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Новости
Алексей Боржонов
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Министра образования Архангельской области задержали по подозрению в развратных действиях из-за переписки со школьницами Материал редакции

Они были несовершеннолетними.

15 комментариев
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Фото со страницы Юрия Гнедышева во «ВКонтакте»

Исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева задержали по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и изготовлении порнографии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным телеграм-канала «112», у Гнедышева во время обыска изъяли ноутбук и мобильный телефон. На сайте Следственного комитета без указания имени говорится о задержании «экс-чиновника администрации Архангельской области» по подозрению в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних лиц.

Следствие считает, что в декабре 2019 года подозреваемый вёл переписку с двумя несовершеннолетними школьницами в соцсети, «оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера».

Гнедышев занимал пост и.о. министра образования с конца августа. В правительстве региона «7х7» рассказали, что 8 октября Гнедышев написал заявление об отпуске с последующим увольнением.

#новости #скандалы

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несу разные вещи

6

Ловушка Тесака.

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Андрей Галицкий

несу
3

Дело его живёт

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Dmitry Vakhnin

Андрей
2

Жаль не тело.

Ответить

Судебный американец

4

У нас тоже своего рода министр есть. Заберите 

Ответить

Вова А.

1

@alexferman нужна профессиональная оценка

Ответить

Sergey Volkov

Вова
1

Он пока задержан, как выйдет даст 

Ответить

Artur Lyudvikov

1

Он просто помогал ей с биологией, министр образование как ни как.

Ответить

Roma Dmitriev

1

это была обкатка уроков по половому воспитанию

Ответить

Любовный ключ

0

Образование бывает разным

Ответить

Smerterin .

0

А сколько лет было девушкам?

Ответить

Закомплексованная Душа

Smerterin
0

Школьницы, явно меньше 18

Ответить

kubanoid.online

0

А по сколько лет школьницам было ?

Ответить

Андрей Галицкий

kubanoid.online
0

17,9999999

Ответить

Бесплатный магнит

0

обойдемся без лишних осуждений человека до признания его виновным со всеми доказательствами

Ответить

alex twit

0

Ну рожа такая, да. Подозрительно выглядит

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