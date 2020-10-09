В Бишкеке между протестующими прошли столкновения. По машине бывшего президента стреляли Материал редакции
Его советница назвала произошедшее покушением.
В центре Бишкека на площади Ала-Тоо произошли столкновения между протестующими, сообщили корреспонденты РИА «Новости», 24.kg и «МБХ медиа».
В конфликте участвовали, с одной стороны, сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Омурбека Бабанова, с другой — сторонники кандидата на пост премьер-министра Садыра Жапарова. Они собрались на площади примерно в одно время, а потом между ними началась потасовка. Участники конфликта бросали друг в друга бутылки и камни, пишет РИА, также раздались выстрелы.
Во время потасовки пострадал один из лидеров оппозиционной партии «Ата Мекен», кандидат в вице-премьеры Тилек Токтогазиев. Он находится в больнице без сознания.
Также на площади обстреляли машину бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он утверждает, что в автомобиль стреляли боевыми патронами, его советница назвала произошедшее покушением. Экс-президент покинул площадь.
Протесты в Киргизии начались 5 октября после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Участники протестов в Бишкеке захватили Белый дом и освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева. ЦИК признал итоги выборов недействительными, действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распустил правительство и ввёл войска в Бишкек.
Там не революция, а клановые разборки.
Правильный Илья
смешнее всего в этой "революции" то, что революционируют чтобы выкинуть с постов те, кто несколько лет назад туда этих же и посадил
Да нормально сейчас все разрулят. По старому морскому обычаю - кто умер тот и проиграл. И не будут вот эти какашки развозить: цветы силовикам, обеспокоенность Евросоюза, снайперы какие-то...
при том сами киргизы ни разу так не считают и передают из бишкека, те которые поадекватней, что понаехали селюки, которые под шумок революций хотят как следует на бэлээмится и награбить всякого, в том числе начался пиздец какой уровень криминала, а на революции этой пошасти похую. и передают это далеко не возрастные жители. а так прям молодцы дохуя конечно
Была конечно ирония))
Вроде у них этл периодически, почти до гражданских войн, еще и узбеки ихтамнеты участвуют. Или наоборот киргизы у узбеков...
Либеройды в твиттере в первый день принялись на киргизов надрачивать. Всегда кекаю с такого
Была конечно ирония))
у меня иронияметр отвалился вместе с жеппой, ссорян)
Вроде у них этл периодически, почти до гражданских войн, еще и узбеки ихтамнеты участвуют.
да я кидала мем даже, что у них раз в пятилетку дохуя справедливые революции
Либеройды в твиттере в первый день принялись на киргизов надрачивать.
нэвэльный похвалил, куда хомячью деваться
А что с жепой?)
Правильный Илья
тусовалась на тж и отвалилась жеппа, можно деньги на лечение перечислять
Любовный ключ
Конечно, мерседес пробить невозможно - немецкая машина.
Экспертное мнение
Суля по воплям и улюлюканию, там набег индейцев.
Правильный Илья
собрание ГБУ Жилищник
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