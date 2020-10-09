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Новости
Ольга Щербинина
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В Дагестане 42 ребёнка попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции Материал редакции

Тяжёлых случаев нет.

21 комментарий
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В Махачкале зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции, 42 ребёнка попали в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Из них 36 из дошкольных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Приём ведется в детском и взрослом кишечных отделениях Республиканского кожно-венерологического диспансера, где в общей сложности развернули около 60 коек.

В пресс-службе добавили, что дети жаловались на тошноту, боли в животе, у кого-то была температура. В Минздраве уточнили, что их на неделю оставят под наблюдением. В детские сады, куда ходили дети, направили врачей, чтобы провести медосмотры.

Ранее в администрации Махачкалы сообщали о 39 госпитализированных. Уточнялось, что все они находятся в удовлетворительном состоянии.

СК возбудило уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

#новости #дагестан

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21 комментарий
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Обратный динозавр

25

Опять патриотизм в крови резко повысился?

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Alexandr Panasyuk

Обратный
2

Вирус похуже ковида..

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Жы Dogolonoga

Alexandr
1

ведь он поражает головной мозг

Ответить

Алиса Барышман

3
Ответить

Заур Зауров

3

Проблема некачественного питания детей в детсадах и школах скоро будет решена

Ответить

Какой Кошмар

2

Перенервничали наверное, обычное дело

Ответить

Лёша Любимцев

Какой
1

Все из-за интернета, обсмотрются своих мэмов потом в больницы попадают

Ответить

Заур Зауров

1

Как всегда чинуши признали проблему только после публикаций в соцсетях.

Ответить

Павел Мухунов

Заур
4

Не зря запрещают соцсети

Ответить

Российский Мурод

2

Приступы патриотизма заполонили наши школы

Ответить

alex twit

2

"Махачкалинский школьник"

Ответить

Заур Зауров

1
Ответить

Заур Зауров

Заур
2
Ответить

Антон Лисин

1

И че

Ответить

пепси

0

Навернули сырого курдючного сала(((

Ответить

Petr Petrov

пепси
0

свиного

Ответить

Maksytoff

0

Поели немного новичка

Ответить

Степан Анейчик

0

42

Ответить

умный человек

0

Надеюсь, что не эбола

Ответить

пепси

умный
–1

Хуже — Ислам

Ответить

Дон Карлионе

0

А ловко и хитро кремль начал убирать хрюкающих навальнят! 😍😍😍😍

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