Правоохранительные органы возбудили дело, максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

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Прокурор Минска Олег Лаврухин рассказал, что попытка протестующих в Минске разобрать водомёт классифицируется как насилие в отношении сотрудников милиции. Об этом он заявил в эфире канала СТВ.

Лаврухин сообщил, что после этого инцидента правоохранительные органы возбудили дело по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы. Прокурор также сообщил о задержании подозреваемого.

Прокурор уточнил, что сотрудник за рулём водомёта «выполнял свои обязанности», поэтому действия протестующих квалифицируются как «насилие в отношении сотрудника в связи с выполнением им своих служебных обязанностей».

Это повреждение государственного имущества как минимум. Даже если говорить с точки зрения права, поскольку это имущество задействовано, по сути, в охране общественного порядка, то здесь какие-то параллели проводить — шалость, не шалость, «что я такого совершил»,— это довольно серьёзная ответственность. Олег Лаврухин прокурор Минска

4 октября телеграм-канал Nexta опубликовал видео, на котором протестующие отламывают запчасти у водомёта силовиков, который едет по проспекту.