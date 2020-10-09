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Новости
Ольга Щербинина
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Президент Киргизии приказал ввести войска в Бишкек Материал редакции

В городе введут режим ЧП и комендантский час.

13 комментариев
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ, согласно которому на территории Бишкека ввели режим чрезвычайного положения, сообщается на его сайте.

Он также распорядился ввести в город войска «для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».

Режим ЧП начнёт действовать 9 октября с 20:00 по местному времени (17:00 по московскому) и продлится до 21 октября. Отмечается, что его вводят для защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации.

В Бишкеке также введут комендантский час и особый режим въезда и выезда, запретят спортивные мероприятия, демонстрации, митинги. Отдельным гражданам запретят покидать жильё.

9 октября Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьера Киргизии. Он также уволил главу Госкомитета национальной безопасности.

5 октября жители страны устроили акции протеста против результатов парламентских выборов, наиболее крупная из которых прошла в Бишкеке. Вечером начались столкновения с милицией, протестующие захватили Белый дом, а потом освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет за коррупцию.

К утру 6 октября было известно о 590 пострадавших и одном погибшем во время протестов. 6 октября ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными.

#новости #киргизия

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3

Лукашенко внимательно следит за ситуацией

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Участковый нос

Имя
1

Из своего бункера*

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Деревенский кубок

1

Это кто? Тот, которого из тюрячки выпустили или как?

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Деревенский кубок

Деревенский
1

Какой там клан доминирует северный или южный?

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alex twit

Деревенский
0

Во-во,хуй проссышь в этой санта-барбаре

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Вторичный Мика

0

А как же эта новость от нехты?

NEXTA
Президент Кыргызстана подал в отставку

Сооронбай Жээнбеков сделал то, чего так ждет белорусский народ от нелигитимного Лукашенко, — решил уйти с поста главы государства. Перед своей отставкой президент Кыргызстана считает необходимым провести парламентские выборы, после чего б...
Президент Кыргызстана подал в отставку

Сооронбай Жээнбеков сделал то, чего так ждет белорусский народ от нелигитимного Лукашенко, — решил уйти с поста главы государства. Перед своей отставкой президент Кыргызстана считает необходимым провести парламентские выборы, после чего будут сформированы новые легитимные органы власти.

«Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло», — сделал заявление Жээнбеков.

Политический кризис в стране начался 4 октября из-за озвученных результатов парламентских выборов. Протестующие захватили здание парламента, назначили нового мэра и освободили из СИЗО Алмазбека Атамбаева. ЦИК республики признал итоги выборов недействительными.
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Обратный динозавр

Вторичный
0

Это Нехта пыталась Лукашенко наебать. Но дед не повёлся и не поддался фейковым трендам.

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Вторичный Мика

Обратный
1

Сооронбай Жээнбеков был в ярости, когда прочёл новости от нехта...

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Обратный динозавр

Вторичный
0

Сломал ручку и ввёл ЧС.

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Алексей Егоров

0

Так его же сейчас снесут к чертям за такие меры.

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Подходящий кофе

0

Наконец-то все вожди окончательно расчехлились и решили показать рабам, что главное не демократия, а главное - у кого ружьё.
К сожалению, нового Спартака пока ещё не видно.

Ответить

alex twit

0

Сооронбай Жээнбеков почти так же хуёво запоминается, как гурбангулы бердымухаммедов

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# realfiddy

–1

Нипанятна, Ольга.
Кто у них президент(был же врио)? Почему вводят ЧС? Кто в оппозиции или еще у власти? Спасибо.

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