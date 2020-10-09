Власти Китая впервые раздадут цифровой юань: 50 тысяч человек получат по 30 долларов для траты в торговых центрах Материал редакции
Деньги раздадут в формате лотереи.
Власти китайского Шэньчжэня раздадут жителям 10 миллионов юаней (1,5 миллиона долларов) в рамках тестирования цифровой валюты Народного банка Китая. Об этом сообщает Sina Finance.
Эти деньги распределят в формате лотереи, которую проведёт Муниципальная администрация киберпространства Шэньчжэн: 50 тысяч китайцев получат по 200 юаней (30 долларов). Для участия в лотерее нужно предоставить номер телефона, а также данные об имени и ID-карте. Проект финансирует администрация китайского уезда Луоху.
Полученные деньги китайцы смогут потратить с 12 по 18 октября в одной из 3389 торговых точек, которые участвуют в программе, деньги поступят на специальный кошелёк. Средства нельзя будет перевести другому человеку или вывести на банковский счёт. Неизрасходованные деньги спишут после окончания лотереи.
В Народном банке Китая заявляют, что начали разработку национальной криптовалюты в 2014 году. В апреле 2020 года экспериментальное использование цифровой валюты началось в городах Шэньчжэнь, Чэнду, Сучжоу и специальной экономической зоне Сюнъань. Власти планируют использовать цифровую валюту в Пекине во время зимних Олимпийских игр, намеченных на 2022 год.
Смысл криптовалют в том что они распределены и их никто не может контролировать. На кой она нужна от государства? Там явно нет ни анонимности ни распределенности. Чем оно лучше в этом случае обычных платежных систем, которые уже есть? Или просто китайское правительство делает потемкинские деревни, чтоб показать что у них есть криптовалюты?
Как общая технологическая шина для разного рода операций (платежных, идентификации, документооборота), вполне такой вариант актуален. Если первое применение блокчейна были децентрализованные платежи, это ведь не означает, что больше ни к чему применить его нельзя.
Децентрализованный платежи. Сам же и ответил.
Обкатка технологии в продакшене так сказать.
Участковый нос
А в России ты можешь за щеку получить с шансом 100%.
p.s. хотя странная акция, ведь сейчас пандемия и все такое, а тут лишнее скопление людей будет, хоть и не намного, но все же.
Мысли терпилойда....
Власти планируют использовать цифровую валюту в Пекине во время зимних Олимпийских онлайн игр, намеченных на 2022 год.