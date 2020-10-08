Le Monde: из-за отравления Навального Евросоюз введёт санкции против девяти человек Материал редакции
Ожидается, что ограничения обсудят 12 октября.
Франция и Германия определились со списком россиян, против которых предложат ввести санкции из-за отравления Алексея Навального. В него входят девять человек из администрации президента России и силовых структур. Об этом со ссылкой на источники пишет французская газета Le Monde.
Также под санкции может попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором в советское время разработали яд «Новичок».
Людям из списка запретят въезд в Евросоюз, их европейские активы заморозят, отмечает издание. Список обсудят 12 октября на заседании Совета по международным вопросам в Брюсселе.
7 октября стало известно, что Франция и Германия предложат партнёрам по ЕС ввести санкции против России из-за отравления Навального. Предполагается, что они коснутся должностных лиц, «ответственных за это преступление» и нарушение норм международного права.
ну это точно все изменит
осталось еще выразить озабоченность
А почему они должны что-то делать, если рашкованов устраивает, что их собственная власть травит хим оружием.
Сначала европейцы позволяют Гитлеру разрушить версальский договор, а потом начинается самая страшная война в истории. Сегодня европейцы продолжают заигрывать с автократами. Ничему их история не учит. Политическая импотенция до добра не доводит.
Евросоюз введёт санкции против девяти человек
сево-то...
Да что блядь за хуйня. Властелин точно агент запада призывный разграбить, вывести за рубеж и не дать возможность стать сильной страной-конкурентом Россию
нет
Лол, проиграл с комментов, а вы что хотели? Чтобы ввели войска что ли или на что рассчитывали?
Банкам в Европе сделают рабочие дни на выходных, лишь бы быстрее спрятать деньги клиентов
Охуенно. Мне, конечно, на этих людей похую, но без доказательств, без расследования и суда так легко обращаться с чужой собственностью - это прям заебись, по-европейски.