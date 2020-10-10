В Нагорном Карабахе заработал режим прекращения огня. Азербайджан и Армения сразу обвинили друг друга в его нарушении Материал редакции
Стороны должны были приступить к переговорам.
Азербайджан и Армения на переговорах в Москве решили прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Режим вступил в силу 10 октября в 11:00 по московскому времени. Об этом решении объявил глава МИД России Сергей Лавров.
Теперь стороны должны приступить к обмену военнопленными и другими «удерживаемыми лицами», а также телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста.
Также Азербайджан и Армения обязались вступить в переговоры для мирного урегулирования конфликта — их проведут при поддержке Минской группы ОБСЕ (сопредседателями в ней выступают Россия, Франция и США).
Трёхсторонние переговоры начались 9 октября и продлились около 10 часов. Лавров при объявлении не пояснил конкретных деталей режима прекращения огня, отметив, что их согласуют дополнительно.
Обновлено: стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Минобороны Армении заявило о нарушении режима прекращения огня Азербайджаном. Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян отметила, что азербайджанские подразделения атаковали участок Караханбейли в 12:05 (11:05 по Москве), то есть через пять минут после начала действия режима. Минобороны Армении уточнило, что армия обороны Арцаха (Карабах) «предпринимает соответствующие меры по пресечению атаки противника».
По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, боевой беспилотник нанёс удар по селу Арцваник: есть одна жертва и несколько раненых. Перед уточнением он ошибочно заявил об обстреле Капана — и информацию о ракетном выстреле по этому городу Азербайджан назвал «ложной провокацией».
Минобороны Азербайджана через 30 минут после начала действия режима прекращения огня заявило о его нарушении Арменией. На сайте ведомства говорится, что противник обстреливает территорию Тертерского и Агдамского районов. Армения назвала это заявление фальсификацией.
два главных вопроса -
1) за кем остался сочинский таксопарк
2) кто теперь удерживает овощной рынок?
1) явно не за тобой
2) тоже не ты
:)
Вот это ты его уделал!!!!
стороны договорились о прекращении огня за первые 2 часа, следующие 10 они обсуждали эти темы, но в итоге решили сохранить статус-кво
Итого: убито около тысячи молодых ребят. Нахуя?
Чтобы потом спустя 10 лет замороженного конфликта убились еще 1000
потому что думали что прокатит
ПРЕМИЮ МИРА РОССИИ
А кто на 4 стороне стола?
И обои… Как в хрущобе у бывших совков, которые начали ездить в Турцию челноками и стали приподниматься…
Но нет - маскировка у новых моделей авто поприятнее будет. Это больше похоже на фоны к 3d-картинкам
"Режим вступил в силу 12 октября ". Сегодня 10-е, измените время глагола
На митапе в Москве, джуниор девелоперы договорились договариваться и дальше, и так четверть века хD
Ебанул бы Пашинян по Баку и всё кончилось бы раньше
Когда там Нобелевскую премию мира будут давать?
Ммм новые столы для дистанционных переговоров и предотвращения заражений ковидом)
Перемирие только даст возможность перегруппировать войска. Азербайджан наступает в горы - это очень тяжело, это большие потери. Армяне согласились на переговоры только потому, что азербайджанцы уничтожили им около 50% всей бронетехники, почти все ПВО и арту, порвали в хлам линию фронта. У Азербайджана значительные потери в личном составе при штурме укрепрайонов армян. Поэтому переговоры - это лишь тактический ход на несколько месяцев, а может и на несколько недель. Мира не будет до победы кого-то одного ...
Интересно, сколько мск отвалила армянам и азерам, чтобы выглядишь котом Леопольдом в глазах мира?
А зачем отваливать? Можно просто пригрозить каждой стороне, что в случае отказа мы начинаем поставлять технику и вооружение другой стороне. По мне так весьма убедительный аргумент.