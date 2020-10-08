Росприроднадзор обнаружил значительное превышение концентрации фосфат-иона в пробах воды на Камчатке Материал редакции
Также там повышено содержание железа и фенола.
Росприроднадзор опубликовал данные анализов проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке, говорится на сайте Минприроды России.
«В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза», — сообщили в ведомстве. Превышения также зафиксировали в реках Таенке, Халактырке и Кирпичной.
Химический анализ донных отложений проведут позже, когда пройдет обязательная процедура пробоподготовки. После этого можно будет узнать концентрацию нефтепродуктов, тяжёлых металлов и опасных загрязнителей. В сообщении отмечается, что определение большинства загрязняющих веществ в воде проводится в течение 24 часов, но ряд анализов вод требует большего времени.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что за последнюю неделю специалисты собрали сотни образцов из Авачинского залива. Он подчеркнул, что главная задача сейчас — узнать истинные причины загрязнения вод Тихого океана.
В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и сёрферы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории.
превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза
Интересно, насколько все плохо на самом деле тогда?
И конечно же это все из-за сейсмической активности в регионе либо микроорганизмы сами отравили океан и реки.
Если имеешь хоть один глаз, то и без анализов было понятно, что загрязнение есть. И как бы пора начинать искать виновного, а не рассуждать и анонизировать с анализами, продолжая рассуждать что там еще может быть
Динозавров тоже человек уничтожил. Кто еще мог?
Если бы это было природным явлением, то чиновники не вымораживали бы данную тему две недели. Опубликовали бы и анализы и результаты за пару дней, а тут мы видим цирк когда показывают и рассказываю про чистую воду, чистый пляж.
Если бы, если бы. Никому не запрещают брать пробы. Скрыть невозможно, так что подождем.
С марса ракету запустили чтобы расчистить территорию, заодно терраформировали
"Новичок" разлили.
И это серьёзно. Фосфорсодержащие компоненты - это смерть.
Днк жить не мешает?
ДНК это же ужас, это химический реагент, я не понимаю, как люди вообще с ним живут
На самом деле, это не очень то и страшные цифры, пдк рыбохозяйственных водоемов по указанным параметрам довольно низкие, так что они всем этим хотят что-то да скрыть
Для тех кто не шарит - фосфаты, это такие соли ортофосфорных кислот, на которых отлично плодятся водоросли и прочие растения. Посему активно используются в гидропонике в качестве удобрений. В растениеводстве это своего рода топлива для фотосинтеза. В аквариумистике является проблемой, поэтому аквариумисты покупают себе PO4 тесты. Фосфаты присутствуют в организме и нашем, в основном в виде АТФ - Аденозинтрифосфата.
Ничего опасного в фосфатах нет! Можете ими обожраться и ничего с вами не будет.
В воде - вызовет дикую еблю растений и сопутствующее цветение. Плохо это потому, что без контроля этот процесс спровоцирует резкое понижение уровня кислорода в воде и многие рыбы обалдеют и помрут.