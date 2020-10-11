Отмечаем 14 лет — дарим Дарим бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro iPhone 11 электросамокат Xiaomi AirPods Pro PlayStation 4 Pro полгода поездок на такси бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro Вперёд (function(w, d, id, delay) { var teaser = d.querySelector(id), timerId, step = 1; if (teaser) { startAnimation(); beforePageChange(); } function startAnimation() { clearTimeout(timerId); timerId = setTimeout(function() { if (teaser) { teaser.classList.remove('step-'+step); step = step < 9 ? step + 1 : 1; teaser.classList.add('step-'+step); startAnimation(); } }, step === 1 ? 10 : delay); }; function beforePageChange() { if (w.Air && w.Air.get) { var ajaxify = w.Air.get('module.ajaxify'); if (ajaxify && ajaxify.on) { ajaxify.on('Before page changed', () => { clearTimeout(timerId); }); } } }; }(window, document, '#vk-happy-birthday', 4000));
Новости
Сергей Звезда
6910

В России впервые выявили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки Материал редакции

Всего — почти 1,3 миллиона случаев.

 Динамика по России РИА «Новости»

В России за последние сутки обнаружили 13 634 случая заражения коронавирусом Covid-19. Об этом говорится в ежедневной сводке федеральных властей. Предыдущий рекорд держался с 10 октября — 12 846 человек за сутки.

  • По данным Роспотребнадзора, из 13 634 случаев в 85 регионах 3 587, то есть 26,3% — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни;

  • За сутки погибли 149 человек. Днём ранее — 197. За всё время — 22 597 человек;

  • По официальным данным, за последние сутки провели 476 тысяч тестов на коронавирус. Всего — более 50,7 миллиона тестов;
  • Роспотребнадзор рассказал о допущенной «технической ошибке» в статистике по Ямало-Ненецкому АО. «Количество подтверждённых смертей в регионе 10 октября 2020 года за сутки — 1 (вместо 7). Количество смертей в целом по стране 10 октября за сутки – 191 (вместо 197). Общее количество смертей по стране на 10 октября — 22 448 (вместо 22 454)», — отметили в ведомстве.

#новости #covid19

Сергей Звезда PLUS
+225 295
что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
5
39
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 94, "likes": 39, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 222031, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 11 Oct 2020 11:54:38 +0300", "is_special": false }
TJ в Telegram
Павел Дуров молодец
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
94 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ivan Popov

35
Ответить

Artur Kutushev

Ivan
1

Это политика правительства в отношении второй волны)

Ответить

Litnikov Danil

Artur
1

Да хрен знает что хуже. На карантин весь мир не посадишь. Думаю, там тоже без понятия что делать

Ответить

Artur Kutushev

Litnikov
1

Так даже минимальное, школьников и студентов на дистанционку не хотят переводить. Уж родители до Нового Года потерпели бы. Тем более опыт есть.

Ответить

Московский

28

Ура ежедневные пуши

Ответить

Роман Васильев

9

Мне интересно, а комментаторы, которые весной топили за самоизоляцию и рвались от каждого, кто посмел выйти на улицу, вам сейчас как вообще, нормально?

Ответить

Gleb Khineev

Роман
26

Я и сейчас за карантин и ограничения

Ответить

Роман Васильев

Gleb
6

Мир не может раз в полгода садиться по домам на два месяца, это ведь очевидно?

Ответить

Gleb Khineev

Роман
31

Я могу и мир сможет

Ответить

Роман Васильев

Gleb
7

Логика железная. Понял. ))

Ответить

Gleb Khineev

Роман
0

:-)

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Gleb
0

Мир не может

Ответить

Евгений Киров

Роман
8

Ни о чём не жалею.

Ответить

Евгений Киров

Евгений
12

Вернее так: начал рваться, когда начались послабления и почти всё разрешили. Разрешать массовые мероприятия в такой ситуации — бред.

Ответить

Роман Васильев

Евгений
5

Не, я о тех особенных людях, которые кидались говном во всех, кто буквально хотя бы на прогулку вышел во время действия ограничений.

Ответить

Владимир Земсков

Роман
2

А что с ними должно быть не так?

Ответить

Роман Васильев

Владимир
2

Ну не знаю, злость какая-то, зубы скрипят может быть?

Ответить

Евгений Киров

Роман
0

Безответственные люди (ковид-диссиденты).

Ответить

Doktor

Евгений
1

Либо те, кто от всех ограничений устал

Ответить

Евгений Киров

Doktor
3

Чем больше гуляем, тем дольше ограничения.

Ответить

Пенис с горы

Евгений
2

И дома сидеть не вариант, крыша съезжает 

Ответить

Пенис с горы

Евгений
0

В маске душно, к сожалению.

Ответить

Doktor

Евгений
0

С чего бы?

Ответить

Решающий Влад

Роман
2

А тебе придумывать каких-то резиновых людей как, нормально?

Очевидно, кто топил за самоизоляцию и рвался — им сейчас пиздец как ненормально, что ты хотел донести?

Ответить

Роман Васильев

Решающий
1

Например то, что я не вижу порвавшихся в обратную сторону. То есть тех, кто считают, что нужны новые ограничения, не обзывают разными потенциально обидными словами. )

Ответить

Решающий Влад

Роман
1

Ну я вижу, вот ты например?

Ответить

Роман Васильев

Решающий
0

Попытка не засчитана.

Ответить

Решающий Влад

Роман
0

Ну тогда я так и не понял, что ты хотел донести. Очевидно, что люди есть очень разные и видят всю тему по разному, плюс есть и люди, изменившие свое мнение за время лета.
Чо ты ожидаешь то, единства какого-то или чо?

Ответить

Роман Васильев

Решающий
0

Все правильно говорите. Только вот именно такой риторики не хватало весной, когда были очевидно «правые» (те, кто «за») и «виноватые» (те, кто хоть сколько-то «против») в общественном сознании.
И именно на демонстрацию этого направлен мой комментарий.

Ответить

Решающий Влад

Роман
0

Да штош такое, опять общественное сознание воображаемое пошло. Ты съездил бы весной в краснодар, к примеру.

Ответить

Роман Васильев

Решающий
0

Я говорю конкретно про комментарии здесь, на ТЖ. Хотите убедиться - зайдите в любой тред с ежедневной статистикой в период с конца марта до середины апреля.

Ответить

Решающий Влад

Роман
0

Очевидно, что аудитория тж в огромной степени представлена москвой-питером, где явно другие условия и перспективы, нежели в краснодаре.

Так-то предлагающих по москве всех выпустить надо и сейчас смело слать по батюшке.

Ответить

Роман Васильев

Решающий
0

По-моему из моего первого коммента во всем этом треде совершенно очевидно, что я говорю про ТЖ и только про ТЖ. Так что не понимаю Ваши апелляции к реальной действительности.

Ответить

Решающий Влад

Роман
0

Так что на тэжэ то изменилось опять же? Тут почти в каждом треде и иронизируют, что власти до сих пор не объявили карантин в столицах, когда по мартовской логике уже сильно пора.
Но они и объявляют, по сути, только более аккуратно и точечно.

Ответить

Роман Васильев

Решающий
0

То есть делают именно то, за что люди, предлагавшие такой подход весной, выхватывали в комментах ковидиот-бинго и минусы массово.

О чем и речь.

Ответить

Решающий Влад

Роман
0

Эээ? Нет, весной ровно также топили за карантин, не понимаю тебя в итоге ваще.

Ответить

Роман Васильев

Решающий
0

Хорошо. Предлагаю на этом и закончить.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Роман
0

Почему. Паникеры и неспособные в экономику?

Ответить

 Anatoly Bereznyak

10

Слушайте, серьёзный опрос.
Я тут запостил ироничный пост, но его как-то не оценили.
Хоть кто-то верит в эти цифры?

Ответить

Matthew Kazimirov

3

Если хорошенько подумать, то можно понять, почему же это твое умозаключение не оценили

Ответить

 Anatoly Bereznyak

1

Меня уже просто до трясучки бесит все это говно 😷

Ответить

 Anatoly Bereznyak

1

Пост

Два факта, которые необходимо знать о…
По невероятному стечению обстоятельств и абсолютно вероятному математическому чуду, вторая волна…
tjournal.ru
Ответить

Преступный ключ

1

Ковидиоты верят.
Многие носят маски, перчатки.
Они и за пыню ещё голосуют, потому что он поднял русь с колен, а то нас бы пендосы захватили.
С этими людьми бессмысленно говорить хоть иронично, хоть серьёзно. Они и не совсем люди так-то, говорящие животные просто.

Ответить

Влад Мурыгин

6

300 больных - карантин, закрыть все.
13к больных- второй волны нет. Мы все победили.

Стабильность 😄

Ответить

Имя Фамилия

3

Почему не вводят карантин и пропуска?! Нам важен каждый человек!!! Властям плевать на народ!!! Почему не закрыты границы и города???? Дети до сих пор в школах!! Почему их не закрыли????! Пздц просто! Нет слов.

Ответить

Имя Фамилия

Имя
10

Бля, ошибся со временем. Такие комменты плюсовали полгода назад хомяки.

Ответить

Вирусный завод

Имя
0

сейчас надо писать про парад и голосование за поправки

Ответить

Litnikov Danil

Вирусный
0

У тебя делей на полгода стоит?

Ответить

Вирусный завод

Litnikov
0

делей

Поясни

Ответить

Litnikov Danil

Вирусный
0

Не хочу

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Вирусный
0

Голосую за поправки в парад

Ответить

Почтовый рак

Имя
0

 раньше про вирус нихера не знали. если б он косил как чума то скосил бы тебе подобных хомяков в первую очередь.

Ответить

Почтовый рак

Почтовый
0

и вы бы хороводы водили в братских могилах

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Почтовый
0

Если бы вирус был как чума, то он был бы бактерией 

Ответить

Почтовый рак

Doktor
0

поищи в летучих мышах

Ответить

Doktor

Почтовый
0

В летучих мышах много чего. Как и бактерий в сусликах, например. Но вирусы редко бывают столь смертельны, как бактериальные заболевания. За исключением бешенства, например. 
Но, не поверишь - ту же бубонную чуму сейчас отлично лечат

Ответить

Почтовый рак

Doktor
0

на первой стадии лечат кек. а есть и следующие стадии.

Ответить

Почтовый рак

Почтовый
0

антибиотики уже почти все резистентные фарма офигевает. нас ждут веселые времена.

Ответить

Alexei Kuksin

Имя
0

Дети до сих пор в школах!! Почему их не закрыли????!

Дети почти не болеют ковидом. Зато первые недели сентября была волна ОРВИ. Судя по всему за полгода отсутствия был утрачен коллективный иммунитет. 

Ответить

Илюша

7
Ответить

Евгений Кочин

7

В первую волну я бы уже в землянке закопался от ужаса, а ща хочется попкорна взять и смотреть.

Ответить

Лысина Арика

Евгений
2

Мне и в первую волну хотелось попкорна поесть, что тогда, что сейчас из дома вообще не выхожу/

Ответить

Денис Лисовски

5

кхе-кхе

Ответить

Торговый кот

4

Переболел - и похуй 
(￢‿￢ )

Ответить

Vantuziq

Торговый
0

А как в плане возможности ещё раз заразиться? Есть данные?

Ответить

Торговый кот

Vantuziq
1

Еще от первого не до конца восстановился, не спеши.

Ответить

Дамир Кипкаев

Vantuziq
1

Читал в новостях о таких случаях, есть вероятность 

Ответить

Иван Демченко

1

А когда карантин то будет?

Ответить

God Damn

Иван
5

залупин на воротнин 

Ответить

No Name

Иван
1

Для рб выделили, у них карантин

Ответить

Chester Perry

Иван
0

Когда 10 из 13 помрут ✊😌

Ответить

ouxen

Chester
0

обезьян

Ответить

Евгений Киров

Иван
0

Так уже ж победили коронавирус.

Ответить

Предметный Женя

1

Кстати вся проблема именно в детях. Они пошли в школу и количество заболевших увеличивается с каждым днём. А почему? Всё просто, дети чаще бессимптомно переносят эту болезнь, ну а дальше вы поняли. Приносят это говно домой, а там бабуля и всё, привет. Дети, это всадники апокалипсиса 2020 года.

Ответить

Тео Брех с Земли-2

Предметный
4
Ответить

Кредитный Никита

2

ОКСИМИРОН ПРОТИВ СЛАВЫ КПСС

Ответить

Jabas

1

Победили получается ковид то

Ответить

Gleb Khineev

–1

Нужен локдаун

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Gleb
3

Не нужен

Ответить

Пермский бокал

1

Ничего нового. Все стабильно хуево.

Ответить

Обосранный унитаз

0

Еее, корона-бинго

Ответить

Немалый украинец

0

Бояться ковида нельзя и не нужно, на карантин садиться тоже не вариант. Всем нам нужно стать чуть более осознанными и внимательными. К себе и к людям вокруг нас. Носите маску, мойте руки. И будем надеяться, что система наконец адаптируется к новым реалиям. 

Ответить

Преступный ключ

–1
Ответить

Почтовый рак

Преступный
0

жаль что ты херню порешь. надеюсь ты еще и вич диссидент.

Ответить

Почтовый рак

Почтовый
0

методичка вич-бота
1. Это вам просто повезло что еще никто не заболе..

Ответить

Евгений Киров

0

13 634 случая заражения коронавирусом Covid-19.

Всё же COVID-19 это не вирус, а заболевание, им вызванное.

Ответить

Розовый чувак

Евгений
1

Всё же COVID-19 это не вирус, а заболевание, им вызванное.

Это не заболевание, а "погоняло" пандемии вызванной данным вирусом.

Ответить

Положенный магнит

0

Когда ставки букмекерки принимать начнут?

Ответить

Comrade EightEightSeven

0

На работе 50% отправили по домам...

Ответить

Сергей Э

0

пойдет

Ответить

Дмитрий Еруков

0

Все пизда пацаны, я заболел

Ответить

Vasily Protopchenko

Дмитрий
0

В треде вводится карантин, все контактировавшие с этим комментарием отправляются на принудительную самоизоляцию.

Ответить

Valery Vaflef

0

Просто устали пиздеть. Пустили на самотек

Ответить

Semen Semenov

–1

Вам страшно? Не снимайте маску нигде, прилипите на клей

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
«ВКонтакте» представила новый логотип и редизайн десктопной версии
Соцсеть также показала собственный шрифт, который будет использоваться в интерфейсах.
261
Технологии
Apple заявила, что не требовала удалить Telegram-каналы, и рассказала о содействии со стороны Дурова
Но компания всё же потребовала удалить отдельную информацию с личными данными пользователей.
119
Истории
«Становилось не по себе, когда ученики давили на меня»: монолог бывшего учителя колонии строгого режима
Как устроены занятия, почему заключённые не читают книги, и какие подходы используют к ученикам.
110
Популярное за три дня
Истории
«Становилось не по себе, когда ученики давили на меня»: монолог бывшего учителя колонии строгого режима
Как устроены занятия, почему заключённые не читают книги, и какие подходы используют к ученикам.
110
Интернет
Russian Doomer: как мем превратился в России в субкультуру «потерянного поколения» со своей эстетикой, музыкой и юмором
Вспомнили историю мема, поговорили с автором сборников «думерской музыки» и заглянули в комментарии под ними — это одно из самых депрессивных и в то же время душевных мест рунета.
207
Новости
В реку Ангара в Красноярском крае вылилось 500 литров нефтепродуктов «при раскачке баржи». В регионе ввели режим ЧС
Компания сообщила властям о произошедшем лишь спустя неделю.
108
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Десятичный логарифм

В России впервые выявили более…

Десятичный логарифм

В России впервые выявили более…

Doktor Streyndzhlav

В России впервые выявили более…

Vyacheslav Gorin

Самые интересные арты…

Десятичный логарифм

В России впервые выявили более…

Doktor Streyndzhlav

В России впервые выявили более…

Десятичный логарифм

В России впервые выявили более…

Десятичный логарифм

В России впервые выявили более…

Алексей Орлов

Запись в подсайте Twitter

Евгений Миронов

В Петербург мотоциклист погиб…

Десятичный логарифм

В России впервые выявили более…

Десятичный логарифм

В России впервые выявили более…

 Anatoly Bereznyak

В Петербург мотоциклист погиб…
null