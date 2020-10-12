МВД Белоруссии объявило о готовности применять боевое оружие против митингующих — из-за «радикализации» протестов Материал редакции
По словам замминистра МВД, власти столкнулись с «группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов».
Белорусские силовики в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие против протестующих. Об этом заявил заместитель МВД Геннадий Казакевич.
«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — сказал Казакевич.
По его словам, акции 11 октября не имели ничего общего с гражданским протестом. «Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов и их попытками повторить события начала августа. Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции», — заявил замминистра.
Он добавил, что сотрудники МВД не уйдут с улиц и обеспечат порядок в стране.
нелетальное - не боевое, несмотря на возможное причинение травм, несовместимых с жизнью.
Нет, иначе бы твоего комментария не было.
тем временем протесты:
Радикальные старушки с коктейлями!!!
Как бы действовал ОМОН столкнувшись с реальными боевиками думаю мало у кого сомнения вызывает.
Думаю было бы примерно так. Сначала бы в первый раз какая нибудь группа боевиков итметелила группу омоновцев, у которых не было разрешения стрелять во всех подряд и применять боевое оружие. Но вот буквально на следующий день им бы дали такое разрешение и потом всех бы боевиков положили нахер на месте. И больше бы после этого никто в РБ на улицы не выходил.
Ну согласитесь, тоже можно понять. Власть идёт на диалог с оппозицией, выпускает арестованных оппозиционеров, а они (протестующие) идут ночью и перекрывают дорогу. Это адекватно?
Бабарико с сыном ночью перекроют дорогу? Согласен, за такое надо убивать.
Приехать в СИЗО к арестованным оппонентам - это "диалог"?
Короче, раньше когда Лука приезжал в какой-то город всё боевое оружие всегда пряталось в оружейки. Сильно-сильно сомневаюсь, что боевое раздадут кому попало массово, он сам боится их. А у кого надо оно и так было.
Любой выстрел боевыми для него сейчас только себе в колено.
Вообще, интересная херня получается. Судя по пропаганде, европейские ценности - это ебля в пердак и другие нетрадиционные радости. А защищают эти ценности радикалы, боевики и футбольные фанаты.