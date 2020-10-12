Новости
Алексей Боржонов
854

Китайский город объявил о тестировании 9 миллионов жителей за 5 дней из-за нескольких случаев коронавируса Материал редакции

Их выявили вскоре после «Золотой недели» — ежегодных осенних праздников в Китае.

9 комментариев
В закладки

Власти китайского Циндао запланировали масштабное тестирование местных жителей после обнаружения трёх бессимптомных случаев Covid-19. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на комиссию города по здравоохранению.

Как отмечает китайская газета Global Times, все заболевания в городе связаны с одной больницей, которая работает с завезёнными случаями Covid-19. 11 октября местные власти объявили о трёх новых бессимптомных случаях Covid-19, после чего они и приняли решение о тестировании 9-миллионного города. Администрация Циндао определила людей, которые близко контактировали с заболевшими, и среди них выявила ещё 9 новых случаев инфекции. Более 114 тысяч человек, в том числе персонал больницы и новые пациенты, уже прошли тестирование, результаты их анализов отрицательные.

Циндао — крупный торговый и туристический центр на востоке Китая, куда на праздники в начале октября массово приезжали туристы из других частей страны, отмечает Forbes. Как пишет CNN, с середины августа в Китае почти не фиксируют новых случаев коронавируса. Всего же с начала распространения инфекции в Китае выявили более 90 тысяч случаев коронавируса, от него умерли более 4,7 тысячи человек.

#новости #covid19 #китай

Алексей Боржонов PLUS
+49 499
0
5
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u0442\u0430\u0439","covid19"], "comments": 9, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 222467, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 12 Oct 2020 16:11:54 +0300", "is_special": false }
Apple Watch Series 6 в «Связном»
Часы с датчиком уровня кислорода в крови, приложением «Сон» и другими функциями.
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Структурный Денис

–1

Очень жаль, что ковид не скосил китайцев

Ответить

Илюхер XXX

Структурный
2

@Вахтёр проявление ненависти к социальной группе, выделенной по национальному признаку

Ответить

Свежий микроскоп

Структурный
0

Нация бы омолодилась

Ответить

Jakub Marona

1

у них такие правдоподобные цифры о ковиде) аж 7 человек вчера заболели

Ответить

Обосранный унитаз

0

Неделя золотого дождя

Ответить

Твоего деда дед

Обосранный
1

Обоссаный унитаз

Ответить

Обосранный унитаз

Твоего
0

*звуки смыва*

Ответить

Ракетный якорь

0

Какие-то 9 миллионов. Пфф...

Ответить

Иван Щербина

0

Возможности настоящей сверхдержавы

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Politico: от Google потребуют продать браузер Chrome. Это попытка помешать монополии компании на рынке онлайн-рекламы
Минюст также хочет, чтобы компания продала часть рекламного бизнеса.
194
Новости
Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с Бабарико и другими арестованными оппозиционерами
Круглый стол, таблички с именами и цветы в изоляторе.
176
Новости
В Таджикистане переизбрали действующего президента. Он руководит страной 28 лет
Это самый долгий срок на постсоветском пространстве.
93
Популярное за три дня
Пора валить
Новые первые рабочие дни в Швеции
Вторая попытка поработать в Гетеборге и очередное переосмысление ценностей.
72
Новости
В России выявили больше 12 тысяч случаев заболевания Covid-19 за сутки. Это рекордный показатель в стране
Число превысило весенний пик.
275
Новости
Марш гордости в Минске: массовые задержания, разгоны с водомётами и отключение интернета. Главное
Один из самых жёстких протестов в Белоруссии за последнее время.
243
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Abram Dikoy

МВД Белоруссии объявило…

YeezySpace

МВД Белоруссии объявило…

Alexander Petcoglo

МВД Белоруссии объявило…

Илюхер XXX

МВД Белоруссии объявило…

Anton Mark.

МВД Белоруссии объявило…

Abram Dikoy

МВД Белоруссии объявило…

Илюхер XXX

МВД Белоруссии объявило…

Имя Фамилия

МВД Белоруссии объявило…

Aleksey Paschenko

МВД Белоруссии объявило…

Арсений Томилов

Надежда Скардино эмоционально…

thetrickster

Лекарство против хищников: как…

alexferman

«Ты ни фига не герой»: глава…

solawind

Евросоюз договорился ввести…

Myemptyblog

Запись в подсайте Twitter

Илюхер XXX

МВД Белоруссии объявило…

Космический кот

МВД Белоруссии объявило…

Aleksey Paschenko

МВД Белоруссии объявило…

Просто Тимуррр

МВД Белоруссии объявило…

Александр Апивалас

МВД Белоруссии объявило…

Илюхер XXX

Китайский город объявил о…
null