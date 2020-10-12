В ведомстве считают, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики.

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Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила о возможном выходе России на плато по коронавирусу через 10-20 дней. Об этом пишет РИА «Новости».

Пшеничная считает, что выходу на плато по коронавирусу поможет перевод часть россиян на дистанционный режим работы, а также дополнительные каникулы у школьников. Она уточила, что замедление темпов прироста новых заболевших будет заметно не сразу — перед выходом на плато после введения ограничительных мер должно пройти минимум 1,5 инкубационных период. Сам инкубационный период коронавируса составляет до 14 дней.

Возможно, это произойдёт в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября Наталья Пшеничная заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Специалист предположила, что в дальнейшем число выявляемых новых случаев заражения коронавирусом не должно превысить 17-18 тысяч. Но в статистику заболеваемости может вмешаться резкое похолодание, которое способно отрицательно повлиять на сопротивляемость организма к любым вирусным респираторным инфекциям.

11 октября в России впервые выявили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки.