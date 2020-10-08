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Новости
Ольга Щербинина
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Росприроднадзор обнаружил значительное превышение концентрации фосфат-иона в пробах воды на Камчатке Материал редакции

Также там повышено содержание железа и фенола.

16 комментариев
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Росприроднадзор опубликовал данные анализов проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке, говорится на сайте Минприроды России.

«В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза», — сообщили в ведомстве. Превышения также зафиксировали в реках Таенке, Халактырке и Кирпичной.

Химический анализ донных отложений проведут позже, когда пройдет обязательная процедура пробоподготовки. После этого можно будет узнать концентрацию нефтепродуктов, тяжёлых металлов и опасных загрязнителей. В сообщении отмечается, что определение большинства загрязняющих веществ в воде проводится в течение 24 часов, но ряд анализов вод требует большего времени.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что за последнюю неделю специалисты собрали сотни образцов из Авачинского залива. Он подчеркнул, что главная задача сейчас — узнать истинные причины загрязнения вод Тихого океана.

В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и сёрферы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории.

#новости #росприроднадзор #камчатка

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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16 комментариев
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Артур Логвинов

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превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза

Интересно, насколько все плохо на самом деле тогда?

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Выходной лолипоп

4

ингибиторов холинэстеразы

Ответить

Тяжкий Паша

1
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Александр Багно

0

И конечно же это все из-за сейсмической активности в регионе либо микроорганизмы сами отравили океан и реки.

Ответить

Александр Багно

0

Если имеешь хоть один глаз, то и без анализов было понятно, что загрязнение есть. И как бы пора начинать искать виновного, а не рассуждать и анонизировать с анализами, продолжая рассуждать что там еще может быть

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Данила Романов

Александр
0

Динозавров тоже человек уничтожил. Кто еще мог?

Ответить

Александр Багно

Данила
0

Если бы это было природным явлением, то чиновники не вымораживали бы данную тему две недели. Опубликовали бы и анализы и результаты за пару дней, а тут мы видим цирк когда показывают и рассказываю про чистую воду, чистый пляж.

Ответить

Данила Романов

Александр
0

Если бы, если бы. Никому не запрещают брать пробы. Скрыть невозможно, так что подождем.

Ответить

Dmitriy Volkov

Данила
0

С марса ракету запустили чтобы расчистить территорию, заодно терраформировали 

Ответить

Denis Manchenko

0

"Новичок" разлили.
И это серьёзно. Фосфорсодержащие компоненты - это смерть.

Ответить

Михаил Зеленин

Denis
0

Днк жить не мешает?

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Артур Логвинов

Михаил
0

ДНК это же ужас, это химический реагент, я не понимаю, как люди вообще с ним живут

Ответить

Nikita Zhuykov

0

На самом деле, это не очень то и страшные цифры, пдк рыбохозяйственных водоемов по указанным параметрам довольно низкие, так что они всем этим хотят что-то да скрыть

Ответить

Открытый жар

0

Я один не понимаю, почему они до сих пор не делают ничего, кроме анализов проб? Это ведь реально катастрофа, которую с каждым днём разносит на все большую территорию и с которой в любом случае надо что-то делать.

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Artem Gruzdev

Открытый
0

Потому что Камчатку нельзя положить в самолет и увезти в Шарите.

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Иван Маслов

0

Для тех кто не шарит - фосфаты, это такие соли ортофосфорных кислот, на которых отлично плодятся водоросли и прочие растения. Посему активно используются в гидропонике в качестве удобрений. В растениеводстве это своего рода топлива для фотосинтеза. В аквариумистике является проблемой, поэтому аквариумисты покупают себе PO4 тесты. Фосфаты присутствуют в организме и нашем, в основном в виде АТФ - Аденозинтрифосфата.

Ничего опасного в фосфатах нет! Можете ими обожраться и ничего с вами не будет.
В воде - вызовет дикую еблю растений и сопутствующее цветение. Плохо это потому, что без контроля этот процесс спровоцирует резкое понижение уровня кислорода в воде и многие рыбы обалдеют и помрут.

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