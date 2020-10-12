«Ты ни фига не герой»: глава Ставрополья раскритиковал мэра Кисловодска за ответы на вопросы с подсказками помощников Материал редакции
Губернатор не поверил мэру, что у властей есть документы на строительство дороги к будущей школе, и потребовал предоставить их в течение дня.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров раскритиковал мэра Кисловодска Александра Курбатова за ответы на его вопросы с подсказками помощников. Видеозапись совещания опубликовал «Блокнот».
На совещании глава региона спросил у министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко о наличии дороги к строящейся школе, на что тот ответил, что «она есть, но плохая». Мэр Кисловодска перебил министра и сказал, что пока рано поднимать вопрос об этой дороге — строительство объекта ещё идёт. На что Савченко ответил, что к следующему году нужна «нормальная» дорога, мэр пообещал её предоставить.
Владимирову такой ответ не понравился. Он указал мэру на то, что он не знает о ситуации и пользуется подсказками своих помощников из-за кадра.
На вопрос губернатора о том, есть ли проект на строительство дороги и экспертиза, мэр города ответил положительно. «Предоставь мне сегодня, а не предоставишь — иди вон тогда!», — заявил глава региона.
В разговоре с «КП — Северный Кавказ» Курбатов рассказал, что после совещания предоставил губернатору все необходимые документы. «Хочу заверить и горожан, и общественность, что всё, что связанно с реализацией этих проектов, будет выполнено, наши детишки получат обновлённые, красивые учреждения, и я вместе с ними буду искренне рад этому», — добавил он.
Вспомни свои диалоги на работе)
Если бы у меня были такие диалоги на работе, я бы ее нахуй послал
Пффф))) У меня и похуже бывали, причём намного))
Ничего в этом нет хорошего. Либо начальник быдлан, либо подчиненные долбоебы.
Ничего хорошего нет прежде всего в систематическом неисполнении своих обязанностей. Я не думаю, что губер так бомбанул из-за первого же факапа этого мэра.
А за 400млн.р. из 500 в личный карман, послал бы?
Актерский ихтиандр
Ну, получая такой кэш у меня хватило бы ума на камеру не позориться хотя бы.
Губер ему спич просто сломал, а так может и прокатило бы и с такой камерой.
А как же. Губернатора тоже сверху ебут. И так до Самого Самого....
Актерский ихтиандр
Не, я понимаю что всех по цепочке ебут. Всегда так было. Меня просто общий уровень обыдления вертикали поражает.
У меня аж встал.
Актерский ихтиандр
@Православие. Патриотизм. тут Валера созрел
Пышный Данила
Пора собирать Валеру
Украинский рубин
Трахайтесь. Ну жеее
Пышный Данила
Евгений Белоусов тем временем, во время произнесения этой фразы:
@Сломалось видео опять верстку ломает
Ради этой новости вы сломали мне верстку страницы??
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Проект дороги есть? Есть? За пиздёж в рот возьмёшь?
Ты ковбой, ты остановись, блядь, ты кончай, ты патроны спрячь подальше на склад. И забудь про своего папу. У нас был один мудак, отомстил за брата, блядь — и рухнула великая Российская империя. И другой чудак был, за своего дедушку отомстил — и рухнул Советский Союз. И ты повторишь ту же ошибку. Ты папу забудь, папа твой отработал своё, блядь.