Также там повышено содержание железа и фенола.

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Росприроднадзор опубликовал данные анализов проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке, говорится на сайте Минприроды России.

«В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза», — сообщили в ведомстве. Превышения также зафиксировали в реках Таенке, Халактырке и Кирпичной.

Химический анализ донных отложений проведут позже, когда пройдет обязательная процедура пробоподготовки. После этого можно будет узнать концентрацию нефтепродуктов, тяжёлых металлов и опасных загрязнителей. В сообщении отмечается, что определение большинства загрязняющих веществ в воде проводится в течение 24 часов, но ряд анализов вод требует большего времени.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что за последнюю неделю специалисты собрали сотни образцов из Авачинского залива. Он подчеркнул, что главная задача сейчас — узнать истинные причины загрязнения вод Тихого океана.

В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и сёрферы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории.