В России выявили больше 12 тысяч случаев заболевания Covid-19 за сутки. Это рекордный показатель в стране Материал редакции
Число превысило весенний пик.
В России зафиксировано 12 126 случаев заболевания коронавирусом за сутки, сообщил оперштаб. Это рекордный показатель в стране за всё время распространения инфекции, предыдущий пик был 11 мая — 11 656 случаев.
От инфекции за сутки умер 201 человек, выздоровели 7092 пациента. Москва остаётся лидером по числу новых заболеваний, опережая Петербург и Московскую область.
Власти столицы в сентябре вернули ограничения, отменённые летом, предписав компаниям перевести большую часть сотрудников на дистанционную работу, объявив каникулы в школах и отменив льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и школьников. О более жёстких мерах власти города не объявляли. Заммэра Москвы Анастасия Ракова утверждала, что рост заболеваемости в городе связан с «тотальным несоблюдением масочного режима».
Другие регионы также возвращают ограничения из-за коронавируса. Например, в Забайкалье закрыли ночные клубы и ограничили работу кафе и ресторанов, в Орловской области ввели ограничения на въезд.
Новость о рекордном числе заболевших за сутки появилась на фоне обсуждения второй волны коронавируса. Некоторые страны, среди которых Великобритания, Чехия и Австрия, уже объявили о её начале и стали возвращать ограничения из-за Covid-19. 9 октября ВОЗ заявила о рекордном приросте заболевших за сутки во всём мире с начала пандемии — 338 779 человек.
Хорошо, что еще летом победили. Уже не так страшно
Предлагаю Деду сотоварищи проводить День Победы...над Ковидом. Можно назвать «День Кобеды». Ленточки придумать, салют, вся хурма 🦠
Вместо ленточек сойдут медицинские маски - повязываем их на шею, рукав, антенны на автомобиле
Помнится весной, когда заболевших было всего 300-400 человек ввели повсеместную изоляцию, в итоге угробили экономику, миллионы людей оказались в тяжёлом финансовом положении. Теперь заболевших более 12 тысяч и мы к этой цифре не за 2 месяца, как весной пришли, а за 10 дней, но никаких серьёзных мер не вводится и как то никого это особо не заботит. В связи с этим возникает вопрос, а стоило изначально все ломать самоизоляцией весной, если осенью судя по всему стало ещё хуже? По итогу, весной сломали экономику, а осенью здоровье людей.
Так во всем мире все тормознули весно. Потому что тогда вообще никто не понимал какие будут масштабы у всего этого.
Сейчас же уже понятно, кто в группе риска, кого надо тащить в больницу, а кого нет.
Ну будем честны, не все. Швеция, Южная Корея, Беларусь не вводили жестких мер. И если верить статистике, число заболевших везде примерно равное, за единственной разницей, у них экономика цела, а у нас не очень.
В Швеции вроде как сразу сказали, что меры были неэффективные.
Я слышал, что то такое, но тем ни менее, даже потом они не ввели жестких мер, и остались с целой экономикой.
Ты откуда вылупился? Чел сказал что пока рано судить эффективные меры были или нет.
Как можно так переебывать?
Я тоже так думал насчет швеции.
Пока не посмотрел на факты.
Швеция 10 млн жителей - 5800 смертей
Финляндия 5,5 млн жителей - 346 смертей
Норвегия 5,8 млн жителей - 275 смертей
А теперь те 5к что в группе риска зарабатывают меньше, следовательно осенью будут разносчиками ковида. Прикинь какой пиздец?
Тут проблема в том, что выдают за важный показатель к-во выявленных заболевших. А надо к-во госпитализированных относительно доступности мест и средств в мед учреждениях.
Согласен, в том то дело, согласно статистике, госпитализированных сейчас больше, чем весной. Болеющих в легкой форме стало меньше
Весной, кстати, заболевших могло быть и больше. Тогда еще не тестировали всех поголовно, как происходит сейчас.
На Хабре есть большая статья, где критикуются меры и приводятся различные источники с критикой ограничительных мер. Главная мысль критиков в том, что по итогу вреда от ограничений больше чем от самого ковида. В комментариях были не согласны, сам от публичной оценки по понятным причинам воздержусь.
Краснодар 102
Вау.
Женя, ну в Краснодаре намного больше, кладут только с поражением более 40%, остальных просто игнорят. При этом все участковые врачи только на вызовах по Ковиду, остальные мирно помирают без мед помощи. Так что эти пресловутые 90-100 чел в день - полная лажа, думае реально сотни человек в день. У нас же уже есть теория, что крайадминистрация генерирует случайные числа заболевших в диапазоне 90-100 - эти же цифры идут с весны без изменения
Летом частенько было больше 100
Обратный динозавр
Так он только во время празднования остановился. Чтобы не омрачать тот светлый день.
Вторичный Мика
А как у вас дела? У нас в Украине почти 6к за вчера 😟
Искусственный Данила
У нас плато!!!
Искусственный Данила
На самом деле не ебу, уже давно прекратил следить за этим
Кстати он в отличии от Лукашенко грамотно использовал ситуацию с короной.
Все потихой провернул. И никто не высунулся, потому что большинство боятся все равно скопления людей.
Ну что, началось? (Ежедневные пуши)
Ну все, щас каждый день на tj будет сенсация с пушем "новый рекорд!!!" :D
Когда выявляли сотни случаев в день все позакрывали, 12к в день делай что хочешь, иди на футбол, в театр, ресторан итд. 🤷🏻♂️
Напомню, что весной не было: больниц и коек, методов лечения, мирового опыта.
А еще и переболевшие есть, я сам вот и десятки знакомых, которые выпадают теперь из цепи передачи вируса.
Нет, иммунитет держится 4-6 месяцев максимум, уже есть случаи повторного заражения, причем с ухудшением при повторном - люди которые теряли запах в первый раз, уезжают на ИВЛ при втором.
Нужно ныть что никого не запирают, чтобы когда запрут ныть про бедный бизнес умирающий от запирания
Украина скоро вас догонит. Почти 6к уже и растет каждый день. При территориальных масштабах России и Украины возможно мы уже впереди. Ппц
И карантина тоже нет?
Так вот какое событие должно было произойти, чтобы опять на тж начали постить стату по ковиду (с пушем).
Спасибо @Роберт Петросян
В реале заболевших намного больше, у нас в Краснодаре все больницы забиты на 85% и это при том, что сейчас кладут только с поражением легких более 40%, а статистику показывают в пределах 95-100 человек. Так что полная херня эта их статистика...
Почему? С такими цифрами 100 раз подумаешь, а точно ли стоит выходить на улицу
Есть мнение, что эта статистика рисуется на отъебись. Как и любая другая статистика
Пользуясь случаем, передаю привет Блевада-центру
Я вот умудрился заболеть на самом низком количестве заболеваний в день. При том что ездил на авто и надевал маску в магазах.
Для личной безопасности все эти меры значения на имеют, а влияют только на коэффициент передачи.
Одетый холод
Стоит. Если идешь в скопление людей, соблюдай меры осторожности, маски, дистанции всякие. Количество заболевших не играет никакой роли, кроме как для любопытства. Важно сколько людей умерло и разбивка по возрастным категориям.
Павленка в очередной раз демонстрирует свои выдающиеся умственные способности
Павленка: демонстрирует
убер павукан: *завимдует*
Чему завидую
Правильный Илья
известно чему
Почему рубль крепнет? Аналитики, объясните)
Это мое настоящее имя, зарегистрировался на фейсбуке
Сейчас сейчас, вот этот товарищ все объяснит
Дополнительный Мика
Чё это за пёс?
Обратный динозавр
А с чего ты взял, что они реальные?
Чувствительный танк88
Ну выглядит достаточно правдоподобно сейчас. И не думаю что в сентябре или в августе было сильно меньше
на следующей неделе ждем локдаун?
Ну чо, долбоебы, как море покупались?
И это ещё мы забыли про шашлычников...
В Забайкалье закрыли ночные клубы и рестораны, а в Москве кассы театров и концертных залов. Занавес.
Добро пожаловать во вторую волну, пани та панове.
2020 год воистину проклят.