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Новости
Алексей Боржонов
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Тюменскую школу оштрафовали на 50 тысяч рублей за учения по борьбе с терроризмом. Во время них детей взяли в заложники Материал редакции

Такое занятие посчитали нарушением прав учащихся.

37 комментариев
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Изображения из сообщества «Ишим пере Подслушано»

Прокуратура Тюменской области оштрафовала школу №2 в Ишиме за имитацию захвата заложников во время урока ОБЖ, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Образовательное учреждение оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение прав учащихся. Директору объявили выговор и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Также выговоры объявили его заместителю и учителю ОБЖ.

Прокуратура начала проверку после урока, который провели в начале сентября. Во время него детей взяли заложники, чтобы показать им, как вести себя при террористических атаках. После занятия с учениками обсудили их ошибки. По словам родителей, дети испугалась от таких учений, а одному из них стало плохо: ему вызвали скорую помощь.

Педагоги тюменской школы провели для детей…
Детей «взяли в заложники», чтобы оценить их поведение в такой ситуации.
tjournal.ru

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37 комментариев
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Алиса Барышман

10

А платить то всё равно будут дети. Соберут на какие-нибудь "административные расходы" уже не 50, а соточку.

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Андрей Рядькин

Алиса
8

Вот реально какой смысл забирать деньги со школы. Похоже на контрсанкции, только тракторами давить ничего не стали

Ответить

Виктор Ганелес

Андрей
–1

Школа как организация сотворила хрень
Кого штрафовать надо?

Ответить

Андрей Рядькин

Виктор
0

Руководителей.
Они компетентней не станут, если если забрать из бюджете деньги. Просто у детей не будет новых мячей, парт ещё чего нибудь.

Ответить

Виктор Ганелес

Андрей
0

Согласен с твоей логикой.
Может штрафовать организации нужно только если это коммерческие организации?

Ответить

Андрей Рядькин

Виктор
0

Я нервный сегодня. Прости

Ответить

Виктор Ганелес

Андрей
0

Всё норм.
Давай на пробежку вместе :)

Ответить

Андрей Рядькин

Виктор
0

Я лучше спать

Ответить

Виктор Ганелес

Андрей
0

А я только вышел

Ответить

Андрей Рядькин

Виктор
0

Конечно

Ответить

Крошечный космос

Андрей
0

Руководителей.

Путиных?

Ответить

Андрей Рядькин

Крошечн…
0
Ответить

Андрей Рядькин

Виктор
0

Блядь, какая вообще нахуй школа? Это сделали конкретные лица и они должны нести ответственность

Ответить

Участковый нос

Алиса
3

- Дети, пора сдавать денюжку на шторы.

Ответить

Litnikov Danil

Участковый
1

На охрану, кек

Ответить

Участковый нос

Litnikov
2

Только если охрана будет состоять из террористов.

Ответить

Подходящий кофе

5

"Запишите в дневники для родителей, все по тысяче сдаём на штраф".

Ответить

Alexandr Korzhenko

Подходящий
1

С тех чьему стало плохо надо пятёрик. А то что за ненадлежащее воспитание? Чего удомал, плохо ему, скорую вызывай.

Ответить

Участковый нос

3

Урок вроде полезный был, но чёт они перегнули немного. В следующий раз пусть автоматом в лица не тычат.

Ответить

Абсолютный фонарь

Участковый
3

Что полезного? Детей не предупредили. От стресса и сердце могло встать.

Ответить

Участковый нос

Абсолютный
2

Говорю же ПЕРЕГНУЛИ.

Ответить

Eduard Vakhitov

Участковый
1

Перегибы на местах

Ответить

ouxen

2

Hostage has been rescued

Ответить

Детский корабль

–3

Типичные крысюки, для чего слили видео?? Когда школу будут штурмовать и дети не смогут в оборону, как могли и делали их предки партизаны - что же будут кричать стукачи? Именно лицемерие.

Ответить

Timmy2k

Детский
4

А чтобы бороться с изнасилованиями, надо изнасиловать девочек, а потом рассказать им их ошибки. А то, что будут они делать, когда насильник их настигнет? Именно лицемерие

Ответить

Ху Эмай

Timmy2k
5

А чтобы бороться с изнасилованиями, надо изнасиловать девочек

Почему девочек? Сексист!

Ответить

Timmy2k

Ху
0

Можешь и мальчиков, если на то Божие желание есть

Ответить

Детский корабль

Timmy2k
0

Почему у вас фиксация на изнасилованиях? И какое отношение это имеет к наростающей проблеме терроризма?

Ответить

Участковый нос

Детский
0

Тебе легко говорить, ты ведь из московской школы. Попробуй посмотреть на эту ситуации со стороны тюменских школьников.

Ответить

Детский корабль

Участковый
0

Тем более, нас сможет защитить росгвардия, а область, что могут силовики в области?

Ответить

Участковый нос

Детский
0

И это хорошо. Ведь росгвардия может только отпиздить.

Ответить

Детский корабль

Участковый
–1

Не разделяю вашего мнения.

Ответить

Участковый нос

Детский
0

Надеюсь это не из-за того, что после армии Вы пойдете в Росгвардию?

Ответить

Детский корабль

Участко…
0

Срочная служба возможна и в Росгвардии

Ответить

Участковый нос

Детский
3

*вытирает пот со лба*

Ответить

Искусственный Данила

0

Тупее наказания для гос учреждений сложно придумать

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Lex Provocante

0

выкуп хотя бы потребовали?

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