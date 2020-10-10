В реку Ангара в Красноярском крае вылилось 500 литров нефтепродуктов «при раскачке баржи». В регионе ввели режим ЧС Материал редакции
Компания сообщила властям о произошедшем лишь спустя неделю.
В Кежемском районе Красноярского края с 9 октября ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангара. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.
В реку вылилось около 500 литров дизельного топлива, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, это произошло в районе вахтового посёлка Новая Кежма при перекачке дизельного топлива с баржи.
В местной прокуратуре подтвердили данные о разливе 500 литров топлива и заявили о начале проверки. «Одной из возможных причин произошедшего является неправильная транспортировка ГСМ, а также значительный износ транспортного контейнера (цистерны)», — отметили в ведомстве.
Баржа, с которой топливо вылилось в реку, принадлежит компании «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» (ООО «Приангарский ЛПК»), передаёт «Тайга.инфо». Компанией руководит Николай Молчангов, который также значится директором ООО «Северо-Сибирская лесная группа». Как следует из данных сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус», оба предприятия принадлежат компаниям из ОАЭ.
Разлив произошёл ещё 2 октября, но компания сообщила об этом властям только в пятницу, 9 октября, рассказали ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района. «На базе в городе Кодинске при раскачке баржи произошёл разлив топлива, примерно полтонны [разлилось]», — подтвердил собеседник агентства.
На месте происшествия начали уборку нефтепродуктов. Туда также выехала специальная комиссия и оперативные группы полиции и Следственного комитета. По словам заместителя главы района Олега Зиновьева, представители предприятия сообщили ему об оперативном устранении течи на барже.
Не надо раскачивать лодку, предупреждали же
Про баржу разговоров не было
Загадочный инструмент
Тут человек "стрелочки вверх" набирает, а ты все портишь.
Не терпят а мирно протестуют
Загадочный инструмент
Ты, что военные это другое. А "ООО" можно в жопу выебать за это.
Какая ты остроумная и оригинальная
Ещё раз напоминаю, как я напоминаю во всех этих однообразных новостях:
1) Мировая экономика просела.
2) Нефть в таких количествах больше никому не нужна.
3) Но останавливать скважины не хотят и не будут.
4) Хранить негде.
5) Поэтому ненужную нефть будут сливать и сливать по всей стране.
Поразительный крюк
Нефть в таких количествах больше никому не нужна.
В таких может и не нужна, но тупа сливать это полный бред даже по меркам наших крепких хозяйственников.
500 литров разве так много?
Рациональный калькулятор
Это тебе подсосный Интерфакс рассказал, что 500 литров.
А скорее всего 500 тысяч литров.
Решил подрочить
Загадочный инструмент
Само собой. Как же так сходить в душ и не вздрочнуть?
Можно сходить в душ с тяночкой
Загадочный
Осталось ее только найти. И тогда можно будет сходить через НИКОГДА(
2,5 бочки или 3,2 барреля
Баррель ~165 литров
Забавно, сколько всякой экологической хуйни случилось после того, как мы проголосовали за поправки
Тот же что и всегда происходил, просто раньше не предвали этому внимания, а сейчас стало хайпово
500 литров
а нытья будто вся река теперь в этих нефтепродуктах
Ну да сегодня одни вылили в реку 500 литров, завтра другие, послезавтра третьи и вот у тебя уже не река с водой в которой плавает рыбка, а тупо мертвый канал по которому течет одна нефтяная жижа.
Страна центр сливщиков говна. Самая грязная страна с самыми тупым руководством.
Не мы такие, жизнь такая
500 литров нефти - это 160 квадратных метров поверхности (считается, что толщина нефтяной плёнки - 3мм, для других нефтепродуктов может быть больше или меньше). Просто комментарий для масштаба