Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с Бабарико и другими арестованными оппозиционерами Материал редакции
Круглый стол, таблички с именами и цветы в изоляторе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в изолятор Комитета государственной безопасности, чтобы встретиться с арестованными перед выборами оппозиционерами. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства, и подтвердило государственное агентство «Белта».
За столом с Лукашенко поговорили арестованные члены Координационного совета и Объединенного штаба, например, экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард, член президиума Координационного совета Лилия Власова и координатор штаба Юрий Воскресенский. Встреча длилась 4,5 часа.
«Конституцию на улице не напишешь», — сказал Лукашенко на встрече, передаёт «Белта». «Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — отметил «Пул Первого».
Боец ты ещё не в Хабаровске?
Долгосрочный Даниль
В Москве на диване. А ты?
в Минске на диване
Мучительный динозавр
ха ха
мог бы и переехать туда, областной центр РФ как никак
В Бресте на диване
бля, а че вы не на стульях сидите?
Кто каждый по жизни. Нет ли людей обиженных. И поинтересовался кто смотрящий и с кем диалог вести.
Пидарас
Любопытно, что не видно Колесниковой.
Тоже так думал, но все оказалось проще - она содержится в Жодино.
Никому не интересны новости республики Беларусь. Сейчас в Белоруссии намного важнее вещи происходят!
Загадочный инструмент
У @Сергей Звезда репутация есть. Он проверянный. Так, что все норм.
Символический Валера
@Сергей Звезда рассказывал как он кооперируется с пользовательскими подсайтами
А как вы проводите воскресенье?
Не знал, что Беларусь в Австралии.
А, суббота же. Извините, я из будущего...
Гуманитарный волк
Как там в будущем, улетели на Марс?
Прибухиваю
Нелегкая жизнь у унитаза, наверняка много неприятного на работе видишь, да?
Загадочный инструмент
Он расстроился, чо не смог ник поменять. Вот и бухает. Бедьненький(
Блять скажите это же пиздец неожиданный мув не? Што дальше? Лукас демонстрирует людям желание договориться (имитирует желание договориться), поумнел походу.
1. Кремль посоветовал (как и ранее с пропагандистами и снижением градуса разгонов на улицах) 2. Хочет часть оппозиции наебать на свою сторону пообещав изменение конституции (эту версию подтверждает отсутствие колесниковой, которая точно бы резко отказала и помешала другим соглашаться)
Большое спасибо
Символический Валера
На минут 15 опоздал с ней. Это не подходит под оправдание срочностью
Прекрати душнить, он писал новость пока они выпустили свой пост. Что в этом такого? Минут 20 как раз и надо
15 минут тест набирать в пару строк? Ещё и пост с видео успел опубликовать, а от пользователей новость не заметил.
Не вижу проблем. Пока Звезда читал разные источники и искал фотки и видео, они успели опубликовать. Он приложил ссылку на их пост, всё честно. Или ты опять пытаешься устранить срач в комментах?
Нет, мне не нравится, что редакция пишет о поддержке подсайтов, а потом их игнорирует.
Он поставил ссылку на их новость. Что в этом такого. У тебя опять комплекс республиканского подсайта. Реально зря рвёшься, хотя ты и хороший человек
Изначально ссылки не было.
Нет, мне обидно за подсайт, который игнорируют.
Я вообще не понимаю нахуя они нужны
Бляяяя. Для локальных новостей они нужны. Из много и их интересно читать, @Беларусь освещает намного лучше редакции протесты. Но в данном случае это новость не локального масштаба, согласись.
С ссылкой да, некрасиво получилось. Но если звезда не увидел из пост. То как он мог её сразу добавить??? Вы ему написали в комментариях и он давил, всё честно.
Локального, так как вам к России ну никак не относятся политические новости Беларуси.
Новость про Беларусь - пишите сразу в Беларусь
Новость про Украину - в Украину.
Так обычно работают сабреддиты и подсайты.
А сейчас полумеры и подачки с барского стола
Символический
Игнорируете. Как и другие подсайты.
Чего стоят 3 новости про Харьков
Кто на фото с Лукашенко в СИЗО КГБ?
◾️Виктор Бабарико
◾️Эдуард Бабарико
◾️Юрий Воскресенский, активист штаба Бабарико
◾️Лилия Власова, член президиума Координационного совета
◾️Дмитрий Рабцевич, директор Pandadoc
◾️Илья Салей, адвокат Марии Колесниковой (слева, видны только руки)
◾️Виталий Шкляров, политтехнолог и полит. консультант (спиной, видно имя на табличке)
◾️Предположительно Александр Василевич — в красной кофте и очках
◾️Сергей Добролет (бывший зампред Белгазпромбанка)
◾️Кирилл Бадей (действующий зампред Белгазпромбанка)
◾️Саша Василевич, директор Vondel/Hepta, соучредитель The Village Беларусь и KYKY
Новость взбудоражила дворовые чаты. Встреча длилась 4,5 часа (!). Мейнстримовое мнение - Кремль готовит создание пророссийской партии, Лукашенко не может отказать. Строго говоря, версия не подтверждена ничем, но эта встреча знаковая в любом случае. Раньше Лукашенко никогда не вёл переговоров с лидерами протеста
В тюрячке за Лукашеску никто не записывал... А что это перед ним лежит, меню пыток?
Забавный Данила
Перестань рваться
Белорусы, может стоит дать шанс Александру Григорьевичу? Видно, что он услышал всех и хочет реальных изменений.
Газпром по хорошему попросил бабарико отпустить, а то зима скоро. Дровами согреваться начнет.
Блять, какой же ебаный сюр. Я надеюсь, что он пришел обсудить условия капитуляции, но подозреваю, все закончится тем, что по новостям скажут, что лидеры протеста одобрили проект новой конституции.