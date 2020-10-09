Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по её желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы её сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. «Большое спасибо вам», — плакала на шее. «Вывезли».