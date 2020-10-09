Участника Pussy Riot Александра Софеева арестовали на 30 суток за вывешивание радужных флагов в день рождения Путина Материал редакции
Московский муниципальный депутат Люся Штейн уточнила, что Софеев лично не вешал флаг.
Мещанский районный суд Москвы арестовал на 30 суток участника Pussy Riot Александра Софеева за акцию с вывешиванием радужных флагов в день рождения Владимира Путина. Об этом сообщила московский муниципальный депутат Люся Штейн.
Софеева признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). В феврале на него составляли протокол за акцию в поддержку заключенных у здания Госдумы.
7 октября группа Pussy Riot в день рождения Путина вывесила радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный. В этот же день силовики задержали участников группы Василия Андрианова и Елизавету Дидерих, а на следующий — Марию Алёхину и Веронику Никульшину.
поделом левачкам
Как же я блять ненавижу лгбт
Энергичный Валера
Сколько гендеров столько и суток просидит ;-)
То есть к понедельнику уже на свободе?
Энергичный Валера
Люди в этом ведомстве вообще имеют склонность ничего не забывать!