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Новости
Артём Мазанов
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Власти Китая впервые раздадут цифровой юань: 50 тысяч человек получат по 30 долларов для траты в торговых центрах Материал редакции

Деньги раздадут в формате лотереи.

11 комментариев
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Власти китайского Шэньчжэня раздадут жителям 10 миллионов юаней (1,5 миллиона долларов) в рамках тестирования цифровой валюты Народного банка Китая. Об этом сообщает Sina Finance.

Эти деньги распределят в формате лотереи, которую проведёт Муниципальная администрация киберпространства Шэньчжэн: 50 тысяч китайцев получат по 200 юаней (30 долларов). Для участия в лотерее нужно предоставить номер телефона, а также данные об имени и ID-карте. Проект финансирует администрация китайского уезда Луоху.

Полученные деньги китайцы смогут потратить с 12 по 18 октября в одной из 3389 торговых точек, которые участвуют в программе, деньги поступят на специальный кошелёк. Средства нельзя будет перевести другому человеку или вывести на банковский счёт. Неизрасходованные деньги спишут после окончания лотереи.

В Народном банке Китая заявляют, что начали разработку национальной криптовалюты в 2014 году. В апреле 2020 года экспериментальное использование цифровой валюты началось в городах Шэньчжэнь, Чэнду, Сучжоу и специальной экономической зоне Сюнъань. Власти планируют использовать цифровую валюту в Пекине во время зимних Олимпийских игр, намеченных на 2022 год.

#новости #китай #криптовалюты

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И это не новость ИА «Панорама»
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11 комментариев
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solawind

9

Смысл криптовалют в том что они распределены и их никто не может контролировать. На кой она нужна от государства?  Там явно нет ни анонимности ни распределенности. Чем оно лучше в этом случае обычных платежных систем, которые уже есть? Или просто китайское правительство делает потемкинские деревни, чтоб показать что у них есть криптовалюты?

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Параллельный кубок

solawind
0

да

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WarFollowsMe

solawind
0

Как общая технологическая шина для разного рода операций (платежных, идентификации, документооборота), вполне такой вариант актуален. Если первое применение блокчейна были децентрализованные платежи, это ведь не означает, что больше ни к чему применить его нельзя. 

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Slow Dimon

solawind
0

Децентрализованный платежи. Сам же и ответил.
Обкатка технологии в продакшене так сказать.

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Импортный браслет

6

Нормальная лотерея с шансом 0.00357%

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Участковый нос

Импортный
8

А в России ты можешь за щеку получить с шансом 100%.

p.s. хотя странная акция, ведь сейчас пандемия и все такое, а тут лишнее скопление людей будет, хоть и не намного, но все же.

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Сергей Васильев

Участковый
0

Мысли терпилойда....

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Участковый нос

Сергей
1

Терпел, терплю и буду терпеть.

*держит кулачки за белорусов*

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Мальмезон I

0

Власти планируют использовать цифровую валюту в Пекине во время зимних Олимпийских онлайн игр, намеченных на 2022 год.

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Pavel Zamyatin

0

Цифровому концлагерю - цифровой юань!

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Valeriia Sandetska

0

.

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