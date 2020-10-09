В Дагестане 42 ребёнка попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции Материал редакции
Тяжёлых случаев нет.
В Махачкале зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции, 42 ребёнка попали в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.
Из них 36 из дошкольных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Приём ведется в детском и взрослом кишечных отделениях Республиканского кожно-венерологического диспансера, где в общей сложности развернули около 60 коек.
В пресс-службе добавили, что дети жаловались на тошноту, боли в животе, у кого-то была температура. В Минздраве уточнили, что их на неделю оставят под наблюдением. В детские сады, куда ходили дети, направили врачей, чтобы провести медосмотры.
Ранее в администрации Махачкалы сообщали о 39 госпитализированных. Уточнялось, что все они находятся в удовлетворительном состоянии.
СК возбудило уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Вирус похуже ковида..
Проблема некачественного питания детей в детсадах и школах скоро будет решена
Перенервничали наверное, обычное дело
Все из-за интернета, обсмотрются своих мэмов потом в больницы попадают
Как всегда чинуши признали проблему только после публикаций в соцсетях.
Навернули сырого курдючного сала(((
Надеюсь, что не эбола