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Новости
Сергей Звезда
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В Хабаровске впервые за три месяца разогнали мирные протесты в поддержку Фургала Материал редакции

Участников акции били дубинками, в том числе по голове.

45 комментариев
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Фото штаба Навального

В Хабаровске силовики разогнали мирную и несогласованную с властями акцию протеста в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Это произошло впервые за более чем три месяца, на протяжении которых регулярно проходят митинги и шествия.

Местные жители вышли на улицы 13-ю субботу подряд. Они устроили шествие с лозунгами вроде «Пора травить моль», а кто-то принёс плакат в память о нижегородской журналистке Ирине Славиной, которая сожгла себя.

Фото штаба Навального

Полицейские появились, когда люди решили развернуть палатки. Силовики пригрозили применить силу, а после отказа митингующих из здания правительства вышли сотрудники ОМОНа и начали силой разгонять присутствующих.

На акции задержали около 40 человек, сказал «МБХ Медиа» местный журналист Андрей Пастухов, пояснив, что в их числе несколько представителей СМИ и блогеров.

Кто-то упал, кого-то уронили. У нас есть информация, что женщина, Галина [Приданникова], лежала на площади, её доставили в Краевую больницу с черепно-мозговой травмой. В числе задержанных был Алексей Ворсин, который оказывал Галине помощь, пытался привести в сознание. Его в грубой форме за руки и за ноги унесли.

Андрей Пастухов

По данным DVhub, кому-то из митингующих сломали нос, а владелец «Фургаломобиля» — микроавтобуса с лозунгами — Андрей Маклыгин потерял сознание после ударов дубинками по голове. Корреспондент издания также увидел на площади машины Росгвардии с обозначением 15 региона — республики Северная Осетия-Алания.

Фото штаба Навального
Штаб Навального в Хабаровске @teamnavalnykhv
Мы решили выложить этот фрагмент, где два парня рассказывают об издевательствах со стороны ОМОН в здании правительства.

Ребята находятся в шоке и не могут рассказать более развёрнуто. Но даже таких скудных комментариев достаточно, чтобы сделать вывод о том, что это были пытки: https://t.co/L1oC6UbtZw

Согласно оценке DVhub, в акции поучаствовали более тысячи человек. К этому моменту площадь зачистили от протестующих.

Фото DVhub

#делофургала #хабаровск #протесты #новости

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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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45 комментариев
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Глобальный звук

39

Ебать тут собралось рембачей в комментах которые каждое воскресенье захватывают парламент и тд

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alexferman

24

Типичный авторитарный режим именно труслив, вот же открытие

Ответить

пепси

alexferman
12

Никто ничего не открывает – просто напоминание

Ответить

alexferman

пепси
1

Хорошо

Ответить

Kir Kirsky

alexferman
0

@alexferman напоминание

Ответить

Алексей Панкратов

6

А на что они надеялись? Беззубые протесты обречены на провал.

Ответить

Zero-one-one

Алексей
5

Скинули уже Авакова? 

Ответить

Денис Савчук

Zero-one-one
0

К нему есть претензии, что бы скидывать?

Ответить

Абстрактный Денис

1

Следующее поколение уже не будет беззубым, через 20 лет нас ожидает ад.

Ответить

A big purple banana 🍆

Абстрактный
21

То-то после сталина при хрущеве звери были, конечно

Ответить

Крепкий стоячок

Абстрактный
3

МЫ УЖЕ В АДУ

Ответить

Покойный бинокль

Абстрактный
1

Это те которые думеры?

Ответить

Прошедший турник

Покойный
0

Дети миллениалов. 

Ответить

Загадочный инструмент

7

Дед пошел в атаку.

Ответить

Uwe Strich

0

Можно принимать ставки на темы «рванёт ли Хабаровск» и «с какой силой рванёт»?

Ответить

Danil Oputin

Uwe
20

Самое печальное, 90% что не рванет

Ответить

Uwe Strich

Danil
0

Не, ну как: шансы на хотя бы сожжённую мусоровозку или кирпич в окно участка с запиской, упоминающей Стефановскую площадь - таки ненулевые (пускай и мизерные, да), особенно на фоне новостей из Беларуси или Киргизии.

Ответить

Пешка Комитета

2

Пожалуй, это самый маленький пост от редакции...

Ответить

сироп от щекотки

Пешка
11

Холодно прост

Ответить

Банальный рак

4

Три месяца протестуют, никто уже и внимания на это не обращал. Но бравые сотрудники омона решили дать протесту вторую жизнь, респект.

Ответить

Егор Харитонов

3

ммм...где статья, то?

Ответить

Владимир К

3

Ну надеюсь Хабаровск после покажет им кто хозяин! И выйдет людей в несколько раз больше!

Ответить

Откровенный жар

0

Вот интересно, когда вот этот садист мутузит по голове обычного человека, а тот отключается, садист испытывает какие-то чувства? Тревогу, например, что он мог убить человека, страх, испуг? Или же это совсем отбитые неандертальцы и они ничего не смыслят вообще, кроме как пожрать, поспать, потрахаться?

Ответить

Руслан Астратов

Откровенный
6

Да какие там чувства. Космонавты - биомусор

Ответить

Антон Лисин

Откровенный
1

Он думает, что может безнаказанно теперь дома пиздить жену и ребенка. Ведь от теперьтгордотносит имя мента.

Ответить

FaroucheMn

Откровенный
0

У Редакции неплохой выпуск был "как возникает жестокость" рекомендую. Как раз на эту тему.

Ответить

Roma Dmitriev

Откровенный
0

да епт. они испытывают чувство выполненного долга. у них мозги промыты настолько, что все, кто выходит на митинги - это проплаченные агенты запада, которые митингуют за 500 рублей. 

Ответить

sdd264

Откровенный
0

Прочитайте про эксперимент Милгрэма, и все встанет на свои места

Ответить

A big purple banana 🍆

2

А ты немногословный

Ответить

Synthia Jay

2

Когда били белорусов, я молчала...................

Ответить

Папа Римский

Synthia
0

Теперь Хабаровск, но он же далеко...

Ответить

Мучительный динозавр

Synthia
0

Хабаровск не молчал, а поддерживал беларусов на митингах

Ответить

Рациональный калькулятор

0

Слишком мало цветов дарили прост.

Ответить

Просто Тимуррр

1

Где видео? Чтобы к обеду были у меня на столе!

Ответить

common sense

1

@Сергей Звезда а куда пропал изначальный твит ?

Alexey Navalny @navalny
Власть в России - подлецы и мерзавцы. Когда в Хабаровске полгорода выходило на улицы, они прятались как тараканы. Подождали три месяца, людей стало меньше, они осмелели, вылезли и стали избивать людей без всякой причины https://t.co/eEulGl91sU
Ответить

Кирилл Бабич

1

Подлили масла в огонь, разогнав людей.

Ответить

Фархад Азимов

1

"Вы что, хотите как в Киргизии?"

Ответить

Вертер Робот

–16

Если трусливые тараканы избивают людей то кто люди тогда? Мандавошки? Расплодились и требуют что-то по факту вылупливания? Дустом их, дустом)))

Ответить

Откровенный жар

Вертер
1

Ты еблан

Ответить

Иван Вялков

0

Вот и первая их ошибка, сейчас тут же внимание и новые протесты

Ответить

Roma Dmitriev

0

последнее видео - какой-то пиздец. накинулись на пацанов и перебивают друг друга всякой хуйней. при этом про пытки пишут в твитте, но их откровенно не было, просто гопники морально задавили школяров немного

Ответить

Папа Римский

0

У дедушки нервы сдали. Три месяца терпел

Ответить

Фархад Азимов

Папа
0

Нет, увидел Киргизию и испугался

Ответить

Имя Фамилия

0

2020 сдувается?

Ответить

Мучительный динозавр

0

@solawind  настало твоё время боец, покажи как надо

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