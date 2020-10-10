Стороны должны были приступить к переговорам.

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Переговоры в Москве Фото Марии Захаровой

Азербайджан и Армения на переговорах в Москве решили прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Режим вступил в силу 10 октября в 11:00 по московскому времени. Об этом решении объявил глава МИД России Сергей Лавров.

Теперь стороны должны приступить к обмену военнопленными и другими «удерживаемыми лицами», а также телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Также Азербайджан и Армения обязались вступить в переговоры для мирного урегулирования конфликта — их проведут при поддержке Минской группы ОБСЕ (сопредседателями в ней выступают Россия, Франция и США).

Трёхсторонние переговоры начались 9 октября и продлились около 10 часов. Лавров при объявлении не пояснил конкретных деталей режима прекращения огня, отметив, что их согласуют дополнительно.

Обновлено: стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Минобороны Армении заявило о нарушении режима прекращения огня Азербайджаном. Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян отметила, что азербайджанские подразделения атаковали участок Караханбейли в 12:05 (11:05 по Москве), то есть через пять минут после начала действия режима. Минобороны Армении уточнило, что армия обороны Арцаха (Карабах) «предпринимает соответствующие меры по пресечению атаки противника».

По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, боевой беспилотник нанёс удар по селу Арцваник: есть одна жертва и несколько раненых. Перед уточнением он ошибочно заявил об обстреле Капана — и информацию о ракетном выстреле по этому городу Азербайджан назвал «ложной провокацией».

Минобороны Азербайджана через 30 минут после начала действия режима прекращения огня заявило о его нарушении Арменией. На сайте ведомства говорится, что противник обстреливает территорию Тертерского и Агдамского районов. Армения назвала это заявление фальсификацией.