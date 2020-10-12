Прокурор Минска назвал попытку протестующих разобрать водомёт насилием по отношению к милиции Материал редакции
Правоохранительные органы возбудили дело, максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.
Прокурор Минска Олег Лаврухин рассказал, что попытка протестующих в Минске разобрать водомёт классифицируется как насилие в отношении сотрудников милиции. Об этом он заявил в эфире канала СТВ.
Лаврухин сообщил, что после этого инцидента правоохранительные органы возбудили дело по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы. Прокурор также сообщил о задержании подозреваемого.
Прокурор уточнил, что сотрудник за рулём водомёта «выполнял свои обязанности», поэтому действия протестующих квалифицируются как «насилие в отношении сотрудника в связи с выполнением им своих служебных обязанностей».
4 октября телеграм-канал Nexta опубликовал видео, на котором протестующие отламывают запчасти у водомёта силовиков, который едет по проспекту.
Надеюсь что тебя ждёт тюрьма Олег Лаврухин
прокурор Минска. Как же пичот блин!!!
Чем больше их фамилий и подписей на различных документах после 9 августа, тем лучше