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Новости
Дамир Камалетдинов
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Дуров обвинил Apple в подмене понятий после заявления компании о том, что она не требовала удалять телеграм-каналы Материал редакции

По мнению главы мессенджера, своим заявлением в СМИ компания пытается «избежать ответственности за соблюдение собственных правил»

20 комментариев
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Павел Дуров заявил, что Apple требует удалить телеграм-каналы с данными белорусских силовиков, несмотря на публичное заявление компании об обратном. По его мнению, компания пытается подменить факты и поэтому настаивает на удалении отдельной информации, а не каналов целиком.

Эта хитрая формулировка игнорирует тот факт, что каналы @karatelibelarusi and @belarusassholes целиком состоят из личных данных преследователей и фальсификаторов выборов — поэтому они и существуют.

Павел Дуров
глава Telegram

Как пояснил глава Telegram, скрывая суть требований, Apple пытается «избежать ответственности», но по сути всё равно требует удалить каналы целиком. По его словам, компании «пора научиться брать на себя ответственность за свою политику, а не скрывать её от пользователей».

Дуров также вспомнил, что раньше, когда Apple просила Telegram удалять контент, мессенджер заменял записи объявлением об ограничении контента для пользователей iOS. Однако компания якобы запретила Telegram продолжать действовать так же в будущем, потому что это «неуместно».

По его словам, то же самое произошло с Facebook, когда компания решила сообщать пользователям, что 30% стоимости за участие в онлайн-мероприятиях отойдёт Apple из-за комиссии App Store. Тогда пояснения якобы тоже назвали «нерелевантными».

Я категорически не согласен с определением «неуместный». Я думаю причина, по которой определённый контент был зацензурирован или объяснения, куда уходят ваши деньги — противоположность «неуместному».

Павел Дуров
глава Telegram

9 октября Apple в разговоре c TJ заявила, что на самом деле не требовала удалять телеграм-каналы с данными белорусских силовиков целиком. Речь шла именно о личной информации пользователей, которая была раскрыта без их ведома и согласия, включая телефонные номера, имена и паспортные данные.

В Apple также рассказали, что лишь передали Telegram жалобы пользователей на раскрытые данные. Команда мессенджера не возражала и сама предложила провести проверку и выдать отчёт по итогам расследования.

#новости #дуров #apple #белоруссия

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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20 комментариев
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Участковый нос

14

Да Apple в край уже ахуели.

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Grave Digger

Участковый
0

Зато служит по 15 лет ммм

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Участковый нос

Grave
2

Xiaomi топ за свои деньги.

p.s. прости, на автомате вырвалось.

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Участковый нос

Участковый
0

Если не выкладывать данный этих животных, они не одумаются и будут дальше пиздить людей. А так хоть какая-то надежда есть.

Ответить

Искусственный Данила

6
Ответить

Участковый нос

Искусственный
2

Ты перепутал новость. Эту картинку надо кидать когда новость про Лукашенко выкладывают.

Ответить

solawind

4

Все правильно сказал, у апл такая же гнидная риторика как у Пескова, говорим одно, а по факту понимаем что будет другое

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Dmitry Shiryaev

solawind
0

Хз, вклад говна в современном мире от пескова выглядит более вонючим

Ответить

Dmitry Shiryaev

1

Призыв любителей хуесосить эппл

Ответить

Параллельный Никита

Dmitry
5

Любитель хуесосить эпл Петров по вашему приказу прибыл!

Ответить

Детский корабль

Dmitry
0

Есть за что, почему бы не похуесосить?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Детский
0

Хз, мне кажется, эпплу на комменты на тж оч пох) как и на Дурова

Ответить

Пётр Алексеев

1

Вангую, что в будущем Apple найдет в телеге какую-то поебень из-за которой будет стопить выпуск новой версии в AppStore, а то и вовсе удалит из магаза.
И еще даст пермобан девелоп аккаунту

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Люц Шнайдер

Пётр
0

ДП. Даже ничего искать не нужно.

Ответить

Ruslan Shashkov

Пётр
0

Было бы охуенно

Ответить

Alex Sallivan

0

Паша, верни стену!

Ответить

Temp Temper

0

Забанит ли Кук телегу? И какой путь выберет лоялити той или иной стороны...

Ответить

ouxen

0

кто о чем, а дуров о комиссии

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solawind

ouxen
0

У Дурова свои интересы есть безусловно. Но в данном случае он вполне справедливо пишет

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Bad Mother Fucker

0

Надеюсь, эти пидоры друг друга с ног до головы говном заплюют 

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