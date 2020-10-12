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Ольга Щербинина
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В Таджикистане переизбрали действующего президента. Он руководит страной 28 лет Материал редакции

Это самый долгий срок на постсоветском пространстве.

31 комментарий
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Эмомали Рахмон Фото пресс-службы Кремля

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на выборах, набрав 90,92% голосов. Об этом сообщает РИА «Новости». Явка составила 85,39%.

Помимо Рахмона в выборах участвовали ещё четыре человека. Президент избирается сроком на семь лет.

Рахмон стал президентом в 1994 году. С 27 ноября 1992 года по 16 ноября 1994 года он был председателем Верховного Совета Республики Таджикистан, то есть фактически являлся главой государства, так как должность президента тогда была упразднена.

С 2015 года он носит титул «Лидер нации». В 2016 году к Конституции страны приняли поправки, согласно которым Эмомали Рахмон может переизбираться на пост президента Таджикистана неограниченное количество раз.

#новости #таджикистан #политика

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31 комментарий
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Информационный огонь

28

Если не Эмомали, то кто?

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Сергей Зайкевич

Информационный
17
Ответить

Слава Инженеров

Информационный
8

Его сын Эмодзи

Ответить

FOX

Информационный
2

кому это выговно?

Ответить

Джон Кроули

10

Есть Эмомали- есть Таджикистан,  нет Эмомали- нет Таджикистана!

Ответить

Vasya Ivasya

9

Ведь есть ещё к чему стремиться, а. 

Ответить

Александр Багно

9

Соловьев в скором времени: -Надо перенимать лучшие зарубежные практики

Ответить

Sanek Igoshev

7

* Это ПОКА самый долгий срок на постсоветском пространстве.

Ответить

ouxen

6

теперь то заживут

Ответить

YeezySpace

6

Странно, что Путин до сих пор не придумал титул Лидер нации, многие уже ввели этот титул.

Ответить

sdd264

YeezySpace
0

У нас в новостях каждый раз упоминая его, называют все го титулы. На ваших каналах за доп. эфирное время переплачивать никто не захочет

Ответить

Миржан Досымбаев

YeezySpace
0

Слишком много "нации"

Ответить

Максим Ковалев

3

хороший президент значит, че доебались

Ответить

Ракетный якорь

1

Надеюсь дед у него пример брать не будет.

*вытераеь пот со лба*

Ответить

Лысина Арика

Ракетный
1

)))))))

Ответить

DJ Качан

0

Местные таджики, он вас не заебал?

Ответить

sdd264

DJ
3

Часть заебал, у другой части философия "чиновники плохие, царь хороший"

Ответить

Привычный Валера

DJ
1

@Асрор 

Ответить

AZP

1

Вот это неожиданность!

Ответить

Eugen T

1

Стабильность

Ответить

Украденная жизнь

1

Ха-ха, они там живут.

Ответить

Егор Харитонов

1

Хорошо, что это не та страна...

Ответить

Евгений Клочков

1

Хороший значит президент, правильную ветку фокусов прожал

Ответить

kotova lidiya

0

Наше будущее, если прислушиваться к тем, кто говорит, что изменить ничего нельзя.

Ответить

Сильный ящик

0

это его дед косплеит

Ответить

Владимир Филатов

0

Теперь очередь Таджикистана

Ответить

sdd264

Владимир
0

У Таджикистана есть один ньюанс - гражданская война, которая усмирила всех. А президент удачно окончил войну, и заработал авторитет среди как граждан, так и тех, кто бы хотел дестабилизировать обстановку (не оппозиция, а те же исламисты с Афгана)

Ответить

Информационный огонь

0

Пидер нации

Ответить

Передовой спрей

0

Hold my beer

Ответить

Роман Чернов

0

Руководит страной 28 лет и начинает удивляться, куда это пропала оппозиция

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Миржан Досымбаев

0

90,92% - я так понял пупин забил себе 99,99%  ?

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