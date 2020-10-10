В Хабаровске впервые за три месяца разогнали мирные протесты в поддержку Фургала Материал редакции
Участников акции били дубинками, в том числе по голове.
В Хабаровске силовики разогнали мирную и несогласованную с властями акцию протеста в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Это произошло впервые за более чем три месяца, на протяжении которых регулярно проходят митинги и шествия.
Местные жители вышли на улицы 13-ю субботу подряд. Они устроили шествие с лозунгами вроде «Пора травить моль», а кто-то принёс плакат в память о нижегородской журналистке Ирине Славиной, которая сожгла себя.
Полицейские появились, когда люди решили развернуть палатки. Силовики пригрозили применить силу, а после отказа митингующих из здания правительства вышли сотрудники ОМОНа и начали силой разгонять присутствующих.
На акции задержали около 40 человек, сказал «МБХ Медиа» местный журналист Андрей Пастухов, пояснив, что в их числе несколько представителей СМИ и блогеров.
По данным DVhub, кому-то из митингующих сломали нос, а владелец «Фургаломобиля» — микроавтобуса с лозунгами — Андрей Маклыгин потерял сознание после ударов дубинками по голове. Корреспондент издания также увидел на площади машины Росгвардии с обозначением 15 региона — республики Северная Осетия-Алания.
Согласно оценке DVhub, в акции поучаствовали более тысячи человек. К этому моменту площадь зачистили от протестующих.
Типичный авторитарный режим именно труслив, вот же открытие
Никто ничего не открывает – просто напоминание
А на что они надеялись? Беззубые протесты обречены на провал.
Скинули уже Авакова?
Покойный бинокль
Это те которые думеры?
Можно принимать ставки на темы «рванёт ли Хабаровск» и «с какой силой рванёт»?
Самое печальное, 90% что не рванет
Не, ну как: шансы на хотя бы сожжённую мусоровозку или кирпич в окно участка с запиской, упоминающей Стефановскую площадь - таки ненулевые (пускай и мизерные, да), особенно на фоне новостей из Беларуси или Киргизии.
Пожалуй, это самый маленький пост от редакции...
Ну надеюсь Хабаровск после покажет им кто хозяин! И выйдет людей в несколько раз больше!
Вот интересно, когда вот этот садист мутузит по голове обычного человека, а тот отключается, садист испытывает какие-то чувства? Тревогу, например, что он мог убить человека, страх, испуг? Или же это совсем отбитые неандертальцы и они ничего не смыслят вообще, кроме как пожрать, поспать, потрахаться?
Он думает, что может безнаказанно теперь дома пиздить жену и ребенка. Ведь от теперьтгордотносит имя мента.
У Редакции неплохой выпуск был "как возникает жестокость" рекомендую. Как раз на эту тему.
да епт. они испытывают чувство выполненного долга. у них мозги промыты настолько, что все, кто выходит на митинги - это проплаченные агенты запада, которые митингуют за 500 рублей.
Когда били белорусов, я молчала...................
@Сергей Звезда а куда пропал изначальный твит ?
Если трусливые тараканы избивают людей то кто люди тогда? Мандавошки? Расплодились и требуют что-то по факту вылупливания? Дустом их, дустом)))
последнее видео - какой-то пиздец. накинулись на пацанов и перебивают друг друга всякой хуйней. при этом про пытки пишут в твитте, но их откровенно не было, просто гопники морально задавили школяров немного
У дедушки нервы сдали. Три месяца терпел