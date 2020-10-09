Министра образования Архангельской области задержали по подозрению в развратных действиях из-за переписки со школьницами Материал редакции
Они были несовершеннолетними.
Исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева задержали по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и изготовлении порнографии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
По данным телеграм-канала «112», у Гнедышева во время обыска изъяли ноутбук и мобильный телефон. На сайте Следственного комитета без указания имени говорится о задержании «экс-чиновника администрации Архангельской области» по подозрению в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних лиц.
Следствие считает, что в декабре 2019 года подозреваемый вёл переписку с двумя несовершеннолетними школьницами в соцсети, «оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера».
Гнедышев занимал пост и.о. министра образования с конца августа. В правительстве региона «7х7» рассказали, что 8 октября Гнедышев написал заявление об отпуске с последующим увольнением.
Ловушка Тесака.
@alexferman нужна профессиональная оценка
А сколько лет было девушкам?
А по сколько лет школьницам было ?