Пострадали 16 человек.

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Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области, начавшийся днём 7 октября, локализовали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

Он уточнил, что 8 октября специалисты уже начали проливать техническую территорию арсенала, на следующий день работы продолжатся. Для этого используют самолёты Ил-76 и вертолёты. В общей сложности на очаги возгорания в районе ЧС сбросили более 1200 тонн воды.

По данным ТАСС, на месте происшествия взорвались до 2 тысяч снарядов, в основном калибра 152 миллиметров. При пожаре пострадали 16 человек, их госпитализировали.

Пожар начался 7 октября в 13:40 по московскому времени из-за возгорания сухой растительности. Это стало причиной взрывов. Из близлежащих населённых пунктов эвакуировали более 2 300 человек. Власти региона ввели режим ЧС.