Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства и премьера Материал редакции
До формирования нового кабинета члены правительства продолжат исполнять свои обязанности.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра Кубатбека Боронова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы страны.
Отправленные в отставку члены правительства страны продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина. Боронова освободили от работы уже сейчас.
Также Жээнбеков уволил главу Госкомитета национальной безопасности Орозбека Опумбаева.
5 октября жители страны устроили акции протеста против результатов парламентских выборов, наиболее крупная из которых прошла в Бишкеке. Вечером начались столкновения с милицией, протестующие захватили Белый дом, а потом освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет за коррупцию.
К утру 6 октября было известно о 590 пострадавших и одном погибшем во время протестов. 6 октября ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными.
У россиян уже давно получается. Только у нас коррупционеров не освобождают, потому что даже не сажают