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Новости
Алексей Боржонов
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В Бишкеке между протестующими прошли столкновения. По машине бывшего президента стреляли Материал редакции

Его советница назвала произошедшее покушением.

24 комментария
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Видео 24.kg

В центре Бишкека на площади Ала-Тоо произошли столкновения между протестующими, сообщили корреспонденты РИА «Новости», 24.kg и «МБХ медиа».

В конфликте участвовали, с одной стороны, сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Омурбека Бабанова, с другой — сторонники кандидата на пост премьер-министра Садыра Жапарова. Они собрались на площади примерно в одно время, а потом между ними началась потасовка. Участники конфликта бросали друг в друга бутылки и камни, пишет РИА, также раздались выстрелы.

Слева митинг в поддержку Бабанова и Атамбаева, справа — митинг в поддержку Жапарова Фото «Sputnik Кыргызстан»

Во время потасовки пострадал один из лидеров оппозиционной партии «Ата Мекен», кандидат в вице-премьеры Тилек Токтогазиев. Он находится в больнице без сознания.

Раненый Тилек Токтогазиев Видео 24.kg

Также на площади обстреляли машину бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он утверждает, что в автомобиль стреляли боевыми патронами, его советница назвала произошедшее покушением. Экс-президент покинул площадь.

Алмазбек Атамбаев рассказывает о стрельбе

Протесты в Киргизии начались 5 октября после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Участники протестов в Бишкеке захватили Белый дом и освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева. ЦИК признал итоги выборов недействительными, действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распустил правительство и ввёл войска в Бишкек.

Что происходит в Киргизии, где устроили…
От захвата Белого дома до аннулирования результатов выборов.
tjournal.ru

#новости #протесты #киргизия

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24 комментария
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Dead Horse

6
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Super 72

6

Там не революция, а клановые разборки. 

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Правильный Илья

Super
2

смешнее всего в этой "революции" то, что революционируют чтобы выкинуть с постов те, кто несколько лет назад туда этих же и посадил

Ответить

Андрей Галицкий

3

киргизы не шутят ёпт

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Дмитрий Алексеенков

3

Да нормально сейчас все разрулят. По старому морскому обычаю - кто умер тот и проиграл. И не будут вот эти какашки развозить: цветы силовикам, обеспокоенность Евросоюза, снайперы какие-то...

Ответить

Комсомольский Макс

1

Какие же киргизы молодцы! Правда

Ответить

Правильный Илья

Комсомольский
6

при том сами киргизы ни разу так не считают и передают из бишкека, те которые поадекватней, что понаехали селюки, которые под шумок революций хотят как следует на бэлээмится и награбить всякого, в том числе начался пиздец какой уровень криминала, а на революции этой пошасти похую. и передают это далеко не возрастные жители. а так прям молодцы дохуя конечно

Ответить

Комсомольский Макс

Правильный
2

Была конечно ирония))
Вроде у них этл периодически, почти до гражданских войн, еще и узбеки ихтамнеты участвуют. Или наоборот киргизы у узбеков...
Либеройды в твиттере в первый день принялись на киргизов надрачивать. Всегда кекаю с такого

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Правильный Илья

Комсомольский
0

Была конечно ирония))

у меня иронияметр отвалился вместе с жеппой, ссорян)

Вроде у них этл периодически, почти до гражданских войн, еще и узбеки ихтамнеты участвуют.

да я кидала мем даже, что у них раз в пятилетку дохуя справедливые революции

Либеройды в твиттере в первый день принялись на киргизов надрачивать.

нэвэльный похвалил, куда хомячью деваться

Ответить

Комсомольский Макс

Правильный
0

А что с жепой?)

Ответить

Правильный Илья

Комсомо…
0

тусовалась на тж и отвалилась жеппа, можно деньги на лечение перечислять

Ответить

Искусственный Данила

2

Kyrgyz lives matter

Ответить

rossoshmap

1
Ответить

Любовный ключ

rossoshmap
3

Конечно, мерседес пробить невозможно - немецкая машина.

Экспертное мнение

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Ответный кубок

0

ну че, революция за один вечер? или все таки не совсем?

Ответить

Обратный динозавр

Ответный
3

больше похоже на разборки банд

Ответить

Любовный ключ

Обратный
2

они и есть

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Алексей Егоров

0

Суля по воплям и улюлюканию, там набег индейцев.

Ответить

Правильный Илья

Алексей
3

собрание ГБУ Жилищник

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Образованный Филипп

Правильный
0

Или ГБУ Ритуал, кек

Ответить

Комментарий удален

Обратный динозавр

0

аллаху акбар!

Ответить

Вова А.

Обратный
1

салат с молекулами

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Lee

0

Опять не та...

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Алихан Бексеитов

0

бандитский Бишкек

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