Дуров обвинил Apple в подмене понятий после заявления компании о том, что она не требовала удалять телеграм-каналы Материал редакции
По мнению главы мессенджера, своим заявлением в СМИ компания пытается «избежать ответственности за соблюдение собственных правил»
Павел Дуров заявил, что Apple требует удалить телеграм-каналы с данными белорусских силовиков, несмотря на публичное заявление компании об обратном. По его мнению, компания пытается подменить факты и поэтому настаивает на удалении отдельной информации, а не каналов целиком.
Как пояснил глава Telegram, скрывая суть требований, Apple пытается «избежать ответственности», но по сути всё равно требует удалить каналы целиком. По его словам, компании «пора научиться брать на себя ответственность за свою политику, а не скрывать её от пользователей».
Дуров также вспомнил, что раньше, когда Apple просила Telegram удалять контент, мессенджер заменял записи объявлением об ограничении контента для пользователей iOS. Однако компания якобы запретила Telegram продолжать действовать так же в будущем, потому что это «неуместно».
По его словам, то же самое произошло с Facebook, когда компания решила сообщать пользователям, что 30% стоимости за участие в онлайн-мероприятиях отойдёт Apple из-за комиссии App Store. Тогда пояснения якобы тоже назвали «нерелевантными».
9 октября Apple в разговоре c TJ заявила, что на самом деле не требовала удалять телеграм-каналы с данными белорусских силовиков целиком. Речь шла именно о личной информации пользователей, которая была раскрыта без их ведома и согласия, включая телефонные номера, имена и паспортные данные.
В Apple также рассказали, что лишь передали Telegram жалобы пользователей на раскрытые данные. Команда мессенджера не возражала и сама предложила провести проверку и выдать отчёт по итогам расследования.
Зато служит по 15 лет ммм
Участковый нос
Если не выкладывать данный этих животных, они не одумаются и будут дальше пиздить людей. А так хоть какая-то надежда есть.
Участковый нос
Ты перепутал новость. Эту картинку надо кидать когда новость про Лукашенко выкладывают.
Все правильно сказал, у апл такая же гнидная риторика как у Пескова, говорим одно, а по факту понимаем что будет другое
Хз, вклад говна в современном мире от пескова выглядит более вонючим
Призыв любителей хуесосить эппл
Детский корабль
Есть за что, почему бы не похуесосить?
Вангую, что в будущем Apple найдет в телеге какую-то поебень из-за которой будет стопить выпуск новой версии в AppStore, а то и вовсе удалит из магаза.
И еще даст пермобан девелоп аккаунту
кто о чем, а дуров о комиссии