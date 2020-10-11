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Новости
Сергей Звезда
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«Вариант вышел на первое место»: учёные назвали токсичные водоросли одной из основных причин экокатастрофы на Камчатке Материал редакции

Теперь исследователям предстоят морские экспедиции.

29 комментариев
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Токсичные водоросли стали рассматриваться как одна из основных версий произошедшего, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров на совещании в региональном правительстве.

Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции.

И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы. Красный прилив — это не значит, что вода красная.

Это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях — на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог. Поэтому эта версия, как и другие, будет рассматриваться.

Алексей Озеров
глава Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Учёный также отметил, что нужно рассмотреть техногенные факторы полигонов. «Я не думаю, что они будут иметь столь сильное влияние. Но тем не менее мы не можем исключать вредное воздействие веществ», — уточнил Озеров. При этом на сайте губернатора отмечается, что «техногенное влияние Козельского полигона на акваторию Авачинского залива исключено по результатам исследований».

О версии с токсичными водорослями впервые публично заявили 5 октября на совещании местных учёных с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным. Академик РАН Андрей Адрианов тогда пояснил, что распространённые в этом районе океана микроводоросли вырабатывают токсины амнезийного и нейропаралитического характеров — и ими могли отравиться животные.

Глава региона Владимир Солодов заявил об известности таких случаев науке, в том числе не только на Камчатке. «Я понимаю, что эта версия звучит комично и больше похожа на фейк, но чем больше разбираешься и слушаешь ученых, тем больше понимаешь, что мы на самом деле очень мало знаем про океан», — отметил губернатор.

Экологическая катастрофа на Камчатке. На берегу…
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#новости #экология #камчатка

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29 комментариев
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common sense

36

Шутка про то, что "они сами себя отравили" уже не шутка...

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common sense

common
1

Пора сбросить туда бомбу, чтобы покончить с этими водорослями проклятыми.

Ответить

Василий Васильев

12

ну понятно теперь и кто навального отравил. 

мировой заговор токсичных водорослей на лицо. 

Ответить

Просто Тимуррр

Василий
8

Только не на лицо, плиз

Ответить

Костя Васильев

8

учёные назвали токсичные комментарии на тж одной из основных причин низких зарплат в России 

Придумал заголовок для следующей новости

Ответить

Жы Dogolonoga

Костя
2

Чем то похоже на одну из интерпретаций квант меха — пока нет разумного наблюдателя — проблема не существует

Ответить

Maksytoff

Костя
0
Ответить

Горячий Даниль

8

Власти ищут самые экзотические версии катастрофы на Камчатке, чтобы исключить техногенную.

Масляные пятна от водорослей

Ответить

Антон Хрущев

3

Жалко, что водоросли под водой нельзя трактором давить. Хотя я не удивлюсь

Ответить

Обосранный унитаз

3

заявил директор Института пиздежологии 

Ответить

Аня Любимова

2

#ШуткаПроРафаэлки

Ответить

Сергей Лукин

2

Конституция 2020:
"Защитим родную природу от нее же самой!"

Ответить

ユリー シャネ

2

Записывайте имена этих всех ученых, чтобы потом, не дать им попасть на то же место уже при нормальном руководстве.

Ответить

solawind

2
Ответить

Национальный чайник

1

Почему нет ни одного независимого анализа воды с Камчатки? 

Ответить

Костя Васильев

Национальный
1

https://greenpeace.ru/news/2020/10/06/kamchatka-sotrudniki-greenpeace-otobrali-proby-vody-i-vzvesi/
Может не готовы ещё? По крайней мере гринпис пишет о том, что пробы взяты (6 октября) 

Камчатка: сотрудники Greenpeace отобрали пробы…
Пробы взвеси и жёлтой пены в ближайшее время отправятся на анализ в лабораторию.
greenpeace.ru
Ответить

Кредитный Никита

1

Токсичные сахар в крови Навального

Ответить

Подсолнух

1

Да просто Лёха под водой на деньги Госдепа построил секретную лабораторию, чтобы там сварить Новичок и отравить себя, попутно торгуя им на чёрном рынке, это так на будущее, если кого-то опять им отравят, чтобы было понятно откуда у них яд взялся.

Ответить

Биологический каякер

1

Учёные назвали токсичные комментарии одной из основных причин отравления Навального

Ответить

Лунный алмаз

1

Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа.

Ответить

Sergey Smirnov

1

Как то так видимо

Ответить

Открытый чувак

0

Блин. Мне сказали, что я пишу токсичные комментарии. Теперь я понял, что произошло с ТЖ......

Ответить

VOVA DAVILIBERASNY

0

"Ядовитая слюна Навального стала причиной отравления"

Ответить

Alex Blake

0

Теперь придется пиздить палкой не только крапиву, но ещё и проклятые водоросли!😡

Ответить

Жы Dogolonoga

0

Нужна академия нетоксичных водорослей

Ответить

Aleks Miller (20+)

0

Отлично. Новый враг найден!

Ответить

Aleks Miller (20+)

Aleks
0

Интересно, сколько за экспертизу занесли? Хотя, если рассматривать версию полигона, то там и заносить не надо. Можно просто пригрозить GULAGOM.

Ответить

Zoid Q

0

Навального походу тоже токсичные водоросли отравили.

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Lee

0

Они комменты на TJ читают?

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