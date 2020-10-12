Сотрудничество со страной сократят.

В закладки

Евросоюз сократит сотрудничество с Белоруссией и предоставит дополнительную помощь протестному движению. Главы МИД стран Евросоюза согласовали введение санкций против Лукашенко при условии, что ситуация в стране не улучшится, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС. Со ссылкой на источники об этом также пишет AFP.

Как сообщил источник агентства, толчком для такого решения стала инаугурация Лукашенко, тайно проведённая 23 сентября.

«Совет ЕС объявляет о готовности ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация [в Белоруссии] не улучшится», — говорится в документе.

Другой источник отметил, что формальное утверждение дополнений в чёрный список и их вступление в силу произойдет позже. Он отметил, что эту позицию озвучат на саммите ЕС 15-16 октября. Полная реализация этой процедуры может занять от недели до нескольких месяцев.

Отмечается, что ЕС требует от белорусских властей прекращения полицейского противодействия протестам, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения. Евросоюз заявил, что предоставит дополнительную финансовую неправительственным организациям и негосударственным СМИ, а также всем пострадавшим от полицейского насилия.

В начале октября Европейский союз ввёл санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии. Лукашенко в этот список не попал.