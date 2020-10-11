Один из самых жёстких протестов в Белоруссии за последнее время.

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Протестующий, раненый при разгоне у стелы в Минске «Радио Свобода»

11 октября в Минске и других городах Белоруссии устроили традиционную акцию против фальсификаций на президентских выборах, где по официальным данным победил Александр Лукашенко. Акция, которую назвали «Марш гордости», сопровождалась массовыми задержаниями, применением светошумовых гранат и водомётов, а также частичным отключением интернета.

Протесты состоялись на следующий день после встречи Лукашенко и арестованных оппозиционеров в изоляторе. Судя по опубликованным фрагментам, действующий президент решил повести диалог в СИЗО о новой Конституции.

Перед «Маршем гордости» частично пропал мобильный интернет

11 октября белорусский оператор A1 — крупнейший частный провайдер в стране — по требованию властей снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске. Компания не уточнила, с чем связана такая просьба госорганов, но сообщение появилось за минуту до начала «Марша гордости». Когда именно доступ к интернету полностью вернётся, неизвестно.

А1 Беларусь @a1belarus Уважаемые абоненты!

В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 11 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета.

Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.

А1 Беларусь @a1belarus О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным.

Надеемся на скорое восстановление обслуживания.

Другие провайдеры публично не заявляли о снижении пропускной способности интернета. Однако на это уже пожаловались сами белорусы. В телеграм-канале «За BYnet», который следит за ситуацией с блокировками, отметили: «В Минске начал падать мобильный интернет, передают о проблемах у всех трёх [крупнейших] операторов». Телеграм-канал Nexta также сообщил о проблемах и перед началом акции попросил жителей Минска снять пароли с Wi-Fi, чтобы сетью могли пользоваться люди на улицах. Об этом же попросило читателей издание TUT.BY.

В Минске устроили массовые задержания, в том числе журналистов. Некоторых — по два раза

Ещё перед началом акции стало известно о задержании четырёх журналистов ТАСС возле ТЦ «Галерея» — Натальи Федосенко, Гавриила Григорова, Валерия Степченкова и Юрия Шамшура. Все они работали с аккредитациями МИД Белоруссии нового образца. Журналистов повезли в РУВД, но, как пояснили в посольстве России, «у них просто проверили документы».

По данным ТАСС, милиционеры переписали личные данные корреспондентов, сфотографировали их аккредитации и «отпустили со словами, что они могут продолжать работать». Затем Григорова и Степченкова повторно задержали на проспекте Победителей. Несмотря на попытку журналистов ТАСС объяснить, что их документы уже проверили, их снова отвезли в то же РУВД . Позже корреспондентов отпустили во второй раз.

Также перед началом акции к центру Минска согнали спецтехнику, некоторые улицы перекрыли. «В целях обеспечения безопасности пассажиров» временно закрыли станции метро в центре города — Октябрьская, Купаловская, Немига и Площадь Победы, вестибюль 2 станции Площадь Ленина (вход со стороны Площади Независимости), «Фрунзенская», «Молодёжная» и «Пушкинская». Стелу «Минск — город-герой» огородили колючей проволокой.

Белорусская ассоциация журналистов сообщила о массовых задержаниях сотрудников СМИ на «Марше гордости» — как белорусских, так и российских. Среди них оказались журналисты изданий РИА «Новости», TUT.BY, Onliner, «Белты», «Белсат», «БелаПАН» и «Комсомольская правда Беларусь». По данным БАЖ, силовики задержали не менее 18 журналистов в Минске. Задержания журналистов также произошли в Гродно, Витебске, Гомеле и Могилёве.

«Марш Гордости» начался у стелы «Минск — город-герой». Маршрут предполагал шествие по улице Ленина и проспекту Независимости — на этом пути находится СИЗО КГБ. Завершение марша намечалось у СИЗО № 1 («Володарка»).

Первые массовые задержания начались как раз у стелы. По данным «Нашей Нiвы», силовики загоняли людей во дворы. Журналистов задерживали, несмотря на аккредитации и жилеты с надписью «Пресса».

По данным правозащитного центра «Весна» на 17:00, всего задержали не менее 115 человек. Onliner указывает, что в марше участвуют «несколько тысяч человек».

TUT.BY @tutby Минск. На этом видео неизвестные в балаклавах у стелы задерживают двух человек в жилетах «пресса». https://t.co/j2v2npuxqp Onliner: «Наши корреспонденты Александр Ружечка, Александр Владыко и Алексей Носов задержаны. Все они были в жилетах с надписью «Пресса» и имели редакционное задание, удостоверения, пресс-карты»

«Жёсткий разгон около стелы: люди стояли в сцепке, не разбегались, пришли силовики и начали бить протестующих дубинками» Onliner

TUT.BY @tutby Минск. К стеле сходится все больше людей, несмотря на жесткие задержания на Победителей, у Дворца спорта. https://t.co/17K3i3fEoD

Около 15:00 очевидцы стали сообщать о распылении газа из балончиков в сторону протестующих, а также о взрывах светошумовых гранат и водомётах. В МВД поначалу заявили, что не применяли газ и светошумовые гранаты, однако взрывы попали на видео. Позже милиция всё же подтвердила применение гранат.

Позже силовики стали разгонять протестующих на Немиге и в начале проспекта Победителей с помощью водомётов. Их применяли и в других местах сбора протестующих, например, в районе станции метро «Пушкинская»

Взрывы «Наша Нiва»

TUT.BY @tutby Минск. Для разгона демонстрантов неизвестные в балаклавах и ОМОН применили предположительно светошумовые гранаты https://t.co/wxd0VndtCz

TUT.BY @tutby



Видео: https://t.co/zUvdSZ0zVZ Минск. Жесткие задержания на Зыбицкой: человек в форме направил оружие на идущего человека и ударил его.Видео: @nashaniva

TUT.BY @tutby Минск. Жесткие задержания на улице Романовская Слобода. Мужчину, лежащего на земле, держали трое неизвестных в балаклавах. В этот момент четвертый неизвестный в балаклаве с разгона ударил лежащего на земле человека ногой по голове. https://t.co/yhpDQZlh1u