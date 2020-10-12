Это самый долгий срок на постсоветском пространстве.

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Эмомали Рахмон Фото пресс-службы Кремля

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на выборах, набрав 90,92% голосов. Об этом сообщает РИА «Новости». Явка составила 85,39%.

Помимо Рахмона в выборах участвовали ещё четыре человека. Президент избирается сроком на семь лет.

Рахмон стал президентом в 1994 году. С 27 ноября 1992 года по 16 ноября 1994 года он был председателем Верховного Совета Республики Таджикистан, то есть фактически являлся главой государства, так как должность президента тогда была упразднена.

С 2015 года он носит титул «Лидер нации». В 2016 году к Конституции страны приняли поправки, согласно которым Эмомали Рахмон может переизбираться на пост президента Таджикистана неограниченное количество раз.