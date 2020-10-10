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if (teaser) {
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beforePageChange();
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function startAnimation() {
clearTimeout(timerId);
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if (teaser) {
teaser.classList.remove('step-'+step);
step = step < 9 ? step + 1 : 1;
teaser.classList.add('step-'+step);
startAnimation();
}
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function beforePageChange() {
if (w.Air && w.Air.get) {
var ajaxify = w.Air.get('module.ajaxify');
if (ajaxify && ajaxify.on) {
ajaxify.on('Before page changed', () => {
clearTimeout(timerId);
});
}
}
};
}(window, document, '#vk-happy-birthday', 4000));
В России выявили новое рекордное число случаев заражения коронавирусом — 12 846 человек за сутки Материал редакции
Новый пик пока не пройден.
Согласно официальной статистике, за последние сутки в России обнаружили 12 846 случаев заболевших коронавирусом Covid-19. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Предыдущим рекордом стало 9 октября с 12 126 новыми случаями.
- Больше всего заболевших выявили в Москве, Петербурге и Московской области;
- По данным Роспотребнадзора, за сутки погибли 197 человек, всего — 22 454 человека;
- За последние сутки провели 648 тысяч тестов на наличие коронавируса. По данным ведомства, всего сделано более 50,3 миллиона лабораторных исследований;
- Из больниц после выздоровления выписали 6 781 человека за сутки;
- Всего в стране выявили 1 285 084 заболевших в 85 регионах.
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Временной чайник
@ouxen пора начинать ныть про инструкцию мытья рук
ouxenВременной
руки не нужны!
Загадочный инструмент
Пока его нет это сделаю я.
Где инструкция???
Лёша Любимцев
Догнать США?
Никита БогдашинЛёша
Догнать и перегнать
AlexejЛёша
Догнать и перегнать!
Загадочный инструмент
И растоптать!!!
Анатолий Филиппов
Написал, и чихнул. Аж символично
Неудачный чайник
Будь здоров!
Анатолий ФилипповНеудачный
Пасиба! 🤧
Неудачный чайник
Кто-нибудь в курсе что в Великобритании происходит?
Подземный Влад
https://tjournal.ru/news/219937-v-velikobritanii-ne-uchli-pochti-16-tysyach-sluchaev-zarazheniya-covid-19-v-tablice-excel-zakonchilos-mesto
Подземный Влад
Возможно это
Неудачный чайник
Похоже на то, спасибо
Анатолий ФилипповНеудачный
Кажется, туда границы открыли вместе с Турцией) русский след - точно говорю. А вообще интересно
Алексъ КауфманъНеудачный
Во-первых - компактность, они там очень тесно живут, на своих островах , а во-вторых, скорее всего, очень большой процент выявления
Загадочный инструмент
Как хорошо, что я живу в России, каждый день новый рекорд. Аж, гордость за страну(нет).
Анатолий Филиппов
Новый рекорд 🤘🏻
Евгений Большаков
новый день - новый рекорд.
Конец
Знакомая из администрации говорила, что будут рекорды в октябре.
Влад Мурыгин
Всем спутник, дед угащает🙌🏻
Фундаментальный меч
Ура снова ежедневная статистика
Негативный шмель
когда красный код?
Георгий Водовозов
Ни дня без рекорда!
Иностранный чайник
Если опять введут дистанционное обучение, это будут кранты образованию детей.