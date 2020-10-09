Жители Гродно долго жаловались на дорожные ямы. Всю дорогу отремонтировали после рисунка бело-красно-белых полосок Материал редакции
В России убирают сугробы после надписей «Навальный», а в Белоруссии теперь чинят дороги после рисунка с протестной символикой.
Жители Гродно длительное время жаловались на большое количество ям в переулке Тимирязева. Всю дорогу отремонтировали после рисунка бело-красно-белых полосок в одной из ям. Об этом пишет AutoGrodno.
Бело-красно-белые полоски в яме нарисовали в начале октября, а 7 октября на улице полностью отремонтировали дорогу. Местные жители не знают точно, связан ли ремонт улицы с протестной символикой, нарисованной незадолго до этого, но они рассказали, что до этого «годами ничего не менялось».
Собеседники журналистов рассказали, что работники забыли только про одну яму, а точнее про провал в асфальте, который находится у края дороги.
В России уже несколько лет работает похожий лайфхак — если написать на сугробе «Навальный», его оперативно уберут. В 2018 году в Томске сугроб с такой надписью убрали вместе со знаком полиции. Такой же способ сработал в Москве и Нижнем Новгороде. В июне 2020 года кемеровского блогера оштрафовали за надпись «Путин вор» на сугробе, коммунальщики убрали только снег с лозунгом, оставив остальные сугробы на месте.
Сделали конечно дрянно, но если у вас дорога совсем убита в щи - покупайте красные и белые баллончики с краской
Вот что флаг животворящий делает!
Это не отремонтировали, это щебенкой, измазанной в мазуте, засыпали. Я бы руки тому технологу мамкиному отбил, кто этот метод "ремонта" придумал.
Не новость, а наброс..
На сайте источника только одна непонятная фотка с флагом и 11 фоток с отремонт. дорогами