В Рязанской области спустя сутки локализовали пожар на складе боеприпасов Материал редакции
Пострадали 16 человек.
Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области, начавшийся днём 7 октября, локализовали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова.
Он уточнил, что 8 октября специалисты уже начали проливать техническую территорию арсенала, на следующий день работы продолжатся. Для этого используют самолёты Ил-76 и вертолёты. В общей сложности на очаги возгорания в районе ЧС сбросили более 1200 тонн воды.
По данным ТАСС, на месте происшествия взорвались до 2 тысяч снарядов, в основном калибра 152 миллиметров. При пожаре пострадали 16 человек, их госпитализировали.
Пожар начался 7 октября в 13:40 по московскому времени из-за возгорания сухой растительности. Это стало причиной взрывов. Из близлежащих населённых пунктов эвакуировали более 2 300 человек. Власти региона ввели режим ЧС.
Рязанский сахар. Перезагрузка?
До сих пор празднует народ день рождения Владимира Владимировича 😍😍
Видел взрыв на видео, жахнуло так, Хиросима отдыхает! Надеюсь люди не пострадали!
8 человек, вроде как