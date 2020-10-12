Новый способ заработать, пока границы закрыты.

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Обед в бизнес-классе Фото Singapore Airlines

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines переоборудовала два самолёта А380 в рестораны на время пандемии коронавируса и продала билеты на них за 30 минут, сообщает Bloomberg.

Компания ищет новые способы заработка, пока большая часть самолётов простаивает во время пандемии Covid-19, пишет агентство. Один из способов — переоборудовать два самолёта в сингапурском аэропорту Чанги под рестораны 24 и 25 октября.

Продажи «билетов» на двухэтажный А380 открылись 12 октября. Бронь в люксовом классе стоит 642 сингапурских доллара (около 36,4 тысячи рублей), в бизнес-классе — 321 доллар (около 18 тысяч рублей), в премиум-экономе — 96 долларов (около 5400 рублей), в экономе — 53 доллара (около 3 тысяч рублей). Для оплаты принимают накопленные мили.

Меню для акции разработала сингапурский шеф-повар Шермей Ли. Гостям будут доступны два бесплатных алкогольных напитка и неограниченное количество безалкогольных. Для желающих авиакомпания проведёт экскурсию по самолёту.

Как утверждает Singapore Airlines, из-за ограничений во время пандемии коронавируса самолёт можно будет заполнить половину. Bloomberg пишет, что обычно в А380 могут находиться 471 человек.