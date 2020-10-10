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Новости
Сергей Звезда
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В Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня — о нём договорились в Москве Материал редакции

Теперь стороны должны приступить к переговорам.

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Переговоры в Москве Фото Марии Захаровой

Азербайджан и Армения на переговорах в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим вступил в силу 12 октября в 11:00 по московскому времени. Об этом решении объявил глава МИД России Сергей Лавров.

Теперь стороны должны приступить к обмену военнопленными и другими «удерживаемыми лицами», а также телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Также Азербайджан и Армения обязались вступить в переговоры для мирного урегулирования конфликта — их проведут при поддержке Минской группы ОБСЕ (сопредседателями в ней выступают Россия, Франция и США).

МИД России 🇷🇺 @MID_RF
🔴 Заявление для прессы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении https://t.co/UZExRE9Knb

Трёхсторонние переговоры начались 9 октября и продлились около 10 часов. Лавров при объявлении не пояснил конкретных деталей режима прекращения огня, отметив, что их согласуют дополнительно.

Что происходит в Нагорном Карабахе спустя две…
Азербайджан и Армения обстреливают города друг друга: погибли десятки мирных жителей, разрушены…
tjournal.ru

#нагорныйкарабах #новости

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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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