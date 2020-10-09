Тюменскую школу оштрафовали на 50 тысяч рублей за учения по борьбе с терроризмом. Во время них детей взяли в заложники Материал редакции
Такое занятие посчитали нарушением прав учащихся.
Прокуратура Тюменской области оштрафовала школу №2 в Ишиме за имитацию захвата заложников во время урока ОБЖ, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Образовательное учреждение оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение прав учащихся. Директору объявили выговор и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Также выговоры объявили его заместителю и учителю ОБЖ.
Прокуратура начала проверку после урока, который провели в начале сентября. Во время него детей взяли заложники, чтобы показать им, как вести себя при террористических атаках. После занятия с учениками обсудили их ошибки. По словам родителей, дети испугалась от таких учений, а одному из них стало плохо: ему вызвали скорую помощь.
А платить то всё равно будут дети. Соберут на какие-нибудь "административные расходы" уже не 50, а соточку.
Вот реально какой смысл забирать деньги со школы. Похоже на контрсанкции, только тракторами давить ничего не стали
Школа как организация сотворила хрень
Кого штрафовать надо?
Руководителей.
Они компетентней не станут, если если забрать из бюджете деньги. Просто у детей не будет новых мячей, парт ещё чего нибудь.
Согласен с твоей логикой.
Может штрафовать организации нужно только если это коммерческие организации?
Я нервный сегодня. Прости
Всё норм.
Давай на пробежку вместе :)
Крошечный космос
Руководителей.
Путиных?
Блядь, какая вообще нахуй школа? Это сделали конкретные лица и они должны нести ответственность
Участковый нос
- Дети, пора сдавать денюжку на шторы.
На охрану, кек
С тех чьему стало плохо надо пятёрик. А то что за ненадлежащее воспитание? Чего удомал, плохо ему, скорую вызывай.
Абсолютный фонарь
Что полезного? Детей не предупредили. От стресса и сердце могло встать.
Участковый нос
Говорю же ПЕРЕГНУЛИ.
Детский корабль
Почему у вас фиксация на изнасилованиях? И какое отношение это имеет к наростающей проблеме терроризма?
Тебе легко говорить, ты ведь из московской школы. Попробуй посмотреть на эту ситуации со стороны тюменских школьников.
Тем более, нас сможет защитить росгвардия, а область, что могут силовики в области?
И это хорошо. Ведь росгвардия может только отпиздить.
Не разделяю вашего мнения.