Но про последний отрицательный тест ничего напрямую не сказано.

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Дональд Трамп перенёс коронавирусную инфекцию и больше не представляет опасности для окружающих, заявил его лечащий врач. Документ опубликовали на сайте Белого дома.

Расширенные диагностические тесты показали отсутствие «признаков активного размножения вируса». Также более суток у Трампа нормальная температура. Врач отметил, что президенту более не нужно самоизолироваться.

Несколько медицинских экспертов в разговоре с The New York Times усомнились в словах лечащего врача о полном выздоровлении Трампа. Например, дата первых симптомов коронавируса до сих пор остаётся неизвестной, а про дату и отрицательный результат последнего теста напрямую не говорится.

Трамп сообщил о заражении коронавирусом 2 октября. Президент провёл три дня в больнице, после чего выписался.

10 октября Трамп выступил на балконе Белого дома. Он рассказал сторонникам о хорошем самочувствии и пообещал скорое изготовление вакцины.

Ближайшие дебаты Трампа и кандидата-демократа Джо Байдена должны были состояться 15 октября. В целях безопасности дебаты хотели сделать виртуальными, но действующий президент отказался, поэтому их отменили. Следующие и последние дебаты намечены на 22 октября, выборы — на 3 ноября.