В работе сервиса по контролю за удалёнкой в Москве произошли сбои. Мэрия объяснила это подачей заявок в последний момент Материал редакции
Информацию можно было отправить раньше, чтобы не перегружать сайт, но организации этого не сделали, считают в мэрии.
Работодатели в Москве пожаловались на сервис, через который они должны сообщить в мэрию информацию о переведённых на дистанционку сотрудниках. Об этом написал «Подъём» на нескольких работодателей.
По их словам, отправить данные через специальный раздел на сайте мэра города невозможно, также недоступна горячая линия, где должны рассказать об альтернативных способах передать данные. На сайте указано, что сервис может быть недоступен из-за технических работ.
В департаменте информационных технологий «Интерфаксу» подтвердили, что у некоторых пользователей из-за высокой нагрузки на сайт могут возникнуть проблемы при загрузке данных. Однако там отметили, что сервис запустили 9 октября, и у организаций было несколько дней, чтобы загрузить туда информацию. «Несмотря на это, подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа 12 октября», — заявили в пресс-службе департамента информационных технологий и добавили, что сбои в работе сайта учтут при проверке исполнения указа мэра Москвы.
Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников с 5 по 28 октября. С 12 октября они должны сообщать мэрии информацию об этих работников, в том числе номера их телефонов, машин и транспортных карт. Если организация не сделает этого, то её оштрафуют. Как утверждают в мэрии, информация нужна для оценки пассажиропотока.
В законности разбираться даже не будем - понятно, что никакой законности тут нет и близко. С каких пор градоначальник вдруг получил право своими указами-приказами вмешиваться в работу частных или федеральных предприятий? Как такое вообще может быть оформлено законом? Приходит такой мэр, скажем, в литейный цех и говорит - "я хочу, чтобы вы теперь разливали сталь из дома"; и что с ним делать? Или в сапожную мастерскую: хочу, чтобы вы теперь ставили набойки по интернету. Бред же.
Но бред работающий: вместо того, чтобы послать возомнившего о себе мэра куда подальше с его бреднями, работодатели массово и дисциплинированно бросились «отчитываться» перед мэрией о ходе выполнения ее предписаний - так, как будто для ЧАСТНЫХ, опять-таки, предприятий мэр является начальником. Причины этого тоже на поверхности - в стране нет суда как отдельного института, и все понимают, что жаловаться и подавать иски бесполезно, проще, по Пушкину, "плюнуть и поцеловать злодею ручку"; вот все и целуют.
Но Собянин пошел дальше - он ведь заодно еще и обязал всех работодателей предоставить ему ЛИЧНЫЕ персональные данные всех работников, включая их ЛИЧНЫЕ номера телефонов, номера ЛИЧНЫХ автомобилей и даже... номера их ЛИЧНЫХ проездных карт «Тройка» и «Стрелка». Причем в обоснование он ссылался на... требования Трудового Кодекса! Типа «если вы прикажете, работник обязан вам подчиниться». Странно только, что заодно мэр не потребовал также предоставить ему фотографии всех работников в голом виде - анфас, профиль и расставив ноги. Работники ведь обязаны подчиниться? А мэрии такие фото тоже очень могут понадобиться - например, для опознания в морге. И вообще интересно.
На этом примере, кстати, хорошо видно, что тактика «поцелуй злодею ручку» не работает - поскольку беззаконие идет по нарастающей (в отличие от ковида). Какие основания у мэра собирать личные данные? Никаких. А какие основания у компаний их отдавать? Вдвойне никаких - ведь на основании этих данных их, сами же компании, будут штрафовать! По сути, их обязывают «на себя сдавать материальчик». Своего работника сдал, работника потом типа «поймали на личном авто в рабочее время» - компании штраф 300 тысяч. Вкусный кактус? Ешьте дальше. Компании сдают, опять же - судов нет, жаловаться некуда.
И наконец, главный вопрос: а зачем вообще это всё? Зачем Собянин это делает? И ответ по-своему гениальный. Главная цель властей во всей этой «эпидемии» сформировалась давно, и она двоякая: с одной стороны, максимально всех рассадить по клеткам и пресечь всякую двигательную активность разумных обезьян (почему-то «наверху» считают, что это как-то поможет «борьбе с вирусом»), и, с другой стороны - проделать это таким образом, чтобы не возникло необходимости никому платить.
Именно поэтому нигде не вводятся никакие «чрезвычайные положения» и даже «чрезвычайные ситуации», а Путин в этот раз не заикается даже про свои невесть что означающие «нерабочие дни». Потому что все такие вещи предполагают готовность властей, останавливающих экономическую жизнь, хотя бы что-то кому-то компенсировать. А компенсировать никто никому ничего не собирается, денег, как известно, нет.
И вот поэтому московский мэр изворачивается столь интересным образом: он вводит (незаконное) распоряжение об «удаленке для каждого третьего работника» и собирает (незаконно) их личные данные ради одной цели: создать иллюзию, что он никому не мешает работать. Что компании без 30% сотрудников в офисе – это не форс-мажор, А ЗНАЧИТ, если даже компания закроется и разорится – он ни при чем. И власти ни при чем. Он что, ее закрывал? Нет. Запрещал работать? Нет. Ну так какие у тебя претензии к властям, буржуй недорезанный? Закрылся – не вписался в рынок, иди бутылки собирай.
«Красная» природа всякой власти в России вылезает сегодня отчетливо до изумления. Это ведь все оттуда: на место «буржуазной законности» - «пролетарская целесообразность».
Процент-то дальше и поднять недолго. В связи с бурным распространением ковида. ДО 28 октября было 30% - теперь давайте 50%. А с 10 ноября – 70% на удаленку. Да, и пусть еще в деревню уезжают - нехрен им в Москве делать. В какую деревню? В любую! Ковид-то – вот он, цифры можно поднимать даже без фальсификаций, одним только увеличением тестирования. Хотя фальсификациями, конечно, проще и дешевле.
Но про деньги можно не беспокоиться – компании сами оплатят свое закрытие, в лучших традициях Советской власти. Соввласть «душила НЭП» ведь точно так – все легально, издевательски: просто повышая налоги. Нэпман сначала отдавал всё, что у него было, в налог – а потом все равно разорялся. Так весь нэп и закончился.
Так и весь этот недорезанный мелкий и средний бизнес в России сейчас задушат – «переведя на удаленку». И главное – власти ведь будут абсолютно ни в чем не виноваты: платить налоги, как и бороться с вирусом, обязаны все.
Все предоставляемые данные идут без ФИО, так что технически это не персональные данные.
Отсутствие ФИО не обезличивает перс данные. Точнее тот объем, который передается. Очень плохо, читай 152-ФЗ ещё раз.
Удивленный бас
Как минимум номер телефона привязан к паспорту
про фото татуировок забыл. обязательно и их. и не забывать обновлять
Однако там отметили, что сервис запустили 9 октября, и у организаций было несколько дней, чтобы загрузить туда информацию. «Несмотря на это, подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа 12 октября», — заявили в пресс-службе
9 это пятница. 12 - понедельник. предъява пиздец конечно. по их же логике - оно бы легло и в пятницу, если б все ринулись заполнять
Для замера пассажирского потока и автомобильного трафика существует уже прилично технологий без прямого участия объектов этих исследований. Собянин там совсем охуел и крышей протек? С каких бодунов я должен что-то, а тем более персональные данные своих сотрудников, передавать ссаной мэрии? Кто им зп платит? Кто налоги платит государству? Вот и идите на хуй со своими говно-технологиями откуда пришли. Анус себе оштрафуйте.
Если номер мобильного телефона, согласно судебной практике, может признаваться персональными данными, то всё остальное нет.
У работодателя нет оснований в обязательном порядке собирать ГРЗ ТС и номера карт Тройка. Тем более их куда-либо передавать. И, сюрприз, номер карты - идентификатор физ лица в системе. А значит номер карты - обезличенные перс данные.
Номер Тройки идентификатор физ.лица? С чего вдруг. Он вообще никак не связан ни коим образом с конкретным человеком.
Почему я, не живя в Москве, это знаю? Наверное потому что с этим каждый день работаю.
https://www.mos.ru/news/item/78972073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
И да, да, это делать необязательно, но если ты это сделал, то ДИТ Москвы на кой-то хуй эти данные соберёт через работодателя.
Учитывая, что этот идентификатор не прописан нигде и нет судебной практики, то говорить на 100%, что относится к персональным данным нельзя.
Тупорылые бизнесы!!! Не смогли встать в очередь перед сервисом!!! Распустились окончательно!
Дит Москвы за какие-то безумные деньги снимает башню в сити чтоб свои жопы с комфортом сидели и делает такое говно с нелепыми отмазами.
Обосрались. *Вздыхает* ну присаживайтесь
В указе написано, что надо отчитываться с понедельника. Мэрия собирается штрафовать за то, что работодатели вперёд паровоза не бежали?
Сервис запустили только 9 октября.
Естественно, многие не успели раньше подготовить.
кто же это отключил микросервисы сайта, чтобы собрать штрафы... кто же?)))