«Вариант вышел на первое место»: учёные назвали токсичные водоросли одной из основных причин экокатастрофы на Камчатке Материал редакции
Теперь исследователям предстоят морские экспедиции.
Токсичные водоросли стали рассматриваться как одна из основных версий произошедшего, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров на совещании в региональном правительстве.
Учёный также отметил, что нужно рассмотреть техногенные факторы полигонов. «Я не думаю, что они будут иметь столь сильное влияние. Но тем не менее мы не можем исключать вредное воздействие веществ», — уточнил Озеров. При этом на сайте губернатора отмечается, что «техногенное влияние Козельского полигона на акваторию Авачинского залива исключено по результатам исследований».
О версии с токсичными водорослями впервые публично заявили 5 октября на совещании местных учёных с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным. Академик РАН Андрей Адрианов тогда пояснил, что распространённые в этом районе океана микроводоросли вырабатывают токсины амнезийного и нейропаралитического характеров — и ими могли отравиться животные.
Глава региона Владимир Солодов заявил об известности таких случаев науке, в том числе не только на Камчатке. «Я понимаю, что эта версия звучит комично и больше похожа на фейк, но чем больше разбираешься и слушаешь ученых, тем больше понимаешь, что мы на самом деле очень мало знаем про океан», — отметил губернатор.
Шутка про то, что "они сами себя отравили" уже не шутка...
Пора сбросить туда бомбу, чтобы покончить с этими водорослями проклятыми.
ну понятно теперь и кто навального отравил.
мировой заговор токсичных водорослей на лицо.
учёные назвали токсичные комментарии на тж одной из основных причин низких зарплат в России
Придумал заголовок для следующей новости
Чем то похоже на одну из интерпретаций квант меха — пока нет разумного наблюдателя — проблема не существует
Записывайте имена этих всех ученых, чтобы потом, не дать им попасть на то же место уже при нормальном руководстве.
https://greenpeace.ru/news/2020/10/06/kamchatka-sotrudniki-greenpeace-otobrali-proby-vody-i-vzvesi/
Может не готовы ещё? По крайней мере гринпис пишет о том, что пробы взяты (6 октября)
Да просто Лёха под водой на деньги Госдепа построил секретную лабораторию, чтобы там сварить Новичок и отравить себя, попутно торгуя им на чёрном рынке, это так на будущее, если кого-то опять им отравят, чтобы было понятно откуда у них яд взялся.
Теперь придется пиздить палкой не только крапиву, но ещё и проклятые водоросли!😡
Отлично. Новый враг найден!
Интересно, сколько за экспертизу занесли? Хотя, если рассматривать версию полигона, то там и заносить не надо. Можно просто пригрозить GULAGOM.