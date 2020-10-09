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Новости
Ольга Щербинина
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«Плакала на шее»: Лукашенко рассказал, что «спас» Тихановскую по её же просьбе Материал редакции

По его словам, перед отъездом в Литву из государственных денег ей выдали 15 тысяч долларов.

38 комментариев
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Александр Лукашенко заявил, что во время избирательной кампании и в начале уличных акций протестующие добивались одного — им не хватало сакральной жертвы, которой могла стать Светлана Тихановская. Однако женщину по её же просьбе успели вовремя вывезти в Литву. Его слова приводит «Белта».

Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси её спас.

Александр Лукашенко

Он рассказал, как в те дни вызвал к себе председателя КГБ Валерия Вакульчика и поручил ему «снять с улиц самое боевое подразделение и взять под контроль штаб оппозиции». В противном случае произошла бы беда, заявил Лукашенко.

По его словам, на следующий день Тихановская сама попросилась на приём к министру внутренних дел Юрию Караеву: «Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда».

Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по её желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы её сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. «Большое спасибо вам», — плакала на шее. «Вывезли».

Александр Лукашенко

Лукашенко рассказал, что белорусскому посольству в Литве поручили помочь Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры. «Но её быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. [...] Её никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было её желание», — сказал Лукашенко.

#новости #белоруссия #лукашенко #тихановская

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Транспортный корабль

31

В противном случае произошла бы беда

Сам от себя спасал?

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Искусственный Данила

23

Я мог бы убить ее и всю её семью. Но я этого не сделал. Почему она не благодарит меня???

Ответить

Участковый нос

Искусственный
3

Убить и расчленить*
И что там с ее мужем? Жив ещё?

Ответить

Индийский американец

21

Та гражданка Беларуси и домохозяйка

Узнаю знакомые методички с параши тудей.

Ответить

Участковый нос

10

Лукашенко герой, спас женщину. На кол его.

Ответить

Слава Инженеров

9

Еще лукашенко ей отдал куртку кожаную, три

Ответить

Глобальный турник

Слава
1

И портсигар, отечественный

Ответить

Слава Инженеров

Глобальный
1

это детям

Ответить

Участковый нос

Слава
0

Все лучшее детям.

Ответить

Жилой дым

Глобальный
0

И мешок картошки 

Ответить

Max

8

Спасители везде: один Навального спас, другой - Тихановскую. Мда, у лукашенко фантазии вообще нет.

Ответить

common sense

5

я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. «Большое спасибо вам», — плакала на шее.

¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ответить

Дамир Кипкаев

common
0

Экономически образованный народ TJ, поясните за "госпредприятие", пожалуйста

Ответить

Поперечный ихтиандр

5

Что-то мы стали забывать какой бацька поехавший. Нужно вбросить в инфополе еще немного дичи

Ответить

Жалкий бас

4
Ответить

Участковый нос

3

Дед себе реально могилу копает.

Ответить

Grave Digger

Участковый
0

Да это уже его менеджер его троллит)))

Ответить

Bad Mother Fucker

2

ещё и пятнадцать тыщ баксов спиздил, крохобор

Ответить

Атлант поправил плечи

0

О какой сакральной жертве может говорить Лукашенко, когда беларусы в сакральную жертву даже лавочку не могут принести, разуваясь, прежде чем встать на нее? 

Ответить

Участковый нос

Атлант
4

Ты на лавочку не гони. Она ни в чем не виновата!

Ответить

Атлант поправил плечи

Участковый
0

вот и я о том же 

Ответить

Ivan

1

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Жы Dogolonoga

1

Тильтует дед

Ответить

Параллельный Никита

1

Когда слушаешь бывшего президента республики Беларусь. 

Ответить

Водный

0

ШУЕ ППШ

Ответить

Руслан Астратов

0

"«Плакала на шее»"

Сочиняет сюжеты не хуже Донцовой.

Старый пёс как будто в своей реальности живёт

Ответить

solawind

Руслан
0

Почему будто? судя по подобной шизофрении давно уже живет

Ответить

Романелло Кивогенс

0

У Луки походу какой-то пунктик с этим плаканием:

Накануне гостелеканал «Беларусь 1» показал сюжет, где Лукашенко рассказал следующее: «Вор должен сидеть в тюрьме, ко всем должно быть одинаковое отношение. Узником совести из них [фигурантов «дела Белгазпромбанка»] никто не станет – все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек. Все дают показания. И этот [Виктор Бабарико] уже зарыдал, когда не зарегистрировали, и начал показания давать. Поэтому узником совести не будет».

TUT.by попросил адвокатов Виктора Бабарико прокомментировать эту информацию. 

– Как Виктор Бабарико отреагировал на репортаж беларуского телевидения, в котором цитировались слова Александра Лукашенко, что Бабарико «зарыдал» и «начал давать показания»?

– Сегодня мы посещали Виктора Дмитриевича, обсуждали этот вопрос. Виктор Дмитриевич решил направить в Белтелерадиокомпанию на основании Закона «О СМИ» требование об опровержении этих сведений и отдельных утверждений из репортажа «дело «Белгазпромбанка»: куда текли долларовые реки» как не соответствующих действительности и порочащих его честь и достоинство. Это требование он подписал при нас и передал администрации СИЗО для направления по адресу, – ответили адвокаты.

https://kyky.org/news/babariko-otreagiroval-na-frazu-lukashenko-o-tom-chto-on-rydaet-i-dayot-pokazaniya

Опять же, очевидно, что если бы рыдали и Бабарико и Тихановская, эти кадры давно бы уже опубликовали государственные СМИ.

Ответить

Ze Katze

0

Пиздаболище 

Ответить

Alexander Petcoglo

0

Лукашенко эти сакральные жертвы на постоянной основе делает. У него и сейчас в заложниках половина этого совета. Хоть коллективное жертвоприношение делай. Долбоёб.

Ответить

Дмитрий Хоккаидов

0

Запись разговора будет?

Ответить

YeezySpace

0

Рыгоравич, дай и мне 15к$.

Ответить

Даниил Слюсарев

0

Насколько вообще легально то, что Лукашенко так взял и распорядился выдать частному лицу 15 тысяч долларов с гос. предприятия?

Почему Лукашенко даже в своих маняфантазиях ворует?

Ответить

Евгений Козлов

0

Ебать герой, спас от самого себя. Совсем ёбнутый диктатор

Ответить

VirtusX

0

Это уже шизофрения?

Ответить

Nickolas

0

АХАХАХААХАХАХХАХАХАХАХАХАХА, сори

Ответить

Eugene Panfilov

0

  И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей.

Это он расписался в том, что можно, щелкнув пальцем, взять из госпредприятия 15к долларов?

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This is I'm

0

Блядский цирк....

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