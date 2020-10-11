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Сергей Звезда
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Марш гордости в Минске: массовые задержания, разгоны с водомётами и отключение интернета. Главное Материал редакции

Один из самых жёстких протестов в Белоруссии за последнее время.

33 комментария
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Протестующий, раненый при разгоне у стелы в Минске «Радио Свобода»

11 октября в Минске и других городах Белоруссии устроили традиционную акцию против фальсификаций на президентских выборах, где по официальным данным победил Александр Лукашенко. Акция, которую назвали «Марш гордости», сопровождалась массовыми задержаниями, применением светошумовых гранат и водомётов, а также частичным отключением интернета.

Протесты состоялись на следующий день после встречи Лукашенко и арестованных оппозиционеров в изоляторе. Судя по опубликованным фрагментам, действующий президент решил повести диалог в СИЗО о новой Конституции.

Перед «Маршем гордости» частично пропал мобильный интернет

11 октября белорусский оператор A1 — крупнейший частный провайдер в стране — по требованию властей снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске. Компания не уточнила, с чем связана такая просьба госорганов, но сообщение появилось за минуту до начала «Марша гордости». Когда именно доступ к интернету полностью вернётся, неизвестно.

А1 Беларусь @a1belarus
Уважаемые абоненты!
В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 11 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета.
Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.
А1 Беларусь @a1belarus
О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным.
Надеемся на скорое восстановление обслуживания.

Другие провайдеры публично не заявляли о снижении пропускной способности интернета. Однако на это уже пожаловались сами белорусы. В телеграм-канале «За BYnet», который следит за ситуацией с блокировками, отметили: «В Минске начал падать мобильный интернет, передают о проблемах у всех трёх [крупнейших] операторов». Телеграм-канал Nexta также сообщил о проблемах и перед началом акции попросил жителей Минска снять пароли с Wi-Fi, чтобы сетью могли пользоваться люди на улицах. Об этом же попросило читателей издание TUT.BY.

«МотолькоПомоги»
«Чай з малинавым варэннем»

В Минске устроили массовые задержания, в том числе журналистов. Некоторых — по два раза

Ещё перед началом акции стало известно о задержании четырёх журналистов ТАСС возле ТЦ «Галерея» — Натальи Федосенко, Гавриила Григорова, Валерия Степченкова и Юрия Шамшура. Все они работали с аккредитациями МИД Белоруссии нового образца. Журналистов повезли в РУВД, но, как пояснили в посольстве России, «у них просто проверили документы».

По данным ТАСС, милиционеры переписали личные данные корреспондентов, сфотографировали их аккредитации и «отпустили со словами, что они могут продолжать работать». Затем Григорова и Степченкова повторно задержали на проспекте Победителей. Несмотря на попытку журналистов ТАСС объяснить, что их документы уже проверили, их снова отвезли в то же РУВД. Позже корреспондентов отпустили во второй раз.

Также перед началом акции к центру Минска согнали спецтехнику, некоторые улицы перекрыли. «В целях обеспечения безопасности пассажиров» временно закрыли станции метро в центре города — Октябрьская, Купаловская, Немига и Площадь Победы, вестибюль 2 станции Площадь Ленина (вход со стороны Площади Независимости), «Фрунзенская», «Молодёжная» и «Пушкинская». Стелу «Минск — город-герой» огородили колючей проволокой.

«Медиазона»

Белорусская ассоциация журналистов сообщила о массовых задержаниях сотрудников СМИ на «Марше гордости» — как белорусских, так и российских. Среди них оказались журналисты изданий РИА «Новости», TUT.BY, Onliner, «Белты», «Белсат», «БелаПАН» и «Комсомольская правда Беларусь». По данным БАЖ, силовики задержали не менее 18 журналистов в Минске. Задержания журналистов также произошли в Гродно, Витебске, Гомеле и Могилёве.

«Марш Гордости» начался у стелы «Минск — город-герой». Маршрут предполагал шествие по улице Ленина и проспекту Независимости — на этом пути находится СИЗО КГБ. Завершение марша намечалось у СИЗО № 1 («Володарка»).

Первые массовые задержания начались как раз у стелы. По данным «Нашей Нiвы», силовики загоняли людей во дворы. Журналистов задерживали, несмотря на аккредитации и жилеты с надписью «Пресса».

По данным правозащитного центра «Весна» на 17:00, всего задержали не менее 115 человек. Onliner указывает, что в марше участвуют «несколько тысяч человек».

TUT.BY @tutby
Минск. Так жесткие задержания у стелы выглядели крупным планом. https://t.co/scr6cFPdDj
TUT.BY @tutby
Минск. На этом видео неизвестные в балаклавах у стелы задерживают двух человек в жилетах «пресса». https://t.co/j2v2npuxqp
Onliner: «Наши корреспонденты Александр Ружечка, Александр Владыко и Алексей Носов задержаны. Все они были в жилетах с надписью «Пресса» и имели редакционное задание, удостоверения, пресс-карты»
«Жёсткий разгон около стелы: люди стояли в сцепке, не разбегались, пришли силовики и начали бить протестующих дубинками» Onliner
TUT.BY @tutby
Минск. К стеле сходится все больше людей, несмотря на жесткие задержания на Победителей, у Дворца спорта. https://t.co/17K3i3fEoD

Около 15:00 очевидцы стали сообщать о распылении газа из балончиков в сторону протестующих, а также о взрывах светошумовых гранат и водомётах. В МВД поначалу заявили, что не применяли газ и светошумовые гранаты, однако взрывы попали на видео. Позже милиция всё же подтвердила применение гранат.

Позже силовики стали разгонять протестующих на Немиге и в начале проспекта Победителей с помощью водомётов. Их применяли и в других местах сбора протестующих, например, в районе станции метро «Пушкинская»

Взрывы «Наша Нiва»
TUT.BY @tutby
Минск. Для разгона демонстрантов неизвестные в балаклавах и ОМОН применили предположительно светошумовые гранаты https://t.co/wxd0VndtCz
Белсат ✔
Паранены дубінкаю каля Нямігі.

Фота @belsat
TUT.BY @tutby
Минск. Жесткие задержания на Зыбицкой: человек в форме направил оружие на идущего человека и ударил его.

Видео: @nashaniva https://t.co/zUvdSZ0zVZ
TUT.BY @tutby
Минск. Жесткие задержания на улице Романовская Слобода. Мужчину, лежащего на земле, держали трое неизвестных в балаклавах. В этот момент четвертый неизвестный в балаклаве с разгона ударил лежащего на земле человека ногой по голове. https://t.co/yhpDQZlh1u
Onliner @OnlinerBY
Люди убегают от силовиков во дворы на Пушкинской https://t.co/cZpjpwn7wX
Сергей Звезда PLUS
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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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33 комментария
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A big purple banana 🍆

18

Походу дед еще долго будет ебать в жопу целую страну. Уж больно шохи у него прикормленные

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Пермский бокал

A
6

У тебя в слове шлюхи две ошибки.

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Максим Шпилёв

8

Один из самых мощных протестов в Белоруссии за последнее время

В чём выражается мощность?

Ответить

Валерий Колосов

Максим
31

в ваттах

Ответить

Dmitry Teplyakov

Валерий
3

Либо эрг*с^−1, хотя ой как не люблю СГС.

Ответить

Taktischer Corgi

0

 в Белоруссии

*в Беларуси

Ответить

Kir Kirsky

Taktischer
10
Ответить

Ориентированный Мурод

6

Один из самых мощных протестов в Белоруссии за последнее время

Есть инфа по количеству людей на митинге?

Ответить

A big purple banana 🍆

Ориентированный
5

Ты не веришь редакции, кремлебот???

Ответить

Ориентированный Мурод

A
1

Да

Ответить

Marhal_New _Arleana

Ориентированный
1

Gbplf

Ответить

Лёша Любимцев

Ориентированный
1

Есть инфа по количеству купленных букетов цветов

Ответить

Кредитный Никита

0

Великая русская поговорка: терпение и труд всё перетрут. Терпите, братья белорусы, терпите!

Ответить

Пермский бокал

Кредитный
7

Держите терпилу. Я за веревкой побежал.

Ответить

Ориентированный Мурод

Кредитный
5

Великая казахская поговорка:
Ағаш тамырымен, адам досымен мықты☝🏿

Ответить

Lexus By

Кредитный
3

Эх, жаль ты не в Беларуси сейчас. Раздавал бы омону с вертухи

Ответить

Максим Козаченко

Lexus
1

Так ОМОН надо не вертухами брать, а числом. Где миллион?

Ответить

Alexander Smirnov

1

Когда нет интернета, то наоборот дома делать нехуй, и ещё больше людей выйдет на улицы... как Лукаш этого не понимает

Ответить

YeezySpace

Alexander
4

Всё Александр Григорьевич понимает и поэтому отключает только мобильный интернет)

Ответить

AZP

0

Опять с цветами гуляют, дураки.

Ответить

FOX

1

Оранжевая хрень это просто вода и краска?

Ответить

common sense

FOX
1

Пишут, что окрашенная вода:
https://twitter.com/belteanews/status/1315273741841162241

Ответить

Одетый огонь

FOX
0

Ссаки Лукашенко

Ответить

AZP

FOX
0

Фанта

Ответить

Пермский бокал

1

В общем всё как всегда. Ничего нового.

Ответить

Shenmue

1

А какая стратегия у опозиции?

Ответить

Открытый чувак

1

11 октября белорусский оператор A1 — крупнейший частный провайдер в стране — по требованию властей снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске.

Очень частный провайдер.

Ответить

Недостаточный чайник

Открытый
0

частный

Что не так? Он существует и осуществляет свою деятельность с разрешения власти

Ответить

Святослав Гусев

1

Заходит куда-то в тупик.

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Пермский бокал

0

Это ответ Лукашенко на то, что происходит в Хабаровске?

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Дмитрий Алексеев

0

Люмпенштенко

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Dmitry Yashin

0

Ебанутые власти - они же ужесточением подавления протестов только сильнее его раскачают.

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Frank3

0
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