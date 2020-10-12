В Таджикистане переизбрали действующего президента. Он руководит страной 28 лет Материал редакции
Это самый долгий срок на постсоветском пространстве.
Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на выборах, набрав 90,92% голосов. Об этом сообщает РИА «Новости». Явка составила 85,39%.
Помимо Рахмона в выборах участвовали ещё четыре человека. Президент избирается сроком на семь лет.
Рахмон стал президентом в 1994 году. С 27 ноября 1992 года по 16 ноября 1994 года он был председателем Верховного Совета Республики Таджикистан, то есть фактически являлся главой государства, так как должность президента тогда была упразднена.
С 2015 года он носит титул «Лидер нации». В 2016 году к Конституции страны приняли поправки, согласно которым Эмомали Рахмон может переизбираться на пост президента Таджикистана неограниченное количество раз.
Странно, что Путин до сих пор не придумал титул Лидер нации, многие уже ввели этот титул.
У нас в новостях каждый раз упоминая его, называют все го титулы. На ваших каналах за доп. эфирное время переплачивать никто не захочет
Местные таджики, он вас не заебал?
Наше будущее, если прислушиваться к тем, кто говорит, что изменить ничего нельзя.
Теперь очередь Таджикистана