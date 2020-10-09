Его советница назвала произошедшее покушением.

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В центре Бишкека на площади Ала-Тоо произошли столкновения между протестующими, сообщили корреспонденты РИА «Новости», 24.kg и «МБХ медиа».

В конфликте участвовали, с одной стороны, сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Омурбека Бабанова, с другой — сторонники кандидата на пост премьер-министра Садыра Жапарова. Они собрались на площади примерно в одно время, а потом между ними началась потасовка. Участники конфликта бросали друг в друга бутылки и камни, пишет РИА, также раздались выстрелы.

Слева митинг в поддержку Бабанова и Атамбаева, справа — митинг в поддержку Жапарова Фото «Sputnik Кыргызстан»

Во время потасовки пострадал один из лидеров оппозиционной партии «Ата Мекен», кандидат в вице-премьеры Тилек Токтогазиев. Он находится в больнице без сознания.

Раненый Тилек Токтогазиев Видео 24.kg

Также на площади обстреляли машину бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он утверждает, что в автомобиль стреляли боевыми патронами, его советница назвала произошедшее покушением. Экс-президент покинул площадь.

Алмазбек Атамбаев рассказывает о стрельбе