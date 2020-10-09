«Плакала на шее»: Лукашенко рассказал, что «спас» Тихановскую по её же просьбе Материал редакции
По его словам, перед отъездом в Литву из государственных денег ей выдали 15 тысяч долларов.
Александр Лукашенко заявил, что во время избирательной кампании и в начале уличных акций протестующие добивались одного — им не хватало сакральной жертвы, которой могла стать Светлана Тихановская. Однако женщину по её же просьбе успели вовремя вывезти в Литву. Его слова приводит «Белта».
Он рассказал, как в те дни вызвал к себе председателя КГБ Валерия Вакульчика и поручил ему «снять с улиц самое боевое подразделение и взять под контроль штаб оппозиции». В противном случае произошла бы беда, заявил Лукашенко.
По его словам, на следующий день Тихановская сама попросилась на приём к министру внутренних дел Юрию Караеву: «Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда».
Лукашенко рассказал, что белорусскому посольству в Литве поручили помочь Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры. «Но её быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. [...] Её никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было её желание», — сказал Лукашенко.
Еще лукашенко ей отдал куртку кожаную, три
Глобальный турник
И портсигар, отечественный
это детям
Спасители везде: один Навального спас, другой - Тихановскую. Мда, у лукашенко фантазии вообще нет.
я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. «Большое спасибо вам», — плакала на шее.
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Экономически образованный народ TJ, поясните за "госпредприятие", пожалуйста
О какой сакральной жертве может говорить Лукашенко, когда беларусы в сакральную жертву даже лавочку не могут принести, разуваясь, прежде чем встать на нее?
Участковый нос
Ты на лавочку не гони. Она ни в чем не виновата!
"«Плакала на шее»"
Сочиняет сюжеты не хуже Донцовой.
Старый пёс как будто в своей реальности живёт
У Луки походу какой-то пунктик с этим плаканием:
Накануне гостелеканал «Беларусь 1» показал сюжет, где Лукашенко рассказал следующее: «Вор должен сидеть в тюрьме, ко всем должно быть одинаковое отношение. Узником совести из них [фигурантов «дела Белгазпромбанка»] никто не станет – все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек. Все дают показания. И этот [Виктор Бабарико] уже зарыдал, когда не зарегистрировали, и начал показания давать. Поэтому узником совести не будет».
TUT.by попросил адвокатов Виктора Бабарико прокомментировать эту информацию.
– Как Виктор Бабарико отреагировал на репортаж беларуского телевидения, в котором цитировались слова Александра Лукашенко, что Бабарико «зарыдал» и «начал давать показания»?
– Сегодня мы посещали Виктора Дмитриевича, обсуждали этот вопрос. Виктор Дмитриевич решил направить в Белтелерадиокомпанию на основании Закона «О СМИ» требование об опровержении этих сведений и отдельных утверждений из репортажа «дело «Белгазпромбанка»: куда текли долларовые реки» как не соответствующих действительности и порочащих его честь и достоинство. Это требование он подписал при нас и передал администрации СИЗО для направления по адресу, – ответили адвокаты.
https://kyky.org/news/babariko-otreagiroval-na-frazu-lukashenko-o-tom-chto-on-rydaet-i-dayot-pokazaniya
Опять же, очевидно, что если бы рыдали и Бабарико и Тихановская, эти кадры давно бы уже опубликовали государственные СМИ.
Лукашенко эти сакральные жертвы на постоянной основе делает. У него и сейчас в заложниках половина этого совета. Хоть коллективное жертвоприношение делай. Долбоёб.
Насколько вообще легально то, что Лукашенко так взял и распорядился выдать частному лицу 15 тысяч долларов с гос. предприятия?
Почему Лукашенко даже в своих маняфантазиях ворует?
И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей.
Это он расписался в том, что можно, щелкнув пальцем, взять из госпредприятия 15к долларов?