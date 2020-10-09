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Новости
Артём Мазанов
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Главврач омской больницы, где лечили Навального, возглавил ещё одно медучреждение Материал редакции

По словам омского Минздрава, властям «необходимо вернуть в рабочее состояние одно из крупнейших лечебных учреждений города».

24 комментария
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Александр Мураховский Фото РИА «Новости»

Главврача омской больницы скорой помощи №1 Александра Мураховского, где лечили Алексея Навального, назначили временно исполняющим обязанности главного врача ещё одной крупной городской больницы. Об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-служба регионального Минздрава.

Власти сообщили, что прошлый руководитель медучреждения Андрей Прохоренко покинул свой пост по личным обстоятельствам. Он занимал эту должность с мая, когда её покинул Георгий Соболев после массового заболевания Covid-19 среди сотрудников медучреждения.

У Мураховского есть опыт успешного руководства двумя крупными учреждениями: БСМП №1 и БСМП №2. Городская больница №1 тоже требует внимания и хозяйственного подхода.

пресс-служба Минздрава Омской области

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова сообщила, что Мураховский «будет пока руководить двумя больницами». «Нам в принципе необходимо вернуть в рабочее состояние одно из крупнейших лечебных учреждений города», — добавила она.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мураховский тогда назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ.

2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Правительство ФРГ заявило, что оппозиционер «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом». После обвинений Германии в отравлении Навального российские врачи снова заявили, что не нашли в организме основателя ФБК следов ядов.

#новости #отравлениенавального

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24 комментария
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Виталий По

29

Человек с колотой раной на животе:
                       🇷🇺                                          🇩🇪
⏺️Внезапное расслоение         ⏺️Удар ножом
тканей
⏺️Авитаминоз
⏺️Брюшной хлопок
⏺️Стресс
⏺️Другое

Ответить

Реальный бинокль

Виталий
29

Разгерметизация брюшной полости (ввиду торжественности и патриотичности момента).

Ответить

Образованный Филипп

Реальный
3

Орнул

Ответить

Павел Соколов

Реальный
0

Порвался

Ответить

Sergey Smirnov

Виталий
0

Саиосточтельно полученные микротравмы кинетической природы с последующим отравлением оксидами железа 

Ответить

This is I'm

18

Вот и магарыч прилетел человеку 

Ответить

FOX

This
0

совпадение

Ответить

Elijah Garrison

FOX
0

не думаю

Ответить

Судебный американец

18
Ответить

Bad Mother Fucker

17

Вот видите, социальные лифты работают!

Ответить

Maxim Semenov

7

Лояльность в этой стране хорошо поощряется.

Ответить

Механический глобус

Maxim
1

Причем на самых разных уровнях. Профессионалы не нужны, потому что они опасны. 

Ответить

Бипедальный Гоминид

Maxim
0

Это еще и ясный сигнал всем причастным.

Ответить

Eugene Panfilov

4

Так вот, кому это выгодно

Ответить

Ян Жабин

3

Кто-то писал тут на тж раньше, что будет хохма если его повысят. Ну вот. :)

Ответить

Романелло Кивогенс

Ян
0

Притом, я бы ещё понял, если бы его реально повысили. Но нет же, вместо этого на него повесили руководство ещё одной больницей. Хотя всем очевидно, что не может человек исполнять обязанности главврача сразу в двух лечебных учреждениях. Это же не сисадмин или бухгалтер на удалёнке. 

Поэтому есть подозрение, что львиную долю работы переложат на зам. главврача, при этом львиную долю зарплаты будет получать сам главврач. А ведь он ещё к тому же и депутат...

Ответить

Серебряный Джонни

3

- О, босяцкий подгон, спасибо ёпта [упрыгивает на кортах]

Ответить

Антон Лисин

1

Бонус прилетел за лечение 

Ответить

Комсомольский Макс

0

Ты доволен, Навальный?

Ответить

Участковый нос

0

А что если это он отравил Навального, что бы получить повышение? Теперь все сходится.

Ответить

Слышный лолипоп

0

Что-то мало. Как же звание Героя Раиссии?

Ответить

Maksytoff

Слышный
0

Ну не умер же!)

Ответить

Участковый нос

Слышный
0

Это уже после второго отравления.

Ответить

Одетый холод

0

 Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова

Напряглась, в страхе уступить свое место для такого уважаемого человека, как Александр Мураховский

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