Роспотребнадзор заявил о возможном выходе на плато по коронавирусу через 10-20 дней Материал редакции
В ведомстве считают, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики.
Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила о возможном выходе России на плато по коронавирусу через 10-20 дней. Об этом пишет РИА «Новости».
Пшеничная считает, что выходу на плато по коронавирусу поможет перевод часть россиян на дистанционный режим работы, а также дополнительные каникулы у школьников. Она уточила, что замедление темпов прироста новых заболевших будет заметно не сразу — перед выходом на плато после введения ограничительных мер должно пройти минимум 1,5 инкубационных период. Сам инкубационный период коронавируса составляет до 14 дней.
Специалист предположила, что в дальнейшем число выявляемых новых случаев заражения коронавирусом не должно превысить 17-18 тысяч. Но в статистику заболеваемости может вмешаться резкое похолодание, которое способно отрицательно повлиять на сопротивляемость организма к любым вирусным респираторным инфекциям.
11 октября в России впервые выявили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки.
Где как. Хотя, я не в России, а в Украине.
Всё больше без масок. Я тоже. Считается, что можешь гулять по заведению без маски, главное, чтобы перед кассиром в ней появился. Нет её? Купи там же, у кассира.
В Ашане, например, на кассах толпа вплотную стоит. Но сделали больше самокасс, это заметно уменьшает толпы и увеличивает пропускную способность. А когда выложили лосося по 150 грн/кг, в рыбном отделе, естественно, 30 человек друг на друга дышало - там нереально за метр стоять, это займет весь Ашан.
В аптеках стараются подальше стоять в очереди.
Был в двух больницах - даже врачи без масок. Всем срать.
А когда скорая приехала, все трое реально были в масках, антисептиком руки протирали и даже запретили мне им дверь открыть для выхода - типа, мы сами.
Вторичный Никита
У нас месяц уже снова действует обязательный масочный режим, но в тех же самых местах, где весной и летом заставляли надевать маски, сейчас всем плевать — объявления повесили, и всё. Персонал везде ходит в приспущенных масках. В магазинах перестали соблюдать дистанцию, один я стою за полтора метра.
В ведомстве считают, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики
Ха-ха-ха, я здесь живу.жпг
Ладно я уже не буду спрашивать почему у нас первая волна толком не ушла, а всего лишь снизилась до 6-5К, но можно я спрошу хотя бы почему в Китае вторая волна так и не началась? они полностью уничтожили вирус без какой либо вакцины. С миллиардом населения. Невероятно
Китай информационно закрытое государство с собственным фаерволом и гулагами, думаю они просто скрывают инфу, хотя конечно удивительно как им удается держать такое количество населения под контролем, возможно там просто все боятся сделать пост на каком нибудь реддите, ибо система наказания там конечно моё почтение.
Я блядь не понимаю как это работает.
9000 заболевших в день в апреле – люди ещё были менее ответственными, 13000 заболевших в день в октябре – люди стали более ответственными?
ну наконец-то эти тупые россияне стали хоть чуточку сознательнее в восприятии мудрых и последовательных рекомендаций правительства, перестали бегать на свои глупые парады и голосования по конституциям, вообще не понимаю, что за блажь была у этих глупцов такая везде шастать друг друга заражать. Сидели бы дома как власть изначально сказала без этих глупостей, и не было б никаких вторых волн!
В ведомстве считают, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными
кхе-кхе
Чуть больше часа между новостями. Сейчас эти душевнобольные опять каждые два дня будут на воображаемые плато выходить.
Да она в глаза долбится или нагло врет. В Москве тьма тьмущая ублюдков, которые без масок ездят в метро и кашляют.