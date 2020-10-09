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Новости
Артём Мазанов
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Власти Камчатки опубликовали карту с результатами анализов проб воды Материал редакции

По данным властей, по состоянию на 9 октября у Халактырского пляжа не выявлено превышений вредных веществ.

26 комментариев
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Власти Камчатки запустили на сайте правительства картографическую версию информации о результатах исследования проб воды в прибрежных водах Тихого океана.

Всего на карте отмечено 12 точек, откуда брались пробы воды. Первые сообщения о загрязнении воды приходили с Халактырского пляжа, там на 29 сентября были зафиксированы повышенные концентрации нефтяных углеводородов в воде в 1,4 – 3,6 раза и фенолов в 1,3 – 2,5 раза. По данным на 5 октября, там было выявлено превышение ПДК нефтяных углеводородов в воде в 1,6 раза и превышение ПДК фенолов в 1,7 раза.

В реке Халактырка по состоянию на 7 октября зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов в 1,6 раза, а превышение предельнои концентрации фенолов летучих в 8,1 раза. В бухте Малая Лагерная на 9 октября обнаружено превышение по нефтепродуктам в 1,2 раза, в бухтах Большая Лагерная и Бабия отклонений от нормативов по содержанию вредных веществ не выявлено.

7 октября СК возбудил уголовное дело по факту загрязнения на Камчатке по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных отходов и о загрязнении морской среды.

#новости #камчатка

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26 комментариев
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Dinis Freeman

9

Да в общем то и Алексей отравился самостоятельно и вообще не боевым веществом. 

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Bad Mother Fucker

Dinis
1

и не отравился, а сахар в крови у него подскочил

или упал

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Чеченский кубок

Bad
1

Сначала подскочил, потом упал. Потом заново.

Ответить

Чеченский кубок

Dinis
1

Водоросли. Ядовитые водоросли, коллега. Возможно, Алексей тоже их съел. Взаимосвязь найдена.

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Ваша Закладко

Чеченский
1

несвежая ламинария

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Участковый нос

7

Неужели кто-то пизды за это получит? Даже не верится.

Ответить

FOX

Участковый
2

орден?

Ответить

Олег Иванов

FOX
7

Орден!

Ответить

Олег Иванов

Олег
1

Жи есть

Ответить

ouxen

Олег
1

ну нахер, год гпзад обнаружил что эта херь все еще идёт

Ответить

Любовный ключ

ouxen
0

да ну нахуй?!

Ответить

Евгений Долгий

FOX
1

Орден Пизды второй степени

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Участковый нос

FOX
0

Ну если нашли загрязнение, значит кто-то должен получить по голове за это(надеюсь).

Ответить

Передовой турник

Участковый
1

Ахах

Ответить

Участковый нос

Передовой
1

;(

Ответить

Чеченский кубок

Участковый
1

Да: Навальный.

Ответить

пепси

4

Классическое ИХТАМНЕТ

Ответить

Чеченский кубок

1

Вот видите, всё пучком.

Ответить

Bad Mother Fucker

Чеченский
1
Ответить

Чеченский кубок

Чеченский
0

Ща ещё выстроят хиральные сети. Заживём.

Ответить

Параллельный Никита

0

 зафиксированы повышенные концентрации нефтяных углеводородов в воде в 1,4 – 3,6 раза и фенолов в 1,3 – 2,5 раза. По данным на 5 октября, там было выявлено превышение ПДК нефтяных углеводородов в воде в 1,6 раза и превышение ПДК фенолов в 1,7 раза.

Мне кажется, значения занижены в десятки раз. Или там и до загрязнения была полная жопа.

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Danila Romanov

Параллельный
0

Вполне обычные показатели. Такое без человека может быть.

Ответить

Дон Карлионе

0

Интиресно каму киройа расии татут? 😍😍😍😍

Ответить

Открытый Вопрос

0

мне понравилась эта версия
https://justsure.livejournal.com/365.html?fbclid=IwAR3Q0OkA-_hvhywoH0-kbGQuYWt7ogiZu7rRyozyOP0AHM3OhPrDuvSw904

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Danila Romanov

Открытый
0

Так это наиболее вероятная версия. Все, вообще все данные указывают на водоросли.

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Василий Максем

–1

Хотя есть, прошу прощения

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