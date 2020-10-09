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Новости
Ольга Щербинина
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Президент Киргизии на фоне протестов приказал ввести войска в Бишкек Материал редакции

В городе введут режим ЧП и комендантский час.

41 комментарий
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ, согласно которому на территории Бишкека ввели режим чрезвычайного положения, сообщается на его сайте.

Он также распорядился ввести в город войска «для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».

Режим ЧП начнёт действовать 9 октября с 20:00 по местному времени (17:00 по московскому) и продлится до утра 21 октября. Отмечается, что его вводят для защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности и в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации.

В Бишкеке также введут комендантский час и особый режим въезда и выезда, запретят спортивные мероприятия, демонстрации, митинги. Отдельным гражданам запретят покидать жильё.

В стране продолжаются протесты. В Бишкеке проходят акции в поддержку отправленного ранее в отставку с поста главы правительства Кубатбека Боронова, за экс-президента Алмазбека Атамбаева, за кандидата в премьеры Садыра Жапарова и в поддержку экс-премьера Омурбека Бабанова

9 октября Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьера Киргизии. Он также уволил главу Госкомитета национальной безопасности.

5 октября жители страны устроили акции протеста против результатов парламентских выборов, наиболее крупная из которых прошла в Бишкеке. Вечером начались столкновения с милицией, протестующие захватили Белый дом, а потом освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет за коррупцию.

К утру 6 октября было известно о 590 пострадавших и одном погибшем во время протестов. 6 октября ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными.

Что происходит в Киргизии, где устроили…
От захвата Белого дома до аннулирования результатов выборов.
tjournal.ru

#новости #киргизия

Ольга Щербинина PLUS
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20

Лукашенко внимательно следит за ситуацией

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Участковый нос

Имя
4

Из своего бункера*

Ответить

Сергей Предэ

Участковый
2

Слушая разговоры майка и ника 

Ответить

Воинский самолет

Сергей
0

те самые майк и ник

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Сергей Королевский

Имя
0

Президент Киргизии на фоне протестов приказал ввести войска в Бишкек

С путиным поговорил

Ответить

Ozabot

7

Понятно. Мог все уладить, но теперь хочет в Ростов.

Ответить

Сергей Предэ

Ozabot
1

Мальчик хочет в ростов 
Ты знаешь чики чики чики та 

Ответить

Подходящий кофе

4

Наконец-то все вожди окончательно расчехлились и решили показать рабам, что главное не демократия, а главное - у кого ружьё.
К сожалению, нового Спартака пока ещё не видно.

Ответить

Скучный коктейль

Подходящий
2

А Спартак чего хотел-то? Чтобы рабы стали рабовладельцами а рабовладельцы соответсвенно наоборот.

Ответить

Никита Борисова

Скучный
–1

Что за чушь ты несёшь. Спартак хочет забить мяч в ворота, не более.

Ответить

Деревенский кубок

3

Это кто? Тот, которого из тюрячки выпустили или как?

Ответить

alex twit

Деревенский
4

Во-во,хуй проссышь в этой санта-барбаре

Ответить

Сергей Королевский

alex
1

Ну так проссыте. Почитайте, проанализируйте. Или как терпила, к-ый смотрит ТВ, ждете, что вам укажут, кто хороший, а кто плохой?

Ответить

Деревенский кубок

Деревенский
4

Какой там клан доминирует северный или южный?

Ответить

Вторичный Мика

1

А как же эта новость от нехты?

NEXTA
Президент Кыргызстана подал в отставку

Сооронбай Жээнбеков сделал то, чего так ждет белорусский народ от нелигитимного Лукашенко, — решил уйти с поста главы государства. Перед своей отставкой президент Кыргызстана считает необходимым провести парламентские выборы, после чего б...
Президент Кыргызстана подал в отставку

Сооронбай Жээнбеков сделал то, чего так ждет белорусский народ от нелигитимного Лукашенко, — решил уйти с поста главы государства. Перед своей отставкой президент Кыргызстана считает необходимым провести парламентские выборы, после чего будут сформированы новые легитимные органы власти.

«Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло», — сделал заявление Жээнбеков.

Политический кризис в стране начался 4 октября из-за озвученных результатов парламентских выборов. Протестующие захватили здание парламента, назначили нового мэра и освободили из СИЗО Алмазбека Атамбаева. ЦИК республики признал итоги выборов недействительными.
Ответить

Sergei Khegai

Вторичный
4

Я из Бишкека и когда читаю новости о Кыргызстане на Нехте, то удивляюсь очень сильно как искажается информация, чтобы подать в выгодном свете.

Ответить

Veniamin Borzov

Sergei
5

Думаешь, новости о Белоруссии у него другие?))))

Ответить

Sergei Khegai

Veniamin
2

Все сми пропагандоны!

Ответить

Обратный динозавр

Sergei
3

А все люди – просто гандоны.

Ответить

Искусственный

Обратный
0

@Шахтёр оскорбления людей

Ответить

Обратный

Искусст…
2
Ответить

Сергей Королевский

Sergei
0

Ой хоспаде. Неужели и тут пригожин стал финансировать ботов? Начались стандартные истории "Я сам из бишкека, пережил революцию роз, сейчас в США, тут ужасно"

Ответить

Sergei Khegai

Сергей
0

умоляю пусть финансируют меня как бота, раз уж я все равно в бишкеке

Ответить

Обратный динозавр

Вторичный
2

Это Нехта пыталась Лукашенко наебать. Но дед не повёлся и не поддался фейковым трендам.

Ответить

Вторичный Мика

Обратный
5

Сооронбай Жээнбеков был в ярости, когда прочёл новости от нехта...

Ответить

Обратный динозавр

Вторичный
2

Сломал ручку и ввёл ЧС.

Ответить

Вторичный Мика

Обратный
2
Ответить

Обратный

Вторичн…
1

Хорошо, что у них нет атомного оружия

Ответить

Искусственный Данила

Вторичный
0

Нехта шизойд с манией величия. Дудь красава, раскрыл всю сущность этого уебана

Ответить

Сергей Королевский

Искусственный
0

Абсолютно нет

Ответить

Искусственный Данила

Сергей
1

Почему

Ответить

Сергей Королевский

Искусственный
0

Адекватно борется с диктатором

Ответить

Искусственный

Сергей
1

Это не делает его не шизойдом без мании величия

Ответить

Вторичный Мика

Сергей
0

Из Польши. Постами с фейками))0

Ответить

# realfiddy

1

Нипанятна, Ольга.
Кто у них президент(был же врио)? Почему вводят ЧС? Кто в оппозиции или еще у власти? Спасибо.

Ответить

Алексей Егоров

1

Так его же сейчас снесут к чертям за такие меры.

Ответить

Alex Nevi

0

Ну вот, а так всё хорошо начиналось...

Ответить

alex twit

–2

Сооронбай Жээнбеков почти так же хуёво запоминается, как гурбангулы бердымухаммедов

Ответить

Сергей Предэ

alex
0

То ли дело Ленин, Сталин 

Ответить

alex twit

Сергей
0

ульянов, джугашвили

Ответить

Сергей Королевский

alex
0

следующий президент обязательно согласует с вами написание его имени

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