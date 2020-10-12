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Ольга Щербинина
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Евросоюз договорился ввести санкции против Лукашенко, если ситуация в Белоруссии не улучшится Материал редакции

Сотрудничество со страной сократят.

60 комментариев
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Евросоюз сократит сотрудничество с Белоруссией и предоставит дополнительную помощь протестному движению. Главы МИД стран Евросоюза согласовали введение санкций против Лукашенко при условии, что ситуация в стране не улучшится, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС. Со ссылкой на источники об этом также пишет AFP.

Как сообщил источник агентства, толчком для такого решения стала инаугурация Лукашенко, тайно проведённая 23 сентября.

«Совет ЕС объявляет о готовности ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация [в Белоруссии] не улучшится», — говорится в документе.

Другой источник отметил, что формальное утверждение дополнений в чёрный список и их вступление в силу произойдет позже. Он отметил, что эту позицию озвучат на саммите ЕС 15-16 октября. Полная реализация этой процедуры может занять от недели до нескольких месяцев.

Отмечается, что ЕС требует от белорусских властей прекращения полицейского противодействия протестам, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения. Евросоюз заявил, что предоставит дополнительную финансовую неправительственным организациям и негосударственным СМИ, а также всем пострадавшим от полицейского насилия.

В начале октября Европейский союз ввёл санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии. Лукашенко в этот список не попал.

#новости #политика #белоруссия #лукашенко

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60 комментариев
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Max L

31

Есть Лукашенко - есть страна.

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Антон Зидерер

Max
3

Так X это же 10, а 10 меньше чем 2000 
Непорядок, гражданин 

Ответить

Max L

Антон
18

Непорядок на местах, Путину уже доложили, скоро разберется.

Ответить

Экспериментальный лолипоп

Антон
2

Это внешнее наименование. А внутренние:
2000: Windows NT 5.0
10: Windows NT 10.0
Так что "рост" 100%)))

Ответить

Max L

Экспериментальн…
4

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Вова А.

Max
1

еще плойка 5я вышла

Ответить

Владимир Филатов

Max
0

Так и цены выросли.

Ответить

Ракетный якорь

17

Это что? Хорошие новости?

"Сотрудничество со страной сократят"??
Только не трогайте страну, трогайте деда.

Ответить

Благоприятный будильник

Ракетный
11

Чувак, видишь в чём дело, когда лечат раковую опухоль, страдает весь организм

Ответить

solawind

Ракетный
2

Ну вообще-то у них там приличные обьемы торговли с западом были. По крайней мере это уже куда как лучше чем персональные санкции против окружения лукаша, которое и так в европу не собиралось.

Ответить

Ракетный якорь

solawind
0

Почему персональные санкции хуже?

Ответить

Олег Вешторт

Ракетный
3

Наверное потому что они все и так в Европу не ездят, им не особо и надо.
А если ес ебнет по экономике, дед взвоет. Ну, в теории

Ответить

solawind

Олег
2

Если ебнет по экономике, будет в первую очередь рост голодных недовольных, которые сейчас дома сидят и думают что можно и потерпеть. Санкции по экономике это максимум что запад может сделать. Так же как и на рейтинг пыни не влияют санкции против его окружения, а вот потенциальный бакс по 100 и нарастающая нищета в стране еще как влияют.
Большинство людей вообще не вникают в то какие там санкции, их волнует только цифры на ценниках, и когда эти цифры начниют расти, они недовольны властью

Ответить

Toliyn

solawind
0

Что то не заметно, что санкции против РФ как то повлияли на протестные настроения внутри страны. В каждой такой новости про РФ наоборот все просят начать арестовывать заграничные счета и недвижимость чиновников и запретить им въезд.

Ответить

Ракетный якорь

Олег
0

Или начнет пиздеть людей ещё больше. Все равно терять будет уже нечего.

Ответить

Олег Вешторт

Ракетный
0

Возможно, но в этом вообще смысла 0. Это ему не поможет

Ответить

Ракетный якорь

Олег
1

Ему уже ничего не поможет. Он уже развлекается напоследок.

Ответить

Вова А.

Ракетный
0

где его трогать?

Ответить

конгруэ́нтный

Ракетный
0

деда трогать должны люди а люди решили не трогать 
вот и пендаль 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Ракетный
0

Он этой страной руководить. Топить надо страну. Прекратить все экономические связи с ней, ТОГДА он станет более сговорчивым

Ответить

TehD

8

Чувствую мы останемся без Белорусского пармезана, хамона и устриц.

Ответить

Невыносимый чувак

TehD
1

Не беспокойся, брат, ещё есть турецкие, казахские и прочие 🌚

Ответить

Taktischer Corgi

–2

 если ситуация в Белоруссии не улучшится

*в Беларуси

Ответить

Краткий цветок

Taktischer
5

НА НОЖИ НА НОЖИ

Ответить

Анальное Сало

Краткий
0

Да можно просто на бутылки

Ответить

Роман Яремчук

Taktischer
1

*в белоруссии 

Ответить

Phelix Sagerasa

Taktischer
1

похуй

Ответить

Экспериментальный лолипоп

Taktischer
–1

Как правила написания внесут в русский язык) Пока что Белоруссия / Республика Беларусь.
Вон, в английском языке вообще Россия = Раша (из-за чего появилась сленговая Рашка). Не вижу проблем в различном наименовании в различных языках.

Или есть адекватное объяснение позиции, почему новость на русском языке должна содержать название на другом языке?

(коммент для выяснения, желательно, фактов, а не для срача, сразу оговорю)

Ответить

Sol

5

Вводить нужно не санкции, а войска миротворцев, поскольку шизофреник-таракан развязал войну против собственного народа, да ещё и взял кредит у другого диктатора, чтобы содержать своих наёмников.

Ответить

solawind

Sol
2

этот шизофреник таракан прекрасно понимает что войска миротворцев для него это основная опасность, поэтому еще в самом начале протестов все уши пыне прожжужал о актуальности договора ОДКБ. И пыня подал в сми его подтверждение  https://meduza.io/cards/moskva-gotova-pomoch-lukashenko-i-ssylaetsya-na-dogovory-o-soyuznom-gosudarstve-i-kollektivnoy-bezopasnosti-oni-dayut-ey-pravo-na-vtorzhenie

Ответить

solawind

solawind
3

короче никаких миротворцев в беларуси не будет, это будет означать войну с россией

Ответить

Sol

solawind
–1

Как-то не особо страшно. Плешивый способен только потрясать ржавым хламом на бесполезных парадах, да трепать языком, в случае реальной угрозы он снова засядет в бункере и спрячет язык в жопу.

На деле стоит напомнить бункерной крыске, что не только у него есть ядерное оружие, вот только судя по Северодвинску, у него оно с большей вероятностью взорвётся ещё при запуске, ну или если взлетит, то долетит разве что до Воронежа, а что до людей, то получив в руки оружие, не будет никакой "войны за отчизну". Старичьё, которое и составляет электорат пыни, само по себе бесполезно, а молодые поколения озлоблены и с большей радостью постреляют по его псам.

Ответить

solawind

Sol
0

пыня ебанутый, ты о чем. Он же сказал что мы сразу в рай, а другим странам как повезет, сколько ракет успеют сбить.

Ответить

Sol

solawind
–1

Его ёбнут, как Бен Ладена, если захотят. А что до сбитых ракет, то цивилизованный мир может спать спокойно, у рашки настолько огромные территории, превращённые в несанкционированные свалки с убитой нахер экологией, что пары сбитых боеголовок даже не заметят.

Смешно, потому что это даже не сарказм.

PS.
Ох Anton Golovanov, ох псинка, смачно порвался.

Ответить

Евгений Клочков

solawind
0

это очень забавно читать в контексте того, что вся пынинская политика после одного рискованного шага в 2014 это озабоченная озабоченность 

Ответить

Nastya

solawind
0

вся эта воинственная пыняторика направлена исключительно на внутреннее потребление, никто бомбить западные страны не будет, потому что там все их дети, деньги и имущество.

Ответить

solawind

Nastya
0

сложно оценить градус наклона крыши. про лукаша тоже думали что он вцелом вменяемый, а вышло там что так уже шиза вовсю

Ответить

Структурный Денис

4

Надо вводить полную блокаду страны, чтобы экономика разрушилась

Ответить

Дитковский

Структурный
1

Людей то зачем трогать?

Ответить

Структурный Денис

Дитковский
7

А кто их трогает??? Чем быстрее рухнет экономика, тем быстрее рухнет режим. Белорусы же сами призывают разрушать финансовую систему

Ответить

Роман Яремчук

Дитковский
–1

Потому что это орлов 

Ответить

Георгий Подольский

Роман
1

Жаль

Ответить

Михаил Набоков

Структурный
0

что бы бр стала рф*

Ответить

Вова А.

4

если ситуация не улучшится

ну давайте еще немного подождем, месяцок-другой, может годик, может чуть больше, посмотрим динамику, нельзя принимать поспешные решения, люди меняются, тем более надо уметь прощать - прокомментировали свою позицию в Евросоюзе

Ответить

Alexander Petcoglo

Вова
0

Например, было проведено обсуждение новой конституции в СИЗО. Явный знак того, что Лукашенко уже готов идти на диалог.

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

У них есть какой-то план? На что они рассчитывают?

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Marhal_New
7

У них есть какой-то план и они на что-то расчитывают

Ответить

Игорь Янович

1

Это как же, теперь я не смогу уже возить в европу и продавать там свои драники?

Ответить

Savage Steel

1

То есть как и дальше ничего не будет кроме угроз и грозного махания пальчиком?) В этой эпохе вообще что либо может произойти без цирка?

Ответить

Евгений Клочков

Savage
0

ялтинско-потстамское устройство мира - игрушка дьявола, ежжи

Ответить

solawind

Savage
0

Блядь, а что вы хотели,  я не пойму? санкции против экономики это максимум что они могут сделать и добивались чтобы они это сделали.

Ответить

Umberto Eco

1

Крепкий орешек оказался...

Ответить

Алексей Кубарев

1

Судя по содержанию план таков: "Евросоюз договорился ввести санкции против Белоруссии, если ситуация с Лукашенко не улучшится"( И озабоченность ещё не забудьте выразить)

Ответить

solawind

0

Сообщение удалено

Ответить

ouxen

0

куда уж лучше то?

Ответить

Ракетный якорь

0

Ждём ответные санкции от России.

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

Блять, она не может улучшиться!
Есть только один вариант, при котором она станет лучше, но тогда и санкции никакие уже не нужны

Ответить

Невыносимый чувак

0

Евросоюзу не придётся вводить санкции против Беларуси, если она вступит в состав РФ

сотрудничество со страной сократят

Ха, экономика Беларуси цепями к экономике РФ привязана, смысл таких странных телодвижений? Выглядит как типичное «Евросоюз обеспокоен»

Ответить

Алихан Бексеитов

0

вот убьют, тогда приходите

Ответить

Новенький чувак

0

Полная реализация этой процедуры может занять от недели до нескольких месяцев.

мда

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