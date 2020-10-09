Власти Камчатки опубликовали карту с результатами анализов проб воды Материал редакции
По данным властей, по состоянию на 9 октября у Халактырского пляжа не выявлено превышений вредных веществ.
Власти Камчатки запустили на сайте правительства картографическую версию информации о результатах исследования проб воды в прибрежных водах Тихого океана.
Всего на карте отмечено 12 точек, откуда брались пробы воды. Первые сообщения о загрязнении воды приходили с Халактырского пляжа, там на 29 сентября были зафиксированы повышенные концентрации нефтяных углеводородов в воде в 1,4 – 3,6 раза и фенолов в 1,3 – 2,5 раза. По данным на 5 октября, там было выявлено превышение ПДК нефтяных углеводородов в воде в 1,6 раза и превышение ПДК фенолов в 1,7 раза.
В реке Халактырка по состоянию на 7 октября зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов в 1,6 раза, а превышение предельнои концентрации фенолов летучих в 8,1 раза. В бухте Малая Лагерная на 9 октября обнаружено превышение по нефтепродуктам в 1,2 раза, в бухтах Большая Лагерная и Бабия отклонений от нормативов по содержанию вредных веществ не выявлено.
7 октября СК возбудил уголовное дело по факту загрязнения на Камчатке по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных отходов и о загрязнении морской среды.
Да в общем то и Алексей отравился самостоятельно и вообще не боевым веществом.
и не отравился, а сахар в крови у него подскочил
или упал
Чеченский кубок
Водоросли. Ядовитые водоросли, коллега. Возможно, Алексей тоже их съел. Взаимосвязь найдена.
орден?
Орден!
Участковый нос
Ну если нашли загрязнение, значит кто-то должен получить по голове за это(надеюсь).
зафиксированы повышенные концентрации нефтяных углеводородов в воде в 1,4 – 3,6 раза и фенолов в 1,3 – 2,5 раза. По данным на 5 октября, там было выявлено превышение ПДК нефтяных углеводородов в воде в 1,6 раза и превышение ПДК фенолов в 1,7 раза.
Мне кажется, значения занижены в десятки раз. Или там и до загрязнения была полная жопа.
Так это наиболее вероятная версия. Все, вообще все данные указывают на водоросли.