Марш гордости в Минске: массовые задержания, разгоны с водомётами и отключение интернета. Главное Материал редакции
Один из самых жёстких протестов в Белоруссии за последнее время.
11 октября в Минске и других городах Белоруссии устроили традиционную акцию против фальсификаций на президентских выборах, где по официальным данным победил Александр Лукашенко. Акция, которую назвали «Марш гордости», сопровождалась массовыми задержаниями, применением светошумовых гранат и водомётов, а также частичным отключением интернета.
Протесты состоялись на следующий день после встречи Лукашенко и арестованных оппозиционеров в изоляторе. Судя по опубликованным фрагментам, действующий президент решил повести диалог в СИЗО о новой Конституции.
Перед «Маршем гордости» частично пропал мобильный интернет
11 октября белорусский оператор A1 — крупнейший частный провайдер в стране — по требованию властей снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске. Компания не уточнила, с чем связана такая просьба госорганов, но сообщение появилось за минуту до начала «Марша гордости». Когда именно доступ к интернету полностью вернётся, неизвестно.
Другие провайдеры публично не заявляли о снижении пропускной способности интернета. Однако на это уже пожаловались сами белорусы. В телеграм-канале «За BYnet», который следит за ситуацией с блокировками, отметили: «В Минске начал падать мобильный интернет, передают о проблемах у всех трёх [крупнейших] операторов». Телеграм-канал Nexta также сообщил о проблемах и перед началом акции попросил жителей Минска снять пароли с Wi-Fi, чтобы сетью могли пользоваться люди на улицах. Об этом же попросило читателей издание TUT.BY.
В Минске устроили массовые задержания, в том числе журналистов. Некоторых — по два раза
Ещё перед началом акции стало известно о задержании четырёх журналистов ТАСС возле ТЦ «Галерея» — Натальи Федосенко, Гавриила Григорова, Валерия Степченкова и Юрия Шамшура. Все они работали с аккредитациями МИД Белоруссии нового образца. Журналистов повезли в РУВД, но, как пояснили в посольстве России, «у них просто проверили документы».
По данным ТАСС, милиционеры переписали личные данные корреспондентов, сфотографировали их аккредитации и «отпустили со словами, что они могут продолжать работать». Затем Григорова и Степченкова повторно задержали на проспекте Победителей. Несмотря на попытку журналистов ТАСС объяснить, что их документы уже проверили, их снова отвезли в то же РУВД. Позже корреспондентов отпустили во второй раз.
Также перед началом акции к центру Минска согнали спецтехнику, некоторые улицы перекрыли. «В целях обеспечения безопасности пассажиров» временно закрыли станции метро в центре города — Октябрьская, Купаловская, Немига и Площадь Победы, вестибюль 2 станции Площадь Ленина (вход со стороны Площади Независимости), «Фрунзенская», «Молодёжная» и «Пушкинская». Стелу «Минск — город-герой» огородили колючей проволокой.
Белорусская ассоциация журналистов сообщила о массовых задержаниях сотрудников СМИ на «Марше гордости» — как белорусских, так и российских. Среди них оказались журналисты изданий РИА «Новости», TUT.BY, Onliner, «Белты», «Белсат», «БелаПАН» и «Комсомольская правда Беларусь». По данным БАЖ, силовики задержали не менее 18 журналистов в Минске. Задержания журналистов также произошли в Гродно, Витебске, Гомеле и Могилёве.
«Марш Гордости» начался у стелы «Минск — город-герой». Маршрут предполагал шествие по улице Ленина и проспекту Независимости — на этом пути находится СИЗО КГБ. Завершение марша намечалось у СИЗО № 1 («Володарка»).
Первые массовые задержания начались как раз у стелы. По данным «Нашей Нiвы», силовики загоняли людей во дворы. Журналистов задерживали, несмотря на аккредитации и жилеты с надписью «Пресса».
По данным правозащитного центра «Весна» на 17:00, всего задержали не менее 115 человек. Onliner указывает, что в марше участвуют «несколько тысяч человек».
Около 15:00 очевидцы стали сообщать о распылении газа из балончиков в сторону протестующих, а также о взрывах светошумовых гранат и водомётах. В МВД поначалу заявили, что не применяли газ и светошумовые гранаты, однако взрывы попали на видео. Позже милиция всё же подтвердила применение гранат.
Позже силовики стали разгонять протестующих на Немиге и в начале проспекта Победителей с помощью водомётов. Их применяли и в других местах сбора протестующих, например, в районе станции метро «Пушкинская»
Походу дед еще долго будет ебать в жопу целую страну. Уж больно шохи у него прикормленные
Один из самых мощных протестов в Белоруссии за последнее время
В чём выражается мощность?
в ваттах
в Белоруссии
*в Беларуси
Ты не веришь редакции, кремлебот???
Ориентированный Мурод
Да
Ориентированный Мурод
Великая казахская поговорка:
Ағаш тамырымен, адам досымен мықты☝🏿
Когда нет интернета, то наоборот дома делать нехуй, и ещё больше людей выйдет на улицы... как Лукаш этого не понимает
Всё Александр Григорьевич понимает и поэтому отключает только мобильный интернет)
Оранжевая хрень это просто вода и краска?
Пишут, что окрашенная вода:
https://twitter.com/belteanews/status/1315273741841162241
Недостаточный чайник
частный
Что не так? Он существует и осуществляет свою деятельность с разрешения власти
Ебанутые власти - они же ужесточением подавления протестов только сильнее его раскачают.