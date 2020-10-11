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Новости
Сергей Звезда
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Лечащий врач: Трамп перенёс коронавирус и больше не заразен Материал редакции

Но про последний отрицательный тест ничего напрямую не сказано.

5 комментариев
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Дональд Трамп перенёс коронавирусную инфекцию и больше не представляет опасности для окружающих, заявил его лечащий врач. Документ опубликовали на сайте Белого дома.

Расширенные диагностические тесты показали отсутствие «признаков активного размножения вируса». Также более суток у Трампа нормальная температура. Врач отметил, что президенту более не нужно самоизолироваться.

Несколько медицинских экспертов в разговоре с The New York Times усомнились в словах лечащего врача о полном выздоровлении Трампа. Например, дата первых симптомов коронавируса до сих пор остаётся неизвестной, а про дату и отрицательный результат последнего теста напрямую не говорится.

Трамп сообщил о заражении коронавирусом 2 октября. Президент провёл три дня в больнице, после чего выписался.

10 октября Трамп выступил на балконе Белого дома. Он рассказал сторонникам о хорошем самочувствии и пообещал скорое изготовление вакцины.

Ближайшие дебаты Трампа и кандидата-демократа Джо Байдена должны были состояться 15 октября. В целях безопасности дебаты хотели сделать виртуальными, но действующий президент отказался, поэтому их отменили. Следующие и последние дебаты намечены на 22 октября, выборы — на 3 ноября.

#новости #трамп

Сергей Звезда PLUS
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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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5 комментариев
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Торговый кот

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Кредитный Никита

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Жаль. Всем было бы лучше, если бы он наконец-то сдох...

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Московский

Кредитный
2

Это пост не о Путине...

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Александр Елисеев

Московский
0

А он ничем не лучше...

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Александр Елисеев

–2

Как же Трампу жизненно важно украсть предстоящие выборы, ведь если проиграет, он станет частным лицом без иммунитета, а значит будут суды и обвинения.

Поэтому делает вид, что никакого коронавируса у него нет, он жив и здоров, говорил же он всем – "не нужно бояться", и вообще пора продолжать вести туры по штатам.

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