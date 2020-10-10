Участников акции били дубинками, в том числе по голове.

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Фото штаба Навального

В Хабаровске силовики разогнали мирную и несогласованную с властями акцию протеста в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Это произошло впервые за более чем три месяца, на протяжении которых регулярно проходят митинги и шествия.

Местные жители вышли на улицы 13-ю субботу подряд. Они устроили шествие с лозунгами вроде «Пора травить моль», а кто-то принёс плакат в память о нижегородской журналистке Ирине Славиной, которая сожгла себя.

Фото штаба Навального

Полицейские появились, когда люди решили развернуть палатки. Силовики пригрозили применить силу, а после отказа митингующих из здания правительства вышли сотрудники ОМОНа и начали силой разгонять присутствующих.

На акции задержали около 40 человек, сказал «МБХ Медиа» местный журналист Андрей Пастухов, пояснив, что в их числе несколько представителей СМИ и блогеров.

Кто-то упал, кого-то уронили. У нас есть информация, что женщина, Галина [Приданникова], лежала на площади, её доставили в Краевую больницу с черепно-мозговой травмой. В числе задержанных был Алексей Ворсин, который оказывал Галине помощь, пытался привести в сознание. Его в грубой форме за руки и за ноги унесли. Андрей Пастухов

По данным DVhub, кому-то из митингующих сломали нос, а владелец «Фургаломобиля» — микроавтобуса с лозунгами — Андрей Маклыгин потерял сознание после ударов дубинками по голове. Корреспондент издания также увидел на площади машины Росгвардии с обозначением 15 региона — республики Северная Осетия-Алания.

Фото штаба Навального

Штаб Навального в Хабаровске @teamnavalnykhv



Ребята находятся в шоке и не могут рассказать более развёрнуто. Но даже таких скудных комментариев достаточно, чтобы сделать вывод о том, что это были пытки: Мы решили выложить этот фрагмент, где два парня рассказывают об издевательствах со стороны ОМОН в здании правительства.Ребята находятся в шоке и не могут рассказать более развёрнуто. Но даже таких скудных комментариев достаточно, чтобы сделать вывод о том, что это были пытки: https://t.co/L1oC6UbtZw

Согласно оценке DVhub, в акции поучаствовали более тысячи человек. К этому моменту площадь зачистили от протестующих.

Фото DVhub