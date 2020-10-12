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Артём Мазанов
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«Ты ни фига не герой»: глава Ставрополья раскритиковал мэра Кисловодска за ответы на вопросы с подсказками помощников Материал редакции

Губернатор не поверил мэру, что у властей есть документы на строительство дороги к будущей школе, и потребовал предоставить их в течение дня.

51 комментарий
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров раскритиковал мэра Кисловодска Александра Курбатова за ответы на его вопросы с подсказками помощников. Видеозапись совещания опубликовал «Блокнот».

На совещании глава региона спросил у министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко о наличии дороги к строящейся школе, на что тот ответил, что «она есть, но плохая». Мэр Кисловодска перебил министра и сказал, что пока рано поднимать вопрос об этой дороге — строительство объекта ещё идёт. На что Савченко ответил, что к следующему году нужна «нормальная» дорога, мэр пообещал её предоставить.

Владимирову такой ответ не понравился. Он указал мэру на то, что он не знает о ситуации и пользуется подсказками своих помощников из-за кадра.

Если ты думаешь, что ты герой Советского Союза, то ты ни фига не герой. [...] Если ты взялся за этот объект, то не сейчас надо было вспоминать про дорогу, инфраструктуру, а в начале года. А ты мне тут рассказываешь. Задолбали блин. Зла не хватает просто.

Владимир Владимиров
губернатор Ставропольского края

На вопрос губернатора о том, есть ли проект на строительство дороги и экспертиза, мэр города ответил положительно. «Предоставь мне сегодня, а не предоставишь — иди вон тогда!», — заявил глава региона.

В разговоре с «КП — Северный Кавказ» Курбатов рассказал, что после совещания предоставил губернатору все необходимые документы. «Хочу заверить и горожан, и общественность, что всё, что связанно с реализацией этих проектов, будет выполнено, наши детишки получат обновлённые, красивые учреждения, и я вместе с ними буду искренне рад этому», — добавил он.

#новости #политика

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51 комментарий
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Проклятый огонь

25

блять когда же это уже кончится
ёбаную дорогу к школе построить — подвиг, трагедия, истерики

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andorus

Проклятый
5

Зла не хватает 

Ответить

Ракетный якорь

Проклятый
0

Строить дорогу к школе уже не актуально.

Ответить

Актерский ихтиандр

13

Уровень диалога, конечно потрясающий

Ответить

Dmitry Yashin

Актерский
0

Вспомни свои диалоги на работе)

Ответить

Актерский ихтиандр

Dmitry
7

Если бы у меня были такие диалоги на работе, я бы ее нахуй послал

Ответить

Dmitry Yashin

Актерский
2

Пффф))) У меня и похуже бывали, причём намного))

Ответить

Актерский ихтиандр

Dmitry
5

Ничего в этом нет хорошего. Либо начальник быдлан, либо подчиненные долбоебы.

Ответить

Dmitry Yashin

Актерск…
2

Всё так, да.

Ответить

Дальний лолипоп

Актерск…
1

Both

Ответить

alexferman

Актерск…
1

Ничего хорошего нет прежде всего в систематическом неисполнении своих обязанностей. Я не думаю, что губер так бомбанул из-за первого же факапа этого мэра.

Ответить

ivan kalita

Актерский
0

А за 400млн.р. из 500 в личный карман, послал бы?

Ответить

Актерский ихтиандр

ivan
0

Ну, получая такой кэш у меня хватило бы ума на камеру не позориться хотя бы.

Ответить

ivan kalita

Актерск…
0

Губер ему спич просто сломал,  а так может и прокатило бы и с такой камерой.

Ответить

Актерский

ivan
1

Забатлил нахуй

Ответить

solawind

Актерский
2

Больше похоже на диалог двух продавцов телефонов из евросети, старшего и младшего.

Ответить

Актерский ихтиандр

solawind
1

Ну, уровень компетенции, думаю, соответствующий.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Актерский
0

А как же. Губернатора тоже сверху ебут. И так до Самого Самого....

Ответить

Актерский ихтиандр

Ипполит
2

Не, я понимаю что всех по цепочке ебут. Всегда так было. Меня просто общий уровень обыдления вертикали поражает.

Ответить

Dmitry Yashin

Актерский
1

С долбоёбами помогают только такие методы.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Актерский
0

Тем быстрее она сгниёт и рухнет

Ответить

Серьёзный Валера

4

У меня аж встал.

Ответить

Актерский ихтиандр

Серьёзный
10

@Православие. Патриотизм. тут Валера созрел

Ответить

Пышный Данила

Актерский
1

Пора собирать Валеру

Ответить

Украинский рубин

Пышный
0

Трахайтесь. Ну жеее

Ответить

Пышный Данила

Украинский
1

Евгений Белоусов тем временем, во время произнесения этой фразы:

Ответить

Вова А.

Актерский
0

совет да любовь

Ответить

Привычный Валера

0

@Сломалось видео опять верстку ломает

Ответить

Артём Мазанов

Привычный
2

Других выходов вставить видео пока нет

Ответить

Neketa Fo

Артём
12

Задолбали блин. Зла не хватает просто

Ответить

Актерский ихтиандр

Артём
2

Вставляйте пока в орзика тогда.

Ответить

Целесообразный татарин

Привычный
0

Попробовал поправить

Ответить

Артём Мазанов

Целесообразный
0

Спасибо

Ответить

Атлант поправил плечи

1

  герой Советского Союза 

Ответить

Dra

1

Вдохновленный Фургалом.

Ответить

Дмитрий Беркут

1

А что, всё ведь по делу орёт губер то. Так и надо с тупыми.

Ответить

Структурный Денис

0

И че

Ответить

Структурный Денис

Структурный
0

Ради этой новости вы сломали мне верстку страницы??

Ответить

Ближний микрофон

Структурный
6

Радуйся что ноги не сломали.

Ответить

Ракетный якорь

Структурный
1

Они и без этого ломаются.

Ответить

Структурный Денис

Структурный
0

Сообщение удалено

Ответить

Артём Мазанов

Структурный
2

Как и все твои комментарии 

Ответить

rossoshmap

Артём
1

@Вахтёр травля

Ответить

Структурный Денис

Артём
0

Ты всё равно всё обратно сломал, не выебувайся

Ответить

Обосранный унитаз

0

Лукашеску стайл

Ответить

Semen Semenov

0

Какая драма

Ответить

Вячеслав Андреев

0

Проект дороги есть? Есть? За пиздёж в рот возьмёшь?

Ответить

Актерский ихтиандр

Вячеслав
0

Это следующий губер так базар тереть будет

Ответить

YeezySpace

0

Мир вздрогнул, когда узнал имя преемника Путина.

Ответить

asbo

0
Ответить

Илюхер XXX

0

Ты ковбой, ты остановись, блядь, ты кончай, ты патроны спрячь подальше на склад. И забудь про своего папу. У нас был один мудак, отомстил за брата, блядь — и рухнула великая Российская империя. И другой чудак был, за своего дедушку отомстил — и рухнул Советский Союз. И ты повторишь ту же ошибку. Ты папу забудь, папа твой отработал своё, блядь.

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