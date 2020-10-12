Это последняя награда в 2020 году.

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Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля дали Полу Милгрому и Роберту Уилсону «за усовершенствования в теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов».

The Nobel Prize @NobelPrize

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”



#NobelPrize https://t.co/tBAblj1xf8 BREAKING NEWS:The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”

«Лауреаты этого года использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например, радиочастот. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру», — говорится на сайте премии.

В 2019 году премию по экономике получили исследователи Эстер Дюфло, Абиджиту Банерджи и Майклу Кремеру за «экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности».

5 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C. 6 октября отметили физиков Роджера Пенроуза, Райнхарда Генцеля и Андреа Гез. 7 октября Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Даудна за разработку методов редактирования генома. Американскую поэтессу Луизу Глюк отметили наградой по литературе. Премию мира присудили Всемирной продовольственной программе ООН за борьбу с голодом.