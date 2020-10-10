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Новости
Сергей Звезда
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В России выявили новое рекордное число случаев заражения коронавирусом — 12 846 человек за сутки Материал редакции

Новый пик пока не пройден.

Согласно официальной статистике, за последние сутки в России обнаружили 12 846 случаев заболевших коронавирусом Covid-19. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Предыдущим рекордом стало 9 октября с 12 126 новыми случаями.

  • Больше всего заболевших выявили в Москве, Петербурге и Московской области;
  • По данным Роспотребнадзора, за сутки погибли 197 человек, всего — 22 454 человека;
  • За последние сутки провели 648 тысяч тестов на наличие коронавируса. По данным ведомства, всего сделано более 50,3 миллиона лабораторных исследований;
  • Из больниц после выздоровления выписали 6 781 человека за сутки;
  • Всего в стране выявили 1 285 084 заболевших в 85 регионах.

#новости #covid19

Сергей Звезда PLUS
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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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25 комментариев
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Временной чайник

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@ouxen пора начинать ныть про инструкцию мытья рук

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ouxen

Временной
0

руки не нужны!

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Загадочный инструмент

Временной
0

Пока его нет это сделаю я.
Где инструкция???

Ответить

Лёша Любимцев

2

Догнать США?

Ответить

Никита Богдашин

Лёша
3

Догнать и перегнать

Ответить

Alexej

Лёша
2

Догнать и перегнать!

Ответить

Загадочный инструмент

Alexej
0

И растоптать!!!

Ответить

Анатолий Филиппов

1

Написал, и чихнул. Аж символично

Ответить

Неудачный чайник

Анатолий
1

Будь здоров!

Ответить

Анатолий Филиппов

Неудачный
1

Пасиба! 🤧

Ответить

Неудачный чайник

0

Кто-нибудь в курсе что в Великобритании происходит?

Ответить

Подземный Влад

Неудачный
3

https://tjournal.ru/news/219937-v-velikobritanii-ne-uchli-pochti-16-tysyach-sluchaev-zarazheniya-covid-19-v-tablice-excel-zakonchilos-mesto

В Великобритании не учли почти 16 тысяч случаев…
В итоге их добавили к данным за 3 и 4 октября.
tjournal.ru
Ответить

Подземный Влад

Подземный
1

Возможно это

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Неудачный чайник

Подземный
0

Похоже на то, спасибо

Ответить

Анатолий Филиппов

Неудачный
0

Кажется, туда границы открыли вместе с Турцией) русский след - точно говорю. А вообще интересно

Ответить

Алексъ Кауфманъ

Неудачный
0

Во-первых - компактность, они там очень тесно живут, на своих островах , а во-вторых, скорее всего, очень большой процент выявления

Ответить

Загадочный инструмент

1

Как хорошо, что я живу в России, каждый день новый рекорд. Аж, гордость за страну(нет).

Ответить

Анатолий Филиппов

0

Новый рекорд 🤘🏻

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Евгений Большаков

0

новый день - новый рекорд. 

Ответить

Конец

0

Знакомая из администрации говорила, что будут рекорды в октябре.

Ответить

Влад Мурыгин

0

Всем спутник, дед угащает🙌🏻

Ответить

Фундаментальный меч

0

Ура снова ежедневная статистика  

Ответить

Негативный шмель

Фундаментальный
0

когда красный код?

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Георгий Водовозов

0

Ни дня без рекорда!

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Иностранный чайник

0

Если опять введут дистанционное обучение, это будут кранты образованию детей.

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