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Артём Мазанов
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Участника Pussy Riot Александра Софеева арестовали на 30 суток за вывешивание радужных флагов в день рождения Путина Материал редакции

Московский муниципальный депутат Люся Штейн уточнила, что Софеев лично не вешал флаг.

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Здание ФСБ на Лубянке Фото Pussy Riot Фото Pussy Riot

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 30 суток участника Pussy Riot Александра Софеева за акцию с вывешиванием радужных флагов в день рождения Владимира Путина. Об этом сообщила московский муниципальный депутат Люся Штейн.

Софеева признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). В феврале на него составляли протокол за акцию в поддержку заключенных у здания Госдумы.

штейн @shteyni
саше софееву дали 30 суток за флаг, который он даже не вешал лично

7 октября группа Pussy Riot в день рождения Путина вывесила радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный. В этот же день силовики задержали участников группы Василия Андрианова и Елизавету Дидерих, а на следующий — Марию Алёхину и Веронику Никульшину.

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12 комментариев
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A big purple banana 🍆

–6

поделом левачкам

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Zero-one-one

A
–5

Как же я блять ненавижу лгбт 

Ответить

Энергичный Валера

Zero-one-one
4

Сколько гендеров столько и суток просидит ;-)

Ответить

Арсений Томилов

Энергичный
3

То есть к понедельнику уже на свободе?

Ответить

Энергичный Валера

Арсений
3

Да. @Дмитрий Орлов в понедельник проверишь!

Ответить

Zero-one-one

Энергичный
1

Хахах

Ответить

VOVA DAVILIBERASNY

Zero-one-one
0

единство и борьба противоположностей)

Ответить

Zero-one-one

–7

Не жаль

Ответить

Пограничный жар

1

А мне они ничего не сделают

Ответить

Участковый нос

0

Герой. Люди тебя не забудут!

Ответить

Энергичный Валера

Участковый
2

Люди в этом ведомстве вообще имеют склонность ничего не забывать!

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Практический цветок

0

уже похер за что сажать

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