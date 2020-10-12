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Артём Мазанов
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Прокурор Минска назвал попытку протестующих разобрать водомёт насилием по отношению к милиции Материал редакции

Правоохранительные органы возбудили дело, максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

7 комментариев
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Прокурор Минска Олег Лаврухин рассказал, что попытка протестующих в Минске разобрать водомёт классифицируется как насилие в отношении сотрудников милиции. Об этом он заявил в эфире канала СТВ.

Лаврухин сообщил, что после этого инцидента правоохранительные органы возбудили дело по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы. Прокурор также сообщил о задержании подозреваемого.

Прокурор уточнил, что сотрудник за рулём водомёта «выполнял свои обязанности», поэтому действия протестующих квалифицируются как «насилие в отношении сотрудника в связи с выполнением им своих служебных обязанностей».

Это повреждение государственного имущества как минимум. Даже если говорить с точки зрения права, поскольку это имущество задействовано, по сути, в охране общественного порядка, то здесь какие-то параллели проводить — шалость, не шалость, «что я такого совершил»,— это довольно серьёзная ответственность.

Олег Лаврухин
прокурор Минска

4 октября телеграм-канал Nexta опубликовал видео, на котором протестующие отламывают запчасти у водомёта силовиков, который едет по проспекту.

#новости #белоруссия

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7 комментариев
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Водомет заяву накатал, да?

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Ракетный якорь

1

Насилие? Тогда, что эта "милиция" делает с протестующими? Не цветочки ведь дарит.

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Структурный Денис

0

Расстрел безоружных людей – мирный способ нейтрализовать террориста

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Антон Лисин

0

Разобрали водомёт в попытке сделать гранатомёт. ?

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Dead Horse

0

Надеюсь что тебя ждёт тюрьма Олег Лаврухин
прокурор Минска. Как же пичот блин!!! 

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Руслан Турченко

0

Их надо судить за бандитизм со взломом!! :) 

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Слава Инженеров

0

Чем больше их фамилий и подписей на различных документах после 9 августа, тем лучше

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