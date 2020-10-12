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Ольга Щербинина
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Нобелевскую премию по экономике вручили за усовершенствования в теории аукционов и изобретение их новых форматов Материал редакции

Это последняя награда в 2020 году.

11 комментариев
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Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля дали Полу Милгрому и Роберту Уилсону «за усовершенствования в теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов».

The Nobel Prize @NobelPrize
BREAKING NEWS:
The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”

#NobelPrize https://t.co/tBAblj1xf8

«Лауреаты этого года использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например, радиочастот. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру», — говорится на сайте премии.

В 2019 году премию по экономике получили исследователи Эстер Дюфло, Абиджиту Банерджи и Майклу Кремеру за «экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности».

5 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C. 6 октября отметили физиков Роджера Пенроуза, Райнхарда Генцеля и Андреа Гез. 7 октября Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Даудна за разработку методов редактирования генома. Американскую поэтессу Луизу Глюк отметили наградой по литературе. Премию мира присудили Всемирной продовольственной программе ООН за борьбу с голодом.

#новости #нобель2020 #нобелевскаяпремия #экономика

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11 комментариев
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Александр Сергеевич

13

Кто-нибудь знает что за усовершенствование аукционов они придумали?

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serguun42

Александр
6

Перезапуск биржи ТЖ

Ответить

André

Александр
0

https://milgrom.people.stanford.edu/publications
https://milgrom.people.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj4391/f/simplified_mechanisms.pdf
https://milgrom.people.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj4391/f/milgrom-strulovici_substitutes_auctions_08apr22.pdf

В том числе это

All Publications | Paul Milgrom
All Publications | Paul Milgrom
milgrom.people.stanford.edu
Ответить

serguun42

7

@qq @Биржа TJ уведомление!

Ответить

Новый микрофон

serguun42
0

О да, детка, время правок

Ответить

Ракетный якорь

1

Почему не TJ бирже? Несправедливо.

Ответить

Вова А.

1

новые форматы аукционов: «хочешь доступ к джойказино..»

Ответить

Структурный Денис

0

Опять не русские

Ответить

Андрей Рядькин

0

Опять не путин

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Ракетный якорь

Андрей
0

И это хорошо!

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Обосранный унитаз

0

@Биржа TJ баланс

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