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Новости
Алексей Боржонов
2021

Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе ООН за борьбу с голодом Материал редакции

Организация помогла десяткам миллионов человек.

58 комментариев
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The Nobel Prize @NobelPrize
BREAKING NEWS:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).

#NobelPrize #NobelPeacePrize https://t.co/fjnKfXjE3E

Всемирная продовольственная программа ООН получила Нобелевскую премию мира. В заявлении говорится, что награду присудили за усилия по борьбе с голодом, вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность по предотвращению использования голода как орудия войн.

Нобелевский комитет отметил, что Всемирная продовольственная программа — крупнейшая гуманитарная организация, которая борется с голодом и содействует продовольственной безопасности. В 2019 году она помогла почти 100 миллионам человек в 88 странах. Эта программа — основной инструмент ООН в искоренении голода, говорится в пресс-релизе.

Чаще всего к голоду приводят войны или вооружённые конфликты, утверждает комитет, а с началом пандемии коронавируса ситуацию стало осложнять и распространение инфекции. Программа ООН помогала таким странам, как Йемен, Демократическая Республика Конго, Нигерия, Южный Судан, где «сочетание жестокого конфликта и пандемии привело к резкому увеличению числа людей, живущих на грани голода».

Перед лицом пандемии Всемирная продовольственная программа продемонстрировала впечатляющую способность активизировать свои усилия. Как заявила сама организация: «Пока у нас не будет медицинской вакцины, еда будет лучшей вакциной против хаоса».

Нобелевский комитет

Основаная работа Всемирной продовольственной программы ООН проводится в зонах конфликтов. Помощь получают жертвы войн, а также засух, неурожаев, наводнений и других стихийных бедствий. Как утверждает сама организация, ежегодно она распределяет около 12,6 миллиарда продовольственных рационов и помогает 88 странам.

В 2019 году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Комитет отметил его вклад в достижение мира с соседней Эритреей.

#новости #нобель

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58 комментариев
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Dmitry Pasyutin

25

В следующем году премию мира получит стремление к добру

Ответить

пепси

Dmitry
5

Стремление терпеть у русских! СТОЛЬКО ЛЕТ ТЕРПЕТЬ

Ответить

Евгений Клочков

пепси
1

пепис, зачем ты работаешь за другого чела с беляшом на аве

Ответить

Местный парфюмер

пепси
–3

Как дела на Украине, приплеташка самостийная?

Ответить

Розовый алмаз

Местный
0

Ты уже заебал со своим Аваковым. Че ты носишься с ним под каждым постом?

Ответить

Местный парфюмер

Розовый
1
Ответить

Лёша Любимцев

пепси
0

Он про BLM

Ответить

Sergey Volkov

Лёша
0

Terpills lives not matter

Ответить

Valeriy Avdeyev

пепси
0

Жаль.

Ответить

theLastLetters

пепси
0

"у" лишняя.

Ответить

Влад Смирнов

Dmitry
0

Скорее стремление "За мир во всём мире"

Ответить

Искусственный Данила

11

Очень жаль, что премию в очередной раз отдали какой-то мутной коррупционной структуре, а не Алексею Навальному

Ответить

Лёша Любимцев

Искусственный
12

*Владимиру Путину

Ответить

Озабоченный ГОСТ

Лёша
14

Это прозрачная коррупционная структура

Ответить

Сергей Куторжевский

Лёша
1

*Дональду Фредовичу

Ответить

Dr. Acula

Сергей
1

*Александру Григорьевичу

Ответить

пепси

Лёша
1

68 лет

Ответить

Лёша Любимцев

пепси
0
Ответить

Сергей Звезда

7

Правильно ли я понимаю, что в борьбе за Нобелевскую премию мира бутылка святого источника из Томска проиграла еде для всей планеты

Ответить

Лёша Любимцев

Сергей
4

Такая важная новость, а ты набрасываешь!!! Человек чуть не умер!!

Ответить

Сергей Звезда

Лёша
2

1) Навальный выжил 2) Это шутка

Ответить

Лёша Любимцев

Сергей
1

Спасибо, что без расизма!!!

Ответить

Убитый будильник

Сергей
0

На Владимира Владимирыча тоже заяву в этот комитет подавали. Так что проиграли и мутная одноразовая бутылка и просветленная вечность.

Ответить

Сергей Звезда

Убитый
1

В этом случае тоже с едой связано

Ответить

Участковый нос

Сергей
0

Да, все правильно.

Ответить

Добровольный ихтиандр

Сергей
0

Для какой всей? Они тебя кормили?

Ответить

Сергей Звезда

Добровольный
0

Я вроде от голода не умираю

Ответить

Евгений Клочков

6

Ясно, пойду поем

Ответить

Участковый нос

Евгений
0

Ты в России живёшь. Какие "пойду поем"? Голодай.

Ответить

Атлант поправил плечи

Участковый
0

он про телевизор 

Ответить

Иван Федоров

2

Но как же Владимир Владимирович

Ответить

Никита Борисова

Иван
2

Он ещё новичок, в следующий раз повезёт.

Ответить

Eduard Vakhitov

Никита
0

Его и номировали на следующий 2021 год
https://www.google.com/amp/s/m.business-gazeta.ru/amp/article/482130

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщает РИА…
www.google.com
Ответить

Бесплатный магнит

2

за усилия

Ответить

Danil Oputin

2

Может стоить давать Нобелевскую премию за решенную проблему?

Ответить

AZP

Danil
0

Нельзя 
Обаме тоже дали за то, что он типа стремился к миру.

Ответить

Влад Смирнов

2

Почему не девочка, с семицветиком, желающая чтобы Петя мог ходить! ?

Ответить

Загадочный жар

2

Эти новости о нобелевских премиях кажутся такими унылыми. Может быть это как с сериалом Во все тяжкие. Смотришь сначала, везде двух химиков лепят, думаешь ну чё-то какой-то сериал криминальный, чё-то все тащатся, потом посмотрю. Потом смотришь и понимаешь, что это ЛУЧШИЙ сериал в мире, ну или ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ. Может и тут если разобраться окажется, что это крутотень. 

Ответить

theLastLetters

Загадочный
0

Западное общество очень ограниченное и зашоренное. Спокон веку так было.

Ответить

Пора валить

2

Уже давно идёт битва между этими фандомами...

Ответить

Ze Katze

1

Это та хуйня, которая кормит всех подряд а потом делает этих голодащих зависимыми от этой хуйни?  Вместо того чтоб развивать сельское хозяйство в голодных районах

Ответить

Сергей Звезда

Ze
2

Они натурально занимаются сельским хозяйством https://ru.wfp.org/smallholder-market-support

Ответить

Сергей Звезда

Ze
1

они натурально занимаются сельским хозяйством [2] https://ru.wfp.org/sustainable-livelihoods-and-ecosystems

Устойчивые домохозяйства и экосистемы | World…
Устойчивые домохозяйства и экосистемы | World Food Programme
ru.wfp.org
Ответить

Атлант поправил плечи

1

Я сыт. Спасибо Всемирной продовольственной программе ООН

Ответить

Добровольный ихтиандр

1

А как же белорусский агрофюрер?

Ответить

Папа Римский

1

Зачем кормить Африку? Зачем? Давайте еще для них изобретем лекарство от СПИДа и бесплатно будем лечить, чтоб их стало ещё больше. В условиях перенаселённости планеты, нехватки ресурсов, глобального потепления это верный путь к гибели всего человечества.

Ответить

пепси

0

Ой хуйня)))))))

Ответить

Кирилл Борисов

0

Дайте уже ее путину чтобы он успокоился

Ответить

Убитый будильник

Кирилл
0

Думаешь, сработает? Маловато будет. Маловато, понимаешь.

Ответить

Андрей Прохоров

0

Нэвэльный ((

Ответить

Сергей Хахалев

0

Спасибо за пуш пуш пуш

Ответить

Сергей Васильев

0

борьба с голодом

Сколько планет мы могли бы уже колонизировать если бы не заваливали африку арбузами?

Ответить

Скучный коктейль

Сергей
0

От арбузов Африка ссыт

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Хотя б статистика будет? 

Ответить

Igor Elfimov

0

а ссылку на программу и всякое такое

Ответить

Roma Dmitriev

0

гром и молний, без этого знания невозможно жить 

Ответить

Savage Steel

0

Кто в курсе внутренней кухни ООН понимает насколько это абсурдно всё. Грубо говоря, чтобы не пугать леваков на тж, данную премию дали тем, кто насилует людей за еду. 

Ответить

Денис Сенькин

0

Ничего страшного, Навальный пока новичок в этом деле, в след раз получит

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