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Алексей Боржонов
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Сингапурская авиакомпания переоборудовала два самолёта в рестораны из-за пандемии Covid-19. Места раскупили за 30 минут Материал редакции

Новый способ заработать, пока границы закрыты.

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Обед в бизнес-классе Фото Singapore Airlines

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines переоборудовала два самолёта А380 в рестораны на время пандемии коронавируса и продала билеты на них за 30 минут, сообщает Bloomberg.

Компания ищет новые способы заработка, пока большая часть самолётов простаивает во время пандемии Covid-19, пишет агентство. Один из способов — переоборудовать два самолёта в сингапурском аэропорту Чанги под рестораны 24 и 25 октября.

Продажи «билетов» на двухэтажный А380 открылись 12 октября. Бронь в люксовом классе стоит 642 сингапурских доллара (около 36,4 тысячи рублей), в бизнес-классе — 321 доллар (около 18 тысяч рублей), в премиум-экономе — 96 долларов (около 5400 рублей), в экономе — 53 доллара (около 3 тысяч рублей). Для оплаты принимают накопленные мили.

Меню для акции разработала сингапурский шеф-повар Шермей Ли. Гостям будут доступны два бесплатных алкогольных напитка и неограниченное количество безалкогольных. Для желающих авиакомпания проведёт экскурсию по самолёту.

Как утверждает Singapore Airlines, из-за ограничений во время пандемии коронавируса самолёт можно будет заполнить половину. Bloomberg пишет, что обычно в А380 могут находиться 471 человек.

Во время пандемии коронавируса большинство стран вводят ограничения на въезд иностранцев, из-за чего авиакомпании отменяют рейсы. Это не первая акция, которую запустили авиаперевозчики на фоне распространения коронавируса. Например, в Тайване запустили рейсы «в никуда» с возвращением в тот же аэропорт.

#новости #covid19 #сингапур

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5 комментариев
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Вова А.

4

еще можно в отели, бары, салуны, церкви - богатый функционал

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Ракетный якорь

Вова
3

Можно туалет общественный открыть. Вместо кресел унитазы поставить.

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Ху Эмай

Вова
1
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Ракетный якорь

1

Так рестораны не очень хорошая идея.

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Ilya Filin

Ракетный
0

да, турбулентность будет мешать 

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