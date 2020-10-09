Президент Киргизии на фоне протестов приказал ввести войска в Бишкек Материал редакции
В городе введут режим ЧП и комендантский час.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ, согласно которому на территории Бишкека ввели режим чрезвычайного положения, сообщается на его сайте.
Он также распорядился ввести в город войска «для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».
Режим ЧП начнёт действовать 9 октября с 20:00 по местному времени (17:00 по московскому) и продлится до утра 21 октября. Отмечается, что его вводят для защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности и в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации.
В Бишкеке также введут комендантский час и особый режим въезда и выезда, запретят спортивные мероприятия, демонстрации, митинги. Отдельным гражданам запретят покидать жильё.
В стране продолжаются протесты. В Бишкеке проходят акции в поддержку отправленного ранее в отставку с поста главы правительства Кубатбека Боронова, за экс-президента Алмазбека Атамбаева, за кандидата в премьеры Садыра Жапарова и в поддержку экс-премьера Омурбека Бабанова
9 октября Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьера Киргизии. Он также уволил главу Госкомитета национальной безопасности.
5 октября жители страны устроили акции протеста против результатов парламентских выборов, наиболее крупная из которых прошла в Бишкеке. Вечером начались столкновения с милицией, протестующие захватили Белый дом, а потом освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет за коррупцию.
К утру 6 октября было известно о 590 пострадавших и одном погибшем во время протестов. 6 октября ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными.
Лукашенко внимательно следит за ситуацией
Участковый нос
Из своего бункера*
Слушая разговоры майка и ника
Президент Киргизии на фоне протестов приказал ввести войска в Бишкек
С путиным поговорил
Понятно. Мог все уладить, но теперь хочет в Ростов.
Скучный коктейль
А Спартак чего хотел-то? Чтобы рабы стали рабовладельцами а рабовладельцы соответсвенно наоборот.
Что за чушь ты несёшь. Спартак хочет забить мяч в ворота, не более.
Во-во,хуй проссышь в этой санта-барбаре
Ну так проссыте. Почитайте, проанализируйте. Или как терпила, к-ый смотрит ТВ, ждете, что вам укажут, кто хороший, а кто плохой?
А как же эта новость от нехты?
Сооронбай Жээнбеков сделал то, чего так ждет белорусский народ от нелигитимного Лукашенко, — решил уйти с поста главы государства. Перед своей отставкой президент Кыргызстана считает необходимым провести парламентские выборы, после чего б...
Сооронбай Жээнбеков сделал то, чего так ждет белорусский народ от нелигитимного Лукашенко, — решил уйти с поста главы государства. Перед своей отставкой президент Кыргызстана считает необходимым провести парламентские выборы, после чего будут сформированы новые легитимные органы власти.
«Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло», — сделал заявление Жээнбеков.
Политический кризис в стране начался 4 октября из-за озвученных результатов парламентских выборов. Протестующие захватили здание парламента, назначили нового мэра и освободили из СИЗО Алмазбека Атамбаева. ЦИК республики признал итоги выборов недействительными.
Я из Бишкека и когда читаю новости о Кыргызстане на Нехте, то удивляюсь очень сильно как искажается информация, чтобы подать в выгодном свете.
Думаешь, новости о Белоруссии у него другие?))))
Ой хоспаде. Неужели и тут пригожин стал финансировать ботов? Начались стандартные истории "Я сам из бишкека, пережил революцию роз, сейчас в США, тут ужасно"
умоляю пусть финансируют меня как бота, раз уж я все равно в бишкеке
Это Нехта пыталась Лукашенко наебать. Но дед не повёлся и не поддался фейковым трендам.
Искусственный Данила
Нехта шизойд с манией величия. Дудь красава, раскрыл всю сущность этого уебана
Абсолютно нет
Искусственный Данила
Почему
Адекватно борется с диктатором
Нипанятна, Ольга.
Кто у них президент(был же врио)? Почему вводят ЧС? Кто в оппозиции или еще у власти? Спасибо.
Сооронбай Жээнбеков почти так же хуёво запоминается, как гурбангулы бердымухаммедов
То ли дело Ленин, Сталин
следующий президент обязательно согласует с вами написание его имени