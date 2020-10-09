Образовательное учреждение оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение прав учащихся. Директору объявили выговор и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Также выговоры объявили его заместителю и учителю ОБЖ.

Прокуратура начала проверку после урока, который провели в начале сентября. Во время него детей взяли заложники, чтобы показать им, как вести себя при террористических атаках. После занятия с учениками обсудили их ошибки. По словам родителей, дети испугалась от таких учений, а одному из них стало плохо: ему вызвали скорую помощь.