Он не очень-то доверяет другим политикам, говорят в оппозиции.

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Премьер-министр Островов Кука Марк Браун Cook Islands Party

Премьер-министр Островов Кука Марк Браун (Mark Brown) назначил себя главой многих министерств и в итоге получил 17 руководящих должностей в правительстве страны. Об этом пишет местная газета Cook Islands News.

Браун сохранил пост министра финансов, на котором он находится более 10 лет. Он также стал генпрокурором, министром финансов и иностранных дел, а также начал отвечать за энергетику, полицию, телекоммуникации, природные ресурсы, инвестиции, аудит и госрасходы, а также за пенсионный фонд.

Лидер оппозиции Тина Браун (Tina Browne) объяснила такое решение Брауна его недоверием «в потенциале коллег по кабинету министров». Она допустила, что глава правительства установил рекорд Островов Кука по количеству «портфелей».

Учитывая большую нагрузку, политики в Новой Зеландии ожидают, что Браун всё же перераспределит некоторые обязанности. Сам премьер-министр пообещал, что откажется от должностей министра иностранных дел и министра финансов, но не раньше, чем в 2021 году.

Острова Кука — это автономное государственное образование в ассоциации с Новой Зеландией. Хотя Острова полностью отвечают за внутренние дела, за оборону и отношения с другими странами отвечает Новая Зеландия;

Согласно последней переписи, на Островах Кука живёт более 17 тысяч человек. Все жители страны — граждане Новой Зеландии, а глава Островов — это королева Елизавета II;

Браун пришёл к власти в октябре. Он сменил почти 10 лет пребывавшего на посту премьер-министра Генри Пуну (Henry Puna). Тот решил побороться за пост генерального секретаря Форума Тихоокеанских островов, который по факту выступает главным дипломатом от региона.