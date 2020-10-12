Информацию можно было отправить раньше, чтобы не перегружать сайт, но организации этого не сделали, считают в мэрии.

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Скриншот TJ с сайта мэра Москвы

Работодатели в Москве пожаловались на сервис, через который они должны сообщить в мэрию информацию о переведённых на дистанционку сотрудниках. Об этом написал «Подъём» на нескольких работодателей.

По их словам, отправить данные через специальный раздел на сайте мэра города невозможно, также недоступна горячая линия, где должны рассказать об альтернативных способах передать данные. На сайте указано, что сервис может быть недоступен из-за технических работ.

В департаменте информационных технологий «Интерфаксу» подтвердили, что у некоторых пользователей из-за высокой нагрузки на сайт могут возникнуть проблемы при загрузке данных. Однако там отметили, что сервис запустили 9 октября, и у организаций было несколько дней, чтобы загрузить туда информацию. «Несмотря на это, подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа 12 октября», — заявили в пресс-службе департамента информационных технологий и добавили, что сбои в работе сайта учтут при проверке исполнения указа мэра Москвы.