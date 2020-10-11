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ajaxify.on('Before page changed', () => {
clearTimeout(timerId);
});
}
}
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В России впервые выявили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки Материал редакции
Всего — почти 1,3 миллиона случаев.
В России за последние сутки обнаружили 13 634 случая заражения коронавирусом Covid-19. Об этом говорится в ежедневной сводке федеральных властей. Предыдущий рекорд держался с 10 октября — 12 846 человек за сутки.
По данным Роспотребнадзора, из 13 634 случаев в 85 регионах 3 587, то есть 26,3% — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни;
За сутки погибли 149 человек. Днём ранее — 197. За всё время — 22 597 человек;
- По официальным данным, за последние сутки провели 476 тысяч тестов на коронавирус. Всего — более 50,7 миллиона тестов;
- Роспотребнадзор рассказал о допущенной «технической ошибке» в статистике по Ямало-Ненецкому АО. «Количество подтверждённых смертей в регионе 10 октября 2020 года за сутки — 1 (вместо 7). Количество смертей в целом по стране 10 октября за сутки – 191 (вместо 197). Общее количество смертей по стране на 10 октября — 22 448 (вместо 22 454)», — отметили в ведомстве.
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Ivan Popov
Artur KutushevIvan
Это политика правительства в отношении второй волны)
Litnikov DanilArtur
Да хрен знает что хуже. На карантин весь мир не посадишь. Думаю, там тоже без понятия что делать
Artur KutushevLitnikov
Так даже минимальное, школьников и студентов на дистанционку не хотят переводить. Уж родители до Нового Года потерпели бы. Тем более опыт есть.
Московский
Ура ежедневные пуши
Роман Васильев
Мне интересно, а комментаторы, которые весной топили за самоизоляцию и рвались от каждого, кто посмел выйти на улицу, вам сейчас как вообще, нормально?
Gleb KhineevРоман
Я и сейчас за карантин и ограничения
Роман ВасильевGleb
Мир не может раз в полгода садиться по домам на два месяца, это ведь очевидно?
Gleb KhineevРоман
Я могу и мир сможет
Роман ВасильевGleb
Логика железная. Понял. ))
Gleb KhineevРоман
:-)
Doktor StreyndzhlavGleb
Мир не может
Евгений КировРоман
Ни о чём не жалею.
Евгений КировЕвгений
Вернее так: начал рваться, когда начались послабления и почти всё разрешили. Разрешать массовые мероприятия в такой ситуации — бред.
Роман ВасильевЕвгений
Не, я о тех особенных людях, которые кидались говном во всех, кто буквально хотя бы на прогулку вышел во время действия ограничений.
Владимир ЗемсковРоман
А что с ними должно быть не так?
Роман ВасильевВладимир
Ну не знаю, злость какая-то, зубы скрипят может быть?
Евгений КировРоман
Безответственные люди (ковид-диссиденты).
DoktorЕвгений
Либо те, кто от всех ограничений устал
Евгений КировDoktor
Чем больше гуляем, тем дольше ограничения.
Пенис с горыЕвгений
И дома сидеть не вариант, крыша съезжает
Пенис с горыЕвгений
В маске душно, к сожалению.
DoktorЕвгений
С чего бы?
Решающий Влад
А тебе придумывать каких-то резиновых людей как, нормально?
Очевидно, кто топил за самоизоляцию и рвался — им сейчас пиздец как ненормально, что ты хотел донести?
Роман ВасильевРешающий
Например то, что я не вижу порвавшихся в обратную сторону. То есть тех, кто считают, что нужны новые ограничения, не обзывают разными потенциально обидными словами. )
Решающий Влад
Ну я вижу, вот ты например?
Роман ВасильевРешающий
Попытка не засчитана.
Решающий Влад
Ну тогда я так и не понял, что ты хотел донести. Очевидно, что люди есть очень разные и видят всю тему по разному, плюс есть и люди, изменившие свое мнение за время лета.
Чо ты ожидаешь то, единства какого-то или чо?
Роман ВасильевРешающий
Все правильно говорите. Только вот именно такой риторики не хватало весной, когда были очевидно «правые» (те, кто «за») и «виноватые» (те, кто хоть сколько-то «против») в общественном сознании.
И именно на демонстрацию этого направлен мой комментарий.
Решающий Влад
Да штош такое, опять общественное сознание воображаемое пошло. Ты съездил бы весной в краснодар, к примеру.
Роман ВасильевРешающий
Я говорю конкретно про комментарии здесь, на ТЖ. Хотите убедиться - зайдите в любой тред с ежедневной статистикой в период с конца марта до середины апреля.
Решающий Влад
Очевидно, что аудитория тж в огромной степени представлена москвой-питером, где явно другие условия и перспективы, нежели в краснодаре.
Так-то предлагающих по москве всех выпустить надо и сейчас смело слать по батюшке.
Роман ВасильевРешающий
По-моему из моего первого коммента во всем этом треде совершенно очевидно, что я говорю про ТЖ и только про ТЖ. Так что не понимаю Ваши апелляции к реальной действительности.
Решающий Влад
Так что на тэжэ то изменилось опять же? Тут почти в каждом треде и иронизируют, что власти до сих пор не объявили карантин в столицах, когда по мартовской логике уже сильно пора.
Но они и объявляют, по сути, только более аккуратно и точечно.
Роман ВасильевРешающий
То есть делают именно то, за что люди, предлагавшие такой подход весной, выхватывали в комментах ковидиот-бинго и минусы массово.
О чем и речь.
Решающий Влад
Эээ? Нет, весной ровно также топили за карантин, не понимаю тебя в итоге ваще.
Роман ВасильевРешающий
Хорошо. Предлагаю на этом и закончить.
Doktor StreyndzhlavРоман
Почему. Паникеры и неспособные в экономику?
Anatoly Bereznyak
Слушайте, серьёзный опрос.
Я тут запостил ироничный пост, но его как-то не оценили.
Хоть кто-то верит в эти цифры?
Matthew Kazimirov
Если хорошенько подумать, то можно понять, почему же это твое умозаключение не оценили
Anatoly Bereznyak
Меня уже просто до трясучки бесит все это говно 😷
Anatoly Bereznyak
Пост
Преступный ключ
Ковидиоты верят.
Многие носят маски, перчатки.
Они и за пыню ещё голосуют, потому что он поднял русь с колен, а то нас бы пендосы захватили.
С этими людьми бессмысленно говорить хоть иронично, хоть серьёзно. Они и не совсем люди так-то, говорящие животные просто.
Влад Мурыгин
300 больных - карантин, закрыть все.
13к больных- второй волны нет. Мы все победили.
Стабильность 😄
Имя Фамилия
Почему не вводят карантин и пропуска?! Нам важен каждый человек!!! Властям плевать на народ!!! Почему не закрыты границы и города???? Дети до сих пор в школах!! Почему их не закрыли????! Пздц просто! Нет слов.
Имя ФамилияИмя
Бля, ошибся со временем. Такие комменты плюсовали полгода назад хомяки.
Вирусный завод
сейчас надо писать про парад и голосование за поправки
Litnikov DanilВирусный
У тебя делей на полгода стоит?
Вирусный завод
делей
Поясни
Litnikov DanilВирусный
Не хочу
Дмитрий АлексеевичВирусный
Голосую за поправки в парад
Почтовый рак
раньше про вирус нихера не знали. если б он косил как чума то скосил бы тебе подобных хомяков в первую очередь.
Почтовый рак
и вы бы хороводы водили в братских могилах
Doktor StreyndzhlavПочтовый
Если бы вирус был как чума, то он был бы бактерией
Почтовый рак
поищи в летучих мышах
DoktorПочтовый
В летучих мышах много чего. Как и бактерий в сусликах, например. Но вирусы редко бывают столь смертельны, как бактериальные заболевания. За исключением бешенства, например.
Но, не поверишь - ту же бубонную чуму сейчас отлично лечат
Почтовый рак
на первой стадии лечат кек. а есть и следующие стадии.
Почтовый рак
антибиотики уже почти все резистентные фарма офигевает. нас ждут веселые времена.
Alexei KuksinИмя
Дети до сих пор в школах!! Почему их не закрыли????!
Дети почти не болеют ковидом. Зато первые недели сентября была волна ОРВИ. Судя по всему за полгода отсутствия был утрачен коллективный иммунитет.
Илюша
Евгений Кочин
В первую волну я бы уже в землянке закопался от ужаса, а ща хочется попкорна взять и смотреть.
Лысина АрикаЕвгений
Мне и в первую волну хотелось попкорна поесть, что тогда, что сейчас из дома вообще не выхожу/
Денис Лисовски
кхе-кхе
Торговый кот
Переболел - и похуй
(￢‿￢ )
VantuziqТорговый
А как в плане возможности ещё раз заразиться? Есть данные?
Торговый кот
Еще от первого не до конца восстановился, не спеши.
Дамир КипкаевVantuziq
Читал в новостях о таких случаях, есть вероятность
Иван Демченко
А когда карантин то будет?
God DamnИван
залупин на воротнин
No NameИван
Для рб выделили, у них карантин
Chester PerryИван
Когда 10 из 13 помрут ✊😌
ouxenChester
обезьян
Евгений КировИван
Так уже ж победили коронавирус.
Предметный Женя
Кстати вся проблема именно в детях. Они пошли в школу и количество заболевших увеличивается с каждым днём. А почему? Всё просто, дети чаще бессимптомно переносят эту болезнь, ну а дальше вы поняли. Приносят это говно домой, а там бабуля и всё, привет. Дети, это всадники апокалипсиса 2020 года.
Тео Брех с Земли-2Предметный
Кредитный Никита
ОКСИМИРОН ПРОТИВ СЛАВЫ КПСС
Jabas
Победили получается ковид то
Gleb Khineev
Нужен локдаун
Doktor StreyndzhlavGleb
Не нужен
Пермский бокал
Ничего нового. Все стабильно хуево.
Обосранный унитаз
Еее, корона-бинго
Немалый украинец
Бояться ковида нельзя и не нужно, на карантин садиться тоже не вариант. Всем нам нужно стать чуть более осознанными и внимательными. К себе и к людям вокруг нас. Носите маску, мойте руки. И будем надеяться, что система наконец адаптируется к новым реалиям.
Преступный ключ
Почтовый рак
жаль что ты херню порешь. надеюсь ты еще и вич диссидент.
Почтовый рак
методичка вич-бота
1. Это вам просто повезло что еще никто не заболе..
Евгений Киров
13 634 случая заражения коронавирусом Covid-19.
Всё же COVID-19 это не вирус, а заболевание, им вызванное.
Розовый чувак
Всё же COVID-19 это не вирус, а заболевание, им вызванное.
Это не заболевание, а "погоняло" пандемии вызванной данным вирусом.
Положенный магнит
Когда ставки букмекерки принимать начнут?
Comrade EightEightSeven
На работе 50% отправили по домам...
Сергей Э
пойдет
Дмитрий Еруков
Все пизда пацаны, я заболел
Vasily ProtopchenkoДмитрий
В треде вводится карантин, все контактировавшие с этим комментарием отправляются на принудительную самоизоляцию.
Valery Vaflef
Просто устали пиздеть. Пустили на самотек
Semen Semenov
Вам страшно? Не снимайте маску нигде, прилипите на клей