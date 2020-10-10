В Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня — о нём договорились в Москве Материал редакции
Теперь стороны должны приступить к переговорам.
Азербайджан и Армения на переговорах в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим вступил в силу 12 октября в 11:00 по московскому времени. Об этом решении объявил глава МИД России Сергей Лавров.
Теперь стороны должны приступить к обмену военнопленными и другими «удерживаемыми лицами», а также телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста.
Также Азербайджан и Армения обязались вступить в переговоры для мирного урегулирования конфликта — их проведут при поддержке Минской группы ОБСЕ (сопредседателями в ней выступают Россия, Франция и США).
Трёхсторонние переговоры начались 9 октября и продлились около 10 часов. Лавров при объявлении не пояснил конкретных деталей режима прекращения огня, отметив, что их согласуют дополнительно.
tjournal.ru