновников: «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «ВСЕ НАРУШЕНИЯ!».

Дуров не назвал конкретные правила App Store, которые при наличии таких каналов нарушает Telegram. Вероятно, речь идёт о пропаганде насилия: по словам Дурова, Apple считает что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и «пропагандистов» может спровоцировать насилие. Основатель Telegram заявил, что ситуация «не чёрно-белая», но Apple «не оставляет особого выбора».

Я думаю, что эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах.

Павел Дуров
основатель Telegram

В канале «Каратели Беларуси» публикуется личная информация силовиков и чиновников, поддерживающих Александра Лукашенко, в канале «Каратели Беларуси» в основном публикуют данные о членах избирательных комиссий, которые «сфальсифицировали итоги выборов».

#новости #дуров #apple #белоруссия

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И это не новость ИА «Панорама»
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119 комментариев
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Кривой череп

72

Всегда знал, что Apple пидарасы.
P.s. и это не из-за того, что я не могу себе позволить купить новый айфон.

Ответить

Spid3r

Кривой
48

Но и поэтому тоже.

Ответить

Кривой череп

Spid3r
5

Как бы да, но как бы нет.

Ответить

Вова А.

Кривой
4

амбивалентная каузальность заднеприводности эпла

Ответить

Ху Эмай

Вова
0

ни хуя не понятно, но звучит заебись, держи лайк!

Ответить

Колоссальный Мика

Кривой
1

А кто этого не знал ?

Ответить

Марк Варламов

Колоссальный
4
Ответить

rossoshmap

Колоссальный
–1

Все западные конторы ведут такую пропаганду

Ответить

Лысина Арика

rossoshmap
4

Пропаганда/

Ответить

rossoshmap

Лысина
–1

Правда, вот фотостоки пишут постоянно, вы не правильно фотографируете геев, потом, вы не те ключи прописываете, после, а давайте мы вам сами расскажем и покажем как надо. Теперь такая же хрень с БЛМ

Ответить

rossoshmap

rossosh…
1

И кстати, то к чему они там призывают, вряд ли понравится местным геям.

Ответить

Закрытый паук например

Колоссальный
1

Пидарасы те, кто считает что прайд это нечто плохое.

Ответить

Shenmue

Кривой
1

Так они и не скрывали этого! Кук несколько лет назад сказал я Good At You!

Ответить

Александр Добриневский

Кривой
0

Купи старый

Ответить

Кривой череп

Александр
0

Почти на 5 айфон накопил.

Ответить

Комментарий удален

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Комментарий удален

Комментарий удален

Жизненный шар

36
Ответить

Ze Katze

Жизненный
0

@кто это

Ответить

Кто это

Ze
0

Уютный Багажник еще известен как: Уютный Багажник Tesla, Уютный Багажник

Ответить

Глеб Савчик

34

Хм, вообще любая личная информация может спровоцировать насилие, заблокируйте интернет плиз 

Ответить

Зелибоба

Глеб
3

Хм, вообще любая информация может спровоцировать насилие, заблокируйте интернет плиз 

Ответить

Евгений Клочков

Зелибоба
3

Все новостные штуки уж точно, почитаешь и уже какая-то огрессия

Ответить

Колоссальный Мика

Зелибоба
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

Колоссальный
2

Френдзона она такая

Ответить

Колоссальный Мика

29
Ответить

Plan 🇧&🇨

Колоссальный
15
Ответить

Дон Карлионе

Plan
0

Ребята а есть видос с такими шаблонами?

Ответить

убер павукан

16

Нееет что вы эпол совсем не тоталитарная монополия не нужны никакие расследования всё у нас отлично

Ответить

Bad Mother Fucker

убер
1

проходите мимо, ничего интересного

Ответить

Магомед Шереметьев

убер
0

Андроид
Н
Д
Р
О
И
Д

Ответить

Stanley H. Tweedle

9

Яблофилы всё проглотят

Ответить

Grave Digger

Stanley
1

И скажут, что за это стоило заплатить! Качество на века!

Ответить

Определенный цветок

Grave
9

Только идиоты настраивают сами свой телефон и выбирают сами себе источники информации. У умных и успешных людей нет времени на эти глупости, если apple говорит, что тебе так лучше, значит они правы, потому что все сотрудники apple гениальны и даже цензура у них само совершенство. А если ты не согласен, значит ты тупой нищеброд. Джобс страдал за наши грехи.

Ответить

Андрей Ионов

Определенный
0

не согласен только с цензурой

Ответить

убер павукан

Андрей
0

Точно, потому что это не цензура, а огораживание тебя от травмирующей информации

Ответить

Андрей Ионов

убер
1

нет, я согласен с тем что когда ты достаешь девайс и он работает ровно на столько за сколько ты заплатил меня устраивает

какую информацию мне поглащать должен выбирать я - цензура, как и монополия - пиздец

Ответить

Драматический магнит

8

Эппл в курсе, что эту информацию можно найти с помощью их собственного браузера Сафари?

Ответить

Владимир Филатов

Драматический
0

Но экстремист всё равно ты.

Ответить

Василий Герасимов

0

Пизда эплу от белорусов

Ответить

Константин Курасов

Василий
19

наконец-то все балурсы-айтишники соберутся и сделают вместо эппл свою фирму - бульблл

Ответить

Правоохранительный шар

Константин
18

потатл

Ответить

Тонкий череп

3

Так, как тут прокомментировать. Сложна. С одной стороны люблю эпл и дурова, с другой стороны не люблю насилие и ненавижу диктатуру.

Ответить

Колоссальный Мика

Тонкий
14

Добро пожаловать в Казахстан 

Ответить

Конь Огонь

Колоссальный
1

Живу в Алмате, проблем не вижу.

Ответить

Серьёзный Валера

3

Нихуя не понял. Какое отношение эпл имеет к телеге и Беларуси?

Ответить

serguun42

Серьёзный
8

В приложении, которое можно установить на Айфон, пропагандируется насилие. Как-то так

Ответить

Серьёзный Валера

serguun42
3

Ебать очнулись.

Ответить

Jabas

serguun42
2

С такой же логикой и порнушку блочат поди

Ответить

Виктор Ганелес

Jabas
3

Порно каналы в телеге на эппле давно залочены

Ответить

Elijah Garrison

serguun42
0

А чего они Сафари не залочат тогда? В Самари можно пропаганду и похлеще найти. 

Ответить

Жизненный шар

Серьёзный
1

эппл > ойфон > приложение

Ответить

# realfiddy

4

А не пойдут ли яблочники нахуй к своему Куку?

Ответить

Константин Курасов

#
3

они давно там крутятся

Ответить

Ночной единорожек88

#
1

Думаю Кук не в курсе этого вообще, там тоже сидит какая-нибудь девушка и мониторит революции во всех странах мира с 9 до 17

Ответить

Nikolay Kapustin

Ночной
1

Нужно просто в госдеп скинуть ссылку на пост и позиция компании быстро поменяется

Ответить

убер павукан

Ночной
0

Кук ничего не знал в цк пробрались враги

Ответить

Евгений Клочков

убер
0

с какого входа?

Ответить

убер павукан

Евгений
0

( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Ночной единорожек88

убер
0

Ну это в целом так устроено, странно тут персонифицировать.
1) это гигантские корпорации
2) в айти компаниях в принципе много решений принимается на низовом уровне

Ответить

Уверенный кот

#
0

А какое отношение имеют к этому пользователи?

Ответить

# realfiddy

Уверенный
0

Ну тут же секта. Сейчас у кого айфоны будут кричать что всё по закону.

Ответить

Артур Логвинов

3

Можно уже чтоб спровоцировала, или усатого упыря никогда с трона не снимут. Леваки в эппл просто так заебали уже, любому государству готовы жопу лизать, неважно легитимному или нет

Ответить

убер павукан

Артур
1

Спойлер для тех кто до сих пор не понял никого не снимут

Ответить

Артур Логвинов

убер
2

Та эт понятно, именно потому что протест мирный, а цветы – для полиции. Пока молотовы не полетят в окна, упырь не наложит кучу как Янукович и не сдриснет

Ответить

убер павукан

Артур
0

Нееет нельзя молотова ненасилие!!!

Ответить

Артур Логвинов

убер
0

Так никто же и не умрет, не насилие, а рыночный метод

Ответить

Евгений Устинов

4

"not black and white" не переводится как "ни чёрная ни белая". Лучше перевести дословно: "не чёрно-белая". Так у русских остался бы хоть какой-то шанс понять смысл изначальной английской идиомы.

Ответить

Dmitry Pasyutin

Евгений
0

это ни хорошо, ни плохо

Ответить

Евгений Устинов

Dmitry
2

Нет. Ни хорошо, ни плохо — значит нейтрально. А здесь речь не о нейтральности, а о неоднозначности ситуации, о возможности различных интерпретаций, о запутанности, о контринтуитивности и так далее. Возможно, люди, владеющие русским языком лучше меня, найдут достойный ёмкий русскоязычный эквивалент.

Ответить

Dmitry Pasyutin

Евгений
1

а, это что-то вроде "делить мир на чёрное и белое", только применимо к ситуации. В русском языке так, по-моему, говорить не принято, только если по отношению к миру, ко всему в целом

Ответить

Евгений Клочков

3

с одной стороны эпол вроде поступила как тупо нейтральная и коммерческая тема, у которой есть свои правила и нарушать их типа нельзя даже если политическая коньюктура активно просит

с другой стороны - такое действие едва ли согласуется с политическими взглядами стереотипного эпл-юзера, потому я тоже присоединяюсь к массовому кеку

Ответить

Harold Peterson

2

Сколько бы я не поддерживал протесты и ненавидел Лукашенко его, все равно нельзя выложить ЛИЧНЫЕ данные этих людей + родителей/родственников:
1) Они всегда могут ошибаться и выложить не тех людей или тех людей которые не совсем "виноваты" по их мнению.
2) Де-юре Apple прав.
3) Это правда МОЖЕТ спровоцировать насилие, учитывая весь контекст.
4) Если цель натравить/постыдить - это только энергия не в ту сторону. Всем хуже только будет от такого. От режима надо избавиться а не травить тех с кем не согласен.

Делая врагами оппозицию vs милицию/работников сми/ватанов(которые большинство заложники системы или пропаганды) а не пытаться объединится против режима - не правильно, ресурсы и энергия тратится не в ту сторону. Не говоря о том что выкладывают номера родственников пиздец, они то тут причем?

Что-то мне подсказывает что это травля людей ради веселья а не помощь конечной цели, но наверное это и есть цель и я слишком наивен.

Ответить

solawind

Harold
1

Всем хуже только будет от такого. От режима надо избавиться а не травить тех с кем не согласен.

Логическая ошибка или манипуляция, травят (выкладывают списки) не из за того что силовики с протестующими "не согласны", а из-за того что они их избивают.
Списки просто несогласных там никто не выкладывает и даже никому в голову не приходило, предложений таких не было.

Ответить

Harold Peterson

solawind
0

Я зашел посмотрел, там телеведущие, бизнесмены всякие, админы пабликов, ватаны и тд. Не только работники спец. служб. Да и родственники ментов тут причем? Все равно другие доводы остаются. + Откуда ты знаешь что именно данные тех кто избивал выкладывают, а не ошиблись или еще что?

Ответить

solawind

Harold
0

Это все суть госслужащие, которые получают деньги за подавление белорусов или пропаганду. Насчёт родственников конечно зря, если такое есть, но я не видел чтобы родственников официально выкладывали.

Ответить

Harold Peterson

solawind
0

https://t.me/durov/135 Перейди по ссылкам, посмотри. Один канал так и называется лол "имена, адреса, родственники"

Durov's Channel ✔
Apple is requesting that we shut down 3 channels used by the people of Belarus to expose the identities of their oppressors.

@karatelibelarusi
@chatpartizan
@belarusassholes

Their concern is that publishing the personal information of law enforcers and propagandists may incite vio...
Apple is requesting that we shut down 3 channels used by the people of Belarus to expose the identities of their oppressors.

@karatelibelarusi
@chatpartizan
@belarusassholes

Their concern is that publishing the personal information of law enforcers and propagandists may incite violence.

I think this situation is not black and white and would rather leave the channels be, but typically Apple doesn’t offer much choice for apps like Telegram in such situations. Unfortunately, I assume these channels will end up getting blocked on iOS, but remain available on other platforms.

P. S. Everyone is welcome to express their views and comment on this post provided they stay on-topic and use English. Thanks!
Ответить

solawind

Harold
0

Окей, но как я и сказал — 1
 это самозащита именно от тех кто сознательно деньги на их угнетении зарабатывает 2. Не они первые начали эту войну и не они обманывали на выборах и не они принимали решения о силовых подавдениях и избиениях в СИЗО. Происходящее ответ на все это в условиях когда люди цивилизованных и законных методов получить справедливость лишены этой же властью.
Травлю родственников не поддерживаю

Ответить

Евгений Клочков

Harold
0

Ни о каком объединении в текущей ситуации речи идти не может - это все равно что предлагать кабанчикам солидаризироваться с волками 

Если цель натравить/постыдить - это только энергия не в ту сторону. Всем хуже только будет от такого. От режима надо избавиться а не травить тех с кем не согласен.

Именно создание невыносимого фона жизни для тех, кого напрямую бить по каким-то причинам невозможно (в случае с белорусами потому что нет какой-либо боевой организации, способной на такое) это единственная оставшаяся тактика борьбы с силовым беспределом, потому что сами же власти обрезали возможности для любых иных тактик - не пойдете же вы в текущий белорусский суд на них подавать

Не говоря о том что выкладывают номера родственников пиздец, они то тут причем?

Если омоновец настолько смел, что сам аноним анонимыч (хотя казалось бы, ему не надо внедряться в банду), то опять же, власти сами сожгли мосты, людям приходится напомнить женам, детям и родителям карателей о том, что они живут с карателями, спят с карателями, их отец каратель и что они воспитали карателя. 

Ответить

Сырой химик

2

Так-то они правы.
Даже если держать в голове мысль о том, что силовики в Минске — преступники, которые заслужили, то как мы будем определять работу этого механизма? Завтра плохими парнями могут стать любые неугодные тем или иным телеграм-каналам, что может привести к беспределу. Как в ситуации с Мужским Государством, или как там оно называлось.

Ответить

Тяжкий Паша

Сырой
0

А ещё в список «преступников» можно запихнуть соседа Васю и потом смотреть как у него потом машина горит, ага. 

Ответить

Сырой химик

Тяжкий
1

Да кого угодно можно записать. Не известно, у каких психбольных есть доступ к этим данным. Если завтра какой-нибудь дебил возьмёт в заложники ребёнка омоновца, например, это ужасно и пиздец.

Ответить

Тяжкий Паша

Сырой
0

нО оНи ЭтОгО ЗАслУжИВаЮт!

Ответить

Выходной лолипоп

1

Контора пидорасов

Ответить

Эмиль Рубанов

1

Apple считает, что публикация личных данных силовиков может спровоцировать насилие.

Но ведь это действительно так.

Ответить

Социальный космос

Эмиль
0

мне кажется силовики пиздят людей без каких либо данных

Ответить

Иван Смирнов

0

Я считаю apple абсолютно правильно делают (скорее всего их попросила власть, но все равно) сливать данные силовиков нельзя. Если тебя укусила собака это же не значит, что ты пойдешь истреблять собак

Ответить

Определенный цветок

Иван
2

Предлагаешь белорусам потерпеть пока их пиздят дубинками? 

Ответить

Имя Фамилия

Определенный
1

Просто он силовиков сравнивает с собаками, типа они не виноваты что родились такими.

Ответить

YeezySpace

1

Дуров, зачем музыкальные каналы удаляешь, при малейшей просьбе лейблов? Особенно если это связанно с Sony.

Ответить

Nikolay Kapustin

YeezySpace
1

Соневый копирайт даже с коубов удоляли

Ответить

YeezySpace

Nikolay
0

так телеграм не такой, не?

Ответить

Nikolay Kapustin

YeezySpace
0

ну 10 сек музла все ж точно другое нежели полный слив

Ответить

YeezySpace

Nikolay
0

Дада, за слитую обложку без песни блокируют канал.

Ответить

Neurotoxin001

0
Ответить

# realfiddy

Neurotoxin001
1

москвичи

опг-наемники

Со здоровьем всё ок?

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Имя Фамилия

1

Apple, считает что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и других чиновников может спровоцировать насилие.

Как-будто что-то плохое

Ответить

Сергей Зайкевич

1

Зато не дают вскрывать устройства террористов, или...

Ответить

Незначительный танк88

1

Скоро

Ответить

Тяжкий Паша

0

Эпл всё правильно делает

Ответить

Elijah Garrison

0

Apple считает, что публикация личных данных силовиков может спровоцировать насилие.

Ссаные дураки. Анонимность ОМОновцев и есть причина их отмороженности.

Ответить

Главный Женя

0

Ну теперь и гугол тоже потебует. Вопрос пары дней

Ответить

Руслан Астратов

0

"Apple, считает что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и других чиновников может спровоцировать насилие."

Так в этом и весь смак

Ответить

Hrehory. Hodkevych

0

Так насилия и так хоть отбавляй! Публикуют данные, чтоб они задумывались и боялись!

Ответить

Василий Герасимов

0

А эпол группы синего кита в вк не просил блочить?

Ответить

Евгений Клочков

Василий
0

Из того, с чем сталкивался товарищ с айфоном - в поиске блочились группы не то что синего кита, а просто те, где администрация не стеснялась в выражениях по какому-то вопросу

Ответить

Роман Морозов

0

Можно поступить как в свое время с мдк.

Тогда в ВК создали второй паблик и перенесли всех пользователей туда.

А старый адрес остался заблокированным

Ответить

Никита Иванов

0

Так понял, что там большие вопросы к nexta?

Ответить

Необходимый ихтиандр

0

Аппле переводится как Яблоко, значит виновата рашка

Ответить

Artem Gruzdev

0

Тим Кук прекрасно себя чувствует в компании убийц.

Ответить

Китайский звук

0

Чёт я не заметила всплеска насилия ранее когда каналы не были заблокированы😐 или я как то не так понимаю? 

Ответить

Shenmue

0

Виноват в этом Форест Гамп, не ну чё он акции их покупал тем самым их поддерживал на старте!

Ответить

Линейный щит

0

Это же сколько мешков картошки отвалил Лукашенко за это

Ответить

Shenmue

0

Да не просто сказать нет, калаш тебе изначально запрещено держать в руках, а слово твоё без него легко заткнуть, отключаешь, интернет, радио, газеты и всё делай, что хош, никто тебя не слышит и не видит (и будто нет тебя совсем - Слитграут©)!

Ответить

Илюхер XXX

0

а из россии-то чо сказали?

Ответить

Igor Elfimov

0

и че теперь будет?

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

 Я думаю, что эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах.

всмысле, эппле имеет доступ к админке телеги?
Дуров снова пяздит.

Ответить

Тяжкий Паша

НечеловеческаяЛ…
0

Неисполнение просьбы яблочников приведёт к выпилу телеги из стора и всего делов, уже есть куча заблокированных каналов, которые можно только с компика/андроида посмотреть.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Тяжкий
0

А как же Пашкина непоколебимость

Ответить

Denys Shevchuk

0

Наличие в руках iphone уже провоцирует как минимум на два вида ненависти. Назвать владельца пидором и вьебать ему. Потом отобрать сам телефон. Предлагаю запретить яблоко. Оно провоцирует чувство ненависти.

Ответить

Uwe Strich

0

На правах рекламы и пользователям айфона, и админам тех пабликов-каналов:

‎Element (previously Riot.im)
‎Приложение для чата, под вашим контролем и полностью гибкое. Element позволяет вам общаться так…
apps.apple.com
‎Signal - приватный мессенджер
‎Миллионы людей используют Signal каждый день, чтобы бесплатно обмениваться мгновенными…
apps.apple.com
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