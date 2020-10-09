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Новости
Алексей Боржонов
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Неизвестный выдал себя за Тихановскую во время онлайн-заседания парламента Дании. Встречу завершили через 40 минут Материал редакции

Участникам заседания показался странным вопрос о борделях с животными.

61 комментарий
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Неизвестный человек выдал себя за лидера белорусского совета оппозиции Светлану Тихановскую во время совещания в парламенте Дании. Об этом сообщается на сайте Фолькетинга.

В начале заседания человек, выдавший себя за Тихановскую, сообщил о проблемах с камерой, потому подключился к беседе без изображения. Беседа длилась около 40 минут, после чего её участники поняли, что «что-то не так», и завершили разговор.

Как отмечается в заявлении, во время совещания «не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию Дании». Стороны обсуждали ситуацию в Белоруссии и способы поддержки жителей страны.

Датский канал TV2 со ссылкой на члена комитета Майкла Ааструп Йенсена утверждает, что первые 25 минут разговора прошли нормально, но затем неизвестный человек спросил о существовании борделей с животными в Дании и отношении собеседников к ним. Это показалось участникам совещания странным, пояснил Йенсен, но они ответили на вопрос. Через несколько минут они завершили встречу.

Власти Дании начали расследование произошедшего и теперь будут требовать включить камеру во время онлайн-переговоров с иностранными участниками. Председатель комитета по иностранным делам Мартин Лидегорд заявил: «Надеюсь, это была грубая шутка. Но я, конечно, обеспокоен возможностью злоупотребления участием во встрече».

#новости #белоруссия

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61 комментарий
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Атлант поправил плечи

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Это тот дурачок с первого канала, что черепах ебет? 

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Eduard Vakhitov

Атлант
2

Зацените пролет камеры во время спича. Зак Снайдер отдыхает https://youtu.be/YCJT7sD4D4A

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Атлант поправил плечи

Атлант
0

Ой, бля, он оказывается депутат 

Ответить

Участковый нос

Атлант
3

Почему-то я не удивлен.

Ответить

Психологический диод

Атлант
0

так это же вроде фотошоп, я программист, разве нет? 

Ответить

Атлант поправил плечи

Психологический
2

Дожили, уже даже Скабеева с Поповым охуевает 

Ответить

Психологический диод

Атлант
3

блядь поехавшие сука

Ответить

Психологический диод

Атлант
3

Пятерых потом изначиловвали за это дело

Ответить

Участковый нос

Психологический
2

Подтверждаю. Буквы на фотке - Фотошоп.
*достает диплом программиста из под ножки стола*

Ответить

Bad Mother Fucker

Атлант
1

он и звонил, небось

Ответить

Детский корабль

11

Ну что с борделями то?

Ответить

Евгений Клочков

Детский
6

С какими борделями?

Ответить

Детский корабль

Евгений
5

Че?

Ответить

Евгений Клочков

Детский
7

Ты куда звонишь, сынок

Ответить

Детский корабль

Евгений
6

Тебе звоню

Ответить

Евгений Клочков

Детский
5

Кому тебе

Ответить

Детский корабль

Евгений
2

Ну тебе

Ответить

Евгений Клочков

Детский
4

А ты кто такой

Ответить

Dead Horse

Евгений
2

Зоофил он!!! 

Ответить

Детский корабль

Евгений
0

Сообщение удалено

Ответить

Евгений Клочков

Детский
2

Какой Михал Палыч

Ответить

Локальный

Евгений
1

Терентьев

Ответить

Евгений Клочков

Локальн…
0

Такого не знаю, ты ошибся номером, друг

Ответить

Локальный

Евгений
0

Чё с деньгами

Ответить

Евгений Клочков

Локальн…
0

Какими деньгами

Ответить

Детский корабль

Евгений
0

@4 shizzle ma nizzle я устал, помоги пожалуйста, продолжи

Ответить

Участковый нос

Детский
2

Так это был ты!!!

Ответить

AZP

Детский
0

На животных теперь маски, в остальном нормально, работают.

Ответить

Детский корабль

AZP
0

Спасибо, направил документы на визу

Ответить

AZP

Детский
1

Скажи на границе, что едешь трахать зверей - пустят без визы.

Ответить

Детский корабль

AZP
0

Да не надо, я уже нанял проверенного юриста из подсайта фурри, он все за меня сделает.

Ответить

Чуждый лолипоп

AZP
0

Это на юге только

Ответить

Andre Macareno

10

Among участников конференций был Impostor

Ответить

Евгений Мартынов

3

Из поста не ясно, это был женский голос? Почему акцент именно на "неизвестный человек"? Или датчане настолько упоролись, что 40 минут пиздели с мужиком, считая, что это Тихановская? 

Ответить

убер павукан

Евгений
5

А женщина не человек по-твоему? Если ты при слове человек сразу думаешь о мужиках значит у тебя в башке насрато патриархальными стереотипами

Ответить

Алексей Андрианов

убер
5

а как же феминитивы? женщина не человек, а человечка

Ответить

убер павукан

Алексей
1

Не человечка а человека, начнем с этого

Ответить

Евгений Мартынов

Алексей
0

человечица, человечесса

Ответить

Евгений Мартынов

убер
1

Да ты, похоже, тоже упорот сродни парламентариям. Что за высер про патриархальные стереотипы? Тут, блять, лишь вопрос про нормы языка и семантику заголовка - если говорится про женщину, то куда логичнее было бы тогда написать, что "Неизвестная выдала себя за Тихановскую во время онлайн-заседания парламента Дании". 

Ответить

убер павукан

Евгений
0

Ну да ну да обесценивание женщин и приравнивание к предметам это норма языка здорово класс

Ответить

Евгений Мартынов

убер
0

Что ты несёшь вообще? Какое обесценивание? Какое, блять, приравнивание к предметам, алло? Выйди и зайди в класс нормально!

Ответить

убер павукан

Евгений
1

Самое обычное обесценивание, женщина не человек? Про неё нельзя написать, используя слово человек? Хнык хнык мое чувствительное мужское эго опять задели оправдаюсь коверканьем языка

Ответить

Евгений Мартынов

убер
1
Ответить

убер павукан

Евгений
0

Ммм картиночки из 2013 пошли, повзрослей, маня

Ответить

Евгений Мартынов

убер
0

Из 2010-го, я попрошу! Ты мне лучше скажи, наша прогрессивная маня, в чём заключается сложность написать "Неизвестная"? 

Ответить

убер павукан

Евгений
0

Какая разница что написано? Слово человек, ровно как и слово неизвестный не принадлежит эксклюзивно мужикам, и в данном случае, если ты ещё не понял, так написано потому что неизвестен пол звонившего

Ответить

Искусственный

убер
0

@Вахтёр 

Ответить

Любовный ключ

убер
0

женщина не человек?

нет
начинай рваться

Ответить

убер павукан

Любовный
0

@Вахтёр 

Ответить

Semyon Bochkaryov

Евгений
0

Может, это был мужик с войсморфером. А может, "Тихановская" 40 минут молчала и только потом пизданула про зообордели, и никто не знал, мужской это голос или женский.

Ответить

Rusty Nail

Евгений
1

Ну войс можно заменить без проблем под женский, просто неужели он настолько был похож

Ответить

Искусственный Данила

4

И это не новость ИА «Панорама» 

Ответить

Крошечный космос

3

— Ну как там с барделями?

Ответить

Дополнительный Мика

Крошечный
3

Я щас ещё узнаю с какого ты телефона звонишь!

Ответить

Участковый нос

3

Неизвестным человеком был Лукашенко.

Ответить

Vladimir Medvedev

3

Бюрократы устроили очередное никому не нужное совещание, изображая деятельность. Совершенно без подготовки и без желания, что-то решать

Ответить

Андрей Владимирович

2

Специалисты из колл-центра Сбербанка снова в деле

Ответить

Участковый нос

Андрей
0

Так вроде все специалисты ВТБ уже перешли. А Сбербанка больше не существует. Есть какой-то хипстерский Сбер.

Ответить

Деревенский кубок

1

Агенты Вована интересуются сексом с животными.

Ответить

Rusty Nail

1

Майк и Ник, покиньте совещание пожалуйста..

Ответить

Виктор Ганелес

0

Слава ширяеву, скоро можно будет нейрокамеру включать и изображать видео тихановской с голосом тихановской. Или лукашенко.

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