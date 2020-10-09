Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе ООН за борьбу с голодом Материал редакции
Организация помогла десяткам миллионов человек.
Всемирная продовольственная программа ООН получила Нобелевскую премию мира. В заявлении говорится, что награду присудили за усилия по борьбе с голодом, вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность по предотвращению использования голода как орудия войн.
Нобелевский комитет отметил, что Всемирная продовольственная программа — крупнейшая гуманитарная организация, которая борется с голодом и содействует продовольственной безопасности. В 2019 году она помогла почти 100 миллионам человек в 88 странах. Эта программа — основной инструмент ООН в искоренении голода, говорится в пресс-релизе.
Чаще всего к голоду приводят войны или вооружённые конфликты, утверждает комитет, а с началом пандемии коронавируса ситуацию стало осложнять и распространение инфекции. Программа ООН помогала таким странам, как Йемен, Демократическая Республика Конго, Нигерия, Южный Судан, где «сочетание жестокого конфликта и пандемии привело к резкому увеличению числа людей, живущих на грани голода».
Основаная работа Всемирной продовольственной программы ООН проводится в зонах конфликтов. Помощь получают жертвы войн, а также засух, неурожаев, наводнений и других стихийных бедствий. Как утверждает сама организация, ежегодно она распределяет около 12,6 миллиарда продовольственных рационов и помогает 88 странам.
В 2019 году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Комитет отметил его вклад в достижение мира с соседней Эритреей.
В следующем году премию мира получит стремление к добру
Местный парфюмер
Как дела на Украине, приплеташка самостийная?
Он про BLM
*Владимиру Путину
*Дональду Фредовичу
Правильно ли я понимаю, что в борьбе за Нобелевскую премию мира бутылка святого источника из Томска проиграла еде для всей планеты
Такая важная новость, а ты набрасываешь!!! Человек чуть не умер!!
1) Навальный выжил 2) Это шутка
Убитый будильник
На Владимира Владимирыча тоже заяву в этот комитет подавали. Так что проиграли и мутная одноразовая бутылка и просветленная вечность.
Добровольный ихтиандр
Для какой всей? Они тебя кормили?
Ясно, пойду поем
Участковый нос
Ты в России живёшь. Какие "пойду поем"? Голодай.
Но как же Владимир Владимирович
Он ещё новичок, в следующий раз повезёт.
Может стоить давать Нобелевскую премию за решенную проблему?
Эти новости о нобелевских премиях кажутся такими унылыми. Может быть это как с сериалом Во все тяжкие. Смотришь сначала, везде двух химиков лепят, думаешь ну чё-то какой-то сериал криминальный, чё-то все тащатся, потом посмотрю. Потом смотришь и понимаешь, что это ЛУЧШИЙ сериал в мире, ну или ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ. Может и тут если разобраться окажется, что это крутотень.
Западное общество очень ограниченное и зашоренное. Спокон веку так было.
Это та хуйня, которая кормит всех подряд а потом делает этих голодащих зависимыми от этой хуйни? Вместо того чтоб развивать сельское хозяйство в голодных районах
Они натурально занимаются сельским хозяйством https://ru.wfp.org/smallholder-market-support
они натурально занимаются сельским хозяйством [2] https://ru.wfp.org/sustainable-livelihoods-and-ecosystems
Зачем кормить Африку? Зачем? Давайте еще для них изобретем лекарство от СПИДа и бесплатно будем лечить, чтоб их стало ещё больше. В условиях перенаселённости планеты, нехватки ресурсов, глобального потепления это верный путь к гибели всего человечества.
Дайте уже ее путину чтобы он успокоился
борьба с голодом
Сколько планет мы могли бы уже колонизировать если бы не заваливали африку арбузами?
Кто в курсе внутренней кухни ООН понимает насколько это абсурдно всё. Грубо говоря, чтобы не пугать леваков на тж, данную премию дали тем, кто насилует людей за еду.