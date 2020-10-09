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Новости
Ольга Щербинина
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Московские власти объяснили сбор данных сотрудников на удалёнке оценкой пассажиропотока, а не слежкой Материал редакции

При помощи этой информации будут оценивать эффективность мер, принятых работодателями.

9 комментариев
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Сведения о переводимых на удалённый режим сотрудниках в Москве будут использовать только для оценки пассажиропотока, они не будут носить персонифицированный характер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрия Иванова.

«Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождение сотрудника. Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удалённую работу», — заявил он.

Иванов подчеркнул, что основная задача этой меры — снижение числа социальных контактов горожан для борьбы с распространением коронавируса.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 12 октября работодатели обязаны сообщать правительству номера мобильных телефонов, автомобилей, транспортных и социальных карт сотрудников, которых перевели на удалёнку. За невыполнения этих требований им может грозить штраф.

#новости #москва

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9 комментариев
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Бесплатный магнит

6

Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока

а утыканные камерами метро, автобусы и все-все-все шоссе пассажиропоток не отслеживают? карта тройка там.. вот это вот всё

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ТыжЮзер

Бесплатный
0

Тройка не привязана ни к чему, а в масках камеры неэффективны :)

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Бесплатный магнит

ТыжЮзер
0

ну так для пассажиропотока зачем идентификация личности? достаточно просто факта использования карты тройка, количество, место и время - всё это фиксируется и строится элементарно анализ этого самого пассажиропотока. 
я к тому, что ну сколько можно так открыто пиздеть нам всем в глаза-то

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Участковый нос

1

Ага, так я и поверил. Пиздить больше.

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Детский корабль

0

А я верю Сергею Семёновичу

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ТыжЮзер

Детский
2

А он тебе нет, поэтому вынуждает контролировать тебя как работодателю, так и властям)

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Чужой ГОСТ

ТыжЮзер
0

Работадателям он не верит не меньше чем ему.

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Semyon Bochkaryov

0

А я вот не понял, почему собирают данные тех сотрудников, которых перевели на уд алёнку? Хотя конечно нет, так ведь не отчитаться о переводе ТРИДЦАТИ ПРОЦЕНТОВ (с придыханием) на удаленку!

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Arthur N

0

На каждом турникете по камере...

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