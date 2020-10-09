Неизвестный выдал себя за Тихановскую во время онлайн-заседания парламента Дании. Встречу завершили через 40 минут Материал редакции
Участникам заседания показался странным вопрос о борделях с животными.
Неизвестный человек выдал себя за лидера белорусского совета оппозиции Светлану Тихановскую во время совещания в парламенте Дании. Об этом сообщается на сайте Фолькетинга.
В начале заседания человек, выдавший себя за Тихановскую, сообщил о проблемах с камерой, потому подключился к беседе без изображения. Беседа длилась около 40 минут, после чего её участники поняли, что «что-то не так», и завершили разговор.
Как отмечается в заявлении, во время совещания «не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию Дании». Стороны обсуждали ситуацию в Белоруссии и способы поддержки жителей страны.
Датский канал TV2 со ссылкой на члена комитета Майкла Ааструп Йенсена утверждает, что первые 25 минут разговора прошли нормально, но затем неизвестный человек спросил о существовании борделей с животными в Дании и отношении собеседников к ним. Это показалось участникам совещания странным, пояснил Йенсен, но они ответили на вопрос. Через несколько минут они завершили встречу.
Власти Дании начали расследование произошедшего и теперь будут требовать включить камеру во время онлайн-переговоров с иностранными участниками. Председатель комитета по иностранным делам Мартин Лидегорд заявил: «Надеюсь, это была грубая шутка. Но я, конечно, обеспокоен возможностью злоупотребления участием во встрече».
Это тот дурачок с первого канала, что черепах ебет?
Зацените пролет камеры во время спича. Зак Снайдер отдыхает https://youtu.be/YCJT7sD4D4A
Ой, бля, он оказывается депутат
так это же вроде фотошоп, я программист, разве нет?
Дожили, уже даже Скабеева с Поповым охуевает
Участковый нос
Подтверждаю. Буквы на фотке - Фотошоп.
*достает диплом программиста из под ножки стола*
С какими борделями?
Че?
Ты куда звонишь, сынок
Тебе звоню
Кому тебе
Ну тебе
А ты кто такой
Сообщение удалено
Какой Михал Палыч
Терентьев
Такого не знаю, ты ошибся номером, друг
Спасибо, направил документы на визу
Из поста не ясно, это был женский голос? Почему акцент именно на "неизвестный человек"? Или датчане настолько упоролись, что 40 минут пиздели с мужиком, считая, что это Тихановская?
А женщина не человек по-твоему? Если ты при слове человек сразу думаешь о мужиках значит у тебя в башке насрато патриархальными стереотипами
а как же феминитивы? женщина не человек, а человечка
Да ты, похоже, тоже упорот сродни парламентариям. Что за высер про патриархальные стереотипы? Тут, блять, лишь вопрос про нормы языка и семантику заголовка - если говорится про женщину, то куда логичнее было бы тогда написать, что "Неизвестная выдала себя за Тихановскую во время онлайн-заседания парламента Дании".
Ну да ну да обесценивание женщин и приравнивание к предметам это норма языка здорово класс
Что ты несёшь вообще? Какое обесценивание? Какое, блять, приравнивание к предметам, алло? Выйди и зайди в класс нормально!
Самое обычное обесценивание, женщина не человек? Про неё нельзя написать, используя слово человек? Хнык хнык мое чувствительное мужское эго опять задели оправдаюсь коверканьем языка
Ммм картиночки из 2013 пошли, повзрослей, маня
Из 2010-го, я попрошу! Ты мне лучше скажи, наша прогрессивная маня, в чём заключается сложность написать "Неизвестная"?
Какая разница что написано? Слово человек, ровно как и слово неизвестный не принадлежит эксклюзивно мужикам, и в данном случае, если ты ещё не понял, так написано потому что неизвестен пол звонившего
Любовный ключ
женщина не человек?
нет
начинай рваться
Может, это был мужик с войсморфером. А может, "Тихановская" 40 минут молчала и только потом пизданула про зообордели, и никто не знал, мужской это голос или женский.
Ну войс можно заменить без проблем под женский, просто неужели он настолько был похож
Бюрократы устроили очередное никому не нужное совещание, изображая деятельность. Совершенно без подготовки и без желания, что-то решать
Специалисты из колл-центра Сбербанка снова в деле
Участковый нос
Так вроде все специалисты ВТБ уже перешли. А Сбербанка больше не существует. Есть какой-то хипстерский Сбер.
Слава ширяеву, скоро можно будет нейрокамеру включать и изображать видео тихановской с голосом тихановской. Или лукашенко.