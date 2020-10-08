В Японии увеличилось число магазинных краж. Виновником этого оказалась экологическая реформа Материал редакции
Оказалось, что в многоразовых сумках проще проносить неоплаченные товары.
В последние месяцы в японских магазинах увеличилось число краж. С 1 июля магазины страны обязали ввести плату за пластиковые пакеты, чтобы побудить покупателей использовать собственные экосумки, но это привело к неожиданным последствиям. Представители магазинов заявили, это нововведение оказалось на руку ворам — им стало удобнее проносить товары мимо охраны, сообщает The Guardian.
При этом отмечается, что значительная часть посетителей быстро изменила свои покупательские привычки и отказались от пластика. В токийском супермаркете Akidai Sekimachi Honten рассказали, что от одноразовых пакетов отказались 80% их клиентов. Три крупнейших оператора круглосуточных магазинов страны сообщили, что в июле 75% их покупателей начали использовать многоразовые сумки.
Сотрудники магазинов пожаловались, что отличить вора от обычного покупателя стало труднее. Рост краж в магазинах вынудил продавцов ужесточить меры безопасности, включая и меры по борьбе с кражей корзин, которые стоят несколько сотен иен. Их некоторые покупатели начали забирать, чтобы отнести покупки домой, а не платить за пластиковый пакет.
В ответ на рост краж местная некоммерческая организация выпустила плакаты, информирующие клиентов о «торговом этикете». Например, там говорится о том, что их многоразовые сумки должны быть сложены, пока они не пройдут через кассу.
Согласно одобренному властями Японии законодательству, стоимость пакетов должна быть не меньше двух иен. Это должно помочь сократить объёмы пластикового мусора в стране и у её берегов. Правительство Японии сейчас разрабатывает меры, призванные к 2050 году полностью исключить попадание пластикового мусора в океан с территории страны.
Это к ним ещё цыгане не добрались, им даже сумки не нужны чтобы воровать.
ля помню как пиздил бублик сыра после его видоса эх было время было время дааа
Полтора рубля за пакетос и 80% отказалось?
В сраной пятере от 5р за пакетос требуют.
Террористический яд
В Кирове есть местная сеть супермаркетов "Глобус", где издревле повелось, что пакеты бесплатно дают на кассе (исходя из объёма покупок). В итоге народ эти пакеты стал использовать как пакеты под мусор, так что пару лет назад эти пакеты стали делать биоразлагаемыми
Они реально перестали пользоваться пакетами потому что они стоят 1.5 рубля? А говорят Россия нищая.