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Новости
Сергей Звезда
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В реку Ангара в Красноярском крае вылилось 500 литров нефтепродуктов «при раскачке баржи». В регионе ввели режим ЧС Материал редакции

Компания сообщила властям о произошедшем лишь спустя неделю.

69 комментариев
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Фото «Красноярского рабочего»

В Кежемском районе Красноярского края с 9 октября ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангара. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

Согласно режиму ЧС, власти должны непрерывно контролировать его причину, проинформировать о катастрофе жителей и вышестоящие органы, а также ограничить доступ к месту. При необходимости нужно эвакуировать людей.

В реку вылилось около 500 литров дизельного топлива, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, это произошло в районе вахтового посёлка Новая Кежма при перекачке дизельного топлива с баржи.

В местной прокуратуре подтвердили данные о разливе 500 литров топлива и заявили о начале проверки. «Одной из возможных причин произошедшего является неправильная транспортировка ГСМ, а также значительный износ транспортного контейнера (цистерны)», — отметили в ведомстве.

Баржа, с которой топливо вылилось в реку, принадлежит компании «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» (ООО «Приангарский ЛПК»), передаёт «Тайга.инфо». Компанией руководит Николай Молчангов, который также значится директором ООО «Северо-Сибирская лесная группа». Как следует из данных сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус», оба предприятия принадлежат компаниям из ОАЭ.

Разлив произошёл ещё 2 октября, но компания сообщила об этом властям только в пятницу, 9 октября, рассказали ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района. «На базе в городе Кодинске при раскачке баржи произошёл разлив топлива, примерно полтонны [разлилось]», — подтвердил собеседник агентства.

На месте происшествия начали уборку нефтепродуктов. Туда также выехала специальная комиссия и оперативные группы полиции и Следственного комитета. По словам заместителя главы района Олега Зиновьева, представители предприятия сообщили ему об оперативном устранении течи на барже.

#новости #экология #красноярск

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69 комментариев
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Roman Golovin

50

Не надо раскачивать лодку, предупреждали же

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Donbassito

Roman
8

Про баржу разговоров не было

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Загадочный инструмент

Donbassito
2

Тут человек "стрелочки вверх" набирает, а ты все портишь.

Ответить

Загадочный инструмент

27

Это челлендж такой что-ли?

Ответить

Tural M

Загадочный
1

нет, это когда похуй(

Ответить

Народный пистолет

23
Ответить

пепси

Народный
5

20 лет как

РУССКИЕ ВСЁ РАВНО ТЕРПЯТ

Ответить

убер павукан

пепси
1

Не терпят а мирно протестуют

Ответить

Загадочный инструмент

убер
2

Все TJ'шники мирно протестуют. Мирно протестуют на диванчике с пивком.

Ответить

пепси

убер
1

"Мирный протест — лучшая форма покорности"

Ответить

Пластиковое Окно

пепси
1

@Дмитрий Орлов, тут чел твоё место занял 

Ответить

Одетый микрофон

19

Военные на Камчатке разлили пятно на 40 километров , вся живность в этом радиусе дохнет — всё норм.
Какое то ООО разлило 2 бочки дизеля — TRIGGERED. ЧС, катастрофа, эвакуация

Ответить

Загадочный инструмент

Одетый
5

Ты, что военные это другое. А "ООО" можно в жопу выебать за это.

Ответить

Katerina Dunaeva

9
Ответить

убер павукан

Katerina
0

Какая ты остроумная и оригинальная

Ответить

Katerina Dunaeva

убер
2

Спасибо за комплимент 😘

Ответить

Областной франт

9

Конституция прийди, порядок наведи 

Ответить

Загадочный инструмент

Областной
0

Аминь

Ответить

пепси

Областной
0

Хех

Ответить

A big purple banana 🍆

Областной
0

тебе въебать?

Ответить

Рациональный калькулятор

3

Ещё раз напоминаю, как я напоминаю во всех этих однообразных новостях:
1) Мировая экономика просела.
2) Нефть в таких количествах больше никому не нужна.
3) Но останавливать скважины не хотят и не будут.
4) Хранить негде.
5) Поэтому ненужную нефть будут сливать и сливать по всей стране.

Ответить

Mikki Rurk

Рациональный
10

500литров это капля, твоя теория заговора хуйня

Ответить

Поразительный крюк

Рациональный
1

 Нефть в таких количествах больше никому не нужна.

В таких может и не нужна, но тупа сливать это полный бред даже по меркам наших крепких хозяйственников.

Ответить

Ваша Закладко

Рациональный
0

сливай вода

Ответить

Lim Kirsanov

3

500 литров разве так много?

Ответить

Рациональный калькулятор

Lim
15

Это тебе подсосный Интерфакс рассказал, что 500 литров.
А скорее всего 500 тысяч литров.

Ответить

Ваша Закладко

Рациональный
1

теперь аэс где-нить какая-нить в ноябре или в декабре

Ответить

Сергей Звезда

Lim
4

Чтобы принять душ, в среднем тратится до 20 литров в минуту. Представь, что ты принимал душ почти что полчаса (ну задумался о жизни, бывает)

Ответить

Народный пистолет

Сергей
11

Решил подрочить

Ответить

Сергей Звезда

Народный
13

этот комментарий был неизбежен

Ответить

Гуманитарный волк

Сергей
11

как и дрочка

Ответить

Народный пистолет

Сергей
0

Я про себя сейчас говорил 

Ответить

Загадочный инструмент

Народный
1

Само собой. Как же так сходить в душ и не вздрочнуть?

Ответить

Анатолий Филиппов

Загадочный
0

Можно сходить в душ с тяночкой

Ответить

Загадочный

Анатолий
1

Осталось ее только найти. И тогда можно будет сходить через НИКОГДА(

Ответить

Максим Ростокин

Загадоч…
0

Попроси свою мамку, она поможет 

Ответить

A big purple

Анатолий
0

мне одной мочалки там уже хватает

Ответить

Игорь Рачук

Народный
1

А остальные 28 минут мылся?

Ответить

Михаил Зеленин

Lim
1

ну или примерно 110 микросекунд стока Ангары 

Ответить

Михаил Зеленин

Lim
0

2,5 бочки или 3,2 барреля 

Ответить

Mikhail Dragunov

Михаил
0

Баррель ~165 литров

Ответить

Михаил Зеленин

Mikhail
0

Вики пишет, что 159, но какая разница, около 3-х выходит 

Ответить

Erika Erka

3

Да вы зоебали

Ответить

Владимир Филатов

3

Экологии и людям пиздец

Ответить

Популярный Паша

3

Нефть была вылита из танкера, проходящего около побережья Камчатки, который был загружен бутылками "Святого источника", который плыл в Томский отель, где Алексей Навальный утолял свою жажду от нехватки глюкозы в организме.

Ответить

Максим Гольдмарк

3

Но... Ведь нет времени на раскачку!

Ответить

Виктор Иванов

2

Уже классика.
Это вам не червяков на ветряных станциях тревожить

Ответить

Denis Krivonosov

2

Забавно, сколько всякой экологической хуйни случилось после того, как мы проголосовали за поправки

Ответить

Королевский алмаз

1

Да что за пиздец происходит?

Ответить

убер павукан

Королевский
2

Тот же что и всегда происходил, просто раньше не предвали этому внимания, а сейчас стало хайпово

Ответить

Maxim Goretski

Королевский
2

Дружок у него есть гордое имя - Россия

Ответить

Eugard

1

Они нашли время на раскачку.

Ответить

Подсолнух

1

Да опять рыбы мет варят просто под водой.

Ответить

Вова А.

1

Раскачали таки

Ответить

Andrey Dolg

1

Заправили Ангару но не ту...

Ответить

Дон Карлионе

1

Времени на раскачку нет

Ответить

YeezySpace

–3

500 литров

а нытья будто вся река теперь в этих нефтепродуктах

Ответить

Александр Урваев

YeezySpace
2

Ну да сегодня одни вылили в реку 500 литров, завтра другие, послезавтра третьи и вот у тебя уже не река с водой в которой плавает рыбка, а тупо мертвый канал по которому течет одна нефтяная жижа.

Ответить

Подземный Влад

0

Её там нет

Ответить

Антон Лисин

0

Страна центр сливщиков говна. Самая грязная страна с самыми тупым руководством.

Ответить

Анатолий Филиппов

Антон
0

Не мы такие, жизнь такая

Ответить

пепси

Анатолий
0

Нет, вы такие

Ответить

Анатолий Филиппов

пепси
0

Зря вы хрюкаете

Ответить

Ленинград Amsterdam

0

500 литров нефти - это 160 квадратных метров поверхности (считается, что толщина нефтяной плёнки - 3мм, для других нефтепродуктов может быть больше или меньше). Просто комментарий для масштаба

Ответить

Елена Савельева

0

Заебали гробить природу!

Ответить

Mr. Two Fairy

0

Пиздец тебе экология ебаная! 

Ответить

alex twit

0

Еее, кач пошел

Ответить

Андрей Владимирович

0

Когда в стране очень много нефти

Ответить

Специфический чувак

–1

https://tjournal.ru/telegram/221607?comment=4261112

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