В Киргизии задержали бывшего президента, вызволенного во время протестов Материал редакции
Он был на свободе менее пяти дней.
В Киргизии задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которого 6 октября освободили из-под ареста под давлением протестующих против результатов парламентских выборов. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на представителя социал-демократической партии страны.
В штабе заявили, что вопрос о мере пресечения «решается». Информацию подтвердил Госкомитет нацбезопасности республики (ГКНБ). Атамбаева задержали по подозрению в организации массовых беспорядков в Бишкеке.
Поначалу появилась информация о задержании членов семьи Атамбаева, но она не подтвердилась. В пресс-службе ГКНБ уточнили Sputnik, что силовики задержали только тех, кого «незаконно освободили». По последним данным издания, задержаны также советник бывшего президента Фарид Ниязов и два телохранителя.
Не спрашивайте, мы сами ничего не понимаем что происходит.
Нынешний президент Жээнбеков всех переиграл ( а точнее его спонсор клан Матраимовых который и является главным врагом народа).
После революции 5 октября из тюрьмы сбежал бывший депутат и советник президента (того которого свергли 10 лет назад) Садыр Жапаров, его в тот же день быстро оправдали (хотя это не лигитимно).
После этого представители провластных партии и наши местные Киселевы вдруг начали агитировать за него, плюс появились вести что местные криминалитеты включили админ ресурс в его поддержку.
Оппозиция начала что то подозревать, и собрали коалицию выдвинув своего кандидата, вчера они организовали мирный митинг куда пришли проплаченные спортики Жапарова и устроили провокацию, пошла драка с камнями и стрельба. В итоге щас представителей оппозиции начали обвинять в организации конфликта.
А сегодня мы узнали что оказывается Садыра Жапарова еще 6 октября избрали премьер министром, то есть человек буквально день назад сидел в тюрьме, а потом стал премьер-министром.
Короче оппозиция проиграла всухую. Ну хоть выборы в парламент пройдут повторно, теперь вся надежда на это.
Ах да, в городе на 10 дней ввели режим ЧС, митинги проводить нельзя, в городе сейчас армия. Просто гениально сработали.
P.S. Сейчас пишут мол Жээнбеков уйдет в отставку, но это уже не важно, ибо клан Матраимовых теперь выбрали другого пешку.
А в дураках как всегда остались простые люди, которые вышли и захотели перемен. Классика.
Страстной клуб
веселый движ там у вас. простых людей конечно жалко.
Есть еще шанс, говорят типа все 3 провластные партии которые прошли будут распущены чтобы успокоить народ. Видимо теперь будут строить схему через партию этого самого Жапарова (да несмотря на то что он был в тюрьме его кореша имеют свою партию которые выдвигали на выборы, но они с треском провалились).
Однозначно они получат больше всех голосов, но все равно 1 провластная партия это лучше чем 3 провластных партии, ибо есть максимальный порог кажись в 60 мандатов от одной партии, а всего их 120. Значит силы оппозиции будут как минимум наравных, и в парламенте борьба будет ожесточенной.