Губернатор не поверил мэру, что у властей есть документы на строительство дороги к будущей школе, и потребовал предоставить их в течение дня.

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров раскритиковал мэра Кисловодска Александра Курбатова за ответы на его вопросы с подсказками помощников. Видеозапись совещания опубликовал «Блокнот».

На совещании глава региона спросил у министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко о наличии дороги к строящейся школе, на что тот ответил, что «она есть, но плохая». Мэр Кисловодска перебил министра и сказал, что пока рано поднимать вопрос об этой дороге — строительство объекта ещё идёт. На что Савченко ответил, что к следующему году нужна «нормальная» дорога, мэр пообещал её предоставить.

Владимирову такой ответ не понравился. Он указал мэру на то, что он не знает о ситуации и пользуется подсказками своих помощников из-за кадра.

Если ты думаешь, что ты герой Советского Союза, то ты ни фига не герой. [...] Если ты взялся за этот объект, то не сейчас надо было вспоминать про дорогу, инфраструктуру, а в начале года. А ты мне тут рассказываешь. Задолбали блин. Зла не хватает просто. Владимир Владимиров губернатор Ставропольского края

На вопрос губернатора о том, есть ли проект на строительство дороги и экспертиза, мэр города ответил положительно. «Предоставь мне сегодня, а не предоставишь — иди вон тогда!», — заявил глава региона.

В разговоре с «КП — Северный Кавказ» Курбатов рассказал, что после совещания предоставил губернатору все необходимые документы. «Хочу заверить и горожан, и общественность, что всё, что связанно с реализацией этих проектов, будет выполнено, наши детишки получат обновлённые, красивые учреждения, и я вместе с ними буду искренне рад этому», — добавил он.