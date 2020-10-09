В городе введут режим ЧП и комендантский час.

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ, согласно которому на территории Бишкека ввели режим чрезвычайного положения, сообщается на его сайте.

Он также распорядился ввести в город войска «для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».

Режим ЧП начнёт действовать 9 октября с 20:00 по местному времени (17:00 по московскому) и продлится до 21 октября. Отмечается, что его вводят для защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации.

В Бишкеке также введут комендантский час и особый режим въезда и выезда, запретят спортивные мероприятия, демонстрации, митинги. Отдельным гражданам запретят покидать жильё.

9 октября Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьера Киргизии. Он также уволил главу Госкомитета национальной безопасности.

5 октября жители страны устроили акции протеста против результатов парламентских выборов, наиболее крупная из которых прошла в Бишкеке. Вечером начались столкновения с милицией, протестующие захватили Белый дом, а потом освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет за коррупцию.

К утру 6 октября было известно о 590 пострадавших и одном погибшем во время протестов. 6 октября ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными.

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