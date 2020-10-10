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Новости
Сергей Звезда
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В Нагорном Карабахе заработал режим прекращения огня. Азербайджан и Армения сразу обвинили друг друга в его нарушении Материал редакции

Стороны должны были приступить к переговорам.

55 комментариев
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Переговоры в Москве Фото Марии Захаровой

Азербайджан и Армения на переговорах в Москве решили прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Режим вступил в силу 10 октября в 11:00 по московскому времени. Об этом решении объявил глава МИД России Сергей Лавров.

Теперь стороны должны приступить к обмену военнопленными и другими «удерживаемыми лицами», а также телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Также Азербайджан и Армения обязались вступить в переговоры для мирного урегулирования конфликта — их проведут при поддержке Минской группы ОБСЕ (сопредседателями в ней выступают Россия, Франция и США).

МИД России 🇷🇺 @MID_RF
🔴 Заявление для прессы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении https://t.co/UZExRE9Knb

Трёхсторонние переговоры начались 9 октября и продлились около 10 часов. Лавров при объявлении не пояснил конкретных деталей режима прекращения огня, отметив, что их согласуют дополнительно.

Что происходит в Нагорном Карабахе спустя две…
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tjournal.ru

Обновлено: стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Минобороны Армении заявило о нарушении режима прекращения огня Азербайджаном. Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян отметила, что азербайджанские подразделения атаковали участок Караханбейли в 12:05 (11:05 по Москве), то есть через пять минут после начала действия режима. Минобороны Армении уточнило, что армия обороны Арцаха (Карабах) «предпринимает соответствующие меры по пресечению атаки противника».

По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, боевой беспилотник нанёс удар по селу Арцваник: есть одна жертва и несколько раненых. Перед уточнением он ошибочно заявил об обстреле Капана — и информацию о ракетном выстреле по этому городу Азербайджан назвал «ложной провокацией».

Минобороны Азербайджана через 30 минут после начала действия режима прекращения огня заявило о его нарушении Арменией. На сайте ведомства говорится, что противник обстреливает территорию Тертерского и Агдамского районов. Армения назвала это заявление фальсификацией.

#нагорныйкарабах #новости

Сергей Звезда PLUS
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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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55 комментариев
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Евгений Клочков

59

два главных вопроса - 
1) за кем остался сочинский таксопарк
2) кто теперь удерживает овощной рынок?

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Владимир Филатов

Евгений
–10

1) явно не за тобой
2) тоже не ты
:)

Ответить

Сергей Васильев

Владимир
35

Вот это ты его уделал!!!!

Ответить

Владимир Филатов

Сергей
–5

жаль, порвался

Ответить

Владимир Филатов

Владимир
7

я порвался

Ответить

ouxen

Евгений
1

Битва за право доить и наебывать дорогих россиян

Ответить

Акиф Гаджиев

Евгений
1

стороны договорились о прекращении огня за первые 2 часа, следующие 10 они обсуждали эти темы, но в итоге решили сохранить статус-кво

Ответить

Сергей Васильев

Евгений
1

Скрытые причины войны...

Ответить

Tural M

Евгений
0

3) шашлык из свинины или баранины

Ответить

vvtwittep

Евгений
0

Главный вопрос сколько это будет стоить? 
И чем заплатим мы? 

Ответить

Имя Фамилия

36

Итого: убито около тысячи молодых ребят. Нахуя?

Ответить

Artem 88

Имя
36

Из-за менее значительных причин гибло значительно больше людей. Это Земля, у нас тут так принято.

Ответить

Kir Kirsky

Artem
4
Ответить

A big purple banana 🍆

Имя
10

Чтобы потом спустя 10 лет замороженного конфликта убились еще 1000 

Ответить

Акиф Гаджиев

Имя
2

Прекращение огня уже нарушено, так что все только началось

Ответить

# realfiddy

Имя
1

Коррекция генокода.

Ответить

Евгений Клочков

Имя
0

потому что думали что прокатит

Ответить

Магомед Шереметьев

Евгений
0

Вроде, прокатило
https://youtu.be/vkecUV0X97w

Ответить

Атлант поправил плечи

Имя
0

Это ещё никакой не Итого, неделю бы продержалась

Ответить

Abram Dikoy

Имя
0

Скорее всего больше

Ответить

Tural M

Имя
0

Обе страны ловили этих ребят, которые не хотели служить и отправляли в армию. Особо армянские даже интерполом пользовались. Мне инспектор уфмс рассказывала, что один парень подавал документы на внж и его прям оттуда забрали и отправили в армию

Ответить

Крепкий стоячок

10

ПРЕМИЮ МИРА РОССИИ

Ответить

Nikolai Danilov

Крепкий
1

НОВЫЕ НАРДЫ В РОССИЮ

Ответить

Litnikov Danil

1

А кто на 4 стороне стола?

Ответить

Альтернативный Орзэмэс

Litnikov
30

Там поляна накрыта

Ответить

Лёша Любимцев

6

Лавров разрулил

Ответить

Откровенный жар

3

Какие же стремные шторы гобелены... выглядит как маскировка для новых моделей автомобилей

Ответить

Sam Lowry

Откровенный
2

И обои… Как в хрущобе у бывших совков, которые начали ездить в Турцию челноками и стали приподниматься…

Ответить

Абстрактный клуб

Откровенный
1

Так это для дорогих гостей комнату специально выбирали

Ответить

Sam Lowry

Откровенный
0

Но нет - маскировка у новых моделей авто поприятнее будет. Это больше похоже на фоны к 3d-картинкам

Ответить

Макс Бескоровайный

3

Хитрая пауза для передислокации войск

Ответить

Анатолий Филиппов

3

А почему без масок?

Ответить

Подземный Влад

1

Неужели армянские войска наконец-то уйдут с территории Азербайджана и оставят Карабах??? Тогда уже можно договориться о восстановлении армянской автономии

Ответить

Аркадий Иванов

Подземный
1

Дима, ты восхитителен.

Ответить

миша лисицын

1

"Режим вступил в силу 12 октября ". Сегодня 10-е, измените время глагола

Ответить

ouxen

миша
4

Ты календарь переверни

Ответить

Сергей Звезда

миша
1

Там с 10 октября, поправил

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
1

Уже нарушили

Ответить

Аркадий Иванов

миша
1

Чёртовы спойлеры.

Ответить

Nikolai Danilov

1

И партия в нарды закончилась вничью в Москве

Ответить

Mikhail Dragunov

0

На митапе в Москве, джуниор девелоперы договорились договариваться и дальше, и так четверть века хD

Ответить

Kir Kirsky

0

Всю технику просрали, теперь можно мириться.

Ответить

1 2

–2

Ебанул бы Пашинян по Баку и всё кончилось бы раньше

Ответить

Евгений Клочков

1
0

чем

Ответить

1 2

Евгений
5

Рулетиками из баклажана

Ответить

# realfiddy

0

Режим вступил в силу 12 октября в 11:00 по московскому времени

Это как?

Ответить

YeezySpace

0

Когда там Нобелевскую премию мира будут давать?

Ответить

Roma Dmitriev

YeezySpace
0

вчера

Ответить

Цезарь Пионерский

0

РФ играет миролюба, который не сам и провоцирует войнушку

Ответить

Alexander Smirnov

0

Ммм новые столы для дистанционных переговоров и предотвращения заражений ковидом)

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

Перемирие только даст возможность перегруппировать войска. Азербайджан наступает в горы - это очень тяжело, это большие потери. Армяне согласились на переговоры только потому, что азербайджанцы уничтожили им около 50% всей бронетехники, почти все ПВО и арту, порвали в хлам линию фронта. У Азербайджана значительные потери в личном составе при штурме укрепрайонов армян. Поэтому переговоры - это лишь тактический ход на несколько месяцев, а может и на несколько недель. Мира не будет до победы кого-то одного ...

Ответить

Abram Dikoy

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
0

Либо пока техника не кончится

Ответить

Roma Dmitriev

0

— а он писюн показывал!
— нет, это ты показывал, а я не показывал!

Ответить

Fred Summer

–1

Интересно, сколько мск отвалила армянам и азерам, чтобы выглядишь котом Леопольдом в глазах мира?

Ответить

Романелло Кивогенс

Fred
0

А зачем отваливать? Можно просто пригрозить каждой стороне, что в случае отказа мы начинаем поставлять технику и вооружение другой стороне. По мне так весьма убедительный аргумент. 

Ответить
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