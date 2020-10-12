По словам замминистра МВД, власти столкнулись с «группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов».

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Белорусские силовики в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие против протестующих. Об этом заявил заместитель МВД Геннадий Казакевич.

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — сказал Казакевич.

По его словам, акции 11 октября не имели ничего общего с гражданским протестом. «Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов и их попытками повторить события начала августа. Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции», — заявил замминистра.

Он добавил, что сотрудники МВД не уйдут с улиц и обеспечат порядок в стране.