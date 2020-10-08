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Новости
Ольга Щербинина
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В Рязанской области спустя сутки локализовали пожар на складе боеприпасов Материал редакции

Пострадали 16 человек.

8 комментариев
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Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области, начавшийся днём 7 октября, локализовали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

Он уточнил, что 8 октября специалисты уже начали проливать техническую территорию арсенала, на следующий день работы продолжатся. Для этого используют самолёты Ил-76 и вертолёты. В общей сложности на очаги возгорания в районе ЧС сбросили более 1200 тонн воды.

По данным ТАСС, на месте происшествия взорвались до 2 тысяч снарядов, в основном калибра 152 миллиметров. При пожаре пострадали 16 человек, их госпитализировали.

Пожар начался 7 октября в 13:40 по московскому времени из-за возгорания сухой растительности. Это стало причиной взрывов. Из близлежащих населённых пунктов эвакуировали более 2 300 человек. Власти региона ввели режим ЧС.

#новости #происшествия

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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8 комментариев
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Владимир Филатов

4

Рязанский сахар. Перезагрузка? 

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Дон Карлионе

Владимир
2

До сих пор празднует народ день рождения Владимира Владимировича 😍😍

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Антон Лисин

Дон
0

В его сторону так и не улетело. 

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Антон Лисин

Владимир
0

Пиженное дизтоплиао.

Ответить

Shenmue

0

Видел взрыв на видео, жахнуло так, Хиросима отдыхает! Надеюсь люди не пострадали!

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Владимир Коренюгин

Shenmue
0

8 человек, вроде как

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Shenmue

Владимир
0

Это очень печально!

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Саша Шадов

Shenmue
0

Тоже видел это видео, но нигде не могу найти

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