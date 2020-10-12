Китайский город объявил о тестировании 9 миллионов жителей за 5 дней из-за нескольких случаев коронавируса Материал редакции
Их выявили вскоре после «Золотой недели» — ежегодных осенних праздников в Китае.
Власти китайского Циндао запланировали масштабное тестирование местных жителей после обнаружения трёх бессимптомных случаев Covid-19. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на комиссию города по здравоохранению.
Как отмечает китайская газета Global Times, все заболевания в городе связаны с одной больницей, которая работает с завезёнными случаями Covid-19. 11 октября местные власти объявили о трёх новых бессимптомных случаях Covid-19, после чего они и приняли решение о тестировании 9-миллионного города. Администрация Циндао определила людей, которые близко контактировали с заболевшими, и среди них выявила ещё 9 новых случаев инфекции. Более 114 тысяч человек, в том числе персонал больницы и новые пациенты, уже прошли тестирование, результаты их анализов отрицательные.
Циндао — крупный торговый и туристический центр на востоке Китая, куда на праздники в начале октября массово приезжали туристы из других частей страны, отмечает Forbes. Как пишет CNN, с середины августа в Китае почти не фиксируют новых случаев коронавируса. Всего же с начала распространения инфекции в Китае выявили более 90 тысяч случаев коронавируса, от него умерли более 4,7 тысячи человек.
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