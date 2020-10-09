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Новости
Артём Мазанов
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Жители Гродно долго жаловались на дорожные ямы. Всю дорогу отремонтировали после рисунка бело-красно-белых полосок Материал редакции

В России убирают сугробы после надписей «Навальный», а в Белоруссии теперь чинят дороги после рисунка с протестной символикой.

13 комментариев
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Жители Гродно длительное время жаловались на большое количество ям в переулке Тимирязева. Всю дорогу отремонтировали после рисунка бело-красно-белых полосок в одной из ям. Об этом пишет AutoGrodno.

Бело-красно-белые полоски в яме нарисовали в начале октября, а 7 октября на улице полностью отремонтировали дорогу. Местные жители не знают точно, связан ли ремонт улицы с протестной символикой, нарисованной незадолго до этого, но они рассказали, что до этого «годами ничего не менялось».

Это чудо какое-то. Ямы здесь были уже очень давно. Мы с соседями жаловались, обращались в городские службы за помощью, но годами ничего не менялось, как будто наша улица никому не нужна. И вот, потеряв все надежды, буквально два дня назад мы увидели рабочих, которые уже устраняли ямы.

житель Гродно

Собеседники журналистов рассказали, что работники забыли только про одну яму, а точнее про провал в асфальте, который находится у края дороги.

В России уже несколько лет работает похожий лайфхак — если написать на сугробе «Навальный», его оперативно уберут. В 2018 году в Томске сугроб с такой надписью убрали вместе со знаком полиции. Такой же способ сработал в Москве и Нижнем Новгороде. В июне 2020 года кемеровского блогера оштрафовали за надпись «Путин вор» на сугробе, коммунальщики убрали только снег с лозунгом, оставив остальные сугробы на месте.

#новости #белоруссия

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13 комментариев
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Участковый нос

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Сделали на отъебись. Надо ещё разок бело-красно-белую полоску нарисовать.

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Егор Перелыгин

6
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Plan 🇧&🇨

Егор
1

Томск любимый!

Ответить

Искусственный Данила

4
Ответить

Евгений Клочков

2

Сделали конечно дрянно, но если у вас дорога совсем убита в щи - покупайте красные и белые баллончики с краской

Ответить

Пластиковое Окно

Евгений
0

 дрянно

В некоторых регионах даже такой нет

Ответить

Taktischer Corgi

0

*в Беларуси

Ответить

alex twit

0

Вот что флаг животворящий делает!

Ответить

Пластиковое Окно

alex
0

Добротворящий

Ответить

alex twit

0

Аналог надписи "Навальный" на снегу в рашке. 

Ответить

Алексей Панкратов

0

Это не отремонтировали, это щебенкой, измазанной в мазуте, засыпали. Я бы руки тому технологу мамкиному отбил, кто этот метод "ремонта" придумал. 

Ответить

Учащийся кубок

0

о, Навальные сугробы модифицируются

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Максим Шпилёв

0

Не новость, а наброс..

На сайте источника только одна непонятная фотка с флагом и 11 фоток с отремонт. дорогами

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