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Новости
Дамир Камалетдинов
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Bloomberg: Google превратит YouTube в маркетплейс с возможностью купить вещи из видео Материал редакции

Можно будет посмотреть ролик про смартфон, игрушку или одежду, и сразу их заказать.

62 комментария
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Google собирается превратить YouTube в маркетплейс с прямыми покупками товаров из видео. Блогеры смогут контролировать отображаемые продукты, но неясно, будет ли сервис делиться с ними выручкой. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

В YouTube подтвердили, что тестируют подобные функции на ограниченном числе каналов. Функцию назвали «экспериментом» и отказались раскрыть подробности.

Как отметили в Bloomberg, Google уже несколько месяцев намекал, что превратит YouTube в маркетплейс. На последнем конференц-звонке с инвесторами гендиректор компании Сундар Пичай рассказал, что анбоксинги, а также туториалы популярных продуктов можно было бы использовать как возможность для шоппинга. В 2020 году компания также обновила подразделения e-commerce и платежей. В июле Google анонсировал план по привлечению продавцов в Google Shopping — свою платформу с интеграцией Shopify.

Кроме того, недавно YouTube начал просить авторов роликов использовать внутренние инструменты сервиса для маркировки продуктов, упомянутых в ролике. Данные используют для аналитики и рекламных моделей Google.

Как считают в Bloomberg, превращение YouTube в маркетплейс может вывести сервис на уровень гигантов вроде Amazon и Alibaba. Как отметил президент стартапа Basket, видеохостинг является «огромной возможностью» для использования в e-commerce.

Пока неясно, как именно YouTube будет зарабатывать с продаж через маркетплейс. Вероятно, сервис будет взимать комиссию, как сейчас делает это с подписками на блогеров — за это сервис берёт 30%.

#новости #google #youtube

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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62 комментария
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Участковый нос

22

Нет. Блять. Нет. Я вас умоляю, не надо этого делать. Это сразу же превратит Youtube в помойку в которой можно будет купить лизуна или кинетический песок или ещё какую-нибудь хуйню.

Ответить

Чеченский кубок

Участковый
10

Всё к этому шло. Ты не остановишь. Зачем, мистер Андерсон?

Ответить

Участковый нос

Чеченский
2

Зачем? Затем, что у меня уже есть 100 лизунов и все цвета и вкусы этого кинетического песка.

Ответить

Чеченский кубок

Участковый
0

Тогда купи Скайрим.

Ответить

Участковый нос

Чеченский
0

Уже есть(

Ответить

Чеченский кубок

Участко…
0

И друзьям купи.

Ответить

Участковый нос

Чеченск…
0

Я еблан, у меня нет друзей. Со мной даже бомжи не здороваются, так как у меня нет плюсика на TJ.

Ответить

Чеченский кубок

Участко…
0

Тогда родным купи Скайрим. А Обливион купил?

Ответить

Участковый нос

Чеченск…
1

Так я же говорил, что со мной даже бомжи не здороваются, я ведь на улице так как на хуй не кому не нужен. А вот Обливион можно купить. Спасибо за совет.

Ответить

Чеченский кубок

Участко…
0

Я думаю, тебе особенно понравятся миссии, где эльф-художник пропал, а также та, где кольцо весит дохуя и утопило чувака.

Ответить

Обратный

Чеченск…
1

О, Козямба. Я думал ты умер уже блэт. Работаешь небось вовсю над новой игрой?

Ответить

Чеченский кубок

Обратный
1

Да, заебался нахой. Ещё Конами троллят: вкинули игоры на гог, знают суки, что буду игратб

Ответить

Обратный

Чеченск…
1

Тяжело быть задротом в наше непростое время

Ответить

Андрей Парусников

Чеченский
1

остановите грёбаную матрицу! я хочу жить в нормальном мире!!!! откуда мы знали что компьютеры будут использоваться таким образом!

Ответить

Чеченский кубок

Андрей
0

Хехе боооой

Ответить

Атлант поправил плечи

Чеченский
0

Пидоры. как уйти в андегрунд?

Ответить

Чеченский кубок

Атлант
2

Вечный сюжет: человек, андегрунд, деревня, собака. Мораль: побег от себя — это в финале всегда рваная срака.

Ответить

Атлант поправил плечи

Чеченский
1

Я сейчас сижу на лавочке, и вокруг меня 20 рекламных вывесок, думаешь я хочу сбежать от себя?

Ответить

Участковый нос

Атлант
1

Купи лучше пиво с рекламной вывески которая перед тобой и не забудь сходить в кино на фильм который изображённый на вывеске левее от тебя.

Ответить

Чеченский кубок

Атлант
0

Так-то тоже заёб информационный мусор.

Ответить

Условный Мурод

Атлант
0

Вот, например, красная таблетка

PeerTube
PeerTube, a federated (ActivityPub) video streaming platform using P2P (BitTorrent) directly in…
peer.tube
Ответить

Ivan

Участковый
2

просто не смотри такие видео, никто не заставляет

Ответить

Участковый нос

Ivan
0

Быть зарегестрированным на Youtube и не смотреть говно? Да как так-то.

Ответить

Ivan

Участковый
1

сам себе в ногу стреляешь и недоволен

Ответить

Обратный динозавр

Участковый
0

Youtube уже давно помойка. 90% контента это говно для одноклеточных, или детей. Собственно, он тупо превращается в телевизер. Крутой оригинальный контент там уже давно либо сдох, либо еле живёт.

Ответить

Локальный кавалер

6

pornhub, твой шаг следующий

Ответить

Интимный химик

Локальный
5

Смотришь прон с резиновой женщиной и сразу же её заказываешь.

Ответить

Локальный кавалер

Интимный
2

а мог ведь и про мамку пошутить, видишь какой я добрый?

Ответить

Интимный химик

Локальный
7

Всем мамы - хорошие женщины. Не будем их оскорблять.

Ответить

Атлант поправил плечи

Интимный
1

Хватит травить Меглина

Ответить

Интимный химик

Атлант
5

Его мать замечательная женщина, которая воспитала сына патриота.

Ответить

Атлант поправил

Интимный
0

Как хорошо ты её знаешь, давно знаком?

Ответить

Интимный химик

Атлант
1

Нет, но хочу познакомиться и отблагодарить за сына.

Ответить

Алиса Барышман

Локальный
1

лучше сразу сыну корзину. мамок не над

Ответить

Участковый нос

Локальный
0

Твоя мама уже продана к сожелению.

P.s. Прости, я не сдержался.

Ответить

Участковый нос

Интимный
0

Или дилдо.

Ответить

Учебный теркин30см

Локальный
1

Надо монетизироваться через локальных проституток. Типа делать дипфейки из существующего контента и подставлять туда локальную проститутку, которую ты можешь потом снять (за оверпрайс потому что это прямо из порно как будто)

Ответить

Чеченский кубок

Локальный
0

Чёрный диван — неплохое сотрудничество с Икеей.

Ответить

Локальный кавалер

Чеченский
1

я узнаю его из тысячи

Ответить

Участковый нос

Локальный
0

Святое не трожь.

Ответить

Denis Manchenko

Локальный
0

PH имеет подсайты.

Там можно прикупить великолепные фапуляры )

Ответить

Глубокий алмаз

5

Ебать спасибо нахуй

Ответить

Илюхер XXX

1

сьюзан иди нахуй сука

Ответить

Искусственный Данила

Илюхер
1

Вожсиськи

Ответить

Max Diviani

1

Ютуб давно сговнился, ожидаемо. Но альтернатив особо нету.

Ответить

Denis Manchenko

Max
0

Insta + Pinterest. В остальном случае - просмотры не от реальных покупателей.

Ответить

кум кумич

1

Пользователи: Суки, верните нормальный Ютуб с дизлайками на комментариях, без дебильных рекомендаций и без ограничений за мат, музыку, кадры из фильмов и много, многое другое. Из-за ваших кривых алгоритмов годные, маленькие каналы загибаются в бесславии, а в трендах 99% роликов - невероятный шлак.
Ютуб: Зато теперь, просматривая этот шлак, ты сможешь купить то, во что эти шлако-сотворители одеты 😉

Ответить

Передовой турник

1

Так а сейчас как?
Зацените пиздатую карту, ссылка в описании

Ответить

Denis Manchenko

0

Пока блогер не покажет, что очередной китайский товар не тупится, не греется, не портит другие предметы - будет просто магазин типа TopShopДиван.

Ответить

Руслан Гатин

0

Превратится в инстаграм

Ответить

Neketa Fo

0

Можно будет посмотреть ролик про смартфон, игрушку или одежду, и сразу их заказать.

Так и сейчас можно сделать, это называется реклама

Ответить

Andre Macareno

0

Спиздили у Сбера

Ответить

Dima Anashkin

0

2020 остановись!!!
На хуй кому нужен такой ютуб я туда не рекламу иду смотреть. Не надо делать из ютуба сраный леомакс! Это бред!

Ответить

sf

0

Блять. Нет. Пожалуйста. 

Ответить

vvtwittep

0

Сейчас смотрю ютюб через веб чтобы не видеть эту сраную рекламу каждые 5 минут, но как бороться с ЭТИМ? 

Ответить

Подходящий кофе

vvtwittep
0

Как насчёт гениальной идеи - не смотреть ютуб? Тогда они потеряют трафик, осознают свою ошибку и вернут стену.

Ответить

vvtwittep

Подходящий
0

Очевидно, что ют монополист в этой области😢

Ответить

Подходящий кофе

vvtwittep
0

Есть множество видео на частных сайтах. В каждой соцсети есть встроенные видео.

Ответить

vvtwittep

Подходящий
0

Ну и нахуй мне это надо знать, если те, кто мне интересен видео выкладывают на ют? 

Ответить

Подходящий кофе

vvtwitt…
0

Не смотри ютуб и они начнут выкладывать видео в другие места.

Ответить

Подходящий кофе

0
Ответить

ouxen

0

иноовации прям пиздец,
все за что берется гугл превращается в рекламную помойку

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