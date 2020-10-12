Нобелевскую премию по экономике вручили за усовершенствования в теории аукционов и изобретение их новых форматов Материал редакции
Это последняя награда в 2020 году.
Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля дали Полу Милгрому и Роберту Уилсону «за усовершенствования в теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов».
«Лауреаты этого года использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например, радиочастот. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру», — говорится на сайте премии.
В 2019 году премию по экономике получили исследователи Эстер Дюфло, Абиджиту Банерджи и Майклу Кремеру за «экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности».
5 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C. 6 октября отметили физиков Роджера Пенроуза, Райнхарда Генцеля и Андреа Гез. 7 октября Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Даудна за разработку методов редактирования генома. Американскую поэтессу Луизу Глюк отметили наградой по литературе. Премию мира присудили Всемирной продовольственной программе ООН за борьбу с голодом.
Кто-нибудь знает что за усовершенствование аукционов они придумали?
https://milgrom.people.stanford.edu/publications
https://milgrom.people.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj4391/f/simplified_mechanisms.pdf
https://milgrom.people.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj4391/f/milgrom-strulovici_substitutes_auctions_08apr22.pdf
В том числе это
Опять не путин