Отмечаем 14 лет — дарим Дарим бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro iPhone 11 электросамокат Xiaomi AirPods Pro PlayStation 4 Pro полгода поездок на такси бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro Вперёд (function(w, d, id, delay) { var teaser = d.querySelector(id), timerId, step = 1; if (teaser) { startAnimation(); beforePageChange(); } function startAnimation() { clearTimeout(timerId); timerId = setTimeout(function() { if (teaser) { teaser.classList.remove('step-'+step); step = step < 9 ? step + 1 : 1; teaser.classList.add('step-'+step); startAnimation(); } }, step === 1 ? 10 : delay); }; function beforePageChange() { if (w.Air && w.Air.get) { var ajaxify = w.Air.get('module.ajaxify'); if (ajaxify && ajaxify.on) { ajaxify.on('Before page changed', () => { clearTimeout(timerId); }); } } }; }(window, document, '#vk-happy-birthday', 4000));
Новости
Ольга Щербинина
521

Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства и премьера Материал редакции

До формирования нового кабинета члены правительства продолжат исполнять свои обязанности.

4 комментария
В закладки

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра Кубатбека Боронова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы страны.

Отправленные в отставку члены правительства страны продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина. Боронова освободили от работы уже сейчас.

Также Жээнбеков уволил главу Госкомитета национальной безопасности Орозбека Опумбаева.

5 октября жители страны устроили акции протеста против результатов парламентских выборов, наиболее крупная из которых прошла в Бишкеке. Вечером начались столкновения с милицией, протестующие захватили Белый дом, а потом освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет за коррупцию.

К утру 6 октября было известно о 590 пострадавших и одном погибшем во время протестов. 6 октября ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными.

Что происходит в Киргизии, где устроили…
От захвата Белого дома до аннулирования результатов выборов.
tjournal.ru

#новости #киргизия

Ольга Щербинина PLUS
+46 975
но есть и хорошие новости?
0
8
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u0440\u0433\u0438\u0437\u0438\u044f"], "comments": 4, "likes": 8, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 221321, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 09 Oct 2020 10:37:03 +0300", "is_special": false }
TJ в Telegram
Павел Дуров молодец
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Комсомольский Макс

2

потом освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет за коррупцию.

Какие же киргизы молодцы! Есть надежда, что и у россиян когда-нибудь получится

Ответить

Слава Инженеров

Комсомольский
2

А зачем россиянам освобождать Алмазбека Атамбаева?

Ответить

Никита Сивирин

Комсомольский
0

У россиян уже давно получается. Только у нас коррупционеров не освобождают, потому что даже не сажают

Ответить

Искусственный Данила

0

Сооронбай Жээнбеков

Шариман шарипович

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Созданная Путиным организация обучит «нетоксичных» блогеров. Политическую направленность проекта отрицают
В Администрации президента поняли, что политизированные блогеры — это «прошлый век».
160
Технологии
В «умном» поясе верности для мужчин нашли уязвимость, которая позволяет навсегда заблокировать пенис пользователя
До тех пор, пока кто-то не применит физическую силу извне — производитель не предусмотрел механизм экстренного отключения.
211
Новости
Постпред РФ при ОЗХО: Россия никому ничего не должна и не будет оправдываться по ситуации с Навальным
Россия будет считать провокацией заявления об отравлении Навального, пока не получит доказательства.
264
Популярное за три дня
TJ
Пост памяти, посвящённый Артёму Иванову — активному пользователю TJ и участнику Лиги авторов
И подборка его лучших материалов.
163
Twitter
3
Новости
Мужчина поджёг себя в центре Петербурга. По словам очевидцев — в знак протеста против Путина
Пострадавшего в тяжёлом состоянии увезли в больницу.
314
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

ouxen

Apple заявила, что не требовала…

Bird is the word

В России выявили больше 12…

rossoshmap

Apple заявила, что не требовала…

Серьёзный Валера

Запись в подсайте Twitter

Антон Самохин

Apple заявила, что не требовала…

Evgeny Volohin

Apple заявила, что не требовала…

# realfiddy

Запись в подсайте Twitter

web-watcher

В России выявили больше 12…

Ni Ck

Московские власти объяснили…

Анна Давыдова

В России выявили больше 12…

# realfiddy

В России выявили больше 12…

Станислав Шелегов

В России выявили больше 12…

# realfiddy

В России выявили больше 12…

Дмитрий Григорьев

Нейросети за кулисами VK: как…

Semyon Bochkaryov

В России выявили больше 12…

ТыжЮзер

Московские власти объяснили…

Alexei Kuksin

В России выявили больше 12…
null