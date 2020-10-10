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Новости
Сергей Звезда
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Премьер-министр Островов Кука сделал себя главой почти всех министерств. Но пообещал отказаться от двух должностей Материал редакции

Он не очень-то доверяет другим политикам, говорят в оппозиции.

12 комментариев
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Премьер-министр Островов Кука Марк Браун Cook Islands Party

Премьер-министр Островов Кука Марк Браун (Mark Brown) назначил себя главой многих министерств и в итоге получил 17 руководящих должностей в правительстве страны. Об этом пишет местная газета Cook Islands News.

Браун сохранил пост министра финансов, на котором он находится более 10 лет. Он также стал генпрокурором, министром финансов и иностранных дел, а также начал отвечать за энергетику, полицию, телекоммуникации, природные ресурсы, инвестиции, аудит и госрасходы, а также за пенсионный фонд.

Лидер оппозиции Тина Браун (Tina Browne) объяснила такое решение Брауна его недоверием «в потенциале коллег по кабинету министров». Она допустила, что глава правительства установил рекорд Островов Кука по количеству «портфелей».

Учитывая большую нагрузку, политики в Новой Зеландии ожидают, что Браун всё же перераспределит некоторые обязанности. Сам премьер-министр пообещал, что откажется от должностей министра иностранных дел и министра финансов, но не раньше, чем в 2021 году.

  • Острова Кука — это автономное государственное образование в ассоциации с Новой Зеландией. Хотя Острова полностью отвечают за внутренние дела, за оборону и отношения с другими странами отвечает Новая Зеландия;
  • Согласно последней переписи, на Островах Кука живёт более 17 тысяч человек. Все жители страны — граждане Новой Зеландии, а глава Островов — это королева Елизавета II;
  • Браун пришёл к власти в октябре. Он сменил почти 10 лет пребывавшего на посту премьер-министра Генри Пуну (Henry Puna). Тот решил побороться за пост генерального секретаря Форума Тихоокеанских островов, который по факту выступает главным дипломатом от региона.

#новости #политика

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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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12 комментариев
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ouxen

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какой важный курица

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Антон Лисин

4

Путину с Лукашенко бы учиться у великого.

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Загадочный инструмент

2

Молодец мужик. Прям Юлий Цезарь какой-то.

Ответить

Обосранный унитаз

1

Премьер-министр , генпрокурор, министр финансов и иностранных дел, а также  ответственный за энергетику, полицию, телекоммуникации, природные ресурсы, инвестиции, аудит и госрасходы, а также за пенсионный фонд Островов Кука Марк Браун (Mark Brown) 
Лидер оппозиции Тина Браун (Tina Browne) 
Совпадение? Не думаю! Он еще и оппозиционер!

Ответить

Oleg Rusakov

Обосранный
2

#BrownLivesMatter !

Ответить

сироп от щекотки

1

почему Павел Дуров решил вот этот вопрос на голове, а премьер острова Кука — нет?

его за это что, ха, съедят 

Ответить

ouxen

сироп
0

его едят, а он глядит

Ответить

Вова А.

0

наКуканил

Ответить

Маленький Орзэмэс

0

Жыве Острова Кука!

Ответить

KSA

0

Кука там съели?

Ответить

Кисель Имбиревич

0

Оч красивое место

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Подземный Влад

–1

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Федеральный_совет_Швейцарии

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