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Ольга Щербинина
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МВД Белоруссии объявило о готовности применять боевое оружие против митингующих — из-за «радикализации» протестов Материал редакции

По словам замминистра МВД, власти столкнулись с «группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов».

27 комментариев
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Белорусские силовики в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие против протестующих. Об этом заявил заместитель МВД Геннадий Казакевич.

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — сказал Казакевич.

По его словам, акции 11 октября не имели ничего общего с гражданским протестом. «Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов и их попытками повторить события начала августа. Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции», — заявил замминистра.

Он добавил, что сотрудники МВД не уйдут с улиц и обеспечат порядок в стране.

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#новости #белоруссия

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27 комментариев
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Ракетный якорь

5

А вот и ответочка на санкции подъехала.

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Aleksey Paschenko

Ракетный
12

я думаю у них от безнаказанности совсем поехала кукуха

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Ракетный якорь

4

Ебать. Дед разбушевался. А до этого он блять боевое оружие не применял?

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Илюхер XXX

Ракетный
2

нелетальное - не боевое, несмотря на возможное причинение травм, несовместимых с жизнью.

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Игорь Янович

Ракетный
0

Нет, иначе бы твоего комментария не было.

Ответить

Ракетный якорь

Игорь
0

Да и пол TJ тоже.

Ответить

Илюхер XXX

5

тем временем протесты:

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Aleksey Paschenko

Илюхер
0

Радикальные старушки с коктейлями!!!

Ответить

Илюхер XXX

Aleksey
0

угощают пирожками с говном

Ответить

Andrey Dolg

3

Как бы действовал ОМОН столкнувшись с реальными боевиками думаю мало у кого сомнения вызывает. 

Ответить

Игорь Янович

Andrey
0

Думаю было бы примерно так. Сначала бы в первый раз какая нибудь группа боевиков итметелила группу омоновцев, у которых не было разрешения стрелять во всех подряд и применять боевое оружие. Но вот буквально на следующий день им бы дали такое разрешение и потом всех бы боевиков положили нахер на месте. И больше бы после этого никто в РБ на улицы не выходил.

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Abram Dikoy

Игорь
0

А почему ты думаешь что боевики без стволов сами? 

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YeezySpace

–18

Ну согласитесь, тоже можно понять. Власть идёт на диалог с оппозицией, выпускает арестованных оппозиционеров, а они (протестующие) идут ночью и перекрывают дорогу. Это адекватно?

Ответить

Keka Yobikov

YeezySpace
4

))0))

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Александр Апивалас

YeezySpace
4

Твой комментарий - вот, что действительно неадекватно)

Ответить

Darya Timofeeva

YeezySpace
1

ты как это высрал ваще

Ответить

Просто Тимуррр

YeezySpace
0

Бабарико с сыном ночью перекроют дорогу? Согласен, за такое надо убивать.

Ответить

Anton Mark.

YeezySpace
0

Приехать в СИЗО к арестованным оппонентам - это "диалог"?

Ответить

YeezySpace

Anton
0

Раньше оппозиционеры без вести пропадали.

Ответить

Aleksey Paschenko

1

Короче, раньше когда Лука приезжал в какой-то город всё боевое оружие всегда пряталось в оружейки. Сильно-сильно сомневаюсь, что боевое раздадут кому попало массово, он сам боится их. А у кого надо оно и так было. 

Любой выстрел боевыми для него сейчас только себе в колено. 

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Имя Фамилия

Aleksey
0

Шестерых уже убили. И чё? Убьёт ещё с десяток.

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Alexander Petcoglo

1

Вообще, интересная херня получается. Судя по пропаганде, европейские ценности - это ебля в пердак и другие нетрадиционные радости. А защищают эти ценности радикалы, боевики и футбольные фанаты.

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Dmitry Shiryaev

0

Кто раньше триггернет? 

Ответить

Имя Фамилия

0

2 сезон

Ответить

Мутный Петя

0

 Белорусские силовики в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие против протестующих.

После этого Лукашу.

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Savage Steel

Мутный
0

Почему? От кого?

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Abram Dikoy

0

Пугают, потому что если они достанут боевые народ достанет вилы

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