Отмечаем 14 лет — дарим Дарим бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro iPhone 11 электросамокат Xiaomi AirPods Pro PlayStation 4 Pro полгода поездок на такси бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro Вперёд (function(w, d, id, delay) { var teaser = d.querySelector(id), timerId, step = 1; if (teaser) { startAnimation(); beforePageChange(); } function startAnimation() { clearTimeout(timerId); timerId = setTimeout(function() { if (teaser) { teaser.classList.remove('step-'+step); step = step < 9 ? step + 1 : 1; teaser.classList.add('step-'+step); startAnimation(); } }, step === 1 ? 10 : delay); }; function beforePageChange() { if (w.Air && w.Air.get) { var ajaxify = w.Air.get('module.ajaxify'); if (ajaxify && ajaxify.on) { ajaxify.on('Before page changed', () => { clearTimeout(timerId); }); } } }; }(window, document, '#vk-happy-birthday', 4000));
Новости
Ольга Щербинина
2843

Le Monde: из-за отравления Навального Евросоюз введёт санкции против девяти человек Материал редакции

Ожидается, что ограничения обсудят 12 октября.

36 комментариев
В закладки

Франция и Германия определились со списком россиян, против которых предложат ввести санкции из-за отравления Алексея Навального. В него входят девять человек из администрации президента России и силовых структур. Об этом со ссылкой на источники пишет французская газета Le Monde.

Также под санкции может попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором в советское время разработали яд «Новичок».

Людям из списка запретят въезд в Евросоюз, их европейские активы заморозят, отмечает издание. Список обсудят 12 октября на заседании Совета по международным вопросам в Брюсселе.

7 октября стало известно, что Франция и Германия предложат партнёрам по ЕС ввести санкции против России из-за отравления Навального. Предполагается, что они коснутся должностных лиц, «ответственных за это преступление» и нарушение норм международного права.

#новости #отравлениенавального

Ольга Щербинина PLUS
+46 889
но есть и хорошие новости?
2
16
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 36, "likes": 16, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 221199, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 08 Oct 2020 22:05:05 +0300", "is_special": false }
Apple Watch Series 6 в «Связном»
Часы с датчиком уровня кислорода в крови, приложением «Сон» и другими функциями.
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
36 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Семейный бинокль

15

Зря вы хрюкаете

Ответить

Кирилл Вселенский

Семейный
4

Мы покашляли, кхе кхе

Ответить

Колоссальный Мика

Кирилл
0

Ты же с Украины?

Ответить

FOX

Семейный
0

хрюю

Ответить

FOX

FOX
1

к

Ответить

Кривой череп

FOX
0

Если лисы хрюкают, то и я похрюкаю.
Мяу. То есть хрю хрю.

Ответить

Иван Сидоров

7

ну это точно все изменит

осталось еще выразить озабоченность 

Ответить

Крошечный ящик

Иван
2

А оно должно что-то изменить?

Ответить

Rex Sacrorum

Иван
1

А почему они должны что-то делать, если рашкованов устраивает, что их собственная власть травит хим оружием.

Ответить

Antony Divnich

Иван
0

We are gravely concerned

Ответить

Роман Андронов

5

Сначала европейцы позволяют Гитлеру разрушить версальский договор, а потом начинается самая страшная война в истории. Сегодня европейцы продолжают заигрывать с автократами. Ничему их история не учит. Политическая импотенция до добра не доводит.

Ответить

Taktischer Corgi

2

Евросоюз введёт санкции против девяти человек

сево-то...

Ответить

Kult Morkovki

Taktischer
12
Ответить

Михаил Мятный

Taktischer
4

А вот от грядущих контрсанкций уже дрожит Воронеж.

Ответить

Андрей Рядькин

3

Да что блядь за хуйня. Властелин точно агент запада призывный разграбить, вывести за рубеж и не дать возможность стать сильной страной-конкурентом Россию

Ответить

Владимир Филатов

Андрей
0

Always has been.

Ответить

Колоссальный Мика

1

Кто пошутит про рубль тот лох

Ответить

rossoshmap

Колоссальный
1

Доллар к евро останется на прежнем уровне

Ответить

Vitaly FlieTantie

Колоссальный
0
Ответить

Кривой череп

0

Будет ли в этом списке Путин? 🤞

Ответить

Bad Mother Fucker

Кривой
2

нет

Ответить

Taktischer Corgi

Bad
2
Ответить

Taktischer Corgi

Taktischer
0

бля(

Ответить

Drain Bamage

0

Лол, проиграл с комментов, а вы что хотели? Чтобы ввели войска что ли или на что рассчитывали?

Ответить

Свойственный микроскоп

0

а по каким принципам они отбирали эти девять человек..

Ответить

Антон Лисин

Свойственный
1

Спички тянули. Те люди уже на детей переоформили счета.

Ответить

Кривой череп

Свойственный
0

Лотереей.

Ответить

Roma Dmitriev

0

ну пиздец, целых девять человек, какие грозные

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Лел, импотенты

Ответить

Kris Stone

0

И санкцией будет не снимать более 100 миллионов за раз в евробанках))

Ответить

Годовой ящик

0

Можно подумать, что это им как-то навредит, тем более, что сейчас все вопросы решаются через подставные фирмы.

Ответить

ouxen

0

Le Monti

Ответить

Антон Лисин

0

Банкам в Европе сделают рабочие дни на выходных, лишь бы быстрее спрятать деньги клиентов

Ответить

Vitali

0

Хрюкнул с подливой

Ответить

Сережа Иванов

–1

Как будто им не поебать 

Ответить

Dmitry Yashin

–5

Охуенно. Мне, конечно, на этих людей похую, но без доказательств, без расследования и суда так легко обращаться с чужой собственностью - это прям заебись, по-европейски.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Постпред РФ при ОЗХО: Россия никому ничего не должна и не будет оправдываться по ситуации с Навальным
Россия будет считать провокацией заявления об отравлении Навального, пока не получит доказательства.
264
Новости
Франция и Германия предложат ввести санкции против России из-за отравления Навального
Их могут ввести против должностных лиц, «которые считаются ответственными за это преступление».
192
Новости
Организация по запрещению химического оружия: Навального действительно отравили «Новичком»
Найденное вещество не входит в список официально запрещённых ядохимикатов.
300
Популярное за три дня
Новости
«Я испытал полусмерть, кому и наркотрип»: Алексей и Юлия Навальные дали интервью Юрию Дудю. Главное
Первое после отравления интервью основателя ФБК российскому журналисту.
330
Животные
Запись в подсайте Животные
Когда понял что у тебя больше одной задней лапы..
2
TJ
Пост памяти, посвящённый Артёму Иванову — активному пользователю TJ и участнику Лиги авторов
И подборка его лучших материалов.
131
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Dead Horse

Запись в подсайте Telegram

Universaw

Про коронавирус и его волны

Dead Horse

Запись в подсайте Telegram

rossoshmap

Запись в подсайте Telegram

Dmitriy Volkov

«Сделали то же самое, что у нас…
null