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Новости
Ольга Щербинина
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Microsoft не будет принуждать разработчиков приложений использовать свою платёжную систему в Microsoft Store Материал редакции

При этом озвученные компанией принципы пока не будут распространяться на магазин Xbox.

4 комментария
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Microsoft обнародовала ряд «принципов» для Microsoft Store на Windows 10. В том числе компания заявила, что не будет принуждать разработчиков использовать свою платёжную систему и призвала конкурентов поступить так же.

Этот шаг вызван тем, что антимонопольные регуляторы в США и во всём мире обращают внимание на то, как Apple и Google управляют своими мобильными платформами, а также жалобами некоторых разработчиков, пишет Axios.

У разработчиков приложений для Windows будет выбор, распространять ли их через магазин компании, при этом конкурирующие платформы блокировать не будут. В Microsoft также заявили, что любой разработчик сможет представить свой продукт в магазине, если он «соответствует объективным стандартам по безопасности, конфиденциальности, качеству и содержанию».

Отмечается, что магазин компании «взимает разумную плату», и не заставляет разработчика продавать в своём приложении то, что он не хочет продавать. Microsoft обещает не использовать закрытую информацию из своего магазина для конкуренции с разработчиками.

Компании также принадлежит магазин Xbox, на который пока не распространяются эти принципы. Там пояснили, что игровые консоли — это специализированные устройства, которые значительно уступают по количеству на рынке компьютеров и телефонов. Их бизнес-модель также сильно отличаетсяъ. По словам Microsoft, производители консолей вкладывают значительные средства в разработку специализированного оборудования, но продают их по ценам ниже себестоимости или с очень низкой маржой, чтобы создать рынок, на котором разработчики и издатели игр могут заработать. Из-за этого «правильный набор принципов» предстоит ещё проработать.

В магазинах приложений Apple и Google нужно использовать платёжную систему компаний — при оплате они взимают 30-процентную комиссию. 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые платежи за внутреннюю валюту без проверки модераторов App Store и Google Play и нарушила правила обеих площадок. После этого Apple и Google удалили Fortnite со своих платформ, а Epic Games подала на обе компании в суд. 28 августа Apple удалила аккаунт разработчиков Fortnite из App Store.

В сентябре Epic Games, Spotify, Tinder создали коалицию против правил Apple. Её участники хотят «создать равные условия для бизнеса приложений и дать людям свободу выбора на их устройствах».

7 октября демократы в США выпустили доклад о монополии Google, Facebook, Apple и Amazon, который готовили в течение 16 месяцев.

Демократы в США выпустили доклад о монополии…
Но компании считают, что ведут честную борьбу, а реструктуризация сделает только хуже.
tjournal.ru

#новости #apple #google #microsoft

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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4 комментария
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Андрей Рядькин

1

Apple 

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Кривой череп

0

Неужели хорошие новости? Даже не верится.

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ouxen

0

Это потому что её нет?

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Резиновый диод

0

Только из таких новостей узнаешь, что у мелкомягких, оказывается, есть своя платежная система.

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