Главврач омской больницы, где лечили Навального, возглавил ещё одно медучреждение Материал редакции
По словам омского Минздрава, властям «необходимо вернуть в рабочее состояние одно из крупнейших лечебных учреждений города».
Главврача омской больницы скорой помощи №1 Александра Мураховского, где лечили Алексея Навального, назначили временно исполняющим обязанности главного врача ещё одной крупной городской больницы. Об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-служба регионального Минздрава.
Власти сообщили, что прошлый руководитель медучреждения Андрей Прохоренко покинул свой пост по личным обстоятельствам. Он занимал эту должность с мая, когда её покинул Георгий Соболев после массового заболевания Covid-19 среди сотрудников медучреждения.
Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова сообщила, что Мураховский «будет пока руководить двумя больницами». «Нам в принципе необходимо вернуть в рабочее состояние одно из крупнейших лечебных учреждений города», — добавила она.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мураховский тогда назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ.
2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Правительство ФРГ заявило, что оппозиционер «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом». После обвинений Германии в отравлении Навального российские врачи снова заявили, что не нашли в организме основателя ФБК следов ядов.
Человек с колотой раной на животе:
🇷🇺 🇩🇪
⏺️Внезапное расслоение ⏺️Удар ножом
тканей
⏺️Авитаминоз
⏺️Брюшной хлопок
⏺️Стресс
⏺️Другое
Реальный бинокль
Разгерметизация брюшной полости (ввиду торжественности и патриотичности момента).
Саиосточтельно полученные микротравмы кинетической природы с последующим отравлением оксидами железа
Вот и магарыч прилетел человеку
Лояльность в этой стране хорошо поощряется.
Механический глобус
Причем на самых разных уровнях. Профессионалы не нужны, потому что они опасны.
Кто-то писал тут на тж раньше, что будет хохма если его повысят. Ну вот. :)
Притом, я бы ещё понял, если бы его реально повысили. Но нет же, вместо этого на него повесили руководство ещё одной больницей. Хотя всем очевидно, что не может человек исполнять обязанности главврача сразу в двух лечебных учреждениях. Это же не сисадмин или бухгалтер на удалёнке.
Поэтому есть подозрение, что львиную долю работы переложат на зам. главврача, при этом львиную долю зарплаты будет получать сам главврач. А ведь он ещё к тому же и депутат...