Компания сообщила властям о произошедшем лишь спустя неделю.

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В Кежемском районе Красноярского края с 9 октября ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангара. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

Согласно режиму ЧС, власти должны непрерывно контролировать его причину, проинформировать о катастрофе жителей и вышестоящие органы, а также ограничить доступ к месту. При необходимости нужно эвакуировать людей.

В реку вылилось около 500 литров дизельного топлива, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, это произошло в районе вахтового посёлка Новая Кежма при перекачке дизельного топлива с баржи.

В местной прокуратуре подтвердили данные о разливе 500 литров топлива и заявили о начале проверки. «Одной из возможных причин произошедшего является неправильная транспортировка ГСМ, а также значительный износ транспортного контейнера (цистерны)», — отметили в ведомстве.

Баржа, с которой топливо вылилось в реку, принадлежит компании «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» (ООО «Приангарский ЛПК»), передаёт «Тайга.инфо». Компанией руководит Николай Молчангов, который также значится директором ООО «Северо-Сибирская лесная группа». Как следует из данных сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус», оба предприятия принадлежат компаниям из ОАЭ.

Разлив произошёл ещё 2 октября, но компания сообщила об этом властям только в пятницу, 9 октября , рассказали ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района. «На базе в городе Кодинске при раскачке баржи произошёл разлив топлива, примерно полтонны [разлилось]», — подтвердил собеседник агентства.

На месте происшествия начали уборку нефтепродуктов. Туда также выехала специальная комиссия и оперативные группы полиции и Следственного комитета. По словам заместителя главы района Олега Зиновьева, представители предприятия сообщили ему об оперативном устранении течи на барже.