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Новости
Сергей Звезда
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Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с Бабарико и другими арестованными оппозиционерами Материал редакции

Круглый стол, таблички с именами и цветы в изоляторе.

68 комментариев
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Встреча в СИЗО «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в изолятор Комитета государственной безопасности, чтобы встретиться с арестованными перед выборами оппозиционерами. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства, и подтвердило государственное агентство «Белта».

За столом с Лукашенко поговорили арестованные члены Координационного совета и Объединенного штаба, например, экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард, член президиума Координационного совета Лилия Власова и координатор штаба Юрий Воскресенский. Встреча длилась 4,5 часа.

«Конституцию на улице не напишешь», — сказал Лукашенко на встрече, передаёт «Белта». «Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — отметил «Пул Первого».

#новости #белоруссия #лукашенко

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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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68 комментариев
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Долгосрочный Даниль

31

Хорошо, что там цветы были. Белорусы не подкачали!

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Загадочный инструмент

Долгосрочный
21

Это похоже на могильный венок.

Ответить

Мучительный динозавр

Долгосрочный
4

Боец ты ещё не в Хабаровске? 

Ответить

Долгосрочный Даниль

Мучительный
0

В Москве на диване. А ты?

Ответить

A big purple banana 🍆

Долгосрочный
4

в Минске на диване

Ответить

Мучительный динозавр

A
1

ха ха

Ответить

A big purple

Мучител…
2

мог бы и переехать туда, областной центр РФ как никак

Ответить

Мучительный

A
1

губернии 

Ответить

Мучительный динозавр

Долгосрочный
1

В Бресте на диване

Ответить

solawind

Мучительный
1

Так победим

Ответить

Майский жук

Долгосрочный
1

бля, а че вы не на стульях сидите?

Ответить

solawind

Майский
0

На диване удобнее же, мы что лохи, протестовать на стульях?

Ответить

A big purple banana 🍆

Долгосрочный
1

нашел золотую жилу смотрю

Ответить

Долгосрочный Даниль

21

Узнавал о тюремных порядках 

Ответить

Sanek Igoshev

Долгосрочный
8

Кто каждый по жизни. Нет ли людей обиженных. И поинтересовался кто смотрящий и с кем диалог вести.

Ответить

Антон Лисин

Долгосрочный
1

Присматривал камеру 

Ответить

Miracle Movies

Долгосрочный
0

Опыта набирается

Ответить

Илюхер XXX

13

Пидарас

Ответить

Загадочный инструмент

Илюхер
2

Коротко и понятно.

Ответить

Максим Ильин

9

Любопытно, что не видно Колесниковой.

Ответить

solawind

Максим
6

Скорее всего, у нее принципиальная позиция не идти ни на какие предложения Лукашенко (зная что он все равно наебет) а с остальными можно договорится и внести в оппозицию раскол

Ответить

Максим Ильин

solawind
0

Тоже так думал, но все оказалось проще - она содержится в Жодино.

Ответить

solawind

Максим
2

Думаю уж к визиту лукаша явно не проблема была бы перевезти, если б хотели

Ответить

Мучительный динозавр

solawind
0

То ж у него всё вот так делается - "спантанна рышыу и паехау"

Ответить

Долгосрочный Даниль

Максим
6

Оставили за хатой присматривать 

Ответить

Символический Валера

2

https://tjournal.ru/by/221776-vstrecha-v-sizo-kgb-agl-vstrechalsya-s-babariko-i-chlenami-ks-dlya-obsuzhdeniya-izmeneniya-v-konstituciyu-belarusi

Ответить

Долгосрочный Даниль

Символический
6

Никому не интересны новости республики Беларусь. Сейчас в Белоруссии намного важнее вещи происходят!

Ответить

Загадочный инструмент

Символический
1

У @Сергей Звезда репутация есть. Он проверянный. Так, что все норм.

Ответить

Символический Валера

Загадочный
0

@Сергей Звезда рассказывал как он кооперируется с пользовательскими подсайтами

Ответить

Michael Specter

2

А как вы проводите воскресенье?

Ответить

робот-бёрдвотчер

Michael
7

Не знал, что Беларусь в Австралии.

Ответить

Michael Specter

робот-бёрдвотчер
3

А, суббота же. Извините, я из будущего...

Ответить

Гуманитарный волк

Michael
1

Как там в будущем, улетели на Марс?

Ответить

Michael Specter

Гуманитарный
1

Да, на шоколадный батончик

Ответить

Crazy .

Michael
0

э, без спойлеров только!

Ответить

Обосранный унитаз

Michael
0

Прибухиваю

Ответить

Michael Specter

Обосранный
1

Нелегкая жизнь у унитаза, наверняка много неприятного на работе видишь, да?

Ответить

Загадочный инструмент

Michael
0

Он расстроился, чо не смог ник поменять. Вот и бухает. Бедьненький(

Ответить

Крепкий стоячок

2

Блять скажите это же пиздец неожиданный мув не? Што дальше? Лукас демонстрирует людям желание договориться (имитирует желание договориться), поумнел походу.

Ответить

solawind

Крепкий
3

1. Кремль посоветовал (как и ранее с пропагандистами и снижением градуса разгонов на улицах) 2. Хочет часть оппозиции наебать на свою сторону пообещав изменение конституции (эту версию подтверждает отсутствие колесниковой, которая точно бы резко отказала и помешала другим соглашаться)

Ответить

Беларусь

1

Большое спасибо

Ответить

Сергей Звезда

Беларусь
1

Увы, случайность со срочной новостью. Так бы удалил уже и перенёс бы текст в твою заметку, но обнаружил, когда уже вывел в соцсети. Поставил ссылку на тебя

Ответить

Символический Валера

Сергей
0

На минут 15 опоздал с ней. Это не подходит под оправдание срочностью

Ответить

Сергей Звезда

Символический
–1

Спасибо, господин редактор

Ответить

Долгосрочный Даниль

Символический
–1

Прекрати душнить, он писал новость пока они выпустили свой пост. Что в этом такого? Минут 20 как раз и надо

Ответить

Символический Валера

Долгосрочный
–1

15 минут тест набирать в пару строк? Ещё и пост с видео успел опубликовать, а от пользователей новость не заметил.

Ответить

Долгосрочный

Символи…
–1

Не вижу проблем. Пока Звезда читал разные источники и искал фотки и видео, они успели опубликовать. Он приложил ссылку на их пост, всё честно. Или ты опять пытаешься устранить срач в комментах?

Ответить

Символический

Долгоср…
0

Нет, мне не нравится, что редакция пишет о поддержке подсайтов, а потом их игнорирует.

Ответить

Долгосрочный

Символи…
0

Он поставил ссылку на их новость. Что в этом такого. У тебя опять комплекс республиканского подсайта. Реально зря рвёшься, хотя ты и хороший человек

Ответить

Символический

Долгоср…
0

Изначально ссылки не было.
Нет, мне обидно за подсайт, который игнорируют.
Я вообще не понимаю нахуя они нужны

Ответить

Долгосрочный

Символи…
0

Бляяяя. Для локальных новостей они нужны. Из много и их интересно читать, @Беларусь освещает намного лучше редакции протесты. Но в данном случае это новость не локального масштаба, согласись. 

С ссылкой да, некрасиво получилось. Но если звезда не увидел из пост. То как он мог её сразу добавить??? Вы ему написали в комментариях и он давил, всё честно.

Ответить

Символический

Долгоср…
0

Локального, так как вам к России ну никак не относятся политические новости Беларуси.

Новость про Беларусь - пишите сразу в Беларусь
Новость про Украину - в Украину.
Так обычно работают сабреддиты и подсайты.
А сейчас полумеры и подачки с барского стола

Ответить

Сергей Звезда

Символи…
0

Мы не игнорируем подсайт Беларусь, просто такие ситуации иногда случаются. Это обидно и неприятно, но иногда происходит. Увы

Ответить

Символический

Сергей
0

Игнорируете. Как и другие подсайты. 
Чего стоят 3 новости про Харьков

Ответить

Мучительный динозавр

2

Кто на фото с Лукашенко в СИЗО КГБ?

◾️Виктор Бабарико
◾️Эдуард Бабарико
◾️Юрий Воскресенский, активист штаба Бабарико
◾️Лилия Власова, член президиума Координационного совета
◾️Дмитрий Рабцевич, директор Pandadoc
◾️Илья Салей, адвокат Марии Колесниковой (слева, видны только руки)
◾️Виталий Шкляров, политтехнолог и полит. консультант (спиной, видно имя на табличке)
◾️Предположительно Александр Василевич — в красной кофте и очках
◾️Сергей Добролет (бывший зампред Белгазпромбанка)
◾️Кирилл Бадей (действующий зампред Белгазпромбанка)
◾️Саша Василевич, директор Vondel/Hepta, соучредитель The Village Беларусь и KYKY

Ответить

Azgar

1

Новость взбудоражила дворовые чаты. Встреча длилась 4,5 часа (!). Мейнстримовое мнение - Кремль готовит создание пророссийской партии, Лукашенко не может отказать. Строго говоря, версия не подтверждена ничем, но эта встреча знаковая в любом случае. Раньше Лукашенко никогда не вёл переговоров с лидерами протеста

Ответить

Abram Dikoy

Azgar
0

похоже как бы он не выебывался улица прижимает

Ответить

Обосранный унитаз

1

В тюрячке за Лукашеску никто не записывал... А что это перед ним лежит, меню пыток?

Ответить

Символический Валера

–1

@Вахтёр удаляй этот пост. Повтор https://tjournal.ru/by/221776-vstrecha-v-sizo-kgb-agl-vstrechalsya-s-babariko-i-chlenami-ks-dlya-obsuzhdeniya-izmeneniya-v-konstituciyu-belarusi

Ответить

Забавный Данила

Символический
0

@Вахтёр удаляй этого юзера. Повтор @пепси.

Ответить

Символический Валера

Забавный
0

Извини, не понимаю тебя

Ответить

Долгосрочный Даниль

Символический
–1

Перестань рваться

Ответить

Символический Валера

Долгосрочный
0

Тебя спросить забыли)

Ответить

Лёша Любимцев

0

Почему они не поменялись местами?

Ответить

YeezySpace

0

Белорусы, может стоит дать шанс Александру Григорьевичу? Видно, что он услышал всех и хочет реальных изменений.

Ответить

Антон Лисин

0

Газпром по хорошему попросил бабарико отпустить, а то зима скоро. Дровами согреваться начнет. 

Ответить

Иплувен Максимал

0

Блять, какой же ебаный сюр. Я надеюсь, что он пришел обсудить условия капитуляции, но подозреваю, все закончится тем, что по новостям скажут, что лидеры протеста одобрили проект новой конституции. 

Ответить

Taktischer Corgi

–1

Беседа конечно же началась со слов "сейчас не до законов" 

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