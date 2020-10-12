Евросоюз договорился ввести санкции против Лукашенко, если ситуация в Белоруссии не улучшится Материал редакции
Сотрудничество со страной сократят.
Евросоюз сократит сотрудничество с Белоруссией и предоставит дополнительную помощь протестному движению. Главы МИД стран Евросоюза согласовали введение санкций против Лукашенко при условии, что ситуация в стране не улучшится, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС. Со ссылкой на источники об этом также пишет AFP.
Как сообщил источник агентства, толчком для такого решения стала инаугурация Лукашенко, тайно проведённая 23 сентября.
«Совет ЕС объявляет о готовности ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация [в Белоруссии] не улучшится», — говорится в документе.
Другой источник отметил, что формальное утверждение дополнений в чёрный список и их вступление в силу произойдет позже. Он отметил, что эту позицию озвучат на саммите ЕС 15-16 октября. Полная реализация этой процедуры может занять от недели до нескольких месяцев.
Отмечается, что ЕС требует от белорусских властей прекращения полицейского противодействия протестам, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения. Евросоюз заявил, что предоставит дополнительную финансовую неправительственным организациям и негосударственным СМИ, а также всем пострадавшим от полицейского насилия.
В начале октября Европейский союз ввёл санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии. Лукашенко в этот список не попал.
Есть Лукашенко - есть страна.
Так X это же 10, а 10 меньше чем 2000
Непорядок, гражданин
Экспериментальный лолипоп
Это внешнее наименование. А внутренние:
2000: Windows NT 5.0
10: Windows NT 10.0
Так что "рост" 100%)))
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Благоприятный будильник
Чувак, видишь в чём дело, когда лечат раковую опухоль, страдает весь организм
Ракетный якорь
Почему персональные санкции хуже?
Наверное потому что они все и так в Европу не ездят, им не особо и надо.
А если ес ебнет по экономике, дед взвоет. Ну, в теории
Если ебнет по экономике, будет в первую очередь рост голодных недовольных, которые сейчас дома сидят и думают что можно и потерпеть. Санкции по экономике это максимум что запад может сделать. Так же как и на рейтинг пыни не влияют санкции против его окружения, а вот потенциальный бакс по 100 и нарастающая нищета в стране еще как влияют.
Большинство людей вообще не вникают в то какие там санкции, их волнует только цифры на ценниках, и когда эти цифры начниют расти, они недовольны властью
Или начнет пиздеть людей ещё больше. Все равно терять будет уже нечего.
Возможно, но в этом вообще смысла 0. Это ему не поможет
Он этой страной руководить. Топить надо страну. Прекратить все экономические связи с ней, ТОГДА он станет более сговорчивым
Чувствую мы останемся без Белорусского пармезана, хамона и устриц.
если ситуация в Белоруссии не улучшится
*в Беларуси
Краткий цветок
НА НОЖИ НА НОЖИ
Экспериментальный лолипоп
Как правила написания внесут в русский язык) Пока что Белоруссия / Республика Беларусь.
Вон, в английском языке вообще Россия = Раша (из-за чего появилась сленговая Рашка). Не вижу проблем в различном наименовании в различных языках.
Или есть адекватное объяснение позиции, почему новость на русском языке должна содержать название на другом языке?
(коммент для выяснения, желательно, фактов, а не для срача, сразу оговорю)
Вводить нужно не санкции, а войска миротворцев, поскольку шизофреник-таракан развязал войну против собственного народа, да ещё и взял кредит у другого диктатора, чтобы содержать своих наёмников.
этот шизофреник таракан прекрасно понимает что войска миротворцев для него это основная опасность, поэтому еще в самом начале протестов все уши пыне прожжужал о актуальности договора ОДКБ. И пыня подал в сми его подтверждение https://meduza.io/cards/moskva-gotova-pomoch-lukashenko-i-ssylaetsya-na-dogovory-o-soyuznom-gosudarstve-i-kollektivnoy-bezopasnosti-oni-dayut-ey-pravo-na-vtorzhenie
Как-то не особо страшно. Плешивый способен только потрясать ржавым хламом на бесполезных парадах, да трепать языком, в случае реальной угрозы он снова засядет в бункере и спрячет язык в жопу.
На деле стоит напомнить бункерной крыске, что не только у него есть ядерное оружие, вот только судя по Северодвинску, у него оно с большей вероятностью взорвётся ещё при запуске, ну или если взлетит, то долетит разве что до Воронежа, а что до людей, то получив в руки оружие, не будет никакой "войны за отчизну". Старичьё, которое и составляет электорат пыни, само по себе бесполезно, а молодые поколения озлоблены и с большей радостью постреляют по его псам.
Его ёбнут, как Бен Ладена, если захотят. А что до сбитых ракет, то цивилизованный мир может спать спокойно, у рашки настолько огромные территории, превращённые в несанкционированные свалки с убитой нахер экологией, что пары сбитых боеголовок даже не заметят.
Смешно, потому что это даже не сарказм.
PS.
Ох Anton Golovanov, ох псинка, смачно порвался.
это очень забавно читать в контексте того, что вся пынинская политика после одного рискованного шага в 2014 это озабоченная озабоченность
Людей то зачем трогать?
Структурный Денис
А кто их трогает??? Чем быстрее рухнет экономика, тем быстрее рухнет режим. Белорусы же сами призывают разрушать финансовую систему
Потому что это орлов
если ситуация не улучшится
ну давайте еще немного подождем, месяцок-другой, может годик, может чуть больше, посмотрим динамику, нельзя принимать поспешные решения, люди меняются, тем более надо уметь прощать - прокомментировали свою позицию в Евросоюзе
Например, было проведено обсуждение новой конституции в СИЗО. Явный знак того, что Лукашенко уже готов идти на диалог.
У них есть какой-то план? На что они рассчитывают?
Это как же, теперь я не смогу уже возить в европу и продавать там свои драники?
То есть как и дальше ничего не будет кроме угроз и грозного махания пальчиком?) В этой эпохе вообще что либо может произойти без цирка?
Судя по содержанию план таков: "Евросоюз договорился ввести санкции против Белоруссии, если ситуация с Лукашенко не улучшится"( И озабоченность ещё не забудьте выразить)
Блять, она не может улучшиться!
Есть только один вариант, при котором она станет лучше, но тогда и санкции никакие уже не нужны