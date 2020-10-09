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Новости
Алексей Боржонов
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В России выявили больше 12 тысяч случаев заболевания Covid-19 за сутки. Это рекордный показатель в стране Материал редакции

Число превысило весенний пик.

94 комментария
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В России зафиксировано 12 126 случаев заболевания коронавирусом за сутки, сообщил оперштаб. Это рекордный показатель в стране за всё время распространения инфекции, предыдущий пик был 11 мая — 11 656 случаев.

Изображение РИА «Новости»

От инфекции за сутки умер 201 человек, выздоровели 7092 пациента. Москва остаётся лидером по числу новых заболеваний, опережая Петербург и Московскую область.

Власти столицы в сентябре вернули ограничения, отменённые летом, предписав компаниям перевести большую часть сотрудников на дистанционную работу, объявив каникулы в школах и отменив льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и школьников. О более жёстких мерах власти города не объявляли. Заммэра Москвы Анастасия Ракова утверждала, что рост заболеваемости в городе связан с «тотальным несоблюдением масочного режима».

Другие регионы также возвращают ограничения из-за коронавируса. Например, в Забайкалье закрыли ночные клубы и ограничили работу кафе и ресторанов, в Орловской области ввели ограничения на въезд.

Вторая волна пандемии и новые ограничения в…
Снова есть угроза карантина.
tjournal.ru

Новость о рекордном числе заболевших за сутки появилась на фоне обсуждения второй волны коронавируса. Некоторые страны, среди которых Великобритания, Чехия и Австрия, уже объявили о её начале и стали возвращать ограничения из-за Covid-19. 9 октября ВОЗ заявила о рекордном приросте заболевших за сутки во всём мире с начала пандемии — 338 779 человек.

Вторая волна, «помолодевший» вирус и первое…
В некоторых странах заболевших стало даже больше, чем весной — и хотя вирус стал менее летальным…
tjournal.ru

#новости #covid19

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94 комментария
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Василий Максем

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Хорошо, что еще летом победили. Уже не так страшно

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Bird is the word

Василий
6

Предлагаю Деду сотоварищи проводить День Победы...над Ковидом. Можно назвать «День Кобеды». Ленточки придумать, салют, вся хурма 🦠

Ответить

Святозавр

Bird
8

Не, нужно опять какие-нибудь поправки в конституцию принять и вирус опять на спад пойдет.

Ответить

последний герой черновика

Bird
2

Вместо ленточек сойдут медицинские маски - повязываем их на шею, рукав, антенны на автомобиле

Ответить

Славой Жижек

Bird
1

И парад врачей и медицинской техники

Ответить

Kak krot karatal

17

Помнится весной, когда заболевших было всего 300-400 человек ввели повсеместную изоляцию, в итоге угробили экономику, миллионы людей оказались в тяжёлом финансовом положении. Теперь заболевших более 12 тысяч и мы к этой цифре не за 2 месяца, как весной пришли, а за 10 дней, но никаких серьёзных мер не вводится и как то никого это особо не заботит. В связи с этим возникает вопрос, а стоило изначально все ломать самоизоляцией весной, если осенью судя по всему стало ещё хуже? По итогу, весной сломали экономику, а осенью здоровье людей.

Ответить

Οлег Κотов

Kak
5

Так во всем мире все тормознули весно. Потому что тогда вообще никто не понимал какие будут масштабы у всего этого.
Сейчас же уже понятно, кто в группе риска, кого надо тащить в больницу, а кого нет. 

Ответить

Kak krot karatal

Οлег
0

Ну будем честны, не все. Швеция, Южная Корея, Беларусь не вводили жестких мер. И если верить статистике, число заболевших везде примерно равное, за единственной разницей, у них экономика цела, а у нас не очень.

Ответить

Даниил Слюсарев

Kak
0

В Швеции вроде как сразу сказали, что меры были неэффективные.

Ответить

Kak krot karatal

Даниил
0

Я слышал, что то такое, но тем ни менее, даже потом они не ввели жестких мер, и остались с целой экономикой.

Ответить

# realfiddy

Даниил
0

Ты откуда вылупился? Чел сказал что пока рано судить эффективные меры были или нет.

Как можно так переебывать?

Ответить

Οлег Κотов

Kak
0

Я тоже так думал насчет швеции.
Пока не посмотрел на факты.
Швеция 10 млн жителей - 5800 смертей
Финляндия 5,5 млн жителей - 346 смертей
Норвегия 5,8 млн жителей - 275 смертей

Ответить

# realfiddy

Οлег
0

А теперь те 5к что в группе риска зарабатывают меньше, следовательно осенью будут разносчиками ковида. Прикинь какой пиздец?

Ответить

walkindizaster

Kak
1

Тут проблема в том, что выдают за важный показатель к-во выявленных заболевших. А надо к-во госпитализированных относительно доступности мест и средств в мед учреждениях. 

Ответить

Kak krot karatal

walkindizaster
0

Согласен, в том то дело, согласно статистике, госпитализированных сейчас больше, чем весной. Болеющих в легкой форме стало меньше

Ответить

Semyon Bochkaryov

Kak
0

Весной, кстати, заболевших могло быть и больше. Тогда еще не тестировали всех поголовно, как происходит сейчас.

Ответить

Станислав Шелегов

Kak
0

На Хабре есть большая статья, где критикуются меры и приводятся различные источники с критикой ограничительных мер. Главная мысль критиков в том, что по итогу вреда от ограничений больше чем от самого ковида. В комментариях были не согласны, сам от публичной оценки по понятным причинам воздержусь.

Ответить

Евгений Клочков

8

Краснодар 102

Вау.

Ответить

Sergey Galagan

Евгений
1

Женя, ну в Краснодаре намного больше, кладут только с поражением более 40%, остальных просто игнорят. При этом все участковые врачи только на вызовах по Ковиду, остальные мирно помирают без мед помощи. Так что эти пресловутые 90-100 чел в день - полная лажа, думае реально сотни человек в день. У нас же уже есть теория, что крайадминистрация генерирует случайные числа заболевших в диапазоне 90-100 - эти же цифры идут с весны без изменения

Ответить

Руслан Астратов

Sergey
0

Помню, как три дня подряд появлялись цифры 98-99 человек. 

Ответить

Ольга Щербинина

Евгений
0

Летом частенько было больше 100

Ответить

Евгений Клочков

Ольга
0

Летом постов уже не было, потому как то не вспоминал следить

Ответить

Участковый нос

8

Уру, новый рекорд!

Ответить

Nikita Zubkov

Участковый
0

Очередная победа!

Ответить

Славой Жижек

Nikita
0

Прорыв!

Ответить

Дон Карлионе

8

Процесс расхрюкивания не остановить уже

Ответить

Искусственный Данила

0

Ну и где вскукареки о том, что после дня путина коронавирус пошёл на спад?

Ответить

Обратный динозавр

Искусственный
13

Так он только во время празднования остановился. Чтобы не омрачать тот светлый день.

Ответить

Вторичный Мика

Искусственный
1

А как у вас дела? У нас в Украине почти 6к за вчера 😟

Ответить

Искусственный Данила

Вторичный
2

У нас плато!!!

Ответить

Искусственный Данила

Искусственный
2

На самом деле не ебу, уже давно прекратил следить за этим

Ответить

Οлег Κотов

Искусственный
0

Кстати он в отличии от Лукашенко грамотно использовал ситуацию с короной.
Все потихой провернул. И никто не высунулся, потому что большинство боятся все равно скопления людей.

Ответить

le furi

4
Ответить

Дима Якович

3

Выходим на плато

Ответить

Pavel Tarazevich

1

Ну что, началось? (Ежедневные пуши)

Ответить

Анатолий Филиппов

Pavel
7

Я кстати только по ним и следил. Очень полезно 👏

Ответить

Славой Жижек

3

Картинка со звуком

Ответить

Andi Bigglesworth

3

Ну все, щас каждый день на tj будет сенсация с пушем "новый рекорд!!!" :D

Ответить

Словесный Интервент

0

Когда выявляли сотни случаев в день все позакрывали, 12к в день делай что хочешь, иди на футбол, в театр, ресторан итд. 🤷🏻‍♂️

Ответить

плюшевый батон

Словесный
5

Напомню, что весной не было: больниц и коек, методов лечения, мирового опыта. 

Ответить

плюшевый батон

плюшевый
1

А еще и переболевшие есть, я сам вот и десятки знакомых, которые выпадают теперь из цепи передачи вируса.

Ответить

Timur Muratshin

плюшевый
0

Нет, иммунитет держится 4-6 месяцев максимум, уже есть случаи повторного заражения, причем с ухудшением при повторном - люди которые теряли запах в первый раз, уезжают на ИВЛ при втором.

Ответить

Sloy Pyli

Словесный
2

Больницы работают, мест хватает, программа лечения кое-как отработана, толку от запирания всех дома?

Ответить

убер павукан

Sloy
2

Нужно ныть что никого не запирают, чтобы когда запрут ныть про бедный бизнес умирающий от запирания

Ответить

Антон Т

Sloy
0

мест хватает

Вирус не укладывается в больницы
“Ъ” выяснил, как в России стремительно сокращается число свободных коек для пациентов с COVID-19
www.kommersant.ru
Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

2

Украина скоро вас догонит. Почти 6к уже и растет каждый день. При территориальных масштабах России и Украины возможно мы уже впереди. Ппц

Ответить

Вторичный Мика

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
1

Печаль, беда...

Ответить

Игорь Филатов

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
0

И карантина тоже нет?

Ответить

Дмитрий Горбенко

Игорь
0

пока нет

Ответить

Анатолий Филиппов

2

Пошёл за гречкой ...

Ответить

Михаил Ромайкин

2

Так вот какое событие должно было произойти, чтобы опять на тж начали постить стату по ковиду (с пушем).
Спасибо @Роберт Петросян

Ответить

Sergey Galagan

2

В реале заболевших намного больше, у нас в Краснодаре все больницы забиты на 85% и это при том, что сейчас кладут только с поражением легких более 40%, а статистику показывают в пределах 95-100 человек. Так что полная херня эта их статистика...

Ответить

Одетый холод

1

Количество заболевших не имеет смысла. Имеет смысл подсчитывать количество умерших. Надеюсь из-за паники по второй волне не закроют всех опять, как весной. Закрывайте пенсионеров, вузы и школы. Остальных не трогайте иначе экономике еще больше пздц будет

Ответить

Alexei Kuksin

Одетый
1

школы

Анус себе закрой.

Ответить

Принцесса Пеночка

Одетый
0

Почему? С такими цифрами 100 раз подумаешь, а точно ли стоит выходить на улицу

Ответить

Руслан Астратов

Принцесса
2

Есть мнение, что эта статистика рисуется на отъебись. Как и любая другая статистика

Пользуясь случаем, передаю привет Блевада-центру

Ответить

плюшевый батон

Принцесса
1

Я вот умудрился заболеть на самом низком количестве заболеваний в день. При том что ездил на авто и надевал маску в магазах. 

Для личной безопасности все эти меры значения на имеют, а влияют только на коэффициент передачи. 

Ответить

Одетый холод

Принцесса
0

Стоит. Если идешь в скопление людей, соблюдай меры осторожности, маски, дистанции всякие. Количество заболевших не играет никакой роли, кроме как для любопытства. Важно сколько людей умерло и разбивка по возрастным категориям.

Ответить

убер павукан

Одетый
1

Павленка в очередной раз демонстрирует свои выдающиеся умственные способности

Ответить

Одетый холод

убер
0

Павленка: демонстрирует
убер павукан: *завимдует*

Ответить

убер павукан

Одетый
1

Чему завидую

Ответить

Правильный Илья

убер
0

известно чему

Ответить

убер павукан

Правиль…
1

Хую в жопе
!

Ответить

Одетый холод

убер
0

это у тебя надо спросить чому завидуєш

Ответить

Pavel Vanchugov

0

Почему рубль крепнет? Аналитики, объясните)

Ответить

Искусственный Данила

Pavel
4

@Вахтёр аккаунт для политических вбросов

Ответить

Vladislav Sapogov

Искусственный
1

@Вахтёр аккаунт для выбросов

Ответить

Pavel Vanchugov

Искусственный
0

Это мое настоящее имя, зарегистрировался на фейсбуке

Ответить

Искусственный Данила

Pavel
–1

Ладно, поверим!

Ответить

Bird is the word

Pavel
0

Сейчас сейчас, вот этот товарищ все объяснит

Ответить

Дополнительный Мика

Bird
1

Чё это за пёс?

Ответить

Bird is the word

Дополнительный
0
Ответить

этот товарищ

Bird
0

😯

Ответить

Чувствительный танк88

0

Вот что бывает, когда вдруг начинаешь показывать реальные данные по статистике

Ответить

Обратный динозавр

Чувствительный
4

А с чего ты взял, что они реальные? 

Ответить

Чувствительный танк88

Обратный
0

Ну выглядит достаточно правдоподобно сейчас. И не думаю что в сентябре или в августе было сильно меньше

Ответить

Петербургский татарин

1

В Польше тоже пизда. Давайте когда снова все закроют к ебеням собачьим, будем все вместе бухать и плакать?

Ответить

Анна Давыдова

Петербургский
1

Hold my beer, ёпта

Ответить

Евгений Большаков

0

на следующей неделе ждем локдаун?

Ответить

eighth bit

Евгений
0

Конечно нет, у нас всё хорошо, вирус ещё летом победили поправками

Ответить

Параллельный кубок

1
Ответить

Temir

0

Вы фсё не понимаете, это - плато

Ответить

убер павукан

0

Ну чо, долбоебы, как море покупались?

Ответить

Серьезный паркур

убер
0

Заебись!

Ответить

Славой Жижек

убер
–1

И это ещё мы забыли про шашлычников...

Ответить

Правильный Илья

Славой
0
Ответить

Sanek Igoshev

0

ну что, ребят, ставлю на 17к на пике 

Ответить

Danil Oputin

0

Хоть где-то растём

Ответить

Кирилл Борисов

0

В мск начали использовать временные госпитали. Из парка Сокольники:

Ответить

Серьезный паркур

0

Краснодарский край пробил ТБ 100,5

Ответить

Slava

0

В Забайкалье закрыли ночные клубы и рестораны, а в Москве кассы театров и концертных залов. Занавес.

Ответить

Semyon Bochkaryov

0

Добро пожаловать во вторую волну, пани та панове.
2020 год воистину проклят.

Ответить

web-watcher

0

Хорошо, что успели за поправки летом проголосовать

Ответить

Gleb Khineev

–2

Нужен карантин. Иначе будет пиздец

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