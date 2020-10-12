Тело хоронили в закрытом гробу, так как мужчина болел коронавирусом, поэтому родственники труп не видели. Возбуждено уголовное дело.

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Жители села Шабаново Кемеровской области похоронили пенсионера, подопечного дома-интерната для инвалидов, которого объявили скончавшимся от коронавирусной инфекции Covid-19. Позже оказалось, что он жив. Сюжет об этом вышел 10 октября в эфире ГТРК «Кузбасс».

Родственница пенсионера, Евгения Кубарева, рассказала журналистам, что в августе дедушку госпитализировали из интерната с коронавирусом. Позже им сообщили, что пенсионер умер. Из-за подтверждённого Covid-19 тело хоронили в закрытом гробу, поэтому родственники труп не видели. Через неделю им позвонили из дома-интерната и сообщили, что пенсионер жив.

Как оказалось, в день госпитализации в больницу из интерната доставили двух пожилых мужчин. Один из госпитализированных — дед Кубаревой, его выписали с чужим паспортом. Имя человека, похороненного в его могиле, пока неизвестно.

Заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева рассказала, что по этому факту возбуждено уголовное дело. Власти также проводят собственную проверку.