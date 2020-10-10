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Новости
Сергей Звезда
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В Киргизии задержали бывшего президента, вызволенного во время протестов Материал редакции

Он был на свободе менее пяти дней.

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Атамбаев на митинге 9 октября в Бишкеке 24.kg

В Киргизии задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которого 6 октября освободили из-под ареста под давлением протестующих против результатов парламентских выборов. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на представителя социал-демократической партии страны.

В штабе заявили, что вопрос о мере пресечения «решается». Информацию подтвердил Госкомитет нацбезопасности республики (ГКНБ). Атамбаева задержали по подозрению в организации массовых беспорядков в Бишкеке.

Поначалу появилась информация о задержании членов семьи Атамбаева, но она не подтвердилась. В пресс-службе ГКНБ уточнили Sputnik, что силовики задержали только тех, кого «незаконно освободили». По последним данным издания, задержаны также советник бывшего президента Фарид Ниязов и два телохранителя.

Фото возле места задержания Sputnik Кыргызстан

#новости #киргизия #протесты

Сергей Звезда PLUS
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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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16 комментариев
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Luke Abylbekov

13

Не спрашивайте, мы сами ничего не понимаем что происходит.

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Временной чайник

Luke
3

Чё у вас там происходит? Срочно ответь мне.

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Aman Medetbekov

7

Нынешний президент Жээнбеков всех переиграл ( а точнее его спонсор клан Матраимовых который и является главным врагом народа).
После революции 5 октября из тюрьмы сбежал бывший депутат и советник президента (того которого свергли 10 лет назад) Садыр Жапаров, его в тот же день быстро оправдали (хотя это не лигитимно).

После этого представители провластных партии и наши местные Киселевы вдруг начали агитировать за него, плюс появились вести что местные криминалитеты включили админ ресурс в его поддержку.

Оппозиция начала что то подозревать, и собрали коалицию выдвинув своего кандидата, вчера они организовали мирный митинг куда пришли проплаченные спортики Жапарова и устроили провокацию, пошла драка с камнями и стрельба. В итоге щас представителей оппозиции начали обвинять в организации конфликта.
А сегодня мы узнали что оказывается Садыра Жапарова еще 6 октября избрали премьер министром, то есть человек буквально день назад сидел в тюрьме, а потом стал премьер-министром. 

Короче оппозиция проиграла всухую. Ну хоть выборы в парламент пройдут повторно, теперь вся надежда на это. 

Ах да, в городе на 10 дней ввели режим ЧС, митинги проводить нельзя, в городе сейчас армия. Просто гениально сработали.

P.S. Сейчас пишут мол Жээнбеков уйдет в отставку, но это уже не важно, ибо клан Матраимовых теперь выбрали другого пешку.

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YeezySpace

Aman
2

А в дураках как всегда остались простые люди, которые вышли и захотели перемен. Классика.

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Aman Medetbekov

Aman
0

Сообщение удалено

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Страстной клуб

Aman
0

веселый движ там у вас. простых людей конечно жалко.

Ответить

Aman Medetbekov

Страстной
0

Есть еще шанс, говорят типа все 3 провластные партии которые прошли будут распущены чтобы успокоить народ. Видимо теперь будут строить схему через партию этого самого Жапарова (да несмотря на то что он был в тюрьме его кореша имеют свою партию которые выдвигали на выборы, но они с треском провалились). 

Однозначно они получат больше всех голосов, но все равно 1 провластная партия это лучше чем 3 провластных партии, ибо есть максимальный порог кажись в 60 мандатов от одной партии, а всего их 120. Значит силы оппозиции будут как минимум наравных, и в парламенте борьба будет ожесточенной. 

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Сергей Новиков

Aman
0

По его лицу видно на самом деле, что он переиграл всех)))

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Крепкий стоячок

7

Нихусе ток вышел уже с телохранителями гуляет на мерсе 

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Wlad Richter

2

Не долго песенка играла

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Кисель Имбиревич

2

Нетфликс адаптация уже в разработке? 

Ответить

al l

1

Есть у революции начало, нет у революции конца 

Ответить

Загадочный инструмент

0

Надеюсь успел подышать свежим воздухом.

Ответить

Dmitry Yashin

0

Киргизы развлекаются как могут

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Мучительный динозавр

0

Быстро у них там всё

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Сергей Новиков

0

Чего-то не особо он грустный.)

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