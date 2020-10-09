Bloomberg: Google превратит YouTube в маркетплейс с возможностью купить вещи из видео Материал редакции
Можно будет посмотреть ролик про смартфон, игрушку или одежду, и сразу их заказать.
Google собирается превратить YouTube в маркетплейс с прямыми покупками товаров из видео. Блогеры смогут контролировать отображаемые продукты, но неясно, будет ли сервис делиться с ними выручкой. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
В YouTube подтвердили, что тестируют подобные функции на ограниченном числе каналов. Функцию назвали «экспериментом» и отказались раскрыть подробности.
Как отметили в Bloomberg, Google уже несколько месяцев намекал, что превратит YouTube в маркетплейс. На последнем конференц-звонке с инвесторами гендиректор компании Сундар Пичай рассказал, что анбоксинги, а также туториалы популярных продуктов можно было бы использовать как возможность для шоппинга. В 2020 году компания также обновила подразделения e-commerce и платежей. В июле Google анонсировал план по привлечению продавцов в Google Shopping — свою платформу с интеграцией Shopify.
Кроме того, недавно YouTube начал просить авторов роликов использовать внутренние инструменты сервиса для маркировки продуктов, упомянутых в ролике. Данные используют для аналитики и рекламных моделей Google.
Как считают в Bloomberg, превращение YouTube в маркетплейс может вывести сервис на уровень гигантов вроде Amazon и Alibaba. Как отметил президент стартапа Basket, видеохостинг является «огромной возможностью» для использования в e-commerce.
Пока неясно, как именно YouTube будет зарабатывать с продаж через маркетплейс. Вероятно, сервис будет взимать комиссию, как сейчас делает это с подписками на блогеров — за это сервис берёт 30%.
Всё к этому шло. Ты не остановишь. Зачем, мистер Андерсон?
Зачем? Затем, что у меня уже есть 100 лизунов и все цвета и вкусы этого кинетического песка.
Тогда купи Скайрим.
Уже есть(
И друзьям купи.
Я еблан, у меня нет друзей. Со мной даже бомжи не здороваются, так как у меня нет плюсика на TJ.
Тогда родным купи Скайрим. А Обливион купил?
Так я же говорил, что со мной даже бомжи не здороваются, я ведь на улице так как на хуй не кому не нужен. А вот Обливион можно купить. Спасибо за совет.
Я думаю, тебе особенно понравятся миссии, где эльф-художник пропал, а также та, где кольцо весит дохуя и утопило чувака.
О, Козямба. Я думал ты умер уже блэт. Работаешь небось вовсю над новой игрой?
остановите грёбаную матрицу! я хочу жить в нормальном мире!!!! откуда мы знали что компьютеры будут использоваться таким образом!
Пидоры. как уйти в андегрунд?
Вечный сюжет: человек, андегрунд, деревня, собака. Мораль: побег от себя — это в финале всегда рваная срака.
Я сейчас сижу на лавочке, и вокруг меня 20 рекламных вывесок, думаешь я хочу сбежать от себя?
Условный Мурод
Вот, например, красная таблетка
просто не смотри такие видео, никто не заставляет
Участковый нос
Быть зарегестрированным на Youtube и не смотреть говно? Да как так-то.
Обратный динозавр
Youtube уже давно помойка. 90% контента это говно для одноклеточных, или детей. Собственно, он тупо превращается в телевизер. Крутой оригинальный контент там уже давно либо сдох, либо еле живёт.
Смотришь прон с резиновой женщиной и сразу же её заказываешь.
Локальный кавалер
а мог ведь и про мамку пошутить, видишь какой я добрый?
Всем мамы - хорошие женщины. Не будем их оскорблять.
Хватит травить Меглина
Его мать замечательная женщина, которая воспитала сына патриота.
Как хорошо ты её знаешь, давно знаком?
Учебный теркин30см
Надо монетизироваться через локальных проституток. Типа делать дипфейки из существующего контента и подставлять туда локальную проститутку, которую ты можешь потом снять (за оверпрайс потому что это прямо из порно как будто)
Чеченский кубок
Чёрный диван — неплохое сотрудничество с Икеей.
сьюзан иди нахуй сука
Ютуб давно сговнился, ожидаемо. Но альтернатив особо нету.
Insta + Pinterest. В остальном случае - просмотры не от реальных покупателей.
Пользователи: Суки, верните нормальный Ютуб с дизлайками на комментариях, без дебильных рекомендаций и без ограничений за мат, музыку, кадры из фильмов и много, многое другое. Из-за ваших кривых алгоритмов годные, маленькие каналы загибаются в бесславии, а в трендах 99% роликов - невероятный шлак.
Ютуб: Зато теперь, просматривая этот шлак, ты сможешь купить то, во что эти шлако-сотворители одеты 😉
Пока блогер не покажет, что очередной китайский товар не тупится, не греется, не портит другие предметы - будет просто магазин типа TopShopДиван.
Можно будет посмотреть ролик про смартфон, игрушку или одежду, и сразу их заказать.
Так и сейчас можно сделать, это называется реклама
2020 остановись!!!
На хуй кому нужен такой ютуб я туда не рекламу иду смотреть. Не надо делать из ютуба сраный леомакс! Это бред!
Сейчас смотрю ютюб через веб чтобы не видеть эту сраную рекламу каждые 5 минут, но как бороться с ЭТИМ?
Как насчёт гениальной идеи - не смотреть ютуб? Тогда они потеряют трафик, осознают свою ошибку и вернут стену.
Очевидно, что ют монополист в этой области😢
Есть множество видео на частных сайтах. В каждой соцсети есть встроенные видео.
Ну и нахуй мне это надо знать, если те, кто мне интересен видео выкладывают на ют?