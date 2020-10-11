Лечащий врач: Трамп перенёс коронавирус и больше не заразен Материал редакции
Но про последний отрицательный тест ничего напрямую не сказано.
Дональд Трамп перенёс коронавирусную инфекцию и больше не представляет опасности для окружающих, заявил его лечащий врач. Документ опубликовали на сайте Белого дома.
Расширенные диагностические тесты показали отсутствие «признаков активного размножения вируса». Также более суток у Трампа нормальная температура. Врач отметил, что президенту более не нужно самоизолироваться.
Несколько медицинских экспертов в разговоре с The New York Times усомнились в словах лечащего врача о полном выздоровлении Трампа. Например, дата первых симптомов коронавируса до сих пор остаётся неизвестной, а про дату и отрицательный результат последнего теста напрямую не говорится.
Трамп сообщил о заражении коронавирусом 2 октября. Президент провёл три дня в больнице, после чего выписался.
10 октября Трамп выступил на балконе Белого дома. Он рассказал сторонникам о хорошем самочувствии и пообещал скорое изготовление вакцины.
Ближайшие дебаты Трампа и кандидата-демократа Джо Байдена должны были состояться 15 октября. В целях безопасности дебаты хотели сделать виртуальными, но действующий президент отказался, поэтому их отменили. Следующие и последние дебаты намечены на 22 октября, выборы — на 3 ноября.
Это пост не о Путине...
Как же Трампу жизненно важно украсть предстоящие выборы, ведь если проиграет, он станет частным лицом без иммунитета, а значит будут суды и обвинения.
Поэтому делает вид, что никакого коронавируса у него нет, он жив и здоров, говорил же он всем – "не нужно бояться", и вообще пора продолжать вести туры по штатам.